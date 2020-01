warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

100(4/2019) Грани науки Теория Времени Козырева и древняя философия 1 Правдивцев В.Л., кандидат технических наук Содержание Часть 2. Древние о Времени «Знающие сроки – не суетятся». Источники древних знаний Космология Санкхьи Время в Ведах Время – это поток смыслов Материальное и духовное Время Время везде идёт по-разному Идеи Н.А. Козырева и Веды Часть 3. Время – это Программа информационного мира Информация – Энергия – Вещество Взаимодействие информационного и энергетического миров Время – это творческая энергия Время – это программа Информационного мира Жизненный цикл объектов и процессов Два встречных потока Времени Опыты Н.А. Козырева с крутильными весами Время и этногенез согласно Льву Гумилёву Время – это фрактальная программа Жизненная Программа и её реализации Жизненная сила Места Силы Зеркала Козырева – Казначеева Заключение Часть 2. Древние о Времени «Знающие сроки – не суетятся». Как уже говорилось, современная наука оперирует в основном лишь количественным свойством Времени – длительностью. При этом для удобства вычислений уже не одно столетие учёные, следуя постулату Ньютона, считают, что оно течёт линейно и равномерно. Конечно, подобный подход для вычислений удобен, а для относительно коротких его участков вполне оправдан. Но даже на бытовом уровне мы понимаем, что говорить единственно о его линейности и равномерности – слишком упрощать картину. И прекрасно чувствуем, что это – не только длительность, а куда более сложное понятие, чем простой бег секундной стрелки.

Отлично знаем, что в жизни время для нас никогда не течёт равномерно: оно может «незаметно пролететь», «промелькнуть» или «мигом проскочить» – да так, что мы этого не заметим. А может «медленно течь» или «мучительно тянуться»... «Как порох, сгорает короткое лето! Как долго, как долго дымится зима!..» С возрастом на себе замечаем ещё одно странное свойство: годы становятся всё короче и бегут всё быстрее... Да и ценность времени для нас – не пустой звук. Чаще всего нам важнее не сколько хронологического времени мы потратили на что-то, а насколько полезно мы его потратили.

Кроме того, люди с хорошо развитой интуицией неплохо чувствуют удобный момент – когда следует выждать («время не пришло»), а когда надо действовать незамедлительно («промедление смерти подобно»).

Впрочем, это не только сегодняшние наблюдения. О том, что Время имеет и качественный характер в дополнении к количественному, неплохо знали ещё в давние дни. К примеру, в Древней Греции считали, что нашей жизнью правят не одно, а целых два божества Времени – Хронос и Кайрос. Хронос (др.-греч. Χρόνος – время) – суровый греческий бог, последовательно и неумолимо отсчитывающий часы и события. Каждая секунда у него стоит не больше и не меньше любой другой секунды. Говоря современным языком, Хронос – это линейное время, равномерное, измеримое, связанное с длительностью, имеющее количественный характер. Отсюда такие термины, как хронология (наука об измерении времени), хронологический, хронический, хронометр, хронометраж...

Хронос И совсем другие качества были у второго божества – Кайроса (др.-греч. Καιρός – благоприятный момент). Его древние греки почитали особо. Ведь он был покровителем счастливых случаев, шансов на успех, неуловимого мига удачи. Он – не то формальное и безликое время, каким является Хронос, а время подлинное – наполненное смыслом, нелинейное и неизмеримое... Другими словами, Кайрос – качественная сторона Времени. В отличие от старика Хроноса, Кайроса обычно изображали достаточно молодым обнажённым божеством, который находится в постоянном бесшумном движении. Отличала его оригинальная причёска: затылок обрит наголо, но на лоб спадает одна единственная длинная прядь. Считалось, что особая удача – успеть поймать его за прядь, что возможно лишь в момент, когда он мчится лицом тебе навстречу. Промедлишь, замрёшь в нерешительности и раздумьях – и стремительный Кайрос промчится мимо, а ты увидишь лишь его удаляющуюся гладкую лысину. Кайрос Искусством выбора удачных моментов времени были озабочены ещё тысячи лет назад правители Древнего Китая. Они были убеждены, что, умело выбирая моменты для тех или иных дел, можно избежать неудач и серьёзно увеличить шансы на успех. Неразумно ломиться в закрытую дверь, говорили они, надо просто дождаться, когда Вселенная сама откроет её. Впрочем, секретами правильного выбора дат в Китае владели лишь немногие, и полагались они больше не на интуицию, а на точные расчёты. Их метод был основан на метафизической идее спиральной цикличности энергии жизни (ци) – Времени. Для них история –повторяющиеся циклы, и знание особенностей каждого из них – залог успеха во всех начинаниях. Этой философии старается придерживаться и сегодняшнее руководство Китая.

О таком свойстве Времени, как цикличность («киклос», греч. κύκλος — цикл, круг, колесо), ведали и древние греки. И не мудрено: многократную повторяемость определённых этапов, а значит, и повторное влияние одних и тех же внешних факторов можно наблюдать на всех уровнях реальности. Мы наблюдаем циклы повсюду, где происходят колебания или вращение, – в движении колеса и в кругообороте крови в организме, в смене времён года и суток, в самых разных вихревых и колебательных структурах. Циклы существуют и в менее очевидных, но тоже повторяющихся процессах – в круговороте воды в природе и в расписании работы магазина, в дыхании живых существ и в спиральной закрутке молекул ДНК, в периодических ударах сердца и Периодической системе химических элементов Менделеева, в периодичности сближения планет, в морском прибое, фазах Луны... При этом цикличность – не просто повторяемость процессов, это ещё и сложная система вложенных циклов. Можно сказать, что вся история – это сумма волн разных периодов...

Кстати, старинное русское слово «кукла» – родственник греческому «киклос» (круг) и означало когда-то нечто свёрнутое или обёрнутое особым образом, например пучок соломы, деревянный чурбанчик, глиняную фигурку, тряпицу и т. п. Считалось, что в такую куклу, особенно не имеющую лица, а значит вещь неодушевлённую, не могли вселиться злые силы. А после особых заклинаний она превращалась даже в талисман, отгоняющий нечистую силу. Этот оберег часто вешали над колыбелью младенца, дети постарше носили его на теле... Источники древних знаний Говорить лишь о линейном и равномерном течении Времени и таком его свойстве, как длительность, разумеется, недостаточно. У него имеются и другие, не менее важные свойства. Что же такое Время? Как понимали его в древности?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, пожалуй, лучше всего обратиться к самым древним из дошедших до нас источникам – Ведам, сохранившим удивительные знания об устройстве Вселенной, космических законах, универсальной энергии, взаимодействии человека с высшими измерениями реальности. Сегодня наука открывает эти знания заново.

