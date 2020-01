warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

100(4/2019) Человек и время Настоящая статья продолжает исследование проблемы мировых периодов и предлагает новый подход к анализу закономерностей циклического развития человека и их связи с законами гармонии. Циклы в человеческой жизни и законы гармонии Лебедева И.В., кандидат технических наук Содержание Нисходящая ветвь человеческого цикла (возраст от рождения до 42 лет) Восходящая ветвь человеческого цикла (возраст от 42 до 84 лет) Современная наука, будь то психология, история или какая-либо иная, входящая в комплекс гуманитарных наук, до сих пор носит в основном собирательный характер. Накапливаются факты, наблюдения, археологические данные, исследуются те или иные литературные источники, даты жизни выдающихся личностей и их деятельность. Весь этот огромный пласт материалов никак не обобщается и не анализируется, поэтому тайна человеческого существования на Земле по-прежнему остаётся нераскрытой. Попробуем выдвинуть некоторые гипотезы, которые могут оказаться плодотворными в решении этой загадки, волнующей каждого мыслящего человека, а также сопоставить их с известными законами гармонии. * * * Первая из этих гипотез основывается на известном базовом принципе герметизма: «Как вверху, так и внизу». Всё в мире подчиняется циклическим законам: от вращения небесных сфер, Солнечной системы и нашей планеты Земля до жизни каждого живого существа, растения, животного или человека. Циклы эти сложны и многообразны, но мы рассмотрим лишь один из них, который касается жизни человека на Земле. Каковы же его закономерности?

Соотношение мировых периодов, принятое в древней индийской философии, подчиняется соотношению 4:3:2:1. Это так называемые Крита (Сатья)-юга – «золотой век», Трета-юга – «серебряный век», Двапара-юга – «бронзовый век» и Кали-юга – «железный век». Они повторяются на нисходящей и восходящей ветви Большого цикла (см. [2]). Попробуем показать, что подобная закономерность может иметь место и в жизни каждого отдельного человека.

Движение Земли вокруг Солнца порождает смену времён года, которых принято насчитывать четыре: зима, весна, лето и осень. Человек – это крошечная реплика Космоса, космический атом или, как говорили Посвящённые прежних времён, это «микрокосм макрокосма». Человеческую жизнь также принято подразделять на четыре основных периода: детство, молодость, зрелость и старость.

Примем в качестве базового периода полного обращения круга жизни человека 84 года, то есть примерный цикл обращения планеты Уран вокруг Солнца. Разместим его на зодиакальном круге, разделённом на 12 частей по 7 лет (см. рис. 1), и посмотрим, как распределяются периоды жизни человека. Будем считать, что направление жизненного пути человека совпадает с направлением движения по знакам зодиака. Переходные периоды между периодами жизни, или сандхья, примем равными одной десятой доле от продолжительности соответствующего периода. Периоды, соответствующие каждому этапу человеческой жизни, показаны в таблице 1. Рис. 1. Жизненный цикл человека

Примечание: пунктиром показаны переходные периоды – сандхья Таблица 1. Периоды человеческой жизни Из таблицы мы видим, что переходные периоды между циклами, как правило, сопровождаются теми или иными внутренними кризисами и переустройством человеческой жизни, что было бы полезно учитывать специалистам в области психологии личности. Эти кризисы сопровождают закономерные этапы развития, имеющие глубокий метафизический смысл. Душа, входящая в воплощение, с одной стороны, стремится как можно полнее овладеть материей и научиться управлять ею. Это соотносится с периодом активного роста в природе и принесения плодов Земли в первую половину жизни. С другой стороны, она стремится вернуться к изначальному источнику своего существования («Отцу на Небесах»), обогащённой своим опытом в материи и максимально развив аспект ума, или личностного сознания, во вторую половину жизни. Так обращается «колесо сансары». Для большинства людей это бессознательный процесс проживания своей жизни, регулируемый на гормональном уровне. Однако для мыслящих людей он становится сознательным, и они учатся им управлять согласно своему предназначению, или дхарме. Нисходящая ветвь человеческого цикла

