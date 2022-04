warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

109(1/2022) От редакции Время и мы 1 Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Когда мы слушаем музыку, читаем книгу или ходим по залам художественной выставки, мы как бы беседуем с тем, кто это написал. Что-то вызывает у нас восхищение, вплоть до катарсиса, а что-то оставляет равнодушными. Этот внутренний диалог с автором произведений с годами может меняться. Всё здесь зависит от нашей способности к мышлению и познанию окружающего мира. Такие известные философы, как М.К. Мамардашвили и А.А. Пятигорский, считали, что мысль – это «всегда одиночество», погружение в виртуальное пространство, где мы остаёмся наедине с собой. Это сложный процесс, по поводу которого у учёных нет единого мнения. Как и о том – материальна ли мысль или нет, в каком месте мозга и как она рождается и т.д. Однако существует кроме научного и другой вид знания, пришедшего к нам из глубокой древности, благодаря Посвящённым и Великим Учителям человечества. Ещё его называют Религией мудрости. Отношение к нему весьма различное. Одни люди его принимают и живут по его законам, а другие – отрицают, часто в нелицеприятной форме. Показательна в этом отношении была некая акция, которую провела на стыке столетий, в последние дни 2000 года, весьма уважаемая «Независимая газета». Называлась она так: «Десять книг, которые определили ход истории на протяжении последнего тысячелетия». В редакционной врезке говорилось: «Конечно, сделанный нами выбор можно оспаривать, однако, наверное, ни у кого не возникает сомнений, что эти произведения оказали заметное влияние (в том числе и негативное) на судьбы западной (да и не только) цивилизации». Среди десяти фигурантов этого списка оказались: «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Сумма теологий» Фомы Аквинского, «Утопия» Томаса Мора, «Критика чистого разума» Иммануила Канта, «Так говорит Заратустра» Фридриха Ницше, «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда, «Каббала Денудата» Кристиана Кнорра фон Розенрота, «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской, «Молот ведьм» немецких инквизиторов Генриха Инститориса и Якова Шпренгера и «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. Кроме «Молота ведьм» (XVI в.), за два века переизданных более 30 раз, критике авторов этой публикации в «Независимой газете» в самых нелицеприятных словах подверглись труды Е.П. Блаватской. А саму её они назвали «авантюристкой», «не брезговавшей дешёвыми фокусами». Даже её путешествия по Египту, Индии и Тибету, которые для дамы того времени являлись подвигом, удостоились лишь пренебрежительного названия – «скитаниями». И всё же они не смогли не признать её ведущей роли в популяризации гностического Знания и то, что именно она протори́ла дорогу для дальнейших «экуменических разработок». Отметили они и то, что тиражи её книг и деятельность теософских обществ по всему миру плодили орды толкователей истины. Правда, как они отмечают, весьма невысокого ранга. От себя добавим, что среди почитателей этой неординарной русской женщины были и совсем не подходившие под эту категорию люди: учёный Альберт Эйнштейн, композитор Александр Николаевич Скрябин, премьер министр России Сергей Юльевич Витте – её двоюродный брат, который оставил о ней весьма добрые воспоминания. Высоко её ценил и Махатма Ганди, а также уже в наше время и Далай Лама ХIV. Казалось бы, редакционный коллектив «Независимой газеты» взял на себя смелость определить всего десять книг из всех выходивших в течении 1000 лет и имевших особое влияние на судьбы западной цивилизации! Среди них лишь два русских автора удостоились чести (в том числе и сомнительной) попасть в этот список: Е.П. Блаватская и Ф.М. Достоевский. С одной стороны, это всё же признание значимости творчества этих авторов, а с другой, насколько объективны высказанные оценки? И здесь надо сделать некую поправку на время – конец 90-х, страна в состоянии глубокой перестройки, ещё идёт процесс формирования государственно-церковных отношений. И потому руководство газеты делало всё, чтобы не навредить возрождению РПЦ. В наше время все эти вопросы решены, РПЦ не угрожают никакие другие авторитеты, и она прочно вошла в жизнь россиян. А вот в мире учёных некая карающая организация продолжает функционировать в лице Комиссии по борьбе с лженаукой при Российской Академии наук. На её счету множество разоблачений шарлатанов и жаждущих лёгкого обогащения. Однако случаются и ошибки, как это произошло, например, с гомеопатией, чуть было не вычеркнутой из нашей жизни. К счастью, такие светочи науки, как Владимир Иванович Вернадский, Владимир Михайлович Бехтерев, Александр Леонидович Чижевский, Николай Александрович Козырев и другие, не дожили