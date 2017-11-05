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Новости
 
31.10.2017
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с А.С.Харитоновым

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 7 ноября 2017 года в 17:30 на   лекцию

МАТЕМАТИКА ГАРМОНИИ, АКТОВ ТВОРЕНИЯ И ЖИВОГО ОРГАНИЗМА

Лекцию ведёт кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

 

Анатолиий Сергеевич Харитонов

 

Аппарат математики можно совершенствовать так, чтобы он соответствовал свойствам изучаемого объекта и целям его исследования. Известные модели установили с помощью уравнений для экспоненты оптимум движения тел и максимум свершения работы над пассивной системой в пространстве и времени. Возникла потребность знать оптимум развития систем в природе. Как и почему происходят акты творения нового? В чём состоит отличие живого организма от косного тела? Для чего мы живём в этом мире? Как нам жить лучше дальше? Ответы на эти вопросы мы получили, установив уравнения для логарифмических функций: мер хаоса и порядка, описывающих активные свойства природы.
В прошлых лекциях мы рассмотрели пространство событий для трёхсущностной системы, имеющей оптимум по золотой пропорции, введя меры хаоса и порядка, характеризующие изменение доступных событий в трёх классах переменных: координат, импульсов и структурных параметров.
В настоящей лекции рассматриваются примеры изменения доступных событий для развития живой и косной природы.
Рассматривается модель развития экономики по тройной спирали, дополненная тремя пространствами доступных событий.
В конце лекции предлагается обсудить различие оптимума, полученного экспоненциальными и логарифмическими функциями.
Для понимания содержания лекции слушателям достаточно иметь школьное образование и интерес к новым знаниям.
 

Приглашаются все.  Вход свободный!

 

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

 

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

 

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

 

    http://www.delphis.ru/contacts

 

 

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