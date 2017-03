warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

89(1/2017) Держава Рерихов За добро против зла Величко Е.М. Знание – орудие, а не цель. Л.Н.Толстой Читая и осмысливая Учение Живой Этики, осознаёшь, насколько необходимо именно сейчас как можно больше уделять внимания изучению Учения, расширяя сознание каждого, учитывая, что мысли оказывают прямое воздействие на окружающую действительность. Соответствующие источники помогают насытить наше сознание стержневыми идеями в эпоху, когда меняется массовое сознание в обществе. Однажды мне позвонила знакомая (близкая по духу) и прочитала §269 из книги «Братство», текст не только поразил меня, но и вошёл глубоко в мою душу. Настолько актуален он на сегодняшний день. Он помогает понять, что происходит вокруг. В настоящее время мы стараемся меньше цитировать Учение, а больше выражать свои мысли. Но я не могу не привести эти параграфы, тем более что не у каждого есть эта книжка под рукой. Н.К.Рерих, «Братство» «Сотрудничество может начинаться и кончаться, но Братство, однажды установленное, нерушимо… Братья будут встречаться и утверждать общую работу» (Братство, §267). «Хаос ревнив и яр. Он захлёстывает, где находит малейшее колебание. Хаос не упустит ничего, чтобы прорвать слабую плотину. Можно заметить, что предательства происходят накануне особо полезных действий. Не было случая, чтобы предательства происходили без особых сроков, когда уже были сложены пути продвижения. Именно тьма и хаос не выносят всего созидательного. Они стерегут пути и ищут, кто способен им помочь. Можно назвать много примеров, но также много показательных действий, когда сердечное единение превозмогло тьму. Потому так нужно беречь понятие “Братство”» (Братство, §269). Борьба за добро против зла (а это наша задача и направление нашего журнала «Дельфис» в целом) должно проходить свободно, добровольно и доброжелательно, без нажима, чтобы получать от этого радость. Для этого нужно развить в себе вдохновение, и только тогда это будет приносить радость. Главная задача – поддерживать друг друга, не раздражаться, чтобы ощутить опору и защиту и не допускать оскорбления культуры. Важно, чтобы и учёные не ограничивали себя сферой материального. Полезно принять общение с Тонким Миром как необходимость духовного развития для расширения сознания. Столкновение мыслей выражает истину, мыслительная энергия порождает пересечение мыслительных потоков, которые помогают в правильной оценке событий. Людям важно понять, насколько их энергия может дать потенциал мысли, который может быть использован или научно и разумно, или расточительно, во вред всему сущему. Таким образом, и молитва может быть великим научным опытом. Не следует считать, что истинная наука не может быть упомянута в связи с молитвой о Высшем Благе. Закон Космоса незыблем, но Карма может быть изменена. Мысль творит жизнь. Премудрость мысли – это щит и охрана от хаоса. Чрезвычайно необходимо наше единение – это условие успеха. Важно стремиться к знанию, уметь различать главное и обыденное и выделять важное, особенно если обращаешься к Высшему Миру. Важны не обряды, а сердечная молитва и лучшие помыслы, которые делают Высший Мир близким и насущным. Только добро откроет врата к Высшему Миру, появятся нужные мысли. Земные сильные мысли производят в Тонком (Высшем) Мире углублённую вибрацию. Многие назовут призывы неуместными в деловой жизни, потому что далеки люди от истинного понимания бытия. Одичание и огрубление в настоящее время достигло невероятных пределов. Изменение возможно лишь при полном доверии, и лишь сердце может помочь найти целительный путь. Высший Мир был в основании всех человеческих государств. По оставшимся законодательствам можно утверждать, что Высший Мир проявлялся с незапамятных времён. Условия древности часто требовали особого внимания к некоторым животным, деревьям и растениям. Так охранялось необходимое и редкое. Многое примешано к области религии, поверхностные наблюдатели не могут распознать основу и наслоения. Молитва должна быть радостной при общении с Высшим Миром, чтобы породить мудрость и целесообразность. Лишь осознание Высшего Мира поможет победить все остатки суеверия, даст высшее суждение. Важную роль играет личность. Дух человеческий бессмертен, но такая истина близка не всем людям, потому что люди больше заботятся о теле, чем о духе. Жизнь обязывает их восходить, совершенствоваться и принимать смерть не как разрушение, а как утверждение вечного обновления. Человек умирает для вчерашнего дня, а обновляется для будущего. Желательно, чтобы каждый качеством своего мышления помогал восхождению и восприятию Высшего Мира. Именно дух человеческий является проводником всех высших энергий. Нельзя нарушать равновесие между материальным знанием и духовным состоянием, иначе неминуемо нарушатся равновесие и прогрессивное мышление. Такие мысли не только являются мотивом к действиям, но и оказывают прямое воздействие на окружающую реальность. В октябре 2014 года в Москве прошёл Международный фестиваль «Вера и Слово», который зарекомендовал себя как авторитетная площадка для взаимодействия церкви и общества. В его работе приняли участие 600 человек из России и других стран. Знаменательным событием стала встреча патриарха Кирилла с журналистами в храме Христа Спасителя. Главной темой фестиваля было служение церкви обществу и взаимодействие с молодёжью. Русская православная церковь не ставит задач запрещать что-то, напротив, она готова делиться своими знаниями. Молодёжь интересуется как теорией, так и непосредственно верой. Основная задача старшего поколения – дать правильные ответы на задаваемые вопросы. Национальная гордость – необходимый фактор формирования личности. И нам есть чем гордиться. Мы освоили шестую часть суши с самыми сложными природно-климатическими условиями, не уничтожив коренное население. Веками отстаивали свою самостоятельность. К сожалению, в наше время снизилась значимость культуры и её воспитательной роли, особенно в кругу молодёжи, обесценилась роль семьи в воспитании детей. На наш взгляд, это происходит не без участия наших недоброжелателей. Но из всех испытаний наша страна выходит обновлённой, духовные силы русского народа неиссякаемы.