Список докладов и регистрация на XVIII научную конференцию «Этика и наука будущего»
Дорогие друзья!
Журнал и Благотворительный Фонд «Дельфис» и Национальный рериховский комитет приглашают вас на междисциплинарную научную конференцию
«Этика и наука будущего. Российская наука – традиции и перспективы»,
которая состоится 26–27 ноября 2019 года в Московском доме национальностей по адресу: ул. Новая Басманная, д.4, стр.1.
Время проведения: 10:00 – 18:00
На конференции речь пойдёт об актуальной и обсуждаемой ныне в обществе теме о ПУТЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.
Предварительный список докладов: http://www.delphis.ru/journal/article/xviii-konferentsiya-etika-i-nauka-budushchego-spisok-dokladov
Регистрацию на конференцию можно пройти одним из следующих способов:
– По ссылке: https://forms.gle/
– По телефону: 8 495 628-06-78
Регистрационный взнос – 700 руб.
Для студентов и пенсионеров – 500 руб.
Докладчики приглашаются бесплатно.
Адрес проведения конференции:
Московский дом национальностей, ул. Новая Басманная, д.4, стр.1.
Метро Красные ворота, выход на ул. Каланчёвская.
Оргкомитет конференции
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