(возраст от рождения до 42 лет) Из приведённого рисунка мы видим, что вначале, когда человек рождается, и примерно до 17 лет он живёт в своей Крита (или Сатья)- юге. Дух формирует тело и сознание ребёнка. Он чист душой. Он воспринимает огромный объём информации о мире, в котором воплотился, растёт, учится говорить, обучается знаниям, накопленным человечеством, и общается со своим окружением. Он ещё ответственно не сознаёт, что такое ложь и неправда, и поступает честно и искренне, насколько только способен. Он испытывает восторг жизни и, как правило, бессознательно страдает от утраты того высокого духовного состояния, из которого он низошёл. В детстве или в подростковом возрасте он начинает вопрошать себя, окружающих, учителей и, наконец, Всевышнего, о том, откуда он пришёл и куда уйдёт после своей смерти. Взрослые, утратившие духовные знания, не могут ему ответить. Тогда он ищет ответ в искусстве: музыке, живописи, поэзии, литературе. Иногда ему удаётся прикоснуться к истине на краткий миг, а затем это прозрение исчезает, оставляя след утраченного рая... И всё же эти вспышки оставляют след в душе взрослеющего человека на всю его последующую жизнь. Впереди уже не будет для него такого времени, когда он был так счастлив и беззаботен, как в своём детстве.

В природе этот период соответствует зиме и началу весны. Земля проходит точку зимнего солнцестояния. День имеет наименьшую продолжительность, природа спит, деревья стоят обнажёнными. Рождество Христово неспроста приурочено к этому времени года. Дух нисходит в природу и в человека тогда, когда тело спит или безмолвствует. В первый переходный период – до 1,7 года ребёнок ещё не осознаёт себя и растёт, подчиняясь только физическим законам. Затем постепенно он приходит в сознание и пробуждается к новой деятельности.

Спускаясь вниз по колесу цикла, дух постепенно утрачивает силу, тогда как природа или божественная Шакти – сила действовать и творить – постепенно вступает в действие. Этому времени в человеке соответствует начало юности, когда физическое и эмоциональное развитие и созревание личности в основном завершается. Молодой человек оканчивает школу и избирает свой дальнейший жизненный путь. Он вступает во взрослую жизнь, но его ментальная оснащённость ещё нуждается в дальнейшем развитии. Для него наступает Трета-юга. Во второй переходный период (Сандхья) с 15 до 18 лет (относящийся к концу Сатья- и началу Трета-юги) молодой человек проходит кризис взросления, который подчас сопровождается сложными внутренними переживаниями и полной сменой своего окружения.

Трета-юга (возраст от 16,8 до 29,4 года) – это весна человеческой жизни, период ментального созревания человека и получения им высшего образования, а также нормальное завершение формирования личности. Это возраст создания собственной семьи и начала профессиональной деятельности на избранном поприще. Большинство людей в этот период живут и трудятся по совести, однако некоторые поддаются соблазнам и сбиваются с предназначенной им дороги. Дхарма начинает уменьшаться и составляет три четверти. Молодой человек ещё способен воспринимать духовные энергии, притекающие к нему, и испытывать радость жизни, любить, но в западном мире, как правило, в этот период материализм как жизненная философия начинает преобладать в мировоззрении молодого человека, если ранее он не воспринял духовных истин.

В конце этого периода жизни и начале следующего (Сандхья этих периодов длится с 28 до 30 лет) молодой человек также проходит серьёзное испытание на реализацию своей личной и профессиональной карьеры. Он подводит первые итоги своей жизни и оценивает её успешность. Он становится родителем и принимает на себя ответственность за новую жизнь. Человек может остаться на пути истины и выполнить взятые на себя в этот период обязательства, реализовать свои способности и стать профессионалом в какой-либо сфере человеческой деятельности. Однако в этот период многие не справляются с вызовами жизни и начинают жить не по правде и искать лёгких путей зарабатывания средств к существованию.

