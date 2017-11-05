Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с А.С.Харитоновым

Дорогие друзья!

Приглашаем вас 7 ноября 2017 года в 17:30 на лекцию

МАТЕМАТИКА ГАРМОНИИ, АКТОВ ТВОРЕНИЯ И ЖИВОГО ОРГАНИЗМА

Лекцию ведёт кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

Анатолиий Сергеевич Харитонов

Аппарат математики можно совершенствовать так, чтобы он соответствовал свойствам изучаемого объекта и целям его исследования. Известные модели установили с помощью уравнений для экспоненты оптимум движения тел и максимум свершения работы над пассивной системой в пространстве и времени. Возникла потребность знать оптимум развития систем в природе. Как и почему происходят акты творения нового? В чём состоит отличие живого организма от косного тела? Для чего мы живём в этом мире? Как нам жить лучше дальше? Ответы на эти вопросы мы получили, установив уравнения для логарифмических функций: мер хаоса и порядка, описывающих активные свойства природы.

В прошлых лекциях мы рассмотрели пространство событий для трёхсущностной системы, имеющей оптимум по золотой пропорции, введя меры хаоса и порядка, характеризующие изменение доступных событий в трёх классах переменных: координат, импульсов и структурных параметров.

В настоящей лекции рассматриваются примеры изменения доступных событий для развития живой и косной природы.

Рассматривается модель развития экономики по тройной спирали, дополненная тремя пространствами доступных событий.

В конце лекции предлагается обсудить различие оптимума, полученного экспоненциальными и логарифмическими функциями.

Для понимания содержания лекции слушателям достаточно иметь школьное образование и интерес к новым знаниям.



Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

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