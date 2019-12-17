Что нам даёт проект «Буран»? – История и перспективы

Бычков Владимир Львович, докт.ф.-м. н., проф., в. н. с. физич. ф-та МГУ, акад. РАЕН, рук. Московского семинара по шаровым молниям, электрическим явлениям в атмосфере, по физико-химическим процессам в долгоживущих высокоэнергетических и плазменных объектах