XVIII МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО»
на тему
Российская наука – традиции и перспективы
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
- Журнал и Благотворительный фонд сохранения и развития культурных ценностей «Дельфис»
- Национальный рериховский комитет
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета
Сухонос Сергей Иванович, кандидат технических наук, член Философского общества России
Члены оргкомитета
Борисов Сергей Кирович, ведущий инженер Института обшей физики им. А.М.Прохорова РАН, член редколлегии и редакции журнала «Дельфис», научный редактор
Джура Сергей Георгиевич, кандидат технических наук, доцент Донецкого национального технического университета (г. Донецк)
Герасимова Ирина Алексеевна, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН
Гиндилис Лев Миронович, кандидат физико-математических наук, действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, заслуженный научный сотрудник Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (ГАИШ); создатель и руководитель Секции проблем космического мышления и Живой Этики при Московском Космическом Клубе
Лескова Наталия Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии»; заместитель главного редактора по науке журнала «Дельфис»
Лосюков Александр Прохорович, президент Национального рериховского комитета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, заслуженный работник дипломатической службы РФ
Макаренко Николай Владимирович, председатель совета «Благотворительного фонда “Дельфис”»
Тоотс Наталья Александровна, член Союза журналистов России, главный редактор журнала и издательства «Дельфис»
Якимова Нина Николаевна, кандидат физико-математических наук, заместитель главного редактора по науке журнала «Дельфис»
Конференция состоится 26 – 27 ноября 2019 года (10:00–18:00) по адресу Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1 (метро Красные Ворота)
Регистрационный взнос в размере 700 руб.
Для студентов и пенсионеров – 500 руб.
Докладчики (устные сообщения) – бесплатно
Программа конференции
26 ноября (вторник, до обеда)
|
10:30 – 10:50
|
Тоотс Наталья Александровна, гл. ред. журн. и изд. «Дельфис»;
Сухонос Сергей Иванович, канд. техн. н., член Философского общества России
|
Приветственное слово
|
10:50 – 11:10
|
Борисов Сергей Кирович, физик, ведущий инженер Ин-та общей физики РАН им. А.М.Прохорова, редактор ж. «Дельфис»
|
Русский эволюционизм
|
11:10 – 11:30
|
Гиндилис Лев Миронович, канд. ф.-м. н.
|
Фундаментальная наука в России – прошлое, настоящее, будущее
|
11:30 – 11:50
|
Сухонос Сергей Иванович, канд. техн. н.
|
На пороге эпохи русского мировозрения будущего. Анализ в рамках теории эстафеты цивилизаций
|
12:50 – 12:05
|
Перерыв 15 мин
|
|
12:05 – 12:25
|
Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист
|
Озарения в судьбах учёных. К.Э.Циолковский и научное наследие других учёных-космистов
|
12:25 – 12:45
|
Афанасьев Андрей Юрьевич, ведущий программист ООО Автомеханика
|
Что нам даёт проект «Буран»? – История и перспективы
|
12:45 – 13:05
|
Багров Александр Викторович, докт. ф.-м. н., астрофизик
|
Социальная эволюция человечества в результате развития космонавтики
|
13:05 – 13:25
|
Родионов Борис Устинович, докт. ф.-м. н., профессор
|
Удивительные люди в удивительной стране (реплика). Биофизика российского герба
|
13:30 – 14:30
|
Перерыв на обед 1 час
|
26 ноября (вторник, после обеда)
|
14:30 – 14:50
|
Воейков Владимир Леонидович, докт. биол. н., проф.
|
Гомеопатия – за или против? (Вклад российских учёных в изучение активности и особых физико-химических свойств сверх-высоких разбавлений биологически активных веществ)
|
14:50 – 15:10
|
Малов Игорь Фёдорович, докт. ф.-м. н., Пущинская обсерватория РАН
|
Тернистые пути российской науки
|
15:10 – 15:30
|
Бычков Владимир Львович, докт. ф.-м. н., проф.
|
Поверхность Земли, круги на полях и шаровые молнии
|
15:30 – 15:50
|
Бычков Владимир Львович, докт.ф.-м. н., проф; Никитин А.И., докт. ф.-м. н.
|
История российских исследований шаровых молний (в лицах)
|
15:50 – 16:05
|
Перерыв 15 мин
|
|
16:05 – 16:25
|
Ключников Сергей Юрьевич, канд. филос. н., акад. РАЕН, член Союза писателей России
|
Будущее психологических и философских наук в ХХI веке
|
16:25 – 16:45
|
Зорин Сергей Михайлович, инженер-изобретатель, создатель Оптического театра
|
Что может сделать наука для защиты психики человека
|
16:45 – 17:05
|
Зубко Алексей Викторович, физик
|
Исследования психической энергии в отечественной науке
|
17:05 – 17:25
|
Докучаева Татьяна Ивановна, канд. хим. н., астролог
|
Российская наука – материализм и мистицизм
|
17:25 – 18:00
|
Обсуждение докладов 35 мин.
