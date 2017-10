warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

91(3/2017) Раздумья В чём секрет красоты жизни? Сухонос С.И., кандидат технических наук Содержание Красота Симметрия в живой природе В чём секрет гармонии? Почему Ф.М.Достоевский написал, что красота спасёт мир? И какая красота, Женская? В романе «Идиот» эти слова произносит 18-летний юноша Ипполит Терентьев: «Господа, – закричал он громко всем, – князь утверждает, что мир спасёт красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблён». Достоевский неспроста вложил свою идею в уста героя романа «Идиот», да и то выразил её через «посредника». В набравший силу период жёсткого рационализма такая идея выглядела очень и очень странно. А многие ли из нас воспринимают эту мысль Достоевского всерьёз сегодня? Не кажется ли она нам просто нереальной мечтой писателя по утерянной гармонии? Да и древние греки, которые впервые ввели понятие красоты, считали её непрактичной, неутилитарной. Но почему тогда великий авиаконструктор А.Туполев любил повторять, что некрасивые самолёты не летают. Так, может быть, красота всё-таки практична? Может, именно в её законах и кроется зародыш новой суммы технологий, которая спасёт человечество от всех надвигающихся на него ресурсных, социальных и экологических проблем? Может, наши вредные для природы технологии и наше несправедливое общество – это всего лишь первые некрасивые каракули несмышлёного человечества на ватмане развития? А в будущем мы научимся создавать красивые технологии и красивое общество? И может быть, научно постигнув тайны красоты, мы сможем преобразить всю нашу жизнь, получив при этом не только эстетический, но и огромный экономический результат? А прогноз Достоевского окажется самым гениальным из всех прогнозов человечества? Так что же такое красота? Красота Хотя эстетические критерии красоты остаются неизменными всю историю человечества (рис. 1), лишь в Древней Греции впервые задумались о том, что же лежит в её основе. 40 тысяч лет назад 3 тысячи лет назад 500 лет назад Рис.1. Ничего не меняется со времён первых наскальных рисунков в восприятии человеком красоты. В первую очередь красивы он сам и вся природа вокруг него Да, собственно, именно древние греки и ввели это понятие в обиход. И пришли к выводу, что в истоках красоты лежат два явления: симметрия и гармония. Причём симметрия объединяет одинаковые объекты, а вот гармония – разные и даже противоположные (рис. 2). Рис. 2. Симметрия (слева) и гармония (справа). Единство одинакового и разного Очевидно, что объекты могут быть либо одинаковыми, либо разными, следовательно, красота может произрастать либо из симметрии, либо из гармонии. Впрочем, в реальной жизни есть сложные объекты, в которых присутствуют как симметрия, так и гармония. Например, тело человека основано на гармонии, но при этом обладает ещё и зеркальной симметрией. Почему же вся природная среда и сам человек (за редчайшими исключениями) для нас красивы, а вот планета без признаков жизни – тосклива (рис. 3)? Ведь даже маленький росточек или бабочка в унылом бетонном городе нас так радуют. Рис. 3. Пустыня Гоби (слева) и ландшафт Марса (справа) За счёт чего жизнь так красива? За счёт симметрии или за счёт гармонии? Симметрия в живой природе Симметрию можно разделить на три основных типа: 1) симметрию перемещения (трансляционную), 2) симметрию вращения и 3) зеркальную симметрию. Трансляционная симметрия в живой природе практически не встречается. Она свойственна в первую очередь кристаллическим и другим подобным им регулярным структурам косной, неживой природы (рис. 4). Рис. 4. Модели регулярных, симметричных кристаллических решёток, в которых симметрия обеспечивается перемещением единичного элемента без его изменений по трём осям пространства Симметрия вращения встречается в живой природе почти только в объектах размножения: цветах, плодах, семенах, яйцах, икринках, грибах, орехах и т.