warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

98(2/2019) Содержание журнала № 2 (98) /2019 От редакции 2 Н. Тоотс, Е. Турлей. Знаки 5 Юрий Георг. Реплика Держава Рерихов 6 Л.М. Гиндилис. Духовный подвиг Елены Ивановны Рерих 12 О чём писали Рерихи из Дарджилинга (Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке — продолжение) Высокие собеседования 21 Элеонора Шамвей. Больше света на пути к себе 27 Элеонора Шамвей. Множество граней парадокса Вестник НРК 31 Хроника событий 32 Е. Турлей. Творческое наследие Е.И. Рерих и его роль в развитии науки и культуры Человек и время 36 Наталия Лескова. Под знаком Солнца 39 В.Л. Баева. О воспитании детей 41 А.А. Сухопаров. Космические мотивы музыки Владимира Фесенко 44 М.Л. Леонтьева. Другие люди Тайны, версии, легенды 48 И.В. Григорьев. Вдохновение грядущей Эпохи. О новом Светиле в Солнечной системе 54 О.В. Исаева. Факторы будущего Солнечной системы, Земли и человечества 63 Н.Л. Лескова. Циолковский-провидец Раздумья 66 А.А. Скурлягин. Человечество в преддверии этической катастрофы 77 С.Г. Джура, А.А. Чурсинова, В.В. Якимишина. Блеск и нищета технологий Актуальные интервью 84 Академик Л.А. Бокерия: «Ничего совершеннее сердца природа не создала» Грани науки 90 Г.И. Водяха. Нейрофизиологические исследования парапсихологических явлений Гнозис 98 К. Маккензи. Каббала Галерея 104 С.К. Борисов, С.П. Федотова. Наука декоративной живописи Джаида Джемаля (окончание) 109 Наталия Лескова. Яркий космос Василия Кандинского Мир без границ 113 Н.А. Голомысова. Загадочный символ Древнего Египта Образ Родины 119 Н.Л. Лескова. Намоленное подземелье Нам пишут 122 А.А. Новиков. Об особенностях воспитания подрастающего поколения 123 Д.Р. Хайрова. О внушении и его применении в жизни и лечении людей Неоперативная хроника 125 В.Е. Чернявский. Дайджест новостей рериховского движения (февраль–май 2019 года) 127 Е.М. Шабурникова. Встреча теософов в Москве