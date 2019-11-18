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Новости
 
12.11.2019
Список докладов и регистрация на XVIII научную конференцию «Этика и наука будущего»

Дорогие друзья!

Журнал и Благотворительный Фонд «Дельфис» и Национальный рериховский комитет приглашают вас на междисциплинарную научную конференцию

 

«Этика и наука будущего. Российская наука – традиции и перспективы»,

 

которая состоится 26–27 ноября 2019 года в Московском доме национальностей по адресу: ул. Новая Басманная, д.4, стр.1.

Время проведения: 10:00 – 18:00

 

На конференции речь пойдёт об актуальной и обсуждаемой ныне в обществе теме о ПУТЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.

 

Предварительный список докладов: http://www.delphis.ru/journal/article/xviii-konferentsiya-etika-i-nauka-budushchego-spisok-dokladov

 

Регистрацию на конференцию можно пройти одним из следующих способов:

– По ссылке: https://forms.gle/5d8wDNNgzRo749co8

– По телефону: 8 495 628-06-78

 

Регистрационный взнос – 700 руб.
Для студентов и пенсионеров – 500 руб.
Докладчики приглашаются бесплатно. 

 

Адрес проведения конференции:

Московский дом национальностей, ул.  Новая Басманная, д.4, стр.1. 
Метро Красные ворота, выход на ул. Каланчёвская.

 

Оргкомитет конференции

 

 

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