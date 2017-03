warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

36(4/2003) Наш семинар Духовное величие женщины Величко Е.М. Мир без женщины есть скала, лишённая цветов. Народная мудрость В наступающую Новую эпоху существенно возрастёт востребованность женщины. И она должна осознать своё значение, свою великую миссию Матери Мира, готовиться к несению ответственности за судьбы человечества. Для начала вспомним, как Учитель Иисус рассказал о предназначении женщины. Он завещал нам уважать женщину, ибо она есть мать Вселенной, и вся истина божественного создания заключена в ней, она основа всего доброго и прекрасного, поскольку она есть источник жизни. От неё зависит существование человека, она в муках даёт ему жизнь, в поте лица до самой смерти несёт заботы о воспитании; её сердце, наполненное любовью, облагораживает его, размягчает чёрствое его сердце, покоряет хищного зверя в нём и делает из него ягнёнка; от неё зависит существование человека, ибо она есть его моральная и естественная опора в труде. Женщина обладает божественным даром отделять доброе намерение от злого. Она станет для каждого божественным храмом, где он легко достигнет совершенного счастья. Черпайте в этом храме духовные силы, в нём вы забудете грусть и неудачи, восстановите потерянные силы, которые необходимы для помощи ближнему. Не унижайте женщину, ибо этим вы унизите себя и потеряете любовь, без которой ничего не существует на этом свете. Берегите женщину, чтобы она берегла вас и всю вашу семью; то, что вы сделаете для вашей матери, жены, для вдовы или другой женщины в её нужде, вы сделаете для вашего Бога. Голос женщины-матери должен раздаваться в рядах вершителей судеб человечества; как мать, прижимая дитя к груди, слушает биение его сердца, так и Матерь Мира любовью своего сердца слышит биение пульса Вселенной и в нужное время выравнивает нарушенные вибрации Космоса. В обращении к Федерации женских клубов в Америке Н.К.Рерих писал: «Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчёты и вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигают пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда призывают женщину. Когда расчётливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце находит спасительные исходы. А где же то сердце, которое заменит сердце женское? Где же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно и во благо? Издревле венки давались героям и были принадлежностью женщин» (Рерих Н.К. Твердыня пламенная. Нью-Йорк, 1932. С. 311). Эпоху расцвета, эпоху возрождения, эпоху благосостояния понесут женщины, пылая священным огнём своего сердца на всех просветительных поприщах. Даниил Андреев в свой книге «Роза Мира» пишет о воплощающей в себе принцип Вечной Женственности Вселенской Сущности, то есть о Богородичном Начале в Космосе. Он говорит о высшем женском Начале как о вдохновляющем, направляющем весь род человеческий: «Божественную женственность мы именуем Матерью Логоса и через него всей Вселенной. Но извечный союз между Отцом и Матерью не изменяет Её предвечной сущности; именно потому мы именуем Матерь Приснодевою. <...> Известно, что от гностиков до христианских мыслителей начала XX века в христианстве жило смутное, но горячее, настойчивое чувство Мирового Женственного Начала - чувство, что Начало это есть не иллюзия, не перенесение человеческих категорий на план космический, но высшая духовная реальность» (Андреев Д. Роза Мира. М., Прометей, 1991. С. 120). М.В.Нестеров. Девушка у пруда. 