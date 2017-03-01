Приглашаем на конференцию

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на XVI Междисциплинарную научную конференцию
«Этика и наука будущего» на тему «Солнечная система и жизнь на Земле»
Конференция состоится 1–2 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00 в конференц-зале Московского технологического колледжа
Расписание и темы докладов будут опубликованы в середине марта. Следите за информацией на сайте Delphis.ru
Благотворительный Фонд «Дельфис» является некоммерческой организацией. Поэтому для оплаты расходов на конференцию для участников введён:
Регистрационный взнос в размере 600 руб.
Для студентов и пенсионеров – 400 руб.
Докладчики (устные сообщения) – 200 руб.
Важное замечание:
Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников (докладчиков и слушателей) обязательно пройти регистрацию одним из следующих способов:
– Пройти электронную регистацию: https://goo.gl/forms/Dfv9gKjWUwmEFfOq2
–Зарегистрироваться по телефону: 8 495 628 06 79
– Отправить свои данные на эл. почту Delphis@Delphis.ru (ФИО; Город, область, страна; Специальность, учёная степень, звание; Название организации, которую Вы представляете или частное лицо; Контактный телефон; e-mail)
Адрес проведения конференции:
Москва, улица Академика Бочвара, д. 2 корп. 2.
Метро Щукинская, выход из первого вагона (см. схему пути от метро Щукинская до колледжа):
Члены оргкомитета конференции:
Борисов Сергей Кирович, Квартальнов Павел Юрьевич, Якимова Нина Николаевна
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