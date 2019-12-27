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Новости
 
27.12.2019
Видео конференции «Этика и наука будущего. Российская наука – традиции и перспективы»
Дорогие друзья!
Предлагаем Вашему вниманию видеоматериалы XVIII междисциплинарной конференции фонда и журнала «Дельфис» «Этика и наука будущего. Российская наука – традиции и перспективы»

 

Съёмка Байтулина Виктора Александровича;

Обработка видео Джуры Сергея Георгиевича

 

Тоотс Наталья Александровна "Приветственное слово": https://www.youtube.com/watch?v=8zJY73-R21w&lc=z22rvdlyynu3yj0ttacdp43bicei3jhjftiult4pvjxw03c010c

Борисов Сергей Кирович "Русский эволюционизм"https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=491

Сухонос Сергей Иванович "На пороге эпохи русского мировозрения будущего. Анализ в рамках теории эстафеты цивилизаций": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=1480

Гиндилис Лев Миронович "Фундаментальная наука в России – прошлое, настоящее, будущее": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=2201

Лескова Наталья Леонидовна "Озарения в судьбах учёных. К.Э.Циолковский и научное наследие других учёных-космистов": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=3473

Афанасьев Андрей Юрьевич "Что нам даёт проект «Буран»? – История и перспективы": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=4352

Багров Александр Викторович "Социальная эволюция человечества в результате развития космонавтики"https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=6147

Родионов Борис Устинович "Удивительные люди в удивительной стране (реплика). Биофизика российского герба": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=6828

Зубко Алексей Викторович "Исследования психической энергии в отечественной науке": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=8471

Малов Игорь Фёдорович "Тернистые пути российской науки": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=9635

Бычков Владимир Львович "Поверхность Земли, круги на полях и шаровые молнии": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=11248

Бычков Владимир Львович "История российских исследований шаровых молний (в лицах)": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=12644

Ключников Сергей Юрьевич "Будущее психологических и философских наук в ХХI веке"https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=13991

Зорин Сергей Михайлович "Что может сделать наука для защиты психики человека": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=15442

Докучаева Татьяна Ивановна "Российская наука – материализм и мистицизм"https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=16934

 

Обсуждение докладов первого дня: https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=18702



Виноградов Сергей Николаевич "Дидактика – наука будущего"https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=20005

Скурлягин Андрей Александрович "Гильотина Юма» в междисциплинарном аспекте": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=20605

Джура Сергей Георгиевич "Решение самой насущной задачи человечества через ГРВ-технологии": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=21443

Шарков Виктор Фёдорович "Взаимозависимость знания и незнания": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=23250

Маврикиди Фёдор Иванович "Русская мысль в математическом естествознании"https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=24856

Белов Сергей Викторович"Гравитация и жизнь": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=26085

Терёшина Елена Владимировна "Аккумуляция вещества в онтогенезе и филогенезе": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=27228

Григорьев Игорь Владимирович "Использование анализа секреций для научных исследований человека": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=28481

Правдивцев Виталий Леонидович "Теория Времени Козырева и древняя философия"https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=30198

Харитонов Анатолий Сергеевич "Становление бытия по тройной «золотой» спирали": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=33150

Рунин Виктор Иаванович "Современные парадигмальные подходы в науке и традиции Восточной философии": https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=34322

Гагин Александр Юрьевич "Русская наука – это поиск истины и смысла (картина мира и методология поиска истины)"https://youtu.be/8zJY73-R21w?t=35700

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