1923 Христос приближал к себе бедных женщин, грешниц, которых сведущие в магии жрецы использовали и считали своими жертвами, не давали им возможности общаться с миром духовным. Женщина находилась в полном духовном рабстве. Иисус Христос божественной силой и знанием своим разбудил женщин. Он явил им свою великую всепрощающую любовь и дал почувствовать результаты своего воздействия на них, помог разобраться во внутреннем мире. Он взял на себя труднейшую задачу провести через земное сознание все этапы посвящения и на заре Софийного века связать прошлое с наступающим днём. Таким образом, пришло сретение с высшим миром и наступило преображение. Богородица принесла младенца в Храм Отца, и здесь произошла первая встреча Бога-Сына с Землёй. Сын пришёл во Храм Земли. А далее, человек в недрах храма должен был найти, что нужно ему для его проникновения в Храм Духа. И он молился, и на помощь ему пришла Богиня Мать, и это его спасло. Он из рук Матери выпил кубок посвящения, и это осенило сердце женщины великой Любовью, дающей возможность отдать себя и свою жизнь на служение другим. Пришла на землю в теле женщины и мужчины вся Троица: женщина Богородица, мужчина - Христос, сливший в себе Любовь и Разум (Отца). Своей жизнью на Земле они дали возможность совершиться великому посвящению человека в тайны Бога. Церковь освятила своим авторитетом культ Богоматери на Востоке, культ Мадонны на Западе. Почитание Богоматери является одной из сторон христианства. Человечество испытало на себе эту материнскую черту всеобъемлющего, безграничного сердца Матери Божией. В этом сердце оно нашло надёжное убежище от горя земного, и чудные связи соединили страдающее, рвущееся к небу, но прикованное к земле со светлыми порывами и неисчислимыми падениями человечество с Непорочной Девой Марией. Материнство, воспитание детей, творчество домашнего очага, уход за больными и лечение, этическое врачевание, преобразование природы, творчество любви, религиозное воспитание, творческое оплодотворение души того, кого она полюбила, - вот в чём женщина незаменима и безгранично одарена. Сердце матери, сердце женщины - великое сокровище. Оно зажигает нас, освещает семью. Кто поймёт всё и простит? - Мать, женщина. Кто вдохновит на подвиг? - Возлюбленная, подруга, женщина. Одна из участниц объединения женщин Алтая - «Сестры Золотой Горы» летом 1930 года обратилась с письмом к Е.И.Рерих, в котором поделилась своими мыслями о женском Единении. Это письмо было радостно воспринято Еленой Ивановной, и в апреле 1931 года она отправила ответное письмо. Елена Ивановна писала: «В тяжкие дни космических катаклизмов и человеческого разъединения и дегенерации, забвения всех высших принципов бытия, дающих истинную жизнь и ведущих к эволюции мира, должен подняться голос, призывающий к воскрешению духа, к внесению огня подвига во все действия жизни, и, конечно, этим голосом должен быть голос женщины, испившей чашу страдания и унижения и закалившейся в великом терпении. Пусть теперь женщина - Матерь Мира - скажет: Да будет Свет! Каков же будет этот Свет и в чём будет заключаться огненный подвиг? - В поднятии знамени Духа, на котором будет начертано - Любовь, Знание и Красота. Да, лишь сердце женщины-матери может собрать под это знамя детей всего мира, без различия пола, рас, национальностей и религий. Женщина-Мать и жена, свидетельница развития мужского гения, может оценить всё великое значение культуры мысли, знания. Женщина-вдохновительница Красоты знает всю силу, всю синтетическую мощь Красоты. Человечество должно осознать великий Космический закон, закон величия и равновесия двух Начал, как основу Бытия. Все принципы, лишённые этих двух Начал, вызывают неуравновешенность и разрушение. Но пусть женщина, осознавшая этот закон и стремясь к уравновешиванию Начал, сохранит всю красоту женского облика, пусть не утеряет мягкость сердца, тонкость ЧУВСТВ, самопожертвование и мужество терпения. Сёстры Золотой Горы! Перед нами грозное, но прекрасное время, шлю вам призыв сердца, вооружитесь огнём устремления, терпения и мужества, через все препятствия пронесите Знамя Матери Мира, знамя Самопожертвования и Красоты, чтобы в час победы водрузить его на вершинах Мира» (Рерих Н.К. Держава Света. Алатас, 1931. С. 46). Н.К.