Откуда были получены эти древние знания? Часть из них содержалась в Ведах, возраст которых – более 18 тыс. лет. Считается, что они достались нам от предыдущих продвинутых цивилизаций, в частности от той, которая погибла в результате мирового катаклизма около 12,5 тыс. лет назад. Эти знания были принесены в Индию ариями около 5–6 тыс. лет назад и сохранялись, передаваемые потомкам так называемыми хранителями знаний – учителями и мудрецами.

Другая часть знаний, благодаря владению различными духовными практиками, была получена йогами и риши (дословно – провидцы, видящие), сознание которых было настолько развито, что позволяло получать сведения непосредственно из высших измерений реальности – из так теперь называемого информационного поля. В Индии подобных людей почитали как святых и мудрецов. Знания о природе этого мира и законах Высших реальностей они получали не только в форме откровений, но и путём исследований и применения логики. Изначально знания передавались устно, от учителя к ученику. Позднее, около 3–4 тыс. лет назад, они были записаны мудрецами на древнем языке – санскрите, который считается праязыком для большинства ныне существующих.

Задумываемся ли мы, что нередко используем ведические термины? Так, слово «веда» обозначает знание и духовную мудрость. Отсюда – ведать, сведения, ведомости и пр. Или, например, слово «календарь». Время на санскрите называется «кала», а вторая часть этого слова «дара» – от санскритского «дара» – дар, дарить. «Каландара» переводится как «дарящий, дающий время». Кто даёт это время? Всевышний – отвечают Веды...

И хотя ведические тексты известны уже несколько тысячелетий, их детальные исследования были начаты в Бомбее лишь в 1975 году. Обнаружилось, что в ведических философских трактатах присутствуют сведения, поражающие даже современных учёных. Так, древние арии знали не только об организации Космоса, но и то, что в разных частях Вселенной пространство устроено по своим законам и время течёт совершенно по-разному.

Веды поражают не только масштабами видения мироздания, но и глубиной знаний. Например, древние арии знали о мельчайших неделимых частицах космической материи, комбинации которых создают всё многообразие материальных тел. Пользовались древние мудрецы и таким понятием, как атомарное время – необходимое свету, чтобы пройти расстояние в один атом. Диапазон временны́х периодов, которыми оперируют Веды, огромен – от времени существования материальной Вселенной (311 трлн 40 млрд лет) до самых коротких («крати», равных 1/34 000 доли секунды).

Для чего нашим предкам были нужны такие знания, мы можем только догадываться, используя сведения из других ведических источников. Так, они детально описывают разнообразные виды и способы космических путешествий, различные технические средства передвижения – под водой, в воздухе и в космосе. Веды рассказывают фактически обо всех видах известных сегодня технологий, в том числе таких, как телефон, телевизор или робот, но работающих на совсем иных, не известных сегодняшней науке, принципах. Веды различали магнитную, солнечную, электрическую и другие виды энергии – всего 32 её вида. В ведические времена были известны скорость света и закон гравитации, структура биологических клеток и микроорганизмов, способы искусственного оплодотворения и многое другое. Древние не только в деталях знали о явлениях природы (например, в Ведах говорится о 64 разновидностях молний, 12 разновидностях облаков, 8 видах града...), но и умели применять эти явления в повседневной жизни.

Интересно, что эти знания никогда особо не скрывались, ибо по своей природе они не могут быть всеобщим достоянием. Во-первых, как это ни покажется кому-то обидным, огромное большинство людей вовсе не жаждет ими обладать, а во-вторых, эти знания требуют довольно высокого уровня развития личности – как профессионального, так и духовного.

История знает лишь немногих учёных с мировым именем, которые имели горячее желание прильнуть к этим удивительным источникам. Так, для того чтобы глубже постигать древнюю мудрость, создатель ядерной бомбы – знаменитый американский физик Роберт Оппенгеймер – специально изучил санскрит. Показательно, что, увидев первый ядерный взрыв и поражённый этим зрелищем, он наизусть цитировал строки «Махабхараты» о пламени, которое «ярче 10 000 солнц». Ему же принадлежат и другие знаменитые слова: «Доступ к Ведам – это величайшая привилегия этого века по сравнению со всеми предыдущими столетиями». Любопытно, что такие гении, как Никола Тесла и Альберт Эйнштейн, также изучили санскрит, чтобы читать в подлиннике Веды, в которых описывались общие закономерности физической природы. Судя по результатам работы этих всемирно известных учёных, древние знания не остались без их внимания.

Как же древние Веды понимали саму суть Времени? Космология Санкхьи Больше всего сведений об этом сосредоточено в древнейшем ведическом учении Санкхья (санскр. – исчисление, размышление). Считается, что школе Санкхьи более 5 тыс. лет, но оформилась она в законченную философскую систему значительно позднее – в VII веке до н. э. Создатели философии Санкхьи ставили цель помочь людям понять двойственную природу Космоса, объединить, казалось бы, противоположные вещи – материальность и духовность, науку и религию. Центральное место в философии Санкхья занимает учение о двух вечных мировых Началах – Пýруше и Прадхáне, исходящих из Верховного Существа – Абсолюта, Первопричины Космоса.

Пýруша (санскр. – мужчина, личность) – это чистый Дух, в философии Санкхья – Свет. Пýруша пассивен, но обладает сознанием – это его сущность. Он включает в себя индивидуальные духи (монады, Высшие Я) всех существ Космоса. Другими словами, Пýруша – это Вселенское Сознание, Божественный Дух, Смысл, мир идей (по Платону). Сегодня, скорее всего, его бы назвали Информационным миром. Ведическая космология Божественному сознанию – Пýруше, или Свету, – вечно сопутствует другое космическое Начало – полностью лишённая сознания Тьма, или непроявленная материя Прадхáна (санскр. – главная, важнейшая, первичная). Её иногда сравнивают с лоном женщины, которая не оплодотворена, и называют первоматерией – Мулапрáкрити (корень материи). Это Энергетический мир, Хаос, основа всех объектов будущего материального Космоса. В Мулапрáкрити, то есть в первопричине всего материального мира, в непроявленном состоянии заложены все возможные следствия – психические и материальные объекты будущей иерархии субстанций: высшие существа, люди, животные, растения, существа минерального царства, элементарные частицы... Им ещё только предстоит проявиться.

