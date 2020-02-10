Дорогие друзья!

Предлагаем Вашему вниманию уникальную книгу В.В. Фесенко «Консонасы и диссонансы в природе».

Книга посвящена диссонантным и консонантным соотношениям между музыкальными звуками, временными интервалами, частями пространства, массами тел и скоростями движения этих тел. Здесь же решается проблема соотношения между музыкальным звуком и цветом, а также вводится понятие цветовых интервалов и аккордов. Вместе с тем, в этой книге рассказывается о диссонантных и консонантных геометрических фигурах, о гармонии человеческого лица, о консонантных сочетаниях многих известных цветков, о «золотой пропорции» и музыкальной форме. Также говорится о роли чистой октавы в химии и консонирующих интервалов в ядерной физике, о движении планет и их спутников по своим орбитам.