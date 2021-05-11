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Новости
 
10.05.2021
Новый журнал «Дельфис» № 1 (105) / 2021

Дорогие друзья!

Издательством «Дельфис» выпущен очередной номер журнала (№ 1(105)/2021).

Приобрести его вы можете в офисе «Дельфиса» по адресу: Москва, Балакиревский переулок, д. 2/26 (вход в дверь с вывеской «Международный художественный фонд» или заказать в интернет-магазин издательства.

Купить: http://delphisbooks.ru/delfis-105-1-2021/
Посмотреть содержание: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-1-1052021
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