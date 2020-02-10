Новая книга В.В. Фесенко «Консонансы и диссонансы в природе»
Дорогие друзья!
Предлагаем Вашему вниманию уникальную книгу В.В. Фесенко «Консонасы и диссонансы в природе».
Книга посвящена диссонантным и консонантным соотношениям между музыкальными звуками, временными интервалами, частями пространства, массами тел и скоростями движения этих тел. Здесь же решается проблема соотношения между музыкальным звуком и цветом, а также вводится понятие цветовых интервалов и аккордов. Вместе с тем, в этой книге рассказывается о диссонантных и консонантных геометрических фигурах, о гармонии человеческого лица, о консонантных сочетаниях многих известных цветков, о «золотой пропорции» и музыкальной форме. Также говорится о роли чистой октавы в химии и консонирующих интервалов в ядерной физике, о движении планет и их спутников по своим орбитам.
Содержание книги: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-knigi-vv-fesenko-konsonansy-i-dissonansy-v-prirode
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