Двапара-юга (возраст от 29,4 до 37,8 года) – это период реализации потенциала личности на избранном пути, время профессионального роста и обеспечения семейного благополучия. Она соответствует символически концу весны – началу лета. Духовные вопросы всё ещё остро волнуют человека в его начале, но затем для него наступает период домохозяина, который постепенно всё более погружается в материальные проблемы своего существования. К началу личностной Двапара-юги дхарма в целом уменьшается наполовину. Духовные энергии ощущаются слабее, и радость восприятия жизни постепенно притупляется. К концу этого периода дух всё глубже входит в материю, и человек перестаёт осознавать своё духовное предназначение. Если это творческий человек, то он часто впадает в депрессию и не испытывает уже прежнего накала творческого вдохновения. В этот период ушли из жизни по тем или иным причинам многие гении человеческой культуры и искусства, не пережив кризиса погружения в материальность. По всей вероятности, их душа не пожелала терять достигнутых духовных высот и предпочла покинуть этот мир на взлёте своего творческого гения. Вот лишь некоторые примеры: А.С. Пушкин (1799–1836); В.А. Моцарт (1756–1791); Ф. Шуберт (1797–1828), Ф. Мендельсон (1809–1847), Дж. Байрон (1788–1824), В. Ван-Гог (1853–1890). Этот список можно продолжать.

Переходный период от Двапара-юги человека к его Кали-юге начинается в возрасте около 37 лет и открывает собой самый тёмный в духовном смысле период жизни. К 42 годам человек, как правило, полностью погружён в материальные заботы. Он зарабатывает деньги, содержит семью, продвигается по служебной лестнице, но всё более испытывает неудовлетворённость своей судьбой, хотя и не осознаёт причины этого. Физически он ещё здоров, хотя и не так молод, как привык ощущать себя прежде. Но внутренние силы его на исходе. Он не получает духовной подпитки и перестаёт ощущать беспричинную радость жизни, как это бывало в детстве и в юности. Поэтому некоторые люди в этот период начинают выпивать или ищут новых приключений. Они хотят власти и денег и вязнут всё больше. Рушатся собственные семьи, дети взрослеют и уходят из семьи. Всё нужно начинать сначала, а силы уже не те...

Кали-юга для человека на нисходящей дуге его цикла начинается примерно с 38 лет и заканчивается в 42 года. Из времён года она соответствует середине лета. На этом этапе человек достигает своей зрелости в личностном и профессиональном аспекте и трудится на благо общества, в котором начинает играть всё более значительную роль. Либо становится управленцем и карьеристом, использующим труд других людей в своих сугубо материальных и корыстных целях. Он хорошо обеспечен материально и чувствует себя достаточно стабильно, но духовный аспект жизни для него перестаёт играть сколь-нибудь существенную роль. Дхарма человека в этот период его жизни, в целом, сохраняется лишь на четверть.

Некоторые выдающиеся творческие люди закончили свою жизнь именно в этот период, например Ф. Шопен (1810–1849), И. Левитан (1860–1900). Восходящая ветвь человеческого цикла (возраст от 42 до 84 лет) Начальный период восходящей дуги человеческого цикла приходится на наименее духовный период его жизни. Это восходящая Кали-юга, которая длится с 42 до 46 лет. Основные черты её уже описаны вкратце выше, но следует отметить, что к концу этого периода намечается некоторый позитивный перелом в мировоззрении человека. Часто он освобождается от семейных забот, так как дети уже выросли, а работа стала профессиональной и привычной, не требующей таких затрат сил и времени на обучение и совершенствование в своей профессии. У человека появляется свободное время, и он начинает посвящать его культурным или духовным интересам. Он начинает задумываться о том, что жизнь его, как и каждого человека на Земле, не бесконечна, но имеет какой-то скрытый от него смысл. Как только он обращается к его поиску, он вновь начинает получать духовную подпитку, которая просветляет его ум и возвращает утраченную радость жизни. Если этого не происходит, то жизнь человека не получает дальнейшего развития и дальше его ожидает лишь постепенная деградация.

Двапара-юга начинается для человека с 46 лет и заканчивается в 55 лет. Символически она соответствует в природе концу лета – началу осени. Если человек обращается к духовным проблемам и начинает их для себя решать, он получает большую подпитку, чем это было раньше. Он теперь является интегрированной личностью, имеющей жизненный опыт и ментальную оснащённость, максимально возможную на его уровне развития. Он хорошо оснащён для дальнейшего продвижения на духовном пути. В этом возрасте человек меньше подвержен депрессивным состояниям, чем в молодости. Он уверен в себе и готов прокладывать путь, опираясь только на свои собственные силы. Для творческой личности наступает новый ренессанс. Человек по-новому видит и чувствует хорошо известные произведения, которые он исполняет, или темы, на которые он творит. Он достоин получить признание, и жизнь его освещается служением людям. К этому периоду можно отнести строки из книги «Свет на Пути» [1]: «Из недр тишины, которая и есть мир, зазвучит голос. И голос этот возвестит: да совершится правда, ты пожал, теперь ты должен сеять. И, зная, что голос этот – само Безмолвие, ты будешь повиноваться.» Человек может начать преподавание или возглавить, к примеру, научное подразделение. Часто это происходит в следующий период его жизни, если предыдущий прошёл успешно.

