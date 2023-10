ЗАГАДОЧНАЯ КАМБОДЖА: КОГДА, ГДЕ И КАК ОНА ВОЗНИКЛА

Во всём мире известен знаменитый храм Ангкор-Ват, ставший символом древней архитектуры Камбоджи. Эта сравнительно небольшая страна в Индокитае исключительно богата культурными традициями. Превратившись в место паломничества миллионов туристов, она постепенно открывает свои многовековые тайны.

Ангкор-Ват в переводе с кхмерского означает «город-храм». Он был построен в XII веке королём Сурьяварманом II и посвящён богу Вишну, а назывался тогда «врах Вишну-лока», то есть «священное место Вишну». Духовному замыслу соответствует архитектура трёхуровневого и пятибашенного дворца, сооруженного по принципам «васту-мандала», где центральная башня высотой 64 м символизирует зримую умом гору Меру и указывает на абсолютный Небесный Полюс Божественной Личности.

Ангкор сейчас – это главная цитадель большого храмового комплекса, включающего более 300 культовых строений VII–XII веков, из которых 15 центральных напоминают созвездие Дракона. Они построены из камней различных пород, украшены лестницами, террасами, галереями, колоннами, орнаментами. Скульптуры и рельефы посвящены мифологическим и историческим сюжетам из «Махабхараты», «Рамаяны», а также местных преданий [1].

В прежние времена интерьеры имели множество деталей, сделанных из прочного дерева, а мебель инкрустирована драгоценностями. В специальных нишах, как в библиотеках, хранились священные тексты, написанные на пальмовых листьях или специально обработанных тканях.

Сегодня большинство строений находится в полуразрушенном состоянии, хотя реставраторы стараются спасти то, что им под силу. Залы и дворы, опустевшие сотни лет назад, заросли травой, а некоторые храмы спрятались за гигантскими стволами и корнями многовековых деревьев, которые обвили их подобно лианам.

Величественные, даже в таком состоянии, сооружения связаны между собой сложной системой дорог, водоёмов, каналов, мостов. Вместе они образуют мегаполис площадью более 200 кв. км, где некогда проживало около 1 миллиона человек. Это больше, чем Рим при цезарях! Священные храмы обслуживали тысячи брахманов, придворных слуг, культовых танцовщиц, а сотни тысяч воинов и крестьян, соблюдая правила кастовой системы общества, обеспечивали Ангкор всем необходимым для процветания.

Вся жизнь древних кхмеров была наполнена религиозным смыслом. Изначально они исповедовали индуизм, а позже приняли буддизм. В Ангкоре есть храмовые изображения Индры, Шивы, Шакти, Вишну, Лакшми, Будды, созданные в разные эпохи не только из камня, но и отлитые из металла [2].

Архитектурные галереи украшают многочисленные апсары – небесные танцовщицы с полуобнаженными телами и таинственными улыбками на лице. Их головы увенчаны изумительными коронами, на шеи одеты драгоценные ожерелья, а на руки и ноги – изящные браслеты.

Подходы и входы к дворцам сторожат мифические львы, слоны, обезьяны и змееобразные наги. Змеи почитались как священные животные, а изображение семиглавой кобры с раскрытыми капюшонами символизировало охранные силы династии. Всё это свидетельствует о политеистической вере кхмеров и её многослойности[3].

По преданию, правящая династии Ченла, от которой с конца VI века ведётся исторический отсчёт независимой Камбоджи, происходит от мифического героя и родоначальника Камбу, взявшего в жены нагу (неаку) – змееподобную женщину, которая была дочерью повелителя вод. Считается, что этот брачный союз олицетворяет объединение горной части страны и её водных просторов. Однако, мы знаем подобную легенду о браке Арджуны, героя «Махабхараты», и Улупи, царицы нагов, а также историю любви змеедевы Ехидны к Гераклу, пращуру скифов. Знаменитые танцовщицы апсары тоже имеют свои аналоги в индоевропейской мифологии в виде русалок, нимф и сирен, женских духов водной стихии[4].

