Дорогие друзья!
Приглашаем вас на цикл лекций с общим названием:
«Математические начала актов творения»
Математические начала актов творения дополняют учение Е.П. Блаватской и семьи Рерихов конкретной физико-математической моделью об эволюции человека, общества и природы к гармонии трёхсущностных отношений.
Акты творения нового присущи не только человеку, но открытым косным системам. Развитие на их основе свойственно системам, постоянно отбирающим, поглощающим, преобразующим поток энергии, вещества и информации и стремящимся к равновесию внутри себя и к равновесию с окружающей средой. Равновесная структура внутренней организации системы, как правило, отличается от внешней структуры этой же системы.
Из нашей модели творения нового следует, что развитие сложной системы описывается тройной золотой спиралью, а золотая пропорция характеризует оптимум актов творения, преобразования одних свойств материи в иные.
Встречи ведёт кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник
Анатолий Сергеевич Харитонов
В четверг 12 октября 2017 г. в 18:00
будет продолжен разговор о научных предпосылках и математической возможностиописания актов творения за счёт введения новых функций, параметров преобразования структурных величин и холистической трёхсущностной математики.
Приводятся примеры развития сложных систем по трём золотым спиралям.
Со статьями автора можно ознакомиться на сайтах Академии тринитаризма, Международного клуба золотого сечения и журнала «Дельфис».
Приглашаются все. Вход свободный!
Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контактный телефон: 8 495-628-06-79
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