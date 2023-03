warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

112(4/2022) Образ Родины Вселенский Храм 1 Макаренко Н.В. В третьей столице России — Казани, а точнее, в поселке Старое Аракчино, стоит чудотворное творение, цель которого – объединение всех религий под одной крышей. Его называют Храм всех религий, а также Вселенский храм, Международный культурный центр духовного единения. Возведение храма в 1994 году начал художник, архитектор, скульптор и общественный деятель Ильдар Ханов. Вход на территорию Вселенского храма. Храм всех религий в пос. Старое Аракчино на окраине Казани. Воплощению в жизнь грандиозной идеи Ильдар посвятил всю свою жизнь. Строительство необычного комплекса вряд ли стало бы возможным без участия меценатов и просто неравнодушных людей. Те, кто могли помочь строительными материалами, помогали. Другие просто приходили поработать. По воспоминаниям очевидцев, место будущего Храма не напоминало большую стройку. Профессиональных строителей здесь не было, не разъезжали краны, не слышна была работа строительной техники, но возводился он быстрыми темпами. Какой конкретно замысел осуществлял Ильдар Ханов. Планы, прямо скажем, у него были амбициозные. Он видел своё творение 16-купольным. Каждый купол должен был символизировать отдельную религию, включая канувшие в Лету верования. В Храме всех религий предусматривалось оборудование следующих залов: китайского, тибетского, японского дзэн-буддизма, индийских вед, майя, индонезийского, иранского, а также православного, католического, протестантского, розенкрейцеров и… даже инопланетного разума. Планировалось обустроить обсерваторию для наблюдений неба, школ для детей с различными кружками по интересам, приют для сирот. Но это ещё не всё. Ханов наметил открыть здесь центры целительства и реабилитации наркозависимых, дом милосердия для престарелых, иконописную школу, оперный театр и многое-многое другое. Вид на Волгу из Храма всех религий. Православный зал. Фото автора После смерти Ильдара Ханова в 2013 году его дело продолжили брат Ильгиз и сестра Флора Галеева. Залы, созданные на данный момент: Египетский зал – просторное помещение, стены в белом цвете, наполнено коврами и витражными стеклами.

Католический зал – купольные потолки, строгие колонны, полукруглые витражные окна.

Чайная комната – традиционная комната в старорусском стиле. Для посетителей есть стол, скамьи и самовар.

Зал Иисуса Христа – оформлен в византийской стилистке. Декор выполнен камнем и деревом. Чем-то напоминает пещерный библейский монастырь, в котором собирались первые христиане.

Театральный зал – здесь проводятся различные торжественные мероприятия или концерты. Помещение залито солнечным светом в хорошую погоду, так как на улицу выходят огромные окна с многочисленными арочными элементами зеленого цвета.

Картинная галерея – предназначена для выставок художников со всего мира.

По сей день в храме существует комната Ильдара Ханова, в которой он провёл детство. В ней – музей Ханова. Здесь можно увидеть портреты его родителей, созданные его же рукой, некоторые незавершенные работы, а на библиотечных полках его любимые книги. На полу стоят спортивные тренажёры, с помощью которых он поддерживал физическую форму. Буддийский зал. Фото автора. В Храм всех религий приходит много туристов, этот культурный центр уже несколько лет тому назад включён в программу туристического маршрута по Казани. Экскурсоводы рассказывают о Пакте Рериха и Знамени Мира. Статуя Будды на территории Храма. Фото автора. Витражи на окнах в Католическом зале. Фото автора Индуисский зал. А вот, что задумывалось, но не реализовано: · Во время строительства, на территории храма забил водный источник. Ради того, чтобы воду смог получить любой желающий Ильдар Ханов обустроил его, выложив камнем. К сожалению, люди, желающие набрать воды, приезжали с огромными ёмкостями часто ссорились. Поэтому от этой гуманной идеи пришлось отказаться. · Реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых планировалось создать на насыпном острове, который был бы соединён с берегом Волги длинным мостом. К сожалению, созданный полуостров продан под возведения частных особняков и коттеджей. Москва – Казань Исламский зал Примечание 1 В журнале «Дельфис» ранее были публикации об И. Ханове, который является большим нашим другом, и истории строительства храма. Последняя: Н. Тоотс, «Дельфис» № 1(101)/2020 г. – Прим. ред.