Итак, Камбоджа – это земля потомков Камбу в Юго-Восточной Азии. Здесь с IX по XII века кхмерам удалось построить весьма могущественную империю Камбуджадеша (страну Камбоджей). Она занимала почти всю территорию Индокитая и, помимо Кампучии (одно из названий современной территории), включала земли таких современных государств как Тайланд, Лаос и Вьетнам.

Многими исследователями, путешественниками и любознательными туристами, интересовавшимися историей происхождения таинственной Камбоджи, написаны сотни книг, сняты десятки научно-популярных фильмов. Однако некоторые загадки прошлого ещё остаются неразгаданными. Так что это за народ кхмеры, которому удалось за сравнительно небольшой срок создать такую величественную и развитую цивилизацию[5]?

Для ответа на этот и другие вопросы руководитель программы «Небо на Земле» Индубала Деви Даси, архитектор по первому образованию и авторитетный специалист ведической школы астрологии джйотиш, привлекла внимание наших соотечественников к эзотерическому смыслу архитектуры Камбоджи и написала сценарий для фильма «Мистерии Анкора»[6].

По воле судеб мне довелось участвовать в подготовке этого уникального фильма. И я решил уделить особое внимание сложной, малоизвестной и удивительной теме происхождения кхмеров.

КАМБОДЖИ – ДРЕВНИЙ НАРОД И ДИНАСТИЯ

С генетической точки зрения кхмеры, чьи корни уходят в глубины каменного века, принадлежат к южномонголоидной расе. Они говорят преимущественно на диалектах монкхмерской группы языков, входящей в большую австроазиатскую лингвистическую семью. Их своеобразное буквенно-силлабическое письмо основано на южноиндийской традиции и было подвержено сильному лексическому влиянию санскрита, а позже – тайского языка. Ранняя и классическая культура кхмеров, включая религиозную литературу, науку и архитектуру, построена на заимствованиях из индуистской и буддийской традиции, либо напрямую из Индии, либо опосредованно, через сопредельные страны[7].

Особенности развития Кампучии в колониальный период, когда она находилась под властью французов, а также героические страницы борьбы за национальную независимость, мы в данной работе рассматривать не будем. Здесь важно подчеркнуть, что первая Камбоджа возникла не в Юго-Восточной Азии, а на северо-западе древней Индии, на территории нынешнего Афганистана.

Ещё в добуддийскую эпоху, то есть до VI века до н.э., Камбоджа была известна наряду с другими княжествами так называемой Джамапады или Махаджамапады, что в переводе означает «великие страны». Это такие города-государства как Каши, Кошала, Анга, Магадха, Вадджи (Вриджи), Малла, Чеди, Ватса (Вамса), Куру, Панчала, Маччха (Матсья), Шурасена, Ассака (Ашмака), Аванти и Гандхара. В данном списке из древнего буддийского источника Камбоджа стоит на 16-м месте и упоминается последней. Last, but not least – последняя по счёту, но не по важности[8].

В индийском эпосе – брахманах, пуранах и шастрах, записанных на санскрите и языке пали, упоминается племя «камбоджей» (во множественном числе), которое проживало на восточных склонах горного Гиндукуша в бассейне северо-западных притоков Инда, рек Кабул и Сват, а затем южнее, в бассейне реки Гильменд в районе нынешнего Кандагара.

Камбоджи прославились как опытные воины – кшатрии и отличные наездники – ашваки. Они выращивали породистых лошадей, а потом продавали их по всей Индии. Брахман Каутилья, обучавшийся в Таксиле – столице Гандхары, оставил в своей знаменитой «Артхашастре» следующее замечание: «Из лошадей, применяемых в бою, лучшими являются происходящие из Камбоджи, из долины Синдху, из Аратты и из Ванаю»[9].

Помимо прирученных скакунов различной масти камбоджийцы вывели горную породу слонов, а также имели особый музыкальный инструмент в виде раковины, известной в Индии под названием «камбоджа».

Знаменитый перевал через Гиндукуш, где проходят дороги, связывающие Среднюю Азию и индийский субконтинент, испокон веков привлекал внимание воинственных кочевников, обитавших к северу от горного массива. С этнической точки зрения это были племена древних ариев и туранцев иранского или скифского происхождения.

