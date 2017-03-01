Приглашаем на конференцию

Дорогие друзья!

Приглашаем вас на XVI Междисциплинарную научную конференцию

«Этика и наука будущего» на тему «Солнечная система и жизнь на Земле»



Конференция состоится 1–2 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00 в конференц-зале Московского технологического колледжа

Расписание и темы докладов будут опубликованы в середине марта. Следите за информацией на сайте Delphis.ru

Благотворительный Фонд «Дельфис» является некоммерческой организацией. Поэтому для оплаты расходов на конференцию для участников введён:

Регистрационный взнос в размере 600 руб.

Для студентов и пенсионеров – 400 руб.

Докладчики (устные сообщения) – 200 руб.

Важное замечание:

Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников (докладчиков и слушателей) обязательно пройти регистрацию одним из следующих способов:

– Пройти электронную регистацию: https://goo.gl/forms/Dfv9gKjWUwmEFfOq2 –Зарегистрироваться по телефону: 8 495 628 06 79 – Отправить свои данные на эл. почту Delphis@Delphis.ru (ФИО; Город, область, страна; Специальность, учёная степень, звание; Название организации, которую Вы представляете или частное лицо; Контактный телефон; e-mail)

Адрес проведения конференции:

Москва, улица Академика Бочвара, д. 2 корп. 2.

Метро Щукинская, выход из первого вагона (см. схему пути от метро Щукинская до колледжа):