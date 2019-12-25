Дорогие друзья!
Издательством «Дельфис» выпущен сотый номер журнала (№ 4 (100) / 2019)
Вот и дожили мы до 100-го номера «Дельфиса». Это была дорога в 25 лет! Случались на ней и крутые подъёмы, и не очень, удачи и беды, но никогда мужество и устремлённость не покидали нас. Наше окружение порой менялось, но одновременно всё крепче становилось ядро сотрудников, совместные усилия и единство которых рождали некий магнит, собирающий необходимые для будущего созидательные силы. Многое сделано. Многое ещё предстоит сделать...
В этом необычном номере читатель найдёт статьи из архивных номеров «Дельфиса», содержащие светлые мысли наших авторов конца прошлого – начала этого веков. Их уже нет с нами, но отзвуки высказанной ими Истины продолжают звучать в нашем журнале.
Многие читатели спрашивают о продолжении статьи В.Л. Правдивцева «Теория Времени Козырева и древняя философия. Окончание её вынайдёте на страницах журнала.
И.В. Лебедева продолжит разговор о циклах, но теперь уже в человеческой жизни.
Интервью Н.Л. Лесковой с известными учёными, академиками РАН С.В. Медведевым и В.А. Рубаковым представлены в рубрике «Актуальные интервью».
Украшают наш юбилейный номер цветные клейки картин В.В. Надёжина.
Содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-4-100-2019
Приобрести журнал: http://delphisbooks.ru/delfis--100-42019/
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