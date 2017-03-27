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Новости
 
27.03.2017
О XVI конференции «Этика и наука будущего» на 27 марта 2017 г.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на XVI Междисциплинарную научную конференцию

«Этика и наука будущего» на тему «Солнечная система и жизнь на Земле»


Конференция состоится 1–2 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00 в конференц-зале Московского технологического колледжа (подробную информацию см. http://www.delphis.ru/journal/news/priglashaem-na-konferentsiyu)

 

Регистрация:

Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников (докладчиков и слушателей) обязательно пройти регистрацию одним из следующих способов:

 

– Пройти электронную регистацию: https://goo.gl/forms/Dfv9gKjWUwmEFfOq2

 

–Зарегистрироваться по телефону: 8 495 628 06 79

 

– Отправить свои данные на эл. почту Delphis@Delphis.ru   (ФИО; Город, область, страна; Специальность, учёная степень, звание; Название организации, которую Вы представляете или частное лицо; Контактный телефон; e-mail)

 

ПРОГРАММА

1 – 2 апреля 2017 года

XVI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО»

на тему

«СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ»

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

  • Журнал и Благотворительный фонд сохранения и развития культурных ценностей «Дельфис»
  • Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
  • Донецкий национальный технический университет

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель оргкомитета:

Рыбаков Ростислав Борисович, доктор исторических наук, профессор, президент Восточного университета, председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Дельфис»

Зам. председателя:

Джура Сергей Георгиевич, кандидат технических наук, доцент Донецкого национального технического университета (г. Донецк)

Зам. Председателя:

Квартальнов Павел Юрьевич, литературовед, переводчик английского языка, зам. гл. редактора журнала «Дельфис»

Члены оргкомитета:

Борисов Сергей Кирович, ведущий инженер Института обшей физики им.А.М.Прохорова РАН, член редколлегии и редакции журнала «Дельфис», научный редактор;

Герасимова Ирина Алексеевна, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН;

Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии»;

Салимов Равиль Сагитович, директор Культурного центра «Радуга» (г.Нефтекамск)

Тоотс Наталья Александровна, член Союза журналистов России, главный редактор журнала «Дельфис»;

Якимова Нина Николаевна, кандидат физико-математических наук, зам. гл. ред. по науке журнала «Дельфис»

1 апреля (суббота, до обеда)
Ведущие: Лескова Наталья Леонидовна, Тоотс Наталья Александровна

 

10:30 – 10:45      Рыбаков Р.Б., докт. ист. н., профессор, председатель оргкомитета; Тоотс Н.А., гл. ред. журнала «Дельфис»

Приветственное слово

 

10:45 – 11:15        Багров Александр Викторович, докт. физ.-мат. н., астрофизик (ИНАСАН)

Земля – колыбель или Родина?

 

11:15 – 11:40        Красносельский Сергей Александрович, инженер-разработчик, автор проекта освоения Венеры

Перспективы цивилизации. Космический проект

 

11:40 – 12:05        Лазуткин Александр Иванович, герой России, лётчик-космонавт (полгода работал на станции «Мир»)

Освоение космического пространства и изменение мировоззрения человека

 

12:05 – 12:20        Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии»

Возможны ли путешествия во времени? (На основе книг профессора Л.В.Лескова)

 

12:20 – 12:35        Перерыв 15 мин.   

                                           

12:35 – 13:00        Родионова Жанна Фёдоровна, канд. физ.-мат. н., специалист по планетной астрономии (ГАИШ, МГУ)

Исследование Луны автоматическими аппаратами и пилотируемыми кораблями

 

13:00 – 13:25        Орлов Лев Дмитриевич, рук. научно-исследовательской группы в космической отрасли, член Российского философского общества

Различие эфира геосферы и гелиосферы. Возможно ли использование его энергии человечеством в ближайший век?

 

13:25 – 13:50      Кузьмин Виктор Иванович, докт. техн. н., профессор, засл. деятель науки РФ, чл.-кор. акад. воен. н.;Галуша Николай Андреевич, канд. воен. н.., засл. воен. спец. РФ, чл.-кор. акад. воен. н.

Ритмы Солнечной системы в процессах на Земле

 

13:50 – 14:50      Перерыв на обед 1 час       

 

1 апреля (суббота, после обеда)
Ведущие: Борисов Сергей Кирович, Джура Сергей Георгиевич

 

14:50 – 15:20             Джура Сергей Георгиевич, канд. техн. н. (ДонНТУ)

На Пути к Истине

 

15:20 – 15:50             Малов Игорь Фёдорович, докт. физ.-мат. н., Пущинская радиоастрономическая обсерватория РАН, член правления Международного астрономического общества

Жизнь на Земле – явление космическое

 

15:50 – 16:15             Родионов Борис Устинович, докт. Физ.-мат.,н., профессор

Есть ли жизнь на Солнце?

 

16:15 – 16:30             Перерыв 15 мин.

 

16:30– 16:55              Зубко Алексей Викторович, физик-теоретик, ПАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева»

Майя: Шанкара, Маркс

 

16:55 – 17:20             Виноградова Мария Георгиевна, докт. н. и техн., академик Международной акад. «Информация, связь, управление в технике, природе и обществе», (СПб)

Солнечная система в Новой космогонии А.Е.Ходькова

 

17:20 – 17:45             Степанов Александр Михайлович, докт. физ.-мат. н., профессор

О возможном воздействии Мирового пространства на психику людей

 

17:45 – 18:10             Линник Юрий Владимирович., докт. филос. н., профессор Петрозаводского университета

Джованни Скиапарелли – Марсианские каналы – эстетика авангарда

 

18:10 – 18:45             Обсуждение 35 мин.

