Дорогие друзья!

Издательством «Дельфис» выпущен сотый номер журнала (№ 4 (100) / 2019)

Вот и дожили мы до 100-го номера «Дельфиса». Это была дорога в 25 лет! Случались на ней и крутые подъёмы, и не очень, удачи и беды, но никогда мужество и устремлённость не покидали нас. Наше окружение порой менялось, но одновременно всё крепче становилось ядро сотрудников, совместные усилия и единство которых рождали некий магнит, собирающий необходимые для будущего созидательные силы. Многое сделано. Многое ещё предстоит сделать...

Из перевовой статьи Н.А. Тоотс «Когда журнал выходит в 100-й раз»

В этом необычном номере читатель найдёт статьи из архивных номеров «Дельфиса», содержащие светлые мысли наших авторов конца прошлого – начала этого веков. Их уже нет с нами, но отзвуки высказанной ими Истины продолжают звучать в нашем журнале.

Многие читатели спрашивают о продолжении статьи В.Л. Правдивцева «Теория Времени Козырева и древняя философия. Окончание её вынайдёте на страницах журнала.

И.В. Лебедева продолжит разговор о циклах, но теперь уже в человеческой жизни.

Интервью Н.Л. Лесковой с известными учёными, академиками РАН С.В. Медведевым и В.А. Рубаковым представлены в рубрике «Актуальные интервью».

Украшают наш юбилейный номер цветные клейки картин В.В. Надёжина.

Содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-4-100-2019

Приобрести журнал: http://delphisbooks.ru/delfis--100-42019/