В период Покоя бездеятельны и не взаимодействуют друг с другом и Пýруша, и Прадхана. Толчком к их проявлению является, образно выражаясь, «интерес» Пýруши к Прадхане. Пýруша своими идеями как бы оплодотворяет Прадхану, смыслы Пýруши начинают структурировать непроявленную энергию Прадханы, и материя начинает проявляться. В энергетическом Хаосе начинает появляться порядок. Постепенно появляется Материальный Мир – Прáкрити, мир структурированной энергии – проявленной материи.

В своей трансформации Прáкрити проходит ряд последовательных этапов психического и материального порядка. На этих этапах начинают проявлять себя индивидуальные Пýруши (информационные кластеры), подключаясь свои сознанием к появляющимся структурам Прáкрити (энергоинформационным кластерам). Пýруша начинает освещать Тьму, а Прáкрити использует его Свет (идеи) для созидания объектов природы. По ходу эволюции вся проявленная материя распадается на слои с разной степенью плотности. Всего таких слоёв, или уровней материи, – от тончайших до самых грубых (физических) – ведическая философия различает 24.

Самыми грубыми, плотными (вещественными) элементами Веды считают эфир, воздух, огонь, воду, землю. Если под таким углом зрения взглянуть на место и роль современной материалистической науки, то она занимается лишь этими вещественными элементами. И даже не всеми пятью, а лишь четырьмя. От эфира она отказалась ещё в начале ХХ века, и потому, как считают некоторые учёные, развитие науки очень затормозилось. Время в Ведах Но где же в этой условной схеме место Времени?

Учение Санкхьи считает крайне важным понятие первопричины возникновения и жизни всех вещей и явлений материального мира. При этом оно исходит из двух основных положений:

– во-первых, первопричина не может быть порождена никакой предшествующей ей причиной; на то она и первопричина;

– во-вторых, первопричина должна быть настолько тонкой и всепроникающей, чтобы ей были возможны даже самые тонкие порождения, в том числе и психические явления – например, чувства, эмоции, мысли.

В ведических текстах такой первопричиной называют основной атрибут Бога – Время (кала). Оно – главный аспект и инструмент верховного Бога. Волны Времени, которые исходят от верховного существа, Абсолюта, – это волны его намерения и воли. Они возникают, когда он, творец, хранитель и разрушитель всей Вселенной, хочет создать или уничтожить что-либо в материальном мире.

Вот что о Времени говорится в древнеиндийском эпосе «Махабхарата»: «Как бы его ни называли, оно едино и существует под названием кала. Всё в этом мире находится в его власти» («Махабхарата», «Кала-вада», 12.224.50-56). Всё существующее в материальном мире подчинено могущественной и непреодолимой силе Времени. «Всё, что существует в этом мире, находится под контролем неизбежного Времени. Время контролирует все живые существа на любой планете этого мира» («Шримад Бхагаватам», 1.9.14).

Никто и ничто не может избежать давления энергии Времени – Кала-Шакти. Именно под его влиянием происходит сотворение материального мира, его поддержание и уничтожение на разных уровнях (а таких уровней материальной энергии, как уже сказано, ведическая традиция насчитывает 24).

Но что же представляет собой это всемогущее Время? Время – это поток смыслов Говоря современным языком, Время – это гигантский, непрерывный поток смыслов Творца Вселенной, благодаря которым материальный мир разворачивается в соответствии с Его волей. Время транслирует смыслы, которые не только являются причиной появления всех объектов во Вселенной, но и непрерывно влияют на их жизнь, определяя последовательность и непрерывное течение этапов существования материального мира. При этом Время, согласно Ведам, – это независимая субстанция: оно влияет на все виды деятельности материи, но само никогда не попадает под их влияние.

Кроме того, начиная с момента возникновения Вселенной и до конца её жизни Время играет роль связующего звена для всех её элементов и процессов: «Связующим фактором (для всех 24 изначальных видов материи) является Время, которое считается 25-м элементом творения» («Шримад Бхагаватам», 3.26.15). Материальное и духовное Время Материальное время, которое управляет материальным миром, в Ведах называется Карья-Кала. Оно начинает свою деятельность в момент возникновения материальной Вселенной и заканчивает действие после её разрушения. Особенностью Материального времени является цикличность. Всё сущее во всех вселенных – от элементарных частиц, живых существ и до планет и сверхскоплений галактик – живёт, подчиняясь циклам. Всё рождается, развивается, взрослеет, стареет и, в конце концов, уничтожается, чтобы вновь родиться, но уже в обновлённом виде. «Тот, кто родился, когда-нибудь обязательно умрёт, а после смерти снова появится на свет. Поэтому тебе всё равно придётся исполнить свой долг, и, делая это, ты не должен предаваться скорби» («Бхагавад-гита», § 2.27).

Кроме Материального времени, ведическая культура утверждает существование вечного Духовного времени (Ананда-Кала). Его деятельность проявляется только в Духовном мире, причём иначе, чем деятельность Материального времени. Духовный мир пребывает как бы вне времени. Там нет прошлого, настоящего и будущего. Духовное время не циклично. В нём ничто не уничтожается и не разрушается. Сознательные души (монады, духи), имеющие духовную природу, прогрессируют в своём развитии совсем не так, как материальные объекты: не циклически, а строго в одном направлении. Они не стареют и никогда не умирают. Время везде идёт по-разному Веды говорят, что для каждого события и каждой деятельности выделено своё время – когда учиться, когда зачинать детей, когда создавать семью, когда ложиться спать, когда бодрствовать. Ещё об одной особенности Времени рассказывают Веды: оно неоднородно и является гибким. «Всё в этом мире движется по орбите вечного Времени, и всё, что существует, имеет свою орбиту Времени» («Шримад Бхагаватам», § 3.11.13).

Каждый объект располагает от рождения до смерти «своим временем». Например, срок жизни, отведённый человеку, равняется примерно ста годам, для планеты – это миллиарды лет. А вот элементарные частицы типа мезонов живут доли наносекунд. Каждый объект Вселенной живёт в собственном «поле времени», которое течёт для него по-своему, и потому для него нужна собственная шкала временны́х интервалов.