 

2 апреля (воскресение, до обеда)
Ведущий: Сухонос Сергей Иванович

 

10:30 – 10:55            Осипов-Скурлягин Андрей Александрович, канд. техн. н., эксперт комиссии ООН по промышленному развитию (1991–1996)

Великие тайны Апокалипсиса (обзор результатов междисциплинарных исследований)

 

10:55 – 11:20            Баянов Дмитрий Юрьевич, научный рук. Международного центра гоминологии

Гоминология – не псевдонаука, а смена парадигм в антропологии

 

11:20: – 11:45           Шеркова Татьяна Алексеевна, канд. ист. н., Центр египтологических исследований РАН

Солнце – древнеегипетский архетип бога-творца

 

11:45 – 12:00            Перерыв 15 мин.     

                  

12:00 – 12:25            Сухонос Сергей Иванович, канд. техн. н., член Московского космического клуба

Симметрия или гармония

 

12:25 – 12:50            Якушин Л.М., канд. геолог.-минер. н.

Происхождение вод на Земле и их эволюция в результате круговорота

 

12:50 – 13:15            Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик. Институт общей физики им. А.М.Прохоров РАН, науч. ред. ж. «Дельфис»

Музыкальный подход к эволюции Солнечной системы

 

13:15 – 14:15      Перерыв на обед 1 час

 

2 апреля (воскресение, после обеда)
Ведущий: Борисов Сергей Кирович

 

14:15 – 14:40             Баренбаум Азарий Александрович, канд. Физ.-мат. н., Инст. проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН)

О происхождении комет Солнечной системы

 

14:40 – 15:05             Хлыстов Анатолий Ильич, канд. физ.-мат. н., отдел Солнца ГАИШ, МГУ

Давно умершие звёзды определяют погоду на Земле

 

15:05 – 15:30             Якимова Нина Николаевна, канд. физ.-мат. н., зам. гл. ред. ж. «Дельфис»

Наш Дом – Солнечная система. Особые связи человека с Солнцем, планетами, Галактикой

 

15:30 – 15:45             Перерыв 15 мин.

 

15:45 – 16:10             Рагульская Мария Валерьевна, канд. физ. н., старший научный сотрудник солнечно-земных связей ИЗМИРАН

Адаптационные технологии древних и современных биологических систем к космогеофизическим  факторам

 

16:10 – 16:35      Терёшина Елена Владимировна, докт. биол. н., биохимик, геронтолог;Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик

Водород на планете и топливные элементв в биосистемах

 

16:35 – 17:00             Чернобров Вадим Александрович, канд. техн. н., рук. «Космопоиска»

Об угрозах – метеоритных, астероидных, кометных

 

17:00 – 17:15             Перерыв на 10 мин.

 

17:15 – 17:45             Обсуждение конференции 30 мин.

 

17:45 – 18:15             Борисов С.К., физик, Ин-ут общей физики им. А.М.Прохорова РАН, редактор ж. «Дельфис»

Подведение итогов конференции

 
Стендовые доклады

Абрамов В.В., канд. техн. н.

Две вершины жизни на Земле – Человек  на суше и Дельфин в воде

Алексеев В.А., канд. физ.-мат. н.

Первые глубоководные исследования шлейфа метана в Охотском море в 1986 г. и возможность поисков жизни на криогенных вулканах Титана

Баянов Д.Ю., научный руководитель Международного центра гоминологии

Солярная гипотеза происхождения Солнечной системы

Бикалова Н.А., канд. экон. Н.

Солнце в живописи теософа и астролога Владимира Борегара (Болгарского, 1913–1996)

Борисова Л.Б., канд. физ-мат. н.

Атмосфера Земли – часть газового тела Вселенной

Вихров В.В., канд. физ.-мат. н.

Электродинамическая теория жизни

Докучаева Т.И., канд. хим. н., астролог

Теория управляемогохаоса: события земные – законы небесные

Калиниченко В.И., экс-сотрудник ИКИ

Солнце–сердце–биоритмы

Каменева М.А., канд. биол. н., (г Пермь)

Бактериофаг как мельчайшая форма жизни

Капелько О.Н., канд. филос. н.

Космические циклы в ведах как основания индийской цивилизации

Коренная А.Б., канд.физ.-мат. н., член Российского философского общества, СПб

История индоевропейцев, славянства и русского народа на протяжении тысячелетий или Русская ветвь на индоевропейском древе 2) Небосвод как инструмент нравственности

Кутало А.А., канд. физ.-мат. н., с.н.с. гидрометцентра России

От познания Истины к её постижению

Рунов В.И. канд. техн. н.

О поляризационной квантовой модели Солнечной системы

Соколов В.Г., канд. техн. н., Корси Л.В., математик

Как планеты управляют солнечной активностью

Туфанов Н.А., г.Зарайск

Гипотеза об информационной структуре мира

Харитонов А.С., канд. физ.-мат. н.

Мы – «Дети»Солнца и Земли. Феномен развития в открытой сложной системе

Якимова Н.Н. канд. физ.-мат. н.

Уникально ли наше Солнце?

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