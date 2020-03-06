ГЛАВНАЯ Содержание книги В.В. Фесенко «Консонансы и диссонансы в природе»
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Содержание книги В.В. Фесенко «Консонансы и диссонансы в природе»

5 Гармония и дисгармония

 7 Музыкальные звуки

 8 Консонирующие и диссонирующие интервалы

 13 Аккорды

 14 Запись длительностей нот

 16 Частота колебаний и время

 20 Метр и такты

 22 Простейшая музыкальная форма – период

 22 Двухчастная и трехчастная музыкальная форма

 24 Темпы

 25 Временные консонансы и диссонансы вне музыки

 26 Гармония и хаос

 27 Диссонирующее и консонирующее пространство

 32 Консонансы и диссонансы в геометрии

 36 Гармония цветов

 37 Золотая пропорция или золотое сечение, консонирующие пространственные интервалы

 40 Зона третьей четверти в музыке и золотое сечение

 42 Музыка и наука

 45 Гармония человеческого лица

 53 Консонансы и движение планет Солнечной системы

 55 Интервальное отношение между массами

 56 Музыкальный звук и цвет

 69 Консонирующие и диссонирующие отношения между различными скоростями движения

 72 Ритм в человеческой жизни

 77 Заключение

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