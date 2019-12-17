XVIII Конференция «Этика и наука будущего». Список докладов
Докладчик
Тема
Афанасьев Андрей Юрьевич, ведущий программист ООО Автомеханика
Что нам даёт проект «Буран»? – История и перспективы
Багров Александр Викторович, докт. ф.- м. н., астрофизик, ин-ут астрономии РАН, ОАО «НПО Лавочкина», член Международного астрономического союза, Заслуженный создатель космической техники
Социальная эволюция человечества в результате развития космонавтики
Белов Сергей Викторович, докт. геол.-минер. н., акад. РАЕН, в.н.с., лауреат премии Правительства России в обл. науки и техники, ООО «ОЗГЕО»
Гравитация и жизнь
Борисов Сергей Кирович, физик, ведущий инженер Ин-та общей физики РАН им. А.М.Прохорова, научный ред. журнала «Дельфис», член редколлегии и редакции «Дельфиса»
Русский эволюционизм
Бычков Владимир Львович, докт.ф.-м. н., проф., в. н. с. физич. ф-та МГУ, акад. РАЕН; Никитин А.И., докт. ф.-м. н.
История российских исследований шаровых молний (в лицах)
Бычков Владимир Львович, докт.ф.-м. н., проф., в. н. с. физич. ф-та МГУ, акад. РАЕН, рук. Московского семинара по шаровым молниям, электрическим явлениям в атмосфере, по физико-химическим процессам в долгоживущих высокоэнергетических и плазменных объектах
Поверхность Земли, круги на полях и шаровые молнии
Виноградов Сергей Николаевич, канд. филос. н., зав. лаб. инновационных дидактических технологий Ин-та мировых цивилизаций
Дидактика – наука будущего
Воейков Владимир Леонидович, докт. биол. н., проф., биол. ф-та МГУ; Буравлёва Е.В., канд. мед. н., биол. ф-т МГУ
Гомеопатия – за или против? (Вклад российских учёных в изучение активности и особых физико-химических свойств сверх-высоких разбавлений биологически активных веществ)
Гагин Александр Юрьевич, канд. ф.-м. н.
Русская наука – это поиск истины и смысла (картина мира и методология поиска истины)
Герасимова Ирина Алексеевна., докт. филос. н., проф., гл. н. с. Ин-та философии РАН
Философия здоровья. Традиции и экспериментальная медицина
Гиндилис Лев Миронович, канд. ф.-м. н., акад. Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, действ. чл. Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, руководитель Секции проблем космического мышления и Живой Этики при Московском космическом клубе
Фундаментальная наука в России – прошлое, настоящее, будущее
Григорьев Игорь Владимирович, канд. биол. наук
Использование анализа секреций для научных исследований человека
Джура Сергей Георгиевич, канд. техн. н., доц. Донецкого национального технического ун-та (г.Донецк)
Этический вектор развития ГРВ-технологии
Докучаева Татьяна Ивановна, канд. хим. н., астролог
Российская наука – материализм и мистицизм
Зорин Сергей Михайлович, инженер-изобретатель, создатель Оптического театра
Что может сделать наука для защиты психики человека?
Зубко Алексей Викторович, физик
Исследования психической энергии в отечественной науке
Ключников Сергей Юрьевич, канд. филос. н., акад. РАЕН, член Союза писателей России
Будущее психологических и философских наук в ХХI веке
Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, зам. гл. ред. по науке журнала «Дельфис»
Озарения в судьбах учёных. К.Э.Циолковский и научное наследие других учёных-космистов
Маврикиди Фёдор Иванович, канд. техн. н., Ин-ут проблем нефти и газа РАН
Русская мысль в математическом естествознании
Малов Игорь Фёдорович, докт. ф.-м. н., Пущинская обсерватория РАН
Тернистые пути российской науки
Правдивцев Виталий Леонидович, канд. техн. н., исследователь, документалист
Теория Времени Козырева и древняя философия
Родионов Борис Устинович, докт. ф.-м. н., профессор, рук. секции «Проблемы эволюции материи» Московского общ-ва Испытателей природы
Удивительные люди в удивительной стране (реплика). Биофизика российского герба
Рунин Виктор Иаванович, канд. техн. н.
Современные парадигмальные подходы в науке и традиции Восточной философии
Скурлягин Андрей Александрович, канд. техн. н., Ин-ут прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, член Философского общ-ва России
«Гильотина Юма» в междисциплинарном аспекте
Сухонос Сергей Иванович, канд. техн. н., член Философского общ-ва России
Терёшина Елена Владимировна, докт. биолог. н., биохимик, геронтолог
Аккумуляция вещества в онтогенезе и филогенезе
Ткаченко Ольга Степановна, член Русского географич. общ-ва, член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского
К истории формирования современной территории России
Филиппов Владимир Владимирович, Филиппова Лилия Николаевна, Научно-культурный центр SETI при Академии космонавтики им.К.Э.Циолковского
Некоторые культурологические аспекты межзвёздных радиопосланий с Земли в электромагнитном диапазоне. (Доклад был представлен на международном Симпозиуме «Life in the Universe 2019 Big History, SETI and the Future of Humankind». Milan, Italy, July 15-16, 2019)
Харитонов Анатолий Сергеевич, канд. ф.-м. н., чл.-корр. РАЕН, действ. чл. Акад. геополитических проблем; проф. Международной славянской акад. наук, образования искусства и культуры
Становление бытия по тройной «золотой» спирали
Шарков Виктор Фёдорович, докт. технич. н., проф., вед. специалист Центра экспертных технологий МГУ
Взаимозависимость знания и незнания
- Ваши рецензии