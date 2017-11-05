Дорогие друзья!
Приглашаем вас 7 ноября 2017 года в 17:30 на лекцию
МАТЕМАТИКА ГАРМОНИИ, АКТОВ ТВОРЕНИЯ И ЖИВОГО ОРГАНИЗМА
Лекцию ведёт кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник
Анатолиий Сергеевич Харитонов
Аппарат математики можно совершенствовать так, чтобы он соответствовал свойствам изучаемого объекта и целям его исследования. Известные модели установили с помощью уравнений для экспоненты оптимум движения тел и максимум свершения работы над пассивной системой в пространстве и времени. Возникла потребность знать оптимум развития систем в природе. Как и почему происходят акты творения нового? В чём состоит отличие живого организма от косного тела? Для чего мы живём в этом мире? Как нам жить лучше дальше? Ответы на эти вопросы мы получили, установив уравнения для логарифмических функций: мер хаоса и порядка, описывающих активные свойства природы.
В прошлых лекциях мы рассмотрели пространство событий для трёхсущностной системы, имеющей оптимум по золотой пропорции, введя меры хаоса и порядка, характеризующие изменение доступных событий в трёх классах переменных: координат, импульсов и структурных параметров.
В настоящей лекции рассматриваются примеры изменения доступных событий для развития живой и косной природы.
Рассматривается модель развития экономики по тройной спирали, дополненная тремя пространствами доступных событий.
В конце лекции предлагается обсудить различие оптимума, полученного экспоненциальными и логарифмическими функциями.
Для понимания содержания лекции слушателям достаточно иметь школьное образование и интерес к новым знаниям.
Приглашаются все. Вход свободный!
Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контактный телефон: 8 495-628-06-79
http://www.delphis.ru/contacts
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