В разных местах Вселенной, повествуют Веды, время тоже течёт по-разному. Один день на других планетах по продолжительности может быть равным нескольким месяцам, а то и годам на Земле. Идеи Н.А. Козырева и Веды Удивительно, насколько близки к ведическим были взгляды Н.А. Козырева на природу Времени. Знаком ли был он с философией Санкхья, неизвестно. Скорее всего, нет. Во всяком случае, так полагают его близкие родственники. Во-первых, у него просто не было такой возможности. Практически полная интеллектуальная изоляция в лагерях ГУЛАГа, отсутствие доступа даже к элементарной литературе, не говоря уже о такой специфической, как древнеиндийская философия. Во-вторых, надо учитывать, что Веды – яркий пример текстов, при переводе которых глубинная сущность описываемых вещей теряется из-за многозначности и многоуровневой вложенности терминов. А потому, по мнению специалистов, полноценных переводов таких текстов с санскрита не может быть в принципе. Эти источники надо читать в подлиннике. Как уже говорилось, именно для этого такие научные гении, как Тесла, Эйнштейн и Оппенгеймер, специально изучили санскрит. Но и такой возможности у Козырева не было. В-третьих, несмотря на свою религиозность, которая была неотъемлемой частью его духа (то, что он верит в Бога, Н.А. Козырев не скрывал даже на допросах в лагере), он по ряду объективных причин не привлекал теологию к своим теоретическим построениям и космологическим идеям. Он как бы выносил её за скобки. Понять его можно. Религиозного подхода физическая наука в своих рядах не потерпела бы.

Учитывая всё это, можно с большой долей уверенности сказать, что Козырев пришёл к своей Теории Времени вполне самостоятельно, независимо от древнеиндийских источников. Не исключено, что это было интуитивное прозрение крупного мыслителя, проникновение его разума в иные сферы, в Информационный мир, подключение к Разумному ядру Вселенной, как называл подобное Никола Тесла. Возможно. И это ещё раз говорит о гениальности русского астрофизика. Мы можем только предполагать, как могла бы выглядеть Теория Времени Козырева, если бы у него была возможность погрузиться в мудрость древних ведических концепций. И как бы древние и современные учения могли обогатить друг друга... Часть 3. Время – это Программа информационного мира Время и расстояние суть принадлежности телесного мира,

ибо они суть изменения, коим духовный мир не подвержен.

В духовном мире всё возможное есть всегда настоящее…

Вечность не имеет ни времени, ни пространства, ни начала, ни конца. Карл Эккартсгаузен (1752–1803),

Ключ к таинствам натуры. – СПб., 1804. Информация – Энергия – Вещество Если попытаться объединить концепции Козырева и древней ведической философии с современными взглядами на информационное пространство, то вырисовывается достаточно непротиворечивая картина мироздании. Особое место в ней отводится таким основополагающим категориям, как информация и энергия. Хочу сразу подчеркнуть, что информация и энергия – не одно и то же.

Информация (смысл, сознание…) – не материальна, то есть не энергетична и не вещественна. Количество переданной информации и тем более эффект её воздействия на получателя не определяются количеством энергии, затраченной на её передачу. Поэтому одной из важнейших особенностей информации является её неэнергетический характер. Информация принципиально отличается от энергии и вещества тем, что при её отдаче у источника не становится меньше информации. В своё время идею неубывания информации очень образно выразил Бернард Шоу (1856–1950): «Если у нас с Вами имеется по одному яблоку и мы ими обменяемся, у нас останется опять-таки по одному яблоку. Но если у нас с Вами есть по идее и мы ими обменяемся, то у нас уже будет по две идеи».

Отсюда и естественный логический вывод: при обмене информацией её количество у отправителей не уменьшается. По сути, речь идёт об уникальном свойстве информации – её неуничтожимости. Значит, во Вселенной количество информации может только возрастать. Что же касается вещества, то оно уничтожимо. Энергия же – не уничтожима, но, как полагает целый ряд учёных, её количество во Вселенной постоянно. И хотя чистой, безынформационной энергии, скорее всего, нет, энергия всё же не является информацией. Энергия – лишь носитель информации, способ её передачи от одного объекта другому. При этом энергия всегда модулирована той или иной информацией. Например, энергия, излучаемая Солнцем, несёт информацию о процессах на нашем светиле.

Точно так же и вещество. Оно – самое плотное состояние энергии и может воспринимать, хранить и передавать информацию, само не являясь информацией. Одна и та же информация может быть записана на самых разных вещественных носителях – бумаге, магнитных носителях, фотоплёнке, камне и пр. И энергия, и вещество в чистом виде не существуют: они всегда хранят ту или иную информацию.

Итак: вещество – уничтожимо; энергия – не уничтожима и её количество во Вселенной постоянно; информация – не уничтожима и её количество во Вселенной постоянно растёт.

Знаток античной мифологии, выдающийся русский философ А.Ф. Лосев (1893–1988) в своё время писал: «Существует не только идея. Существует и материя. Но она сама по себе – ничто; она существует только лишь силою идеи. Она – восприемник идей... Сама по себе она – глухая и немая потенция, потенция неизвестно чего, чего угодно... Она... может вполне подчиниться идее, а всю свою... энергию направить исключительно на осуществление идеи. В этом смысле она будет бодрым защитником идеи, мужественным осуществителем идеи, исполнительной властью идеи, внешней её физической силой...» (А.Ф. Лосев. «Очерки античного символизма и мифологии»). Взаимодействие информационного и энергетического миров Несколько слов об Информационном мире (Информационном поле, Пространстве…). О том, что представляет собой эта Вселенская библиотека, существуют самые разные мнения. Одни считают, что это абсолютно однородное неструктурированное пространство, попадая в которое монада (душа) растворяется и полностью теряет свою индивидуальность. Другие не согласны с этим и утверждают, что это пространство заполнено своего рода смыслами-сгустками. А кто-то сравнивает такое «поле» с воздушным океаном или океаном водным – с течениями наподобие Гольфстрима, водоворотами и штормами. Имеются и те, кто представляет себе Информационное поле в виде ваты или плотного войлока с туго переплетёнными волокнами. Иные полагают, что обсуждаемое «поле» имеет кристаллическую структуру с узлами (смыслами) и рёбрами (связями между смыслами) – этакий Вселенский Интернет – с сетевой иерархией, узлами хранения информации и линиями передачи данных. Допускается, что именно эти Смыслы лежат в основе мироздания, что они вездесущи и существуют изначально; именно в семантической (смысловой) Вселенной скрыты законы и программы, по которым создаётся и развивается (эволюционирует) материальный мир.

