119(3/2024) Галерея В.В. Надёжину – 75 лет! Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Владимир Васильевич Надёжин Имя Заслуженного художника России Владимира Васильевича Надёжина хорошо знакомо читателям журнала «Дельфис». Он непосредственный участник всех дел и начинаний нашего коллектива и как член редакционной коллегии журнала, и как президент Благотворительного Фонда «Дельфис», и как ведущий рубрику «Галерея» и семинар. А ещё на протяжении всех 30 лет существования нашей организации мы рассказываем о проходивших в разных странах и городах выставках его картин. Часто это были очерки о многочисленных путешествиях в разные страны по приглашению руководителей Центров культуры и науки Росзарубежцентра, которые посещали Владимир Васильевич и автор этих строк. Обязательным условием этих поездок, насыщавших нас знаниями и впечатлениями, было написание Владимиром этюдов непосредственно в тех уникальных уголках мира, куда нас забрасывала судьба. Это были и Кумраны в Израиле, и Пальмира в Сирии, и старинный испанский город Толедо, и остров Занзибар на юге Африки, и Таджмахал в Индии, и Гранд-Каньон в Америке, и многие другие незабываемые места. В.В. Надёжин «Остров Занзибар» Владимир писал свои этюды почти на ходу. Как правило, ему бывало отпущено на это не более часа. Под палящим солнцем, а иногда и дождём, в горах и на оживлённых улицах, среди толпы ему удавалось создавать живописные шедевры. Всё его существо со всеми органами чувств сжимались в один взгляд, которым он сканировал то, что потом ложилось на холст. Окружающий мир переставал существовать. Важны были лишь точность движений: мазок на палитре и затем на холсте. А потом – оценочный взгляд на натуру… и снова мазок… В какой-то момент кусок холста в этюднике оживает. А вокруг толпа зевак, беспардонные мальчишки, пытающиеся «потрогать» краски, а порой и самого художника. Однажды я была свидетелем, как в некоем захолустном арабском городке Володя писал православную церковь, а местный полуголый мальчонка, шебуршащийся у ног этюдника, задел их. Почти написанная картина с грохотом полетела на асфальт «лицом вниз». Мальчонка кинулся наутёк, а художник, вздохнув, сказал: «Придётся начинать сначала…». Обо всём этом позже я рассказала в своей книге «Дороги за горизонт. В поисках святого Грааля», где рассказано о наших путешествиях по миру, а на цветных вкладках приведены картины Надёжина. К 30-летию нашего «Дельфиса» в прошлом году вышло второе – дополненное её издание. Пейзажные и портретные работы В.В. Надёжина находятся в музеях России, США, Греции, Испании, Франции, Англии, Люксембурга, Индии, Замбии, а также в частных коллекциях. В биографии художника есть и другой период, когда он участвовал в создании многих крупных музеев в нашей стране и за рубежом. Один из них Музей Хо Ши Мина во Вьетнаме в его столице Ханое. Он был создан нашими художниками и подарен Советским Союзом вьетнамскому народу. В.В. Надёжин был главным художником этого проекта. Музей Хо Ши Мина популярен во Вьетнаме и в настоящее время. Сохранил свою художественную ценность и филиал Центрального музея В.И. Ленина во Фрунзе (ныне Бишкек) в Киргизии. За создание, оформление и роспись его интерьеров В. Надёжин получил звание Заслуженного художника Киргизской ССР. Он участвовал в проектировании интерьеров, а также руководил всеми работами при создании Музея антифашистов в Красногорске под Москвой. Там во время Великой отечественной войны и после неё был центр, в котором работали немецкие антифашисты и перевоспитывались пленные. Светлана Викторовна Любенкова – директор Мемориального Музея немецких антифашистов дарит свою книгу. Июль 2024 года Музей антифашистов в Красногорске. 1-й этаж «Новый мировой порядок» В последние 30 лет В.В. Надёжин много живописных работ посвятил циклу «Живые камни планеты», им созданы серии картин «Континент Европа», «Континент Евразия» и «Континент Африка». Это рассказ о святых местах, которые есть в каждой стране. Исследуя их историю, можно открыть для себя много нового, что требует глубокого осмысления. Всё это привело к тому, что он понял: мир не кончается околоземным пространством, кроме видимых планет и астероидов существуют и Высшие миры – пока невидимые нами. И ещё оказалось, что ответы на самые важные и трудные вопросы нашей сегодняшней действительности можно, например, найти в трудах и записях Рерихов, в их Учении Живой Этики, а также и в других источниках. Размышляя об этом, он решился попытаться всё понятое представить на полотне и создал панно «Создание Планеты» (2019 г.), состоящее из 14 картин, где представлены творения Стихий – Эфира, Земли, Воды, Воздуха, Огня. Он был показан в 2019 году впервые в залах Московского Союза художников на Кузнецком Мосту в Москве на выставке, посвящённой 70-летию художника. Она стала знаковым событием в культурной жизни столицы. Называлась она «Живые камни планеты». Этот цикл – по времени последний в его художественном творчестве. Вошедшие в него работы он начал создавать более 30 лет назад, навеян он, в том числе, и путешествиями в святые места разных стран. Цель этого цикла – рассказать о духовном пространстве планеты, её континентах как части одного живого организма. А это нельзя осуществить без гармонии со всем космосом. Большой друг нашего журнала Светлана Леонидовна Боброва, ныне директор Мемориального музея «Творческая мастерская С.Т. Конёнкова» поделилась тогда с нами своими впечатлениями: «Мы увидели работы художника, которые можно назвать прорывными, в их основе библейские и мифологические сюжеты, рассказывающие о сотворении мира, В.В. Надёжин демонстрирует нам космогонический взгляд на природу вещей, многосложное видение мира». Интересна оценка увиденного на выставке Марией Терентьевной Майстровской, доктором искусствоведения, профессором Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова: «Мы видим, что картины созданы с большим мастерством, в них чувствуется крепкая школа и уверенная кисть… В них сквозит особое видение мира, эти картины лучезарны, в них много голубого цвета, что даёт ощущение лёгкости и воздушности». В.В. Надёжин так охарактеризовал свою многолетнюю работу: «Живые камни планеты – это для меня глобальный многолетний проект, который собирает и обобщает духовный опыт человечества, запечатлённый в разных памятниках природы и архитектуры». «Картины Надёжина – это "умная живопись", – считает научный редактор нашего журнала Сергей Кирович Борисов. – Это итог его размышлений над прочитанным, работы с эзотерическими первоисточниками, духовной литературой. Но чтобы это высказать, поделиться своими накоплениями со зрителями, художник пользуется живыми впечатлениями от географических мест планеты, с которыми неразрывно связаны духовные центры человеческой цивилизации». В.В. Надёжин «Венера» (из цикла «Живые камни планеты») За свои творческие заслуги В.В. Надёжин награждён Орденом труда ГДР, серебряной медалью Академии художеств СССР, медалью «850 лет Москвы», орденом Трудового Знамени Социалистической Республики Вьетнам. В 2019 году в номинации «Сохранение рериховского наследия» В.В. Надёжину была присуждена Международная премия имени Николая Рериха. Большие торжества по поводу 75-летия В.В. Надёжина, которое уже состоялось в июле 2024 года, намечено провести либо в конце текущего года, либо в начале следующего. А пока все желающие могут посмотреть в Ютубе прекрасный фильм о музейном творчестве художника, снятый Алёной Бадягиной – режиссёром канала INмузей, рассказывающем о музеях и музейных технологиях. Н.А. Тоотс (Картины В.В. Надёжина см. на 2-й обложке журнала)