до времени создания столь яростной защитницы науки. А недавно ушедшие из жизни Алексей Давидович Арманд, Лев Миронович Гиндилис, Александр Николаевич Дмитриев и многие другие, а также ныне живущие Владимир Григорьевич Буданов, Ирина Алексеевна Герасимова, Сергей Рифатович Аблеев, Александр Владимирович Иванов, Ирина Валерьевна Фотиева, Михаил Юрьевич Шишин, Егор Валерьевич Фалёв и ещё многие, кто достиг в научном мире значительных достижений, трудятся по сей день, не открещиваясь от своего интереса к трудам Блаватской и Рерихов. Ну, а если говорить о людях, не причастных к науке, но жаждущих знаний, то их – легион. Часто можно услышать: «У него такая энергетика!» или «Такая уж Карма у меня». Им доказательств не требуется. Палитра таких чувств и чувствований всё расширяется, мышление становится разнообразнее. Человек покоряет всё новые области знания интуитивно. Архиепископ и хирург Лука (Войно-Ясинецкий) писал: «Мы привыкли думать, будто знание сильнее веры, лежащей в основе религии. Но на самом деле именно вера сообщает силу знанию». Согласно восточной философии и теософии, человечество в своей эволюции на Земле, начавшейся более 300 миллионов лет назад, прошло через четыре огромных периода или расы и теперь находится в пятой коренной индо-европейской расе, в пятой её подрасе. Переход в шестую подрасу связан со значительным развитием у человека мышления и интуиции. Этот процесс будет происходить так, как это описано в «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской и Агни Йоге (или Огненной йоге) Рерихов. А сама наступающая эпоха названа Эпохой Огня. «Цель этого труда, – сообщает Елена Петровна в своём предисловии к «Тайной Доктрине», – … доказать, что Природа не есть случайное сочетание атомов, и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основою всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное Единство, откуда они все произошли; наконец, показать, что сакральная сторона Природы никогда ещё не была доступна науке современной цивилизации». Однако сейчас, как никогда, считают многие учёные и вообще люди, мы не были так близки к реализации самых фантастических открытий и устремлений. Все мы знаем, что уже появляются дети с неординарными способностями, обладающие повышенной интуицией. И хотя единого мнения о них нет в научном мире, всё же общее суждение о них, как и о всех наших детях и внуках складывается такое: они – другие. В основном все винят интернет, соцсети и разнообразные гаджеты, без которых сегодня уже жить невозможно. Мы сами и вся существующая система образования не успеваем перестраиваться и ищем, пока безрезультатно, новые способы воспитания и обучения будущих строителей жизни на Земле. Сейчас нам трудно понять, что же происходит в мире: самоубийство или вырождение человечества, либо наоборот – появление новых технологий, технических и других средств ведёт к кардинальной смене ориентиров в нашей жизни, да и самих людей? И в этой новой картине мира естественным образом происходит и перераспределение ролей среди тех, кто диктует и учит нас, как надо жить и что делать. И что мы видим? Прежде всего падение в общей массе людей их уровня культуры и снижение её значимости в жизни общества. Она перестаёт быть духовной и всё больше становится лишь средством развлечения, а их производители наиболее востребованной отраслью деятельности. Последствия этого могут быть печальными. Уже сейчас общество всё больше распадается на кланы, группировки, объединения, которые исповедуют те или иные взгляды, теории, способы существования, во главе которых стоят авторитарные личности, но почитаемые лишь среди своих подопечных и неприемлемые другими. У них нет объединяющего начала и единых законов. Договориться между собой они не могут. Так происходит сегодня и на уровне стран, их блоков и т.д. Всё это мы наблюдаем по сообщениям в средствах массовой информации и в интернете. Недоговороспособность достигает немыслимых ещё недавно масштабов. Информбойцы, потерявшие совесть, формируют сознание людей, погружая их в духовную слепоту. Очень показательно в этом отношении и то, что происходило с вакцинацией. Одни вакцинировались и следовали объявленным нормам поведения, а другие категорически этого не делали. Некоторые поплатились за это жизнью. Как будем жить дальше? Кто выигрывает в этом споре суждений и предпочтений? Конечно, это покажет только время. А пока происходят чудовищные события на Украине. Но это – тема отдельного повествования. Лауреат Нобелевской премии, автор знаменитого романа «Игра в бисер», швейцарский писатель Герман Гессе советовал: «Почувствуй все страдания в мире, но не направляй свои силы туда, где ты бессилен, а отдай их ближайшему твоему, которому ты сможешь помочь…». Мне кажется, что именно это, как минимум, мы и должны делать. Каждый по-разному – так, как подсказывает его опыт, интуиция, возможности и, конечно, совесть. Однако, если говорить об общественных объединениях, клубах и т.