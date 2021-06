warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

105(1/2021) Содержание журнала № 1 (105)/2021 От редакции 2 Н.А. Тоотс. Виват, гвардейцы духа! 6 С.Ю. Соколова. Выставка Н.К. Рериха в Русском музее Держава Рерихов 14 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) 24 Нина Селиванова. «Мир Рериха». Главы из книги (Окончание) Высокие собеседования 41 Элеонора Шамвей. Идти с Любовью, Светом, Радостью и Миром 46 Элеонора Шамвей. Новая жизнь для старых направлений! Актуальные интервью 48 Директор Института биологии внутренних вод, доктор биологических наук А.В. Крылов: «Мы находимся на уровне Ветхого Завета» 53 Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии П.М. Чумаков: «Вирусы – наши друзья или враги?» 57 Наталия Лескова. Жизнь в режиме онлайн Грани науки 63 С.В. Белов. Энергетика Земли, Солнца… и коронавирус 69 П.П. Бегунов, М.Г. Виноградова. В борьбе за выживание кто победит? 72 Е.А. Губарев. Сверхпроникающие поля физического вакуума In memorium 77 Памяти друга Г.Д. Авруцкого Раздумья 78 Е.В. Турлей. Идеи евразийства и Живая Этика 83 В. Дитрих. Эволюция человеческого интеллекта 89 В.В. Вихров. Маятник Жизни. Часть III (Окончание) Литературные страницы 98 Е.Ю. Золотавина. Стихи 101 Н.А. Тоотс. Саяногорский поэт 104 Стихи С.Е. Силантьева 106 М.А. Пресняков. На берегу вечности 109 Ю. Ключников «Слово Ариаварты» Образ Родины 110 Г.В. Астахова. Владимиро-Ростово-Суздальское княжество – ядро Российского государства 115 Наталия Лескова. Русская Атлантида Нам пишут. Спорим и обсуждаем 119 С.А. Лычёв. Личность и масса Неоперативная хроника 125 В.Е. Чернявский. Дайджест новостей рериховского движения (Декабрь 2020 г. – апрель 2021 г.)