Все взгляды зависят от угла зрения и поставленных задач. Любые подходы имеют право на существование и дадут рано или поздно свои результаты.

Будем рассматривать информационное поле как бесконечную совокупность связанных между собой информационных объектов (кластеров) – своего рода сетевую фрактальную иерархию смыслов. При этом каждый Информационный кластер (ИК, Дух, Монада, Высшее Я, сознательная душа...) – это уникальное хранилище информации. Он также имеет сетевую фрактальную структуру (типа нейронной сети) с узлами (нейронами, подкластерами) и связями между ними. Для набора новой информации ИК создаёт для себя в Энергетическом мире личные инструменты – Энергоинформационные кластеры (ЭИК, души, разумы...). Таких ЭИК может быть много (как листьев на дереве) – в разных мирах и измерениях. В свою очередь, ЭИК (души) для взаимодействия с плотным физическим миром формируют в нём плотные (вещественные) тела, обладающие органами воздействия на окружающий мир и органами для восприятия информации от него (органы чувств). Как говорится, «у Бога нет других рук, кроме твоих».

Взаимодействие Информационного и Энергетического миров Думается, что взаимодействие Информационных, Энергоинформационных кластеров и плотно-материальных объектов в чём-то подобно информационному взаимодействию цепочки ДНК – РНК – белок. Как ДНК служит матрицей (чертежом) для синтеза РНК, а в дальнейшем для создания белкового тела, так и ИК (Дух) – это матрица для формирования ЭИК (Души) и плотно-материальных тел. Судя по всему, подобными являются и принципы упаковки информации в ДНК (фрактальная глобула) и Информационном кластере (ИК). Время – это творческая энергия Согласно ведическим источникам, Духовный (Информационный) мир – это творческое и организующее начало мироздания. Именно он с помощью Времени формирует и оживляет материальный мир. Об этом же говорил и Н.А. Козырев. Из причинной механики Козырева следует, что во Вселенной существует некая материальная субстанция, представляющая собой всепроникающий и всеохватывающий гигантский поток, обладающий направленностью – из прошлого в будущее. Учёный назвал этот материальный поток Временем:

«Время непрерывным потоком входит в наш мир и, если оно обладает активными свойствами, то будет единственным явлением природы, идущим против хода всех событий... Обычный ход событий ведёт к возрастанию энтропии системы. Поэтому обратное действие активных свойств Времени должно вносить в мир жизненное начало, противодействующее обычной тенденции разрушения и смерти».

Впрочем, Время – это не энергия в привычном для науки понимании, не материальная энергия. Да, первоначально Н.А. Козырев называл Время энергией, препятствующей росту энтропии во Вселенной. Однако позднее, после обнаружения у Времени совершенно уникальных свойств, Козырев, вероятно, опасаясь терминологической путаницы, всё реже говорил о Времени как о некой энергии и всё чаще – о его активных свойствах. При этом, судя по контексту, он имел в виду творческую энергию Времени. Именно это его свойство Козырев считал самым главным. Время – это программа Информационного мира Время – это посредник между возможным и действительным.

Артур Шопенгауэр (1788–1860) В наше время от учёных всё чаще можно услышать, что именно Информационный мир является творческим и организующим началом мироздания. Интересно, что в основе термина «информация» лежат два латинских слова: 1) informatio имеет привычное всем толкование – информация, сообщение, извещение, разъяснение, изложение; 2) informare менее известно, оно означает – образовывать, придавать вид, форму, обучать, воображать. Именно второе отражает суть взаимодействия Информационного и Материального (Энергетического) миров. Именно Информационный мир формирует и оживляет мир Материальный (Энергетический). Если это так, то с помощью чего это происходит? Существует гипотеза, что с помощью как раз Времени. Оно является тем гигантским направленным потоком информации – Программой Информационного мира, которая структурирует энергию материального мира, тем самым создавая пространство, процессы и объекты этого мира; определяет смыслы существования и качества этих процессов и объектов; привлекает жизненную энергию для существования созданных процессов и объектов; определяет длительность существования (жизни) созданных объектов и процессов; организует энергоинформационный обмен между объектами и процессами в течение их жизненного цикла; определяет последовательность событий (сценарий) жизни объектов и процессов, причинно-следственные связи между этими событиями.

Другими словами, Время – это Программа, Сценарий жизни материальных объектов и процессов. Но это не общая и безликая программа для всех, она сугубо индивидуальна для Энергоинформационного кластера, то есть для каждого объекта или процесса материального мира, и является продуктом соответствующего Информационного кластера (индивидуальной Пуруши), принадлежащего Информационному миру.

Задача объектов, созданных в Материальном (Энергетическом) мире, – обогащать Информационный (Духовный) мир новой информацией и метазнаниями, тем самым способствуя его эволюции. По сути, материальные объекты – инструменты и датчики Духа. Функционируя под управлением своей личной монады (индивидуальной Пуруши, Информационного кластера), каждый материальный объект извлекает из окружающей среды новую для себя информацию, приобретает новый опыт и знания, помогая тем самым бесконечной эволюции своей монады. В свою очередь, получаемые из Материального мира знания множества индивидуальных Информационных кластеров («пуруш» разного уровня) обогащают Единый Информационный мир («Пурушу»), помогая ему приобретать новые системные качества и приумножать свою информационную мощь.

