«Второй в Индии музей семьи Рерихов откроется под Бангалором через три – пять лет»

Посол РФ в Индии Н.Р. Кудашев посетил имение С.Н. Рериха и Девики Рани Татагуни близ Бангалора.

Н.Р. Кудашев возлагает цветы на месте кремации и захоронения Святослава Рериха и его жены Девики Рани.

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. (Корр. ТАСС Евгений Пахомов). Новый, уже второй, музей семьи Рерихов в Индии появится под индийским городом Бангалор уже через три – пять лет. Об этом сообщил ТАСС посол России в Индии Николай Кудашев, который посетил бывшее имение Рерихов Татагуни в 20 км от Бангалора в южном индийском штате Карнатака.

«Через три-четыре года, максимум через пять лет здесь появится новый музей, будут построены новые корпуса. И коллекцию этого музея смогут увидеть все желающие», – сказал Николай Кудашев.

«Я был здесь в последний раз 15 лет назад. Сегодня в Татагуни всюду заметны перемены к лучшему, всё смотрится аккуратнее и чище. Чувствуются усилия наших индийских друзей. Сообща мы намерены придать ускорение усилиям, направленным на создание нового, уже второго музея семьи Рерихов в Индии», – отметил посол.

Вопрос об открытии второго на индийской территории музея, связанного с Рерихами, стоит очень давно. Первый музей этой семьи русских художников, мыслителей и учёных в Индии открылся и действует в районе Манали – на севере страны, в предгорьях Гималаев (в Кулу. – Ред.). Имение Татагуни на юге Индии в 1948 году приобрёл сын Николая Рериха Святослав, который поселился здесь со своей женой, знаменитой индийской киноактрисой Девикой Рани. Они завещали, чтобы усадьба была превращена в научно-культурный центр.

Однако после кончины звёздной четы (Святослав Рерих умер в 1993 году, а Девика Рани – в 1994-м) бывшая экономка семьи Рерихов развязала судебную тяжбу, которая тянулась более полутора десятков лет – на имение претендовали местные спекулянты недвижимостью и даже владелец компании по производству спиртных напитков. Всё это время коллекция картин и других предметов официально оставалась под арестом и была недоступна для публики.

Только в 2011 году суд вынес решение, по которому властям надлежит исполнить волю Рерихов и открыть здесь музейный комплекс. По окончании всех юридических формальностей российская и индийская стороны намерены активизировать работы по созданию в Татагуни общедоступного музея.

Аромат линалое

«Семья Рерихов, особенно Святослав Рерих и его жена Девика Рани-Рерих, – особые люди для всех индийцев. Святослав и его отец – знаменитые художники, много писавшие Индию. А Девика Рани – первая звезда индийского кино. Эта семья жила здесь более 40 лет, и люди, которые жили в этих местах, любили их, некоторые сегодня даже поклоняются им. Ведь Рерихи помогали здешним людям – с водой, едой, прочим», – сказал корр. ТАСС руководитель организации по наблюдению за усадьбой Devika Rani Roerich Estate Board господин Путтахалагайя.

«У нас есть план открыть здесь постоянно действующую экспозицию, создать музей. Соответствующие работы начнутся уже в следующем году», – добавил собеседник агентства.

Пуджа у изображений Святослава Рериха и его жены Девики Рани в мини-храме

О том, что местные жители чтут память о жившей здесь знаменитой семье, свидетельствует небольшой храм под открытым небом, который расположился рядом с домом. Здесь установлены «мурти» – изображения Святослава и Девики, у которых индийцы проводят ритуалы, как в храмах индусских божеств. Храм расположен под ветвями огромного раскидистого баньяна, чьи воздушные корни словно колоннами окружают его. Рядом сохраняется место кремации и захоронения Святослава и Девики, которое прибывшее сюда российская делегация украсила цветами.

А ещё Татагуни знаменито своей коллекцией эфироносных деревьев, благодаря им над имением постоянно витает стойкий аромат. Святослав Рерих много экспериментировал с эфиромасличными культурами, специально высаживал различные ароматные растения, а в 1949 году приобрёл в Мексике и привёз в Индию саженцы дерева линалое и начал производить здесь ароматные масла. Как рассказали корр. ТАСС, в 1960–1970-е годы линалоевые деревья в Татагуни давали в год более двух тонн эфирного масла, которое охотно закупали парфюмеры во Франции и других странах.

Мастерская Святослава Рериха по производству ароматных масел

Святослав также изучал возможность использования ароматов в традиционной медицине. Бутыли и реторты с маслами можно увидеть в главном доме, а неподалёку в отдельном домике до сих пор стоит оборудование для производства масел.

Последние картины

За свою культурную и просветительскую деятельность Святослав Рерих был удостоен одной из высших наград Индии – ордена Падма Бхушан (орден Лотоса). В имении сохранилась мастерская художника, здесь всё, как было при его жизни – картина на мольберте, краски. Рядом на столе лежит пластинка, одна из последних, которую художник слушал перед кончиной, это П.И. Чайковский. В библиотеке мастера много книг, в том числе из Советского Союза.

Последняя картина Святослава Рериха на мольберте в его художественной мастерской

Из дома художника тропинка ведёт к искусственному озеру – его выкопали по распоряжению Рерихов, водой из него пользуются и местные жители, и даже слоны. Неподалёку заповедник, где живут эти животные. Когда в жару в джунглях пересыхает водоём, слоны приходят сюда.

Это место ещё недавно хотели превратить в мусорный полигон. Известный местный производитель спиртного, которого называют «алкогольный король», предложил властям 500 акров своей земли для создания городской свалки, а эта земля примыкает к Татагуни. А ранее некоторые местные политики вообще предлагали создать свалку и на территории имения.

«Российская сторона и местные власти смогли отбить эту атаку. И местные власти открыто дали понять, что у них на этот мемориальный комплекс совсем другие планы, нежели создание здесь мусорного полигона. Здесь будет создан музей», – сказал посол Кудашев.

Основателем семьи Рерихов был Николай Рерих, чья деятельность связана с Индией. Он написал почти 7 тыс. картин, многие из них выставлены в музеях и галереях по всему миру. Николай Рерих также стал автором около 30 литературных трудов, в том числе таких, как «Алтай – Гималаи: путевой дневник», «Восток-Запад» и «Сердце Азии». Он же выступил автором международного договора (Пакта Рериха) о защите культурного наследия. Его супруга Елена Рерих известна как создатель философской системы «Живая этика». Их старший сын Юрий стал выдающимся исследователем Средней Азии, автором тибетско-англо-русско-санскритского словаря, монографии по истории Средней Азии. Младший сын Святослав прославился как художник и общественный деятель.

Фото Е. Пахомова (ТАСС)