Рерих высоко ценил женское Единение и неоднократно подчёркивал значимость женщин в воспитании духовных ценностей у молодого поколения. В областях высшего творчества совершается нечто обратное тому, что мы видим в мире физическом: там оплодотворяющее начало женщина, оформляющее и воплощающее – мужчина1. Женское начало является вдохновляющим и направляющим весь род человеческий. Вспомним о тех, кого называли Музами, во все времена воодушевлявшими мировых творцов и авторов научных открытий. Великие русские подвижники Сергий Радонежский и Серафим Саровский2 через многократные видения и молитвы Матери Божией имели осеняющее покровительство Высшего Женского Начала. Великий Сократ назвал своим учителем Женщину, к глубокому пониманию Высшей Любви и просвещению Платона также причастна Женщина, «Божественная комедия» есть плод двоих - Беатриче и Данте. Великий подвиг совершила Жанна Д'Арк, пламень её сердца, пламень костра - это вечная память о ней. Подвиг жён декабристов прочно живёт в памяти веков. А сколько русских женщин стали Музами великих художников мира! Духовное семя их бессмертных творений именно женщиной брошено в глубины их подсознания, в сокровенные творческие тайники. Имена этих женщин заслуживают благодарности потомков в той же мере, как и имена самих художников. Во всех областях науки, искусства, общественного строительства и управления женщина показала, что она может достичь самых высоких успехов. Усиление влияния женщин в Новую эпоху следует из природных свойств её характера, таких как сердечность, мягкость, отзывчивость, стремление к правде и справедливости, любовь, сострадание, миролюбие. Сегодня в нашем обществе эти качества значительно более востребованы. В опоре на них женщина призвана решать качественно новые эволюционные задачи. Должно существенно усилиться влияние женского начала на законодательство, дипломатию и политику. При любом сотрудничестве мужчины и женщины нужно учитывать закон соизмеримости, для высокого творчества в любой области мужчина и женщина должны находиться на равной ступени развития сознания. Только тогда, когда будет восстановлено равновесие Начал, человечество получит могучий толчок и огромный прилив свежих творческих сил. «В Новой эпохе сама женщина должна осознать свою одарённость Природой. Мы вступаем в эпоху, когда женская душа будет далаться всё чище и шире, когда всё большее число женщин будут становиться глубокими вдохновительницами, чуткими матерями, мудрыми водительницами, дальновидными направительницами людей. Это будет эпоха, когда женственное и человеческое проявит себя с небывалой силой, уравновешивая до совершенной гармонии самовластие мужественных начал» (Андреев Д. Роза Мира. М., Прометей, 1991. С. 125). Мир никогда ещё не нуждался так в подвижниках и героях, как сейчас. Женщины, осознайте всё величие своего Начала и устремитесь к знанию! Там, где знание, там и мощь. Женщины, покажите рост мужества, бесстрашия и понимания ответственности за каждую мысль, слово и поступок, осознайте великое ваше назначение как матери, жизнь дающей, направляющей и вдохновляющей человечество по пути эволюции! Любовь - это огонь вашего сердца, вы - Вера, Надежда, Любовь. Каждый день утверждайте себя в радости и готовности к самому трудному, это и будет вашим вкладом в создание Новой страны и Нового мира. Наступающая эпоха называется также и эпохой Матери Мира или эпохой Женщины. Матерь Мира - великая творческая сила в нашей сущности, дающая всему дыханию Космоса форму и назначение. Недаром три чуда, существующие на Земле, все женского рода: пища, чтобы народ был всегда здоров и силён; женщина, чтобы не обрывалась нить жизни; книга, чтобы не обрывалась связь времён. Примечание 1 В связи с этим высказыванием рекомендуем обратиться к статье Ю.В.Мазурина, дополнив этим важным положением редакционное к ней примечание. - Прим. ред. 2 См. в номере статью Е.С.Узковой о Серафиме Саровском. - Прим. ред.