п. Зеркальная симметрия свойственна в первую очередь животным, которые движутся (рис. 5). Рис.5. Пример зеркальной симметрии – бабочка Какую роль играют три вида симметрии в красоте жизни? Начнём с зеркальной симметрии. Если, к примеру, рассматривать антилопу или жирафа спереди (сзади) и сбоку (рис. 6), то становится ясно, что не в зеркальной симметрии секрет их красоты, а в чём-то другом. Очевидно, что животные для нас не менее (и даже более) красивы в профиль, в котором нет вообще никаких признаков симметрии. Рис. 6. Зеркальная симметрия спереди и сзади почему-то не даёт нам такого же ощущения красоты, как вид сбоку Более того, идеальная зеркальная симметрия вообще вызывает у нас отторжение (рис.7). Рис. 7. Лицо Мерилин Монро (вверху) и его варианты в двух зеркальных отображениях (внизу). Сразу видно, что идеальная зеркальная симметрия левого и правого вариантов для человеческого лица приводит к снижению красоты и прелести на порядок Кстати, профессор Е.Черносвитов, исследовав посмертные маски, обнаружил, что лица на них всегда симметричны. Он стал исследовать лица людей в разном возрасте и обнаружил, что если у молодых и здоровых людей они имели хорошо выраженную асимметрию, то с возрастом она сглаживалась, причём изменения происходили в геометрической прогрессии. Чем ближе кончина человека, тем симметричнее становится его лицо. Почему? Почему приближение к смерти ведёт к усилению симметрии? Почему лёгкая асимметрия придаёт такое очарование любому облику? Может быть, симметрия – это красота косного, неживого мира? А почему бы и нет? Ведь неживой мир отличается как раз-таки однообразием и повторяемостью. Кроме зеркальной симметрии в природе можно найти многочисленные примеры симметрии вращения, например, в ягодах (рис. 8). Идеальной (предельной) симметрией вращения обладает сфера. Чем ближе форма к сферической, тем сильнее в ней выражена именно симметрия вращения. Рис. 8 Но, опять-таки, если вдуматься, то большинство ягод, грибов и цветов красивы для нас не столько потому, что они сферично симметричны, сколько потому, что гармоничны. Ягода смородины гораздо более симметрична, чем клубничка, но ведь это не делает её для нас красивее. Конечно, ровные шарики красной икры на бутерброде выглядят очень привлекательно, но ведь причина скорее в их вкусовой соблазнительности. Более того, идеально симметричных цветов, плодов и ягод мы практически не встречаем в природе (рис. 9). Рис. 9. Винт симметричен почти идеально, а вот цветок симметричен всегда примерно Даже там, где, казалось бы, симметрия явно определяет красоту: например, в ювелирных украшениях, – мы видим, что абсолютная симметрия делает изделие менее привлекательным. Мы же не хотим носить камушки в виде симметричных кубиков? Да и с бриллиантами всё сложнее, чем кажется. Идеально они сверкают лишь тогда, когда у них 57 граней. А абсолютно симметричной огранкой для такого количества граней была бы другая – с 60 гранями (рис. 10). Рис. 10. Огранка бриллианта далека от идеальной симметрии сферы. Справа – модель фуллерена (1 нм), который имеет 60 «граней», что является идеально симметричной огранкой сферы. Слева – бриллиант с 57 гранями Ещё сложнее дело обстоит с трансляционной симметрией. Её практически нет в природе, а лес, сажаемый регулярно человеком, гораздо менее уютен и красив для нас, чем естественно выросший гармоничный бор (рис. 11). Рис. 11. Естественный сосновый бор (справа) гораздо приятнее для нас, чем посаженый искусственно (слева) Итак, мы приходим к неожиданному выводу: симметрия почти ничего не значит для нашего восприятия красоты жизни. И остаётся в ответе за красоту жизни только гармония. В чём секрет гармонии? Жизнь отличается от косной природы огромным разнообразием видов и форм, которые повторяются от рождения к рождению и могут быть легкоузнаваемы! Но в этом разнообразии было бы невозможно жить, если бы всё оно не было подчинено законам целостного взаимодействия, основанным на гармонии. Именно гармония обеспечивает единство и устойчивость разного. Именно поэтому красота для нас – это в первую очередь гармония. Этот простой вывод, как ни странно сейчас забыт, потому что секреты гармонии до сих пор остаются для науки во многом великой тайной. Так что же такое гармония, на чём она основана? Не углубляясь в теорию, заметим, что она основана на пропорции, то есть на том, что при переходе от разных по размерам (частотам, цветам, тонам и т.