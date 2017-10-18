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Новости
 
06.10.2017
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с А.С.Харитоновым

 Дорогие друзья!

Приглашаем вас на  цикл лекций с общим названием:


«Математические начала актов творения»

Математические начала актов творения дополняют учение Е.П. Блаватской и семьи Рерихов конкретной физико-математической моделью об эволюции человека, общества и природы к гармонии трёхсущностных отношений.

Акты творения нового присущи не только человеку, но открытым косным системам. Развитие на их основе свойственно системам, постоянно отбирающим, поглощающим, преобразующим поток энергии, вещества и информации и стремящимся к равновесию внутри себя и к равновесию с окружающей средой. Равновесная структура внутренней организации системы, как правило, отличается от внешней структуры этой же системы.

Из нашей модели творения нового следует, что развитие сложной системы описывается тройной золотой спиралью, а золотая пропорция характеризует оптимум актов творения, преобразования одних свойств материи в иные.

 
Встречи ведёт кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

 


Анатолий Сергеевич Харитонов


В четверг 12 октября 2017 г. в 18:00

будет продолжен разговор о научных предпосылках и математической возможностиописания актов творения за счёт введения новых функций,  параметров преобразования структурных величин и холистической трёхсущностной математики.

Приводятся примеры развития сложных систем по трём золотым спиралям.

 

Со статьями автора можно ознакомиться на сайтах Академии тринитаризма, Международного клуба золотого сечения и журнала «Дельфис».

 

    Приглашаются все.  Вход свободный!

 

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

 

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

 

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

 

    http://www.delphis.ru/contacts

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