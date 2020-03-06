Содержание книги В.В. Фесенко «Консонансы и диссонансы в природе»
5 Гармония и дисгармония
7 Музыкальные звуки
8 Консонирующие и диссонирующие интервалы
13 Аккорды
14 Запись длительностей нот
16 Частота колебаний и время
20 Метр и такты
22 Простейшая музыкальная форма – период
22 Двухчастная и трехчастная музыкальная форма
24 Темпы
25 Временные консонансы и диссонансы вне музыки
26 Гармония и хаос
27 Диссонирующее и консонирующее пространство
32 Консонансы и диссонансы в геометрии
36 Гармония цветов
37 Золотая пропорция или золотое сечение, консонирующие пространственные интервалы
40 Зона третьей четверти в музыке и золотое сечение
42 Музыка и наука
45 Гармония человеческого лица
53 Консонансы и движение планет Солнечной системы
55 Интервальное отношение между массами
56 Музыкальный звук и цвет
69 Консонирующие и диссонирующие отношения между различными скоростями движения
72 Ритм в человеческой жизни
77 Заключение
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