Надо сказать, что, как и всё в Информационном мире, любая индивидуальная Программа иерархична и обладает системными признаками. С одной стороны, она является элементом более высокой Программы – более высокого по иерархии Информационного кластера. (Такие кластеры иногда называют эгрегорами, ментальными конденсатами, надличностными факторами управления...). С другой стороны, это совокупность программ более низкого уровня. Как и более высокая для них инстанция, она тоже формирует целостное образование – систему, обладающую свойством эмерджентности, то есть особыми качествами, не присущими по отдельности ни одной из составляющих её программ. И, прежде всего, наделяет особым смыслом, целью существования. И хотя всякий элемент обладает определённой свободой воли и собственной задачей существования, приоритет всегда остаётся у Программы более высокого уровня. Жизненный цикл объектов и процессов Любой объект или процесс Материального мира, будь то элементарная частица, кристалл, биообъект, человек, этнос, планета или галактика, подчиняется единым законам всего Информационного мира. В частности – закону цикличности развития, то есть регулярно повторяющимся в процессе жизни периодам. Жизненный цикл материальных объектов Хорошо знаем, что каждый объект или процесс на протяжении своей жизни проходит определённые стадии – от рождения до смерти и начала очередного цикла своего существования. Большие, долгосрочные циклы, в свою очередь, согласно принципу фрактальности (подобия на различных масштабах. – Ред.), включают в себя меньшие циклы и являются для них доминантными. Другой характерной чертой цикличности, как формы развития, является движение не по кругу, а по спирали – до тех пор, пока не будут исчерпаны возможности дальнейшего накопления информации в данной структуре.

Общим законом для любых объектов и процессов является наличие в их жизненном цикле четырёх характерных этапов:

1. Формирование и интенсивный рост (зачатие, вынашивание, рождение, развитие, детство, юность, нечёткие цели, высокий творческий потенциал, весна, утро...).

2. Оживление и экспансия (расцвет, зрелость, рост активности, интенсивная деятельность, реализация, рост эффективности, пик, высшая точка развития, стабилизация и усложнение структуры, застой, стагнация, надлом, лето, день...).

3. Спад (упадок, рецессия, депрессия, падение активности, снижение эффективности, выгорание, старение, возрастающие конфликты, децентрализация, осень, вечер...).

4. Кризис (распад, разложение, нижняя точка спада, умирание, прекращение физического существования, смерть, гибель или трансформация, зима, ночь...). Два встречных потока Времени Согласно Теории Времени Козырева, фазы подъёма (роста) и спада (старения) объектов и процессов Материального мира вызваны взаимодействием двух встречных потоков Времени – материального и духовного. Встречные потоки Времени Материальный поток, который формируется в Энергетическом мире и, как полагал Козырев, обладает левым вращением, направлен из прошлого в будущее. Именно он ведёт к нарастанию хаоса, увеличению энтропии, к разрушению и смерти... Козырев называл это «обычным ходом событий». И наоборот – духовный поток, который формируется в Информационном мире, имеет правое вращение и направлен из будущего в прошлое. Этот программирующий поток обладает активными свойствами и, по мнению Козырева, является единственным явлением природы, которое несёт организацию, вносит в мир жизненное начало и противодействует обычной тенденции разрушения и смерти.

Если пользоваться терминологией Козырева, то на разных стадиях жизненного цикла мы видим различное соотношение правых и левых потоков времени. Если духовный поток из Информационного мира, несущий в мир жизненное начало, преобладает над Материальным, происходит формирование и интенсивный рост процесса или объекта. Если наоборот – то постепенное нарастание хаоса, увеличение энтропии, разложение и смерть. Это характерно для второй половины жизни. Опыты Н.А. Козырева с крутильными весами Эти закономерности Н.А. Козырев убедительно демонстрировал в своих экспериментах. Как мы уже говорили, изучая происхождение энергии звёзд, профессор сконструировал специальные приборы (крутильные весы, электронные мосты...), позволяющие измерять свойства Времени, излучаемого и поглощаемого объектами на разных стадиях их жизненного цикла. Эксперименты с крутильными весами Эксперименты выявили интересную закономерность: здоровые, развивающиеся объекты излучают потоки структурирующей энергоинформации – увеличивающей организованность и порядок. Условно её можно назвать позитивной. И наоборот, при разрушении, умирании объекта в нём идёт нарастание хаоса, энтропии или, как говорил Козырев, потеря организованности. При этом излучаемая объектом энергия несёт информацию распада, разложения. Её мы опять-таки условно можем называть негативной. Почему «условно»? А потому что не всякая организация – благо, как и не всякое разрушение есть зло.

Для наглядности приведу случай, описанный ассистентом Козырева. Как-то учёный обратил его внимание на интересное явление: «Смотрите, как интересно. Два дня назад поставил букет цветов, и стрелка немедленно стала притягиваться к нему. Букет стал вянуть – стрелка от него стала отталкиваться. Получается, что реагирует на живое?!». «Я, – вспоминает ассистент, – подошёл к тумбочке. Действительно, стрелка прибора показывала в противоположную сторону от букета. И вдруг стрелка повернулась на меня. Шаг в сторону – стрелка возвращается на нейтраль, шаг к тумбочке – эффект повторяется… Я сказал об этом Козыреву. Он с интересом подошёл посмотреть. Стрелка стала отталкиваться от него… Так мы по очереди подходили к прибору, и реакция сохранялась одинаковой. От Козырева отталкивается, ко мне притягивается. В конце концов Козырев грустно вздохнул: “Ты молодой, в тебе жизнь кипит, а я старик – скоро умру, как эти цветы…”. И мы как-то невесело рассмеялись оттого, что оба отлично поняли, на что реагирует стрелка…» Время и этногенез согласно Льву Гумилёву Анализируя нехитрый график типичного жизненного цикла, невольно вспоминаются фазы этногенеза, через которые проходит в своём развитии каждая цивилизация. Любопытно, что этот график изменения пассионарности этносов в процессе их развития вывел на основании анализа огромного числа исторических событий Лев Николаевич Гумилёв (1912–1992), который отбывал наказание одновременно с Н.А. Козыревым и даже в одном с ним лагере. Фазы этногенеза Автор теории пассионарности объяснял волновой характер исторического движения, предположив существование некоего скрытого параметра: «Какая сила лежит в основе рождения и гибели этносов – народов и народностей? Я нашёл спусковой механизм этого и дал ему отличное название: пассионарность – от латинского слова passio – страсть. Я понял, что рождению нового этноса предшествует появление определённого количества людей нового пассионарного склада... Сидя в камере, я увидел, как луч света падает из окна на цементный пол. И тогда я сообразил, что пассионарность – это энергия, такая же, как та, которую впитывают растения... Очевидно, что социальные и природные явления не идентичны, но имеют где-то точку соприкосновения».