К знатному роду саков (от др.-перс. Sakā, что значит «олень») принадлежал принц Сиддхартха Гаутама, известный как Будда Шакьямуни (санскр. Sâkyamuni), то есть «мудрец из племени шакья» (согласная буква «с» читается, как русская «ш»). Другие его эпитеты: Шакьяпутра (сын шакьев), Шакьяраджа (царь шакьев) или Шакьяпрабху (владыка шакьев). По преданию Будда проповедовал не только в бассейне Ганга, но и на северо-западе, за верхним течением Инда, в Таксиле, Пурушапуре и Нагарахаре[10].

Скифы, восточными племенами которых были саки, имели очень древнюю родословную. К знатному скифскому роду принадлежал легендарный Икшваку, которого считают основателем «солнечной династии» индоариев. Он правил воспетым в «Рамаяне» царством Айодхья, где: «Свой род из Камбоджи вели жеребцы, кобылицы / Бахлийские лошади были красою столицы»[11].

Отдельные родовые кланы ирано-скифов, обитавшие в бассейне судоходной реки Оксус (нынешняя Амударья), протекавшей между Бактрианой и Согдианой, или даже восточнее – вдоль реки Яксартес (ныне Сырдарья), уже тогда были известны как камбоджи.

Этот стратегически важный регион описан великим античным географом Страбоном. Он пишет, что бактрийцы отделены от Индии высокими горами, которые считали продолжением Тавра или Кавказа. Их местное название Паропамис происходит от авестийского выражения «выше орлиного полёта»[12].

Перейдя через Паропамис, кочевники основали с южной стороны перевала новые поселения. Столицей Камбоджи, вероятно, была Раджапура. Там ныне находится город Раджори, расположенный в 155 км от Шринагара, на юго-западе от Кашмира[13].

Поскольку основную силу Камбоджи составляли кшатрии (воины), их государство имело характер монархии, контролируемый военным советом. По свидетельству брахмана и грамматика Панини (V век до н.э.) царский титул был номинальным, а по сути – совещательным[8].

Индоскифия и начало буддизма

Гандхара, находившаяся по соседству, тоже была очень древней и известной областью. Согласно эпическим преданиям, гандхары, как и камбоджи, принимали участие в сражении с пандавами на Курукшетре. Гандхара, сын Аруддхи, считается основателем Джанапады, упомянутого союза индийских государств. Позже судьбы Гандхары и Камбоджи настолько переплелись, что их население стали считать единым народом или во всяком случае – родственными племенами [15].

Камбоджа вместе с Гандхарой были самими богатыми сатрапиями величественной империи Ахменидов. Во времена расцвета, когда её столицей был легендарный Вавилон, границы державы простирались от Средиземного и Чёрного морей – на западе и до Аравийского моря и Ганга – на востоке. Кир Великий (559–529 гг. до н.э.) разрушил город камбоджей Каписа (Баргам в Паропамисадах), расположенный у южного подножия Гиндукуша. Но когда персы во главе с царём Дарием предприняли поход против скифов, они потерпели поражение.

Александр Македонский (356–323 гг. до н.э.) предпринял грандиозный поход против персов, разгромил их армию, подчинил местное население и овладел бывшими сатрапиями Ахменидов. Недалеко от современного Кабула великий полководец основал эллинистический город Александрия Кавказская. Кавказом в те времена именовали горные цепи, протянувшиеся от Понта до Памира. В новой столице Гандхары поселилось более 7 тысяч македонцев, 3 тысячи наёмников и ещё несколько тысяч туземцев. После зимовки в горах в 329 году Александр направился через заснеженный Гиндукуш в Среднюю Азию. Здесь камбоджи, как и другие племена скифов – аspasioi и аssakenoi, оказали ему военное сопротивление. Тем не менее, опытной армии и дипломатам Македонии удалось подчинить Бактрию и Согдиану, где завоеватель основал ещё две Александрии. Теперь он мечтал о покорении Индии! Однако, взвесив все «за» и «против», Александр ограничился походом в Пенджаб, где провёл несколько сражений. Наконец, армия македонцев спустилась по Инду к океану и вернулась в западную Персию [16].

