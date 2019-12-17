Содержание журнала № 4 (100) /2019

От редакции

2 Н.А. Тоотс. Когда журнал выходит в 100-й раз

Они были лучшими

4 Академик Б.А. Рыбаков. Новизна формы и философская глубина

7 Ю.И. Долгин. Человек Сатья-юги (памяти Святослава Николаевича Рериха)

14 Р.Б. Рыбаков. На пороге новой духовности

17 Г.А. Югай. От истории европейской к истории евразийской

21 А.А. Зурабов. «Вспомните, кто вы...»

27 Р.Б. Рыбаков. Всемирный Парламент Религий (наблюдения и размышления)

Высокие собеседования

36 Э. Шамвей. Я ученик на Пути – а что дальше?

Держава Рерихов

41 О чём писали Рерихи из Дарджилинга (Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке — продолжение)

51 Ранее не публиковавшиеся письма Н.К. Рериха на русском языке. 1924 год, сентябрь (Дополнение к письмам Рерихов из Дарджилинга. Из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке)

54 В.Л. Мельников. Культура Приграничья в творческом наследии Рерихов

Человек и время

58 И.В. Лебедева. Циклы в человеческой жизни и законы гармонии

63 И.Ф. Малов. На тернистых путях российской науки

Актуальные интервью

69 Академик РАН С.В. Медведев: «Природа не создала ничего сложнее мозга»

77 Академик РАН В.А. Рубаков: Вглубь Вселенной

Галерея

83 Наталия Лескова. «Живые камни планеты» как источник мудрости и вдохновения

87 С.К. Борисов. Размышления после выставки

89 Вручение Международной премии имени Николая Рериха в Эрмитаже

90 Анна Пименова. Хан Алтай

Грани науки

94 Л.Б. Борисова. Физические свойства Времени

96 С.К. Борисов. Модель Фридмана и эволюция Вселенной

98 В.Л. Правдивцев. Теория Времени Козырева и древняя философия

Раздумья

112 А.В. Зубко. Исследования психической энергии в отечественной науке

Неоперативная хроника

123 Мемориальный кабинет Н.К. Рериха на Никитской

124 Первые в Индии памятники Николаю и Елене Рерих

125 В.Е. Чернявский. Дайджест новостей рериховского движения (август–ноябрь 2019 года)