п.) объектов мы получаем некую прекрасную для нас пропорцию, вызывающую эстетическое наслаждение. Причём нам нравятся далеко не все пропорции. Как в музыке, так и в зрительном восприятии. Например, человеческие лицо и тело пронизывает золотая пропорция (см. рис. 2). Более того, выясняется, что все живые организмы подчинены ей и её производным (рис. 12). Рис. 12. Золотая пропорция – отношение большего к меньшему равно 1,618 Почему именно золотая пропорция (1,618) является главной основой всех форм жизни без исключения? В чём её сила? Ответ на этот вопрос учёные ищут со времён древних греков, но он до сих пор не найден. Это, однако, не мешало всем великим архитекторам мира, начиная с Древнего Египта, использовать золотую пропорцию при проектировании храмов (рис. 13). Рис. 13. На золотой пропорции основаны многие архитектурные шедевры разных времён и культур. Недаром говорят, что человек – мера вещей, ведь в его теле всё основано на золотой пропорции Аналогично гармония в музыке построена тоже на пропорциях. Каждая нота сама по себе имеет абсолютно нейтральную эмоциональную окраску. Музыка красива лишь потому, что красивы те или иные пропорции, те или иные сочетания частот (рис. 13). Рис. 13. Музыкальная гамма и различные интервалы, которые можно получить из сочетания нот. Одни сочетания для нас благозвучны (консонансы), другие – неприятны (диссонансы) И так же, как в форме доминирует одна пропорция – золотая, в музыке доминирует лишь несколько пропорций. Квинта, кварта для нас приятны, а вот септима и особенно тритон вызывают раздражение. Почему из всего огромного многообразия возможных пропорций жизнь и искусство выбрали лишь несколько? Почему для форм это золотая пропорция, а для звуков – квинта и кварта? Ответы на эти вопросы учёные ищут с античных времён, но до сих пор они не найдены. Более того, отсутствие пропорций – это хаос, нежизнь. Красота природы остаётся для науки пока тайной за семью печатями. Никто не может объяснить причины очарования закатов, бега ручья или плавного движения облаков на небе, шума прибоя или щебетания птиц. Ясно, что во всех подобных явлениях нет симметрии, следовательно, ответственной за их красоту остаётся гармония. Но в чём её главный секрет? Ведь, не постигнув его, мы не сможем создавать гармонию в нашем обществе, в наших технологиях, во взаимоотношениях с природой. Может быть, поэтому мы строим вокруг себя мир, полный понятной нам симметрии, но в котором нет непонятной для нас гармонии. Золотая и другие гармоничные пропорции держат разнообразный мир жизни в целостном единстве и не дают ему рассыпаться в противоречиях его противоположных качеств. Таким образом, гармония объединяет разные и даже противоположные части и объекты в единое целое за счёт выстраивания их в пропорциональные ряды. Мы приходим в лес, где нет симметрии, но есть гармония, и наслаждаемся там ею в полной мере (рис. 14). Рис. 14. Заросли леса не несут в себе регулярного порядка, симметрии. Но они чем-то неуловимым очаровывают нас. И это – неуловимые законы гармонии Природа существует миллиарды лет! И она не только обрела устойчивость в сотнях миллионов видов, но и способность на протяжении всего этого времени развиваться и переживать ужасные природные катастрофы, восстанавливаясь после землетрясений, падений астероидов и великих оледенений. Она возрождается каждый раз, как птица феникс, и продолжает развиваться. Наша цивилизация существует какие-то тысячи лет, и если она не обретёт гармонии, как обрела её природа, то не выживет в испытаниях на пути дальнейшего прогресса. Сложный мир человечества сегодня трещит по швам, не выдерживая всех противоречий. Его можно, конечно, заморозить, остановить движение вперёд и тем самым на время спасти от развала. Но это лишь временные меры. Единственное спасение – построить и техносферу, и сельское хозяйство, и, главное, общество по законам гармонии. И тогда человечеству будут не страшны ни потепления, ни похолодания, ни кризисы развития, ни кризисы среднего возраста. Тогда оно станет единым живым и устойчивым «организмом». Как добиться гармонии в наших технологиях? В нашем обществе? Нам нужно учиться у природы. Причём слепое копирование природных форм ничего нам не даст. Необходимо постичь принципы гармоничных построений, как мы постигли принципы гравитации и ядерных реакций. И лишь разобравшись в самой сути гармонии, мы сможем взять её на вооружение и перестроить на её основе все сферы нашей жизни: социальные отношения, технологии, сельское хозяйство, политику… Нам нужна Новая Гармония везде, во всех сферах нашей жизни и деятельности.