Во времена Ашоки (273–232 гг. до н.э.) – великого правителя империи Мауриев, отвоевавшего западные земли Индии и расширившего её владения на востоке до Бенгалии, государственной религией стал буддизм. Его миссионеры обратили камбоджей Гандхары в новую веру. Это засвидетельствовано в наскальных эдиктах царя-просветителя: «Через тринадцать лет после моего помазания я учредил должность махаматров, наблюдающих за дхармой (благим законом, порядком и справедливостью). Они пекутся о последователях всех вероучений ради привлечения людей к дхарме, приобщённых среди йонов, камбоджийцев и гандхарцев, среди ристиков и петеников или же других, живущих в Апаранте (то есть у западных границ)» [17]. Именно в этом регионе появились первые скульптурные изображения Будды Шакьямуни, хорошо известные востоковедам и искусствоведам[18].

Менее известны буддийские святилища на территории северной Бактрии. В Старом Термезе (Тармита), на границе Узбекистана и Афганистана, советские археологи подробно исследовали монастырь Каратепе с пещерными и наземными помещениями, сооруженными ещё в дохристианскую эпоху. В центре главного зала находилась большая фигура Будды Шакьямуни, а к востоку от внешней стены города возвышалась монументальная ступа, которой дали имя Зурмала. В соседнем храме в Зартепе буддийская кумирня расположена недалеко от зороастрийского святилища, а в других городах региона найдены статуэтки и монеты с изображением эллинских богов Зевса, Гермеса, Афины, Геракла. Всё это свидетельствует о мирном сосуществовании античных культов [19].

В последние века до н.э. камбоджийцы в союзе с саками (скифами), бахликами (бактрийцами) и яванами (ионийскими греками) вторглись в районы Пенджаба, Синда, Раджастана и Мальвы, которые вместе образовали пёструю в этническом плане Индоскифию. Завоеватели покорили даже Мадхуру на реке Джамна, немного южнее современного Дели. Армия индоскифов получила организованный отпор наследников древней Бхараты, но тем не менее колонисты постепенно продвигались всё дальше на юг и на восток, дойдя до острова Шри-Ланка (Цейлон) и до Индокитая [20].

Есть достоверные сведения о том, как родовые кланы кажбоджей из Арахосии (древнегреческое название юго-восточного Афганистана), торговавшие породистыми лошадьми, поддерживали тесные связи с колонией своих одноплеменников на далёком острове Цейлон. Этот союз упоминается в буддийской литературе как «великое объединение камбоджийцев». Торговый путь с северо-запада на юго-восток проходил по морскому побережью Индии. Именно здесь, южнее Индоскифии, был основан первый Сингапур – легендарный город-княжество, упоминаемый в древних сказаниях[21].

Миграции камбоджей продолжались в течение столетий. Их раджи (цари) правили несколькими княжествами в средневековой Индии. Например, царские кланы, упоминаемые в научной литературе как династия Камбоджи-Пала (Kamboja-Pala-Dynasty), управляла Бенгалией в X–XI веках[22].

Камбоджа в «Махабхарате»

О влиянии камбоджей, начиная с эпохи Джанапады, можно судить по тому факту, что в «Махабхарате» они описываются среди активных участников сражений со стороны кауравов. Там упоминаются камбоджийские правители Судакшина и Камала. Разумеется, эпическую поэму нельзя рассматривать как точный исторический источник, поскольку многие события в ней мифологизированы, а в текстах используются литературные метафоры и гиперболы. Курукшетра (поле Куру) – это объединяющий образ, который включил многие сражения, может быть, даже не одного времени. Однако, ключевые фигуры и географические названия «Махабхараты» имеют под собой реальную почву.

