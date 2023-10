warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

114(2/2023) Галерея «Живописный образ Родины» Художники–участники выставки «Живописный образ Родины» Международный художественный фонд и Региональная общественная организация Московское объединение художников Международного художественного фонда провели выставку «Живописный образ Родины», которая проходила в Совете Федерации Федерального Собрания РФ с 10 по 28 апреля 2023 г. На ней были представлены работы 16 авторов – Заслуженных художников РФ Натальи Бритовой и Владимира Надёжина, Заслуженного художника Башкортостана Людмилы Колединой, лауреатов конкурсов Александра Захаренко, Марии Годыны, Дениса Шершнёва, Елены Дедовой, Елены Лускатовой, Александра Тербушева, Ирины Галий и других. На церемонии открытия выставки член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева приветствовала собравшихся, от имени сенатора Екатерины Борисовны Алтабаевой она вручила благодарственные письма всем участникам выставки за высокое профессиональное мастерство, активную творческую деятельность и большой личный вклад в дело сохранения и приумножения исторического и культурного наследия России. Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Писарева (в центре) Приветственное слово от Международного художественного фонда предоставили Заслуженному работнику культуры РФ Ларисе Алексеевне Комаровой. Сопредседатель Московского объединения художников Международного художественного фонда Лариса Комарова отвечает на вопросы журналистки Художники с удовольствием делились со зрителями своими творческими замыслами, рассказывая истории создания своих картин. Живописные образы природы средней полосы России, Крыма, Сибири и архитектурных памятников нашей Родины показали многообразие мастерства художников. Их работы – это итог выездов на пленэры по древнерусским городам – Владимир, Суздаль, Тверь, Углич, Тутаев, Ростов Великий. Авторы архитектурных этюдов: Наталья Бритова, Александр Захаренко, Денис Шершнёв, Елена Лускатова, Мария Годына, Елена Дедова, Владимир Надёжин. Денис Шершнёв у своей работы Историческую тему дополнили два гобелена ручного ткачества Натальи Озёрной «Покров» и «Андрей Рублев». Целый ряд работ был посвящен столице нашей Родины. Это «Московское утро» Владимира Забелина, «Река Яуза в Медведково» Иветты Поздниковой, «Летняя ночь в Москве» Владимира Каширцева, «Тверской бульвар ранним сентябрьским вечером» Ирины Добронравовой, «Вечер на Красной площади» и «Зимний вечер на Большой Никитской» Елены Дедовой, «Москва. Ночь на Филипповском» Ирины Галий. О своём творчестве Елене Писаревой рассказывает Владимир Забелин Портретный жанр блестяще воплотила в своей работе «Чувашская невеста», изображающей молодую девушку в национальном свадебном костюме, Людмила Коледина. Оригинальными по замыслу и исполнению явились и ориентальные полотна башкирской художницы Зифы Тулумбаевой. Людмила Коледина (справа) рассказывает о своей работе Зифа Тулумбаева объясняет историю создания своей картины Заслуженный художник РФ Владимир Надёжин и главный редактор журнала «Дельфис» Наталья Тоотс Можно смело утверждать, что образ Родины, который создали живописцы Московского объединения художников Международного художественного фонда, которым руководит Л.А. Комарова, был представлен в широком творческом разнообразии. В наше нелёгкое время, особенно для столь ответственных за судьбы нашего народа работников, как сенаторы, даже беглый взгляд на картины приносил духовную паузу в их напряжённом труде. Виктор Карелин