Сегодня пассионарность в словарях определяется как избыток некой «биохимической энергии» живого вещества, вызывающий непреодолимое, вплоть до жертвенности, внутреннее стремление к деятельности, направленной на изменение своей жизни, окружающей обстановки.

Но откуда берётся этот избыток энергии? Что является причиной «зачатия»? Гумилёв оставляет эти вопросы без ответа. Как и то, почему его график начинается не с момента рождения этноса, а как бы с «детского» возраста. Нет момента «зачатия» – пожалуй, самого важного, который во многом определяет дальнейшую судьбу новорождённого2. Программа Информационного мира и её реализация Точно так же, рассматривая в своей «Причинной механике» взаимоотношения причин и следствий, Н.А. Козырев оставляет без ответа вопрос о Первопричине. Наших учёных понять можно: эти ответы отсылали бы вопрошающих к Божественному провидению. А в те годы официальной наукой это никак не приветствовалось. Однако на эти вопросы ответил знаменитый британский историк и социолог Арнольд Тойнби (1889–1975), автор многотомной сравнительной истории цивилизаций. Он был убеждён, что появление любой цивилизации начинается с внешнего Божественного толчка. Показательно, но именно о таких божественных толчках повествовали и ведические источники. Говорили они также, что рождению в новом цикле всегда предшествует жизнь и набор опыта в предыдущем. Время – это фрактальная программа И тут необходимо отметить, что Время – это не просто Программа (сценарий) жизни материального объекта или процесса. Она фрактальна, построена по принципу вложенных циклов эволюции объектов, пошаговой эволюции. Если на каком-то шаге полностью её выполнить не удалось, то это учитывается на следующем шаге – при следующей инкарнации – воплощении Души (ЭИК) в физическое тело. Время – это фрактальная программа В связи с такой фрактальностью жизненных программ существуют многочисленные вложенные циклы эволюции объектов самой разной длительности – от долей секунды (например, у биологических клеток и мозга) до суточных, сезонных, годовых ритмов. Кроме них существуют и более долговременные циклы, в том числе по длительности превышающие одну жизнь материального объекта. Это касается и человека. Программа его эволюции включает самые разные циклы – от мини- до гиперциклов (сценариев). В свою очередь, даже гиперсценарий является фракталом ещё более глобального сценария.

Жизненный опыт, приобретённый в каждом воплощении и прошедший «фильтр» ЭИК (Души), так или иначе обогащает ИК (Дух). При определённых условиях (но чаще всего спонтанно) эта информация о прошлых жизнях, то есть о реализациях предыдущих сценариев, может стать доступной нашему сознанию.

Основным условием для считывания такой информации являются изменённые состояния сознания (ИСС). Тогда мозг человека входит в резонанс с теми или иными областями Информационного поля и способен извлечь оттуда некую информацию. Подобные состояния «сонастройки» могут возникать спонтанно (при сильном утомлении, во сне, в стрессовых ситуациях...), но могут быть вызваны и искусственно: с помощью различных психотехник, химических и технических средств. Жизненная Программа и её реализации Надо сказать, что Программа Информационного мира и её реализация в мире Материальном могут существенно отличаться. Причина тому – внешние и внутренние факторы, которые придают жизненному циклу объекта или процесса дополнительные колебания. Подобные помехи так или иначе нарушают Высшие планы, и реализация Программы жизни (если угодно, судьбы того или иного объекта) может значительно отклониться от начертанной. Возникает вопрос: удаётся ли снижать влияние подобных помех на нашу жизнь, на её продолжительность и качество? Похоже, что да. Во всяком случае, опыт показывает, что некоторая позитивная коррекция вполне возможна. Она вряд ли позволит выйти за рамки, отведённые первоначальной Программой жизни, но более эффективно реализовать её – вполне можно. Такая коррекция в состоянии продлить активную жизнь, поскольку касается как физического тела, так и сознания человека. Реализация жизненной Программы В первом случае организм насыщается дополнительной жизненной силой. В результате улучшается обмен веществ, тормозится преждевременное старение организма. Во втором случае улучшается резонансное взаимодействие человека с его личным Информационным кластером (Духом), следовательно – со всем Информационным пространством. Результат такой сонастройки – своевременная и естественная корректировка исходящей «сверху» управляющей Программы организма, поступление дополнительной творческой энергии Времени, а следовательно, и дополнительных жизненных сил.

Отсюда простой совет тем, кто хочет жить дольше и интересней: постоянно искать новую информацию, новые знания, особенно стимулирующие творчество, больше читать, путешествовать, общаться с интересными людьми. С новой информацией нам поступают дополнительная жизненная сила. Жизненная сила Согласно Ведам, первичную Жизненную силу всему сущему даёт Время. Другими словами – Программа Информационного мира. Но что представляет собой эта Жизненная сила? Жизненная сила Наши предки не сомневались в том, что весь мир пронизан ею. Называли её по-разному. В китайской философии – Ци, или Чи, в индуизме – Прана, в иудаизме – Руах, в христианстве – Святой Дух («Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни подателю»...). Судя по всему, именно эту Жизненную энергию имели в виду и учёные последних веков, когда говорили об эфире, магнетизме, витальной энергии, энергии Вриль, одической силе, или энергии од (Карл Райхенбах), Z-излучении (Александр Чижевский), оргоне (Вильгельм Райх), физическом вакууме (Поль Дирак), энергии Времени (Николай Козырев), хрональной энергии (Альберт Вейник), Суперсиле (Пол Дэвис)...

Судя по всему, эта нематериальная энергия существует сама по себе, независимо от людей. Древние мудрецы считали, что Жизненная сила, или просто Сила, может накапливаться, расходоваться и перемещаться в пространстве. Кроме того, она способна усиливать или ослаблять энергетику материальных объектов, в том числе и живых существ. Путём прямого влияния на подсознание людей она способна воздействовать на их психику, вызывать у них эмоциональные подъёмы, озарения, «просветления», открывать дополнительные резервы – типа ясновидения, телепатии и пр. Эта таинственная Сила также может даровать человеку дополнительную энергию, исцелять от недугов. А потому Жизненная сила испокон веку лежала в основе самых разных систем целительства.

Если дать короткое определение, то эта Сила – невидимая и всепроникающая мировая субстанция, способная генерировать, хранить и передавать Энергию и Информацию на расстояния. Источником её являются тонкие, так называемые эфирные, энергии Материального мира. (В Учении Живой Этики, или Агни Йоге, – это Всеначальная энергия – Огненная, именуемая ещё и Психической, так как воздействует на человека. – Ред.)

