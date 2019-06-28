Новый журнал «Дельфис» № 2 (98) / 2019

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В издательстве «Дельфис» вышел журнал № 2 (98) / 2019

В предовой статье Н. Тоотс и Е. Турлея «Знаки» звучит тревога в связи с пожаром, произошедшим 15 апреля 2019 года, в День Знамени Мира и День Культуры в соборе Нотр-Дам. Н.К. Рерих на своей картине «Святая Женевьева», написанной в 1933 году, предупреждал об этом грозном событии. И словно от искры парижского пожарища в Музее-усадьбе семьи Рерихов в Изваре сгорел дотла амбар XVIII века.

В рубрике «Держава Рерихов» Л.М. Гиндилис размышляет о духовном подвиге Е.И. Рерих. Здесь же читатель может продолжить знакомство с малоизвестными письмами Н.К. и Е.И. Рерих из Дарджилинга.

В «Высоких собеседованиях» Э. Шамвей ведёт разговор о дороге к себе и о многогранности парадоксов.

«Вестник НРК» знакоми читателей с хроникой событий Национального рериховского комитета.

В рубрике «Человек и время» А.А. Сухопаров рассказывает о творчестве композитора В.В. Фесенко. Новый автор журнала М.Л. Леонтьева в статье «Другие люди» вспоминает о своих встречах с А.В. Гнездиловым, Б.А. Смирновым-Русецким, Н.Д. Жуковским.

О новом Светиле, которую Махатмы именовали звездой Матери Мира или Урусвати пишет кандидат технических наук И.В. Григорьев.

О.В. Исаева в статье «Факторы будущего Солнечной системы, Земли и человечества» попыталась систематизировать Записи Е.И. Рерих 40–50-х годов.

Актуальное интервью с академиком Л.А. Бокерием о нашем сердце записала Н.Л. Лескова.

На страницах журнала читатель найдёт ещё много интересных, заставляющих задуматься, а также осознать себя и сделать свой духовный выбор, тем.

Содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-2-98-2019

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