Ещё до начала великой войны между династиями древней Индии Камбожда была в добрососедских отношениях с городом-княжеством Индрапрастха (находившимся рядом с современным Дели), которым управлял Юдхиштхира, старший из братьев-пандавов. Он был сказочно богат. В «Сабхаправе», второй книге великого эпоса, рассказывается, что в его хозяйстве было бесчисленное количество коров, тысячи жеребцов и кобылиц, предназначенных для всадников и колесничих, а недалеко от столицы разгуливали тридцать сотен верблюдов. Сотни тысяч рабынь «приятно-смуглых, тонких в талии, длинноволосых, с золотыми украшениями», наполняли залы царского дворца и его окрестностей. Щедрый Юдхиштхира поддерживал 80 тысяч брахманов, из которых 10 тысяч постоянно питались при его дворе.

Преданные вассалы из благородных родов и гости из дальних стран привозили несчётные дары – целые груды драгоценных камней, прочные ткани и выделанные шкуры. Царь Камбоджи, по-видимому, Судакшина, упомянутый уже в первой части эпоса («Адипарве») среди почётных гостей, приглашённых на состязание в честь невесты Драупади, когда был допущен ко двору, принёс в качестве дани Юджиштхире: «одеяла из овечьей и кошачьей шерсти, отороченные золотом, и отличные, превосходные шкуры; триста коней из породы титтири и кальмаша с носами, как у попугаев, а также триста верблюдов и ослиц, откормленных (плодами) деревьев пилу, шами и ингуда». Он также запряг в колесницу, украшенную золотом (подарок царя Бахлика), породистых белых коней[23].

В шестой книге «Махабхараты» под названием «Бхишамапарва», что содержит всемирно знаменитую «Бхагавадгиту» (Божественную Песнь), описаны первые сражения пандавов с кауравами. Здесь нет необходимости объяснять все обстоятельства той эпохальной драмы и причины начала битвы на Курукшетре. Однако замечу, что Бхишма, старший сын царя Шантану и богини Ганги, возглавил войско кауравов. В первых его рядах были опытные кшатрии, к которым присоединились камбоджи. В многочисленной армии северных варваров воевали представители многих племён: саки, яваны, аратты, бахлики и другие.

Когда началось сражение, в обе стороны полетели тысячи стрел, а при сближении бойцов в дело пошли копья и дротики. На Судакшину, благородного предводителя камбоджей, раненого стрелами, набросился Шрутакарман из войска пандавов. Однако царю Камбоджи удалось отбиться.

В следующем поединке Судакшина столкнулся с Абхиманью, сыном Арджуны. Оба явили великую доблесть в этом бою. Первый выпустил точно в цель 14 стрел, а его противник 64 стрелы, которые насмерть пронзили тело царя. Понятно, что данные цифры – литературная гипербола, чтобы приукрасить одни из эпизодов многочисленных кровопролитных сражений[24].

Продолжение битвы на Курукшетре описано в седьмой книге эпоса «Дронапарва». Дрона, сын брахмана-провидца Бхарадваджи, был мудрым военным советником и сам проявлял необыкновенную мощь в смертельном бою. Когда камбоджи были разбиты войсками Карны – единоутробного брата Пандавов, по легенде рождённого Кунти от Сурьи, чьим именем названа книга «Карнапарва», удалось совершить карательную экспедицию в их столицу Раджапури. Однако Дрона собрал новые силы камбождей, считавшихся храбрейшими воинами в сражении, и двинулся навстречу войску Арджуны. И тогда произошла жестокая битва, которая подробно описана в главе 67 упомянутой книги[25].

Арджуна, наследник Панду и Кунти, чью колесницу направлял сам Кришна, был сильно огорчён кончиной сына Абхиманью и наступал бесстрашно, подобно разъярённому слону. Разбив авангард противника, он устремился на войско камбождей, которое возглавлял молодой царевич Судакшина. Между ними завязалась смертельная схватка. По очереди они пронзали друг друга стрелами, которые потом падали на землю.

Сопротивление юного царевича Камбоджи оказалось тщетным. В том кровавом бою победителем вышел Арджуна. Исполненный непостижимой отваги, обладатель волшебного лука Гандивы, убил коней Судакшины, разрушил колесницу и выбил из его рук оружие. Последняя, роковая стрела с широким острием, насмерть сразила царевича Камбоджи. После его смерти войско камбождей предприняло ещё одну попытку сопротивления, но, проиграв очередное сражение, пошатнулось и отступило. А вслед за ним были разбиты их союзники: саки, яваны, бахлики и другие[25].