д., то надо менять их имидж от узко-сектантского на общекультурный, привлекательный и для молодёжи, и для людей старшего поколения, и для задумывающихся о нравственных и моральных законах нашей жизни, её приоритетных направлениях. Мы должны жить и работать в едином пространстве Духовной культуры. Для этого не годятся старые, поучительные методы работы. Надо найти новые – интерактивные и привлекательные для разных возрастных и образовательных слоёв населения. Центральное место в наших конференциях, собраниях, круглых столах и т.д., а также средствах информации должно быть отдано учёным, которые подошли к этой черте, за которой будут раскрываться тайны мироздания, а их неисчислимое множество. Только они могут сдёрнуть ту прочную пелену, покрывающую любые сакральные знания, но которые, на самом деле, занимают огромное место в нашей повседневной жизни. А пока в мире мало понимают, хотя и много говорят о необходимости сотрудничества и работы на Общее Благо. Простые слова, но не работающие, так как не учитывают ни личностных качеств человека, ни его кармических предрасположений, ни духовной культуры. Перелистывая в памяти трагические страницы нашей истории в 90-е годы прошлого века, вспоминаются слова английского писателя Джорджа Оруэлла о том, что только человеку, владеющему прошлым, принадлежит будущее. История – это не только череда событий и фактов, это и биографии целых поколений и отдельных личностей. Невозможно изменить прошлое, но можно хотя бы понять его, чтобы меньше делать ошибок в настоящем. Ибо история наказывает за невыученные уроки. Начало истории, как науки, положил указ Екатерины II о поиске в монастырских библиотеках древних летописей. А первым историком стал Алексей Иванович Мусин-Пушкин, бывший в ту пору обер-прокурором синода и собирателем рукописей и русских древностей. Это он взял в свою коллекцию древнюю рукопись «Слово о полку Игореве» и издал её в 1800 году. Самой вульгарной и низкой, как считают учёные, является история, публикуемая в средствах массовой информации. А сегодня именно публикации в виртуальном пространстве в основном будоражит умы нашего молодого поколения. Я читала один показательный в этом отношении эпизод, рассказанный литературоведом и литературным критиком, доктором филологических наук Людмилой Ивановной Сараскиной. «Работая над историей Петрашевцев, – пишет она, – осуждённых за свою политическую деятельность в 1850 году на работы на Нерчинских рудниках, я никак не могла найти об этом достоверных сведений и тогда купила за свои деньги иркутский архив, перевела его с французского на русский язык и обнаружила, что тачку с рудой в Нерчинском руднике, осуждённые не таскали, привязаны не были, не жили в казармах, а работали учителями! А вот разные историки 60-х и 80-х годов прошлого века не только это утверждали, но и то, что из Петербурга до Тобольска они шли зимой пешком две недели. Это бред. Они ехали с фельдъегерем на лошадях, запряжённых тройкой». Аналогичную историю можно было рассказать и о декабристах, сделавшим очень многое для просвещения Сибири. Существует и такая заповедь историков, что нельзя резко порывать с прошлым. Это опасно, ибо легкомысленное отношение к опыту предшественников может обойтись крайне дорого. Единственный путь к исторической объективности – диалог с прошлым, надо слушать не только себя, но и других. А нынешние идеологи слишком часто не способны к диалогу ни с прошлым, ни друг с другом. Понимаем ли мы, где находимся в историческом, а тем более в эволюционном плане? А это создаёт большую обособленность в обществе, что ведёт к глубокому интеллектуальному, социальному и цивилизационному кризисам. И нам предстоит их преодолевать. Время пришло. Мастер философской прозы А. де Сент Экзюпери писал: «Знаете, есть один образ – мне кажется, он очень вдохновляет. Лодочники курсируют в сплошном тумане, каждый на борту своего судёнышка. Каждый затерян в белой пустыне, ничего не видно за двадцать метров, можно поверить, что ты один на свете. Но время от времени кто-то из них окликает: “Эгей!” И другие лодочники отвечают ему тем же. И каждый ободрён и обнадёжен живым дружеским присутствием. Нет больше ни тумана, ни одиночества. “Эгей!” – летят навстречу друг другу чудесные оклики. Каждому лодочнику принадлежит богатство – эти перекликающиеся возгласы, и когда среди них возникает, доносится откуда-то из глубины тумана новый голос, а значит – там, в тумане, рождается новое чудо человеческого присутствия, – тогда лодочник налегает на вёсла с сердцем, полным тепла». Н.А. Тоотс

Примечание 1 Этот доклад в несколько сокращённом варианте был прочитан 2 февраля 2022 года на конференции, проходившей в раммках художественно-промышленной выставки «Уникальная Россия» в Гостином дворе.