Трета-юга человека на восходящей дуге продолжается с 55 до 67 лет. Соответствует середине осени в годовом цикле природы. Это период кульминации творческого потенциала зрелого человека, а также время его выхода на пенсию. Если человек продолжает свою любимую работу, то его деятельность достигает полной зрелости и часто воспринимается людьми как вершина его творчества. Он может также перейти на преподавательскую деятельность, если достиг значительных результатов в какой-либо области, и передавать свой опыт молодёжи. Если человек выходит на пенсию, то получает больше свободного времени на собственное духовное творчество и развитие, на реализацию своих мечтаний и давних интересов, на которые прежде не хватало времени.

Наконец, период новой Сатья-юги на восходящей дуге цикла человеческой жизни должен быть посвящён духовному деланию и подготовке к «великому переходу». Она соответствует поздней осени и началу зимы. Человек передаёт опыт ученикам, детям, внукам и подводит итоги своего земного труда. Тело его постепенно ослабляется, а дух возрастает. Он снова получает духовную подпитку, но уже готов сознательно ею распорядиться. Мы часто наблюдаем, что старые люди вновь получают способность радоваться красоте природы, Солнцу, маленьким детям или животным. Они начинают успешно писать стихи или картины, о чём ранее даже не мечтали. Высокопродвинутые люди на духовном пути в этом возрасте почитаются как мудрецы, старейшины и Учителя человечества.

В индуистской традиции с древних времён жизнь человека подразделяется на четыре стадии: брахмачарин (ученик), грихастха (домохозяин), ванапрастха (лесной житель, удалившийся от мира) и саньясин (странствующий отшельник). Эти четыре стадии полностью соотносятся с вышеприведённой философией и предполагают знание циклов человеческой жизни как частей единого духовного пути. Обучение даёт молодому человеку, вступающему в жизнь, правильную ориентацию и понимание кармы (закона причинности) и дхармы (своего предназначения). Она охватывает периоды Крита- и Трета-юг на нисходящей ветви цикла человеческой жизни. Стадия домохозяина – самая главная и самая длительная. Она должна быть пройдена с целью приобретения опыта овладения материальным миром и продления рода, реализации дхармы и служения в каком-либо направлении человеческой деятельности, а также получения опыта любви к своим ближним и правильных человеческих отношений. Она охватывает периоды Двапара-юги и Кали-юги на нисходящей и восходящей дуге цикла. Стадия ванапрастхи предполагает уход от мира и поселение отдельно от взрослых детей, начало интенсивной медитативной практики, направленной на процесс возвращения к духовным истокам. Она соответствует Трета-юге на восходящей дуге человеческого цикла. И, наконец, последний период предполагает жизнь странствующего аскета, ставшего духовным Учителем и преодолевшего оковы материальности. Он соответствует Сатья-юге на восходящей дуге цикла.

Итак, мы видим, что жизнь человека, как и всё в природе и Космосе, подчинена циклическому закону. Она не хаотична, но имеет ярко выраженную направленность. Человек должен пройти и пережить полный опыт в материи, любить, страдать, развить все свои способности и вернуться в духовный план обогащённым и более духовно зрелым, чем был до начала своего воплощения. То, что каждый из нас возьмёт с собой в новую жизнь, зависит от того, как он здесь потрудился и что сумел уяснить. Будем смотреть на жизнь с упованием и делать лучшее, на что способны. Мы должны осознать свои прошлые и нынешние ошибки и выполнить своё предназначение. Эта задача достойна человека как искры Божьей на Земле. * * * Вторая гипотеза, рассматриваемая в настоящем исследовании, состоит в том, что жизнь человека в целом соотносится и подчиняется законам гармонии, подобным тем, что были открыты исследователями древности при создании произведений искусства и архитектуры. Прежде всего это принцип «золотого сечения», названный так гениальным Леонардо да Винчи (1452–1519) и широко используемый архитекторами и художниками с древнейших времён. Суть его заключается в том, что если провести линию и разделить её на два отрезка, то отношение меньшего отрезка к большему равно отношению большего отрезка ко всей линии и составляет примерно 1,618. Это означает, что длины отрезков составляют примерно 62 и 38% от общей длины прямой.