|
27 ноября (среда, до обеда)
|
10:30 – 10:50
|
Виноградов Сергей Николаевич, канд. филос. н
|
Дидактика – наука будущего
|
10:50 – 11:10
|
Скурлягин Андрей Александрович, канд. техн. н.
|
«Гильотина Юма» в междисциплинарном аспекте
|
11:10 – 11:30
|
Правдивцев Виталий Леонидович, канд. техн. н., исследователь, документалист
|
Теория Времени Козырева и древняя философия
|
11:30 – 11:50
|
Шарков Виктор Фёдорович, докт. технич. н.
|
Взаимозависимость знания и незнания
|
11:50 – 12:05
|
Перерыв 15 мин.
|
|
12:05 – 12:25
|
Джура Сергей Георгиевич, канд. техн. н.
|
Решение самой насущной задачи человечества через ГРВ-технологии
|
12:25 – 12:45
|
Белов Сергей Викторович, докт. геол.-минер. н., акад. РАЕН
|
Гравитация и жизнь
|
12:45 – 13:05
|
Терёшина Елена Владимировна, докт. биолог. н., биохимик, геронтолог
|
Аккумуляция вещества в онтогенезе и филогенезе
|
13:05 – 13:25
|
Григорьев Игорь Владимирович, канд. биол. наук
|
Использование анализа секреций для научных исследований человека
|
13:30 – 14:30
|
Перерыв на обед 1 час
|
27 ноября (среда, после обеда)
|
14:30 – 14:50
|
Маврикиди Фёдор Иванович, канд. техн. н.
|
Русская мысль в математическом естествознании
|
14:50 – 15:10
|
Харитонов Анатолий Сергеевич, канд. ф.-м. н., чл.-корр. РАЕН
|
Становление бытия по тройной «золотой» спирали
|
15:10 – 15:30
|
Рунин Виктор Иаванович, канд. техн. н.
|
Современные парадигмальные подходы в науке и традиции Восточной философии
|
15:30 – 15:50
|
Гагин Александр Юрьевич, канд. ф.-м. н.
|
Русская наука – это поиск истины и смысла (картина мира и методология поиска истины)
|
15:50 – 16:05
|
Перерыв 15 мин.
|
|
16:05 – 16:25
|
Герасимова Ирина Алексеевна., докт. филос. н., проф.
|
Философия здоровья. Традиции и экспериментальная медицина
|
16:25 – 16:45
|
Ткаченко Ольга Степановна, член Русского географич. общ-ва
|
К истории формирования современной территории России
|
16:45 – 17:05
|
Филиппов Владимир Владимирович, Филиппова Лилия Николаевна, Научно-культурный центр SETI
|
Некоторые культурологические аспекты межзвёздных радиопосланий с Земли в электромагнитном диапазоне
|
17:05 – 17:15
|
Перерыв 10 мин.
|
|
17:15 – 17: 45
|
Обсуждение докладов
|
|
17:45 – 18:05
|
Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик, ин-т общей физики им. А.М. Прохорова РАН, научн. ред. ж. Дельфис»
|
Подведение итогов конференции
Cтендовые доклады
|
1
|
Абрамов В.В., канд. техн. н.
|
Солнечно-планетные связи – причины циклических вспышек размножения саранчи (демострация графиков и объяснения в перерывах)
|
2
|
Басаргин О.С., Исследователь, изобретатель, общественный деятель; член-корреспондент Тверского регионального отделения союза общественных объединений Международной Академии авторов научных открытий и изобретений
|
Сфираль (геном) Времени /Рецензия Л.Б.Борисовой/
|
3
|
Борисова Л.Б., канд. ф.-м. н.
|
Информационные связи в Галактике.
|
4
|
Коренная А.Б., канд. ф.-м. н.
|
Панорама европейской истории с Леднивековой эпохи
|
5
|
Коренная А.Б. и Котова Г.Г.
|
Русский как наиболее сохранившийся протоиндоевропейский язык
|
6
|
Кулакова Н.И.
|
Позванный. Павел Александрович Флоренский (1882-1937
|
7
|
Кудреватова О.В., докт. ф.-м. н., Лунин Г.В., учащийся 10 класса школы №1257
|
Водородные связи концевых гексаграмм таблицы Фу-си
|
8
|
Кутало А.А., канд. ф.-м. н., чл.-корр. Академии геополитических наук
|
Европейская цивилизация благо или беда – этические штрихи к портрету
|
9
|
Якимова Н.Н., канд. ф.-м. н.
|
Великая связанность «…звёздного неба над нами и нравственного закона внутри нас…» – выставка коллажей и пояснения в перерывах.
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