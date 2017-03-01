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Новости
 
28.02.2017
Приглашаем на конференцию

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на XVI Междисциплинарную научную конференцию

«Этика и наука будущего» на тему «Солнечная система и жизнь на Земле»


Конференция состоится 1–2 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00 в конференц-зале Московского технологического колледжа

 

Расписание и темы докладов будут опубликованы в середине марта. Следите за информацией на сайте Delphis.ru

 

 

Благотворительный Фонд «Дельфис» является некоммерческой организацией. Поэтому для оплаты расходов на конференцию для участников введён:

 

Регистрационный взнос в размере 600 руб.
Для студентов и пенсионеров – 400 руб.
Докладчики (устные сообщения) – 200 руб.

 

Важное замечание:

Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников (докладчиков и слушателей) обязательно пройти регистрацию одним из следующих способов:

 

– Пройти электронную регистацию: https://goo.gl/forms/Dfv9gKjWUwmEFfOq2

 

–Зарегистрироваться по телефону: 8 495 628 06 79

 

– Отправить свои данные на эл. почту Delphis@Delphis.ru   (ФИО; Город, область, страна; Специальность, учёная степень, звание; Название организации, которую Вы представляете или частное лицо; Контактный телефон; e-mail)

 

Адрес проведения конференции:
Москва, улица Академика Бочвара, д. 2 корп. 2.
Метро Щукинская, выход из первого вагона (см. схему пути от метро Щукинская до колледжа):

 

 

 

Члены оргкомитета конференции:

Борисов Сергей Кирович, Квартальнов Павел Юрьевич, Якимова Нина Николаевна

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