Победа пандавов над кауравами в индийском эпосе, несмотря на свою грандиозность, была лишь ярким эпизодом в многотысячелетней истории Индии. А камбоджи, как и другие народы северо-запада этого субконтинента, никуда не исчезли, а продолжили своё развитие.

Кам – восточный Тибет и Памир?

В эпоху Кушанского царства (I–III века н.э.) – одной из крупнейших рабовладельческих держав античности, чьи владения раскинулись по обе стороны Гиндукуша, – часть восточных колонизаторов достигла Непала и Тибета. Это засвидетельствовано в тибетских хрониках и индийских пуранах. В Тибете есть регион под названием Кам, или Кхам (Kham), называемый также Kangba, Kampoji, Kampotsa, Kambojadesa. Это большая область на юго-востоке, где пролегают шесть горных кряжей и протекают четыре крупные реки: Брахмапутра, Меконг, Голубая и Жёлтая. Кам населяют 14 народов, в том числе тибетцы, говорящие на камском языке. Он отличается от других тибетских языков произношением и грамматикой, хотя орфография у них общая, классическая[26].

Этот древний регион, находящийся под религиозной властью Далай Лам, подробно исследовал выдающийся русский географ Пётр Кузьмич Козлов (1863–1935), ученик и последователь Н.М. Пржевальского. Он совершил несколько экспедиций в Тибет и описал свои полевые исследования в обстоятельной публикации с картами и рисунками [27].

Для нас особенно интересна её вторая часть («Кам и обратный путь»), где содержится описание бассейна верхнего Меконга, священной реки кхмеров.

Кам богат горно-альпийский флорой и фауной, которая становится более разнообразной по мере спуска с вершин заснеженных хребтов в зелёные долины. Весной и летом здесь цветут луга, превращаясь в пёстрые ковры. В горных ущельях водятся барсы, медведи, волки, лисицы, зайцы, а в более тёплых краях – даже обезьяны.

Вот что пишет П.К. Козлов о названии интересующего нас региона: «Подчинённые Синину тибетцы, населяющие исследованную нами горную область бассейнов Голубой и Меконга, и вообще жители восточного Тибета слывут у тибетцев других областей под общим названием "Кам-ба", то есть жители Кама или восточного Тибета (китайское "камбава")». Кам вместе с соседней областью Амдо именуют «большим Тибетом», но самих тибетцев называют чаще по региону их проживания[27].

Большой Тибет граничит на востоке с Китаем, который с древних веков старался установить здесь своё экономическое и политическое влияние. В этой связи любопытно заметить, что горы, разделяющие бассейны рек Меконг и Янцзы, были названы П.К. Козловым и нанесены на карты как «Хребет Императорского Русского Географического общества». Позже слово «Императорский» убрали. В любом случае, совершенно очевидно, что если Янцзы, пройдя менее половины своего течения, резко поворачивает в сторону Китая, то Меконг длинной в 4,5 тысячи км, всё время течёт в южном направлении, пересекает Юго-Восточную Азию и сбрасывает пресные воды Гималаев в Индийский океан. Название священной реки Меконг лингвисты переводят как «Матерь вод Ганг», а в Тайланде широко известна древняя легенда о чудесной реке Такхай, вытекающей из небесного грота. В этой связи можно высказать предположение, что часть древнего населения Камбоджи, пришла некогда в Индокитай из тибетского Кама, точнее спустилась с севера на юг по реке Меконг или соседним рекам, а не только мигрировала морским путём из Индии.

Возникает также вопрос: какая связь между тибетским Камом и Камбоджей в восточном Афганистане? Что было первично? Теоретически колонисты могли двигаться с востока на запад по течению Брахмапутры и Инда вдоль Гималаев. Однако Западная Камбоджа, как мы знаем, была ирано-арийского происхождения. Монголоидной примеси там нет. Значит эти две страны связывает общее название большого горного региона Кама, древнейшая история которого требует дополнительного исследования.