Пропорции пирамиды Хеопса, храма фараона Сети I в Абидосе, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями «золотого сечения» при их создании. По принципу «золотого сечения» построен древнегреческий храм Парфенон, что свидетельствует о передаче знаний от жрецов Древнего Египта учёным Древней Греции примерно в VII–VI веках до н. э., в период, когда с помощью древнегреческих воинов Египет примерно на полтора столетия вновь обрёл независимость и единство.

Рассмотрим этот принцип на примере создания музыкальных произведений, как процесса, развёрнутого во времени. Каждое музыкальное произведение, написанное в любом жанре и стиле, построено по законам гармонии. Наиболее чётко это построение выражено в классической сонатной форме, которую рассмотрим в качестве примера. Сонатная форма сложилась в конце XVIII – начале XIX века и достигла своей завершённости в произведениях венских классиков (Гайдна, Моцарта и Бетховена). Она широко используется в камерном, инструментальном и симфоническом творчестве композиторов последующих эпох, в том числе и современных. Сонатная форма включает в себя четыре части: экспозицию, в которой изложены основные темы сочинения (главная и побочная); разработку, в которой развиваются темы экспозиции с нарастающим внутренним напряжением; репризу, то есть повторение начального изложения, буквальное или видоизменённое; и, наконец, коду, или финал произведения. Они качественно подобны четверичному подразделению, приведённому выше. Кульминация музыкального произведения, так же как и отдельной его части, как правило, достигается по принципу «золотого сечения», то есть в период времени, составляющий примерно две трети (или 62%) от их общей продолжительности.

При анализе произведений живописи принято считать, что центр художественной композиции располагается в мысленной точке, расположенной несколько выше и правее от центра полотна. Зритель ожидает увидеть в этой области важные элементы композиции, удерживающие его внимание. Эта точка также может интерпретироваться как кульминация картины, которая находится на расстоянии примерно 2/3 (или 62%) по линии, проведённой вдоль диагонали холста слева направо и снизу вверх. Аналогия очевидна. Можно найти подобную же закономерность местонахождения кульминации в поэтическом творчестве известных мастеров, в драматургии, в художественной прозе.

Если проанализировать путь достижений человеческой жизни, то кульминация его также приходится примерно на 2/3 (или 62%) от продолжительности рассмотренного выше базового цикла в 84 года, что соответствует возрасту в 52–56 лет. Действительно, этот период можно рассматривать как возраст ментальной зрелости человека и его максимальных творческих достижений. На рис. 1 этот период соответствует восходящей дуге человеческого цикла и переходному периоду от Двапара-юги к Трета-юге. Конечно же, бывают гениальные достижения и в более раннем возрасте, которые кажутся исключениями из этого правила, но они указывают всего лишь на прерванный по тем или иным причинам путь выдающейся личности, который мог бы продолжиться к новым высотам.

Проведённое исследование подтверждает мысль о циклических закономерных процессах, управляющих жизнью природы, человеческого существа, которые также находят своё отражение в художественном творчестве, призванном передать духовные законы в интуитивном изложении, для восприятия человеческой душой, которые помогают ей прокладывать путь во мраке материальности, напоминая об изначальном источнике её существования и цели жизненного пути.

Можно представить, что те же закономерности присущи и существованию различных общественных институтов, стран и государств, а также целых этносов, базовые циклы существования которых различны и требуют дополнительного исследования/ Список литературы [1] Блаватская Е.П. Голос безмолвия. Два пути. Семь врат. М. Коллинз. Свет на Пути (пер. с англ. Е. Писаревой). – М., Дельфис, 2018, с. 111

[2] Лебедева И.В. О мировых периодах и историческом процессе. – «Дельфис», №3, 2019, с. 91.