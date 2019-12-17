Содержание журнала № 4 (100) /2019
От редакции
2 Н.А. Тоотс. Когда журнал выходит в 100-й раз
Они были лучшими
4 Академик Б.А. Рыбаков. Новизна формы и философская глубина
7 Ю.И. Долгин. Человек Сатья-юги (памяти Святослава Николаевича Рериха)
14 Р.Б. Рыбаков. На пороге новой духовности
17 Г.А. Югай. От истории европейской к истории евразийской
21 А.А. Зурабов. «Вспомните, кто вы...»
27 Р.Б. Рыбаков. Всемирный Парламент Религий (наблюдения и размышления)
Высокие собеседования
36 Э. Шамвей. Я ученик на Пути – а что дальше?
Держава Рерихов
41 О чём писали Рерихи из Дарджилинга (Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке — продолжение)
51 Ранее не публиковавшиеся письма Н.К. Рериха на русском языке. 1924 год, сентябрь (Дополнение к письмам Рерихов из Дарджилинга. Из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке)
54 В.Л. Мельников. Культура Приграничья в творческом наследии Рерихов
Человек и время
58 И.В. Лебедева. Циклы в человеческой жизни и законы гармонии
63 И.Ф. Малов. На тернистых путях российской науки
Актуальные интервью
69 Академик РАН С.В. Медведев: «Природа не создала ничего сложнее мозга»
77 Академик РАН В.А. Рубаков: Вглубь Вселенной
Галерея
83 Наталия Лескова. «Живые камни планеты» как источник мудрости и вдохновения
87 С.К. Борисов. Размышления после выставки
89 Вручение Международной премии имени Николая Рериха в Эрмитаже
90 Анна Пименова. Хан Алтай
Грани науки
94 Л.Б. Борисова. Физические свойства Времени
96 С.К. Борисов. Модель Фридмана и эволюция Вселенной
98 В.Л. Правдивцев. Теория Времени Козырева и древняя философия
Раздумья
112 А.В. Зубко. Исследования психической энергии в отечественной науке
Неоперативная хроника
123 Мемориальный кабинет Н.К. Рериха на Никитской
124 Первые в Индии памятники Николаю и Елене Рерих
125 В.Е. Чернявский. Дайджест новостей рериховского движения (август–ноябрь 2019 года)
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