Но Сила – это не просто «тонкая» энергия: она несёт соответствующую Программу Информационного мира. Судя по всему, именно свойства Жизненной силы, называя её Временем, многие десятилетия изучал Н.А. Козырев. Места Силы Любой видимый и невидимый объект Вселенной (от метагалактик до материальных объектов и элементарных частиц) – это место с повышенной плотностью энергии и информации. Оно не только воспринимает энергетические и информационные потоки извне, но и само генерирует и источает некую Силу. Наша планета – не исключение, она тоже подобное Место Силы.

В свою очередь, по закону фрактальности любая планета в своём теле тоже имеет неоднородности энергии и информации. К примеру, если бы мы могли взглянуть на нашу Землю в диапазоне невидимых энергий, то перед нами предстало бы нечто, похожее на ёжика с торчащими во все стороны энергетическими иголками. С помощью этих «иголок» – энергопотоков, как полагают, планета обменивается энергией и информацией с Космосом. Особые зоны, через которые происходит этот обмен, – своего рода акупунктурные точки планеты. Именно их чаще всего и называют «Местами Силы». Именно здесь время от времени рождаются мощные сгустки энергии, вызывая порой не объяснимые наукой явления. Места Силы В народе Места Силы всегда почитались как священные, сакральные. Издревле здесь располагались различные культовые сооружения: языческие святилища, жертвенники, капища... Шаманы – люди, наделённые особым даром видения иных миров, убеждены, что в Местах Силы им проще установить прямой контакт с духами и божествами. Позднее на этих же местах возводились часовни, пагоды, ступы, закладывались храмы и монастыри. Резонаторы на храмах Как полагают, дополнительная энергия из Космоса и недр Земли привлекается, во-первых, за счёт высоты, то есть дополнительной разности потенциалов между вершиной сооружения и поверхностью Земли. А во-вторых, её можно усиливать и искусственно – за счёт специальных энергетических наверший – куполов различных геометрических форм, играющих роль своеобразных антенн-резонаторов3. Зеркала Козырева – Казначеева Аналогичными свойствами обладают специальные зеркальные установки, которые переотражают, фокусируют и концентрируют в своём внутреннем пространстве потоки энергоинформации («жизненной силы»). Зеркала Козырева – Казначеева В Центре интегральных оздоровительных технологий (ЦИОТ «Сфера», Москва) спроектирована и изготовлена линейка таких установок – Биоинформационных гармонизаторов (БИГ), позволяющих насыщать своё внутреннее пространство энергией и информацией повышенной плотности. По сути – это искусственные Места Силы, не использующие излучений искусственного происхождения (электромагнитных и др.). Назначение БИГ – не только обеспечить человека дополнительной энергией, но и гармонизировать её циркуляцию в человеческом организме. Другими словами, БИГ не лечат, но помогают организму перейти в более гармоничное состояние и самому справиться со своими проблемами (болезнями, недомоганиями, психоэмоциональным дискомфортом и пр.).

Биоинформационные гармонизаторы называют также «Зеркалами Козырева – Казначеева», поскольку они на современном техническом уровне развивают идеи профессора Н.А. Козырева и академика В.П. Казначеева. Кроме того, в них используются методы «оргонной» терапии В. Райха, эфирных технологий Н. Теслы, вихревых технологий В. Шаубергера, а также некоторые другие, в том числе и более древние, технологии. Заключение Уже сегодня эксперименты с «зеркалами Козырева – Казначеева» помогли приблизиться к разгадке некоторых паранормальных явлений. Но впереди – не менее захватывающие перспективы. У идей Н.А. Козырева, несомненно, большое будущее. Связано оно прежде всего с изучением и отработкой методов целенаправленного взаимодействия с невидимым Информационным миром.

К ожидаемым результатам освоения таких механизмов можно отнести:

– целенаправленное получение человеком энергии и информации, гармонизирующих жизнедеятельность его организма;

– получение принципиально новой информации («прозревание принципов» – термин Н. Теслы) в состоянии расширенного или изменённого сознания;

– коммуникационные возможности, не имеющие скоростных и пространственных ограничений;

– освоение механизмов дистантного информационного взаимодействия с людьми, животным и растительным миром, программирования и придания желаемых качеств биологическим объектам;

– освоение методов воздействия на так называемую неживую природу, в том числе управление природными стихиями – то, чем издавна с большим или меньшим успехом занимались различного рода шаманы, маги, экстрасенсы (вызывание дождя, ветра, молний, бурь...);

– информационное производство (создание новых материалов и объектов с заранее заданными свойствами) не путём обработки материалов, как это делается сейчас, а с помощью переструктурирования элементарных частиц. Другими словами, освоения того, что до сих пор считается чудом: технологии материализации – создание вещей, что называется, «из воздуха».

И все эти и другие, в том числе и непредвиденные, возможности даст овладение информационными технологиями на принципиально ином, более глубинном, чем сегодня, уровне. Примечание 1 Начало см. в журнале «Дельфис» № 3 (99) / 2019 2 Известна точка зрения, что до детского возраста примерно в 4 года ребёнок может ещё помнить своё предыдущее воплощение. Особенность этого возраста подтверждается и тем, что в рамках концепции об универсальной структурированности спиральной системы, организованной по закону «золотого отношения» (именно такова наша Солнечная планетная система, звёздная – Галактика и вплоть до «горизонта» наблюдаемой Вселенной), каждому характерному, математически выверенному орбитальному уровню отвечает та или иная планета вокруг солнцеподобной звезды; причём позиции реальных орбит планет отвечают специфическим средним возрастам человека, а 4-м годам соответствует планета Меркурий. Так что можно полагать, что особый ВНЕШНИЙ программный импульс достигает уже родившегося человека только после исчезновения из его подсознания воспоминаний о таинственном прошлом, – чтобы полностью отдаться обретению опыта в настоящем воплощении. – Прим. ред. Н.Н.Якимовой. 3 Навершия-купола имеют формы скатных крыш (это и горы), а чаще – лукообразны, повторяя (вольно или невольно) ход воронок каустик, которые возникают в параболоидно структурированных невидимых энергетических потоках, поднимающихся вверх над Местами Силы. – Прим. ред.