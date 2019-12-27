Видео конференции «Этика и наука будущего. Российская наука – традиции и перспективы»
Дорогие друзья!
Предлагаем Вашему вниманию видеоматериалы XVIII междисциплинарной конференции фонда и журнала «Дельфис» «Этика и наука будущего. Российская наука – традиции и перспективы»
Съёмка Байтулина Виктора Александровича;
Обработка видео Джуры Сергея Георгиевича
Тоотс Наталья Александровна "Приветственное слово": https://www.youtube.com/watch?
v=8zJY73-R21w&lc= z22rvdlyynu3yj0ttacdp43bicei3j hjftiult4pvjxw03c010c
Борисов Сергей Кирович "Русский эволюционизм": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=491
Сухонос Сергей Иванович "На пороге эпохи русского мировозрения будущего. Анализ в рамках теории эстафеты цивилизаций": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=1480
Гиндилис Лев Миронович "Фундаментальная наука в России – прошлое, настоящее, будущее": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=2201
Лескова Наталья Леонидовна "Озарения в судьбах учёных. К.Э.Циолковский и научное наследие других учёных-космистов": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=3473
Афанасьев Андрей Юрьевич "Что нам даёт проект «Буран»? – История и перспективы": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=4352
Багров Александр Викторович "Социальная эволюция человечества в результате развития космонавтики": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=6147
Родионов Борис Устинович "Удивительные люди в удивительной стране (реплика). Биофизика российского герба": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=6828
Зубко Алексей Викторович "Исследования психической энергии в отечественной науке": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=8471
Малов Игорь Фёдорович "Тернистые пути российской науки": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=9635
Бычков Владимир Львович "Поверхность Земли, круги на полях и шаровые молнии": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=11248
Бычков Владимир Львович "История российских исследований шаровых молний (в лицах)": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=12644
Ключников Сергей Юрьевич "Будущее психологических и философских наук в ХХI веке": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=13991
Зорин Сергей Михайлович "Что может сделать наука для защиты психики человека": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=15442
Докучаева Татьяна Ивановна "Российская наука – материализм и мистицизм": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=16934
Обсуждение докладов первого дня: https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=18702
Виноградов Сергей Николаевич "Дидактика – наука будущего": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=20005
Скурлягин Андрей Александрович "Гильотина Юма» в междисциплинарном аспекте": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=20605
Джура Сергей Георгиевич "Решение самой насущной задачи человечества через ГРВ-технологии": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=21443
Шарков Виктор Фёдорович "Взаимозависимость знания и незнания": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=23250
Маврикиди Фёдор Иванович "Русская мысль в математическом естествознании": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=24856
Белов Сергей Викторович"Гравитация и жизнь": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=26085
Терёшина Елена Владимировна "Аккумуляция вещества в онтогенезе и филогенезе": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=27228
Григорьев Игорь Владимирович "Использование анализа секреций для научных исследований человека": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=28481
Правдивцев Виталий Леонидович "Теория Времени Козырева и древняя философия": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=30198
Харитонов Анатолий Сергеевич "Становление бытия по тройной «золотой» спирали": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=33150
Рунин Виктор Иаванович "Современные парадигмальные подходы в науке и традиции Восточной философии": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=34322
Гагин Александр Юрьевич "Русская наука – это поиск истины и смысла (картина мира и методология поиска истины)": https://youtu.be/8zJY73-R21w?
t=35700
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