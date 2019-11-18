Список докладов и регистрация на XVIII научную конференцию «Этика и наука будущего»

Дорогие друзья! Журнал и Благотворительный Фонд «Дельфис» и Национальный рериховский комитет приглашают вас на междисциплинарную научную конференцию «Этика и наука будущего. Российская наука – традиции и перспективы», которая состоится 26–27 ноября 2019 года в Московском доме национальностей по адресу: ул. Новая Басманная, д.4, стр.1. Время проведения: 10:00 – 18:00 На конференции речь пойдёт об актуальной и обсуждаемой ныне в обществе теме о ПУТЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ. Предварительный список докладов: http://www.delphis.ru/journal/article/xviii-konferentsiya-etika-i-nauka-budushchego-spisok-dokladov Регистрацию на конференцию можно пройти одним из следующих способов: – По ссылке: https://forms.gle/ 5d8wDNNgzRo749co8 – По телефону: 8 495 628-06-78 Регистрационный взнос – 700 руб. Для студентов и пенсионеров – 500 руб. Докладчики приглашаются бесплатно. Адрес проведения конференции: Московский дом национальностей, ул. Новая Басманная, д.4, стр.1. Метро Красные ворота, выход на ул. Каланчёвская. Оргкомитет конференции