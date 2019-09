warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

99(3/2019) Грани науки Время – одно из фундаментальных понятий физики и, вместе с тем, оно до сих пор остаётся одной из величайших тайн природы. Ещё в 30-е годы один из крупнейших учёных века, академик В.И. Вернадский писал: «Наука ХХ столетия находится в такой стадии, когда наступил момент изучения времени так же, как изучается материя и энергия, заполняющие пространство». В статье В.Л. Правдивцева анализируется современное состояние теории Времени Н.А. Козырева, который предложил принципиально новый для науки подход к понятию Времени. Выявляется взаимосвязь теории знаменитого астрофизика с представлениями древних мыслителей о сущности и свойствах Времени. Теория Времени Козырева и древняя философия Правдивцев В.Л., кандидат технических наук В.Л. Правдивцев, кандидат технических наук, научный руководитель Лаборатории интегральных биоинформационных технологий E-mail: pravdiv@mail.ru Содержание Часть 1. Время Козырева Козырев и Ландау Вехи жизни Неизвестная энергия звёзд Время – источник энергии Закат Второго начала термодинамики. Время – творческое и организующее начало Вселенной Время – это субстанция Лабораторные опыты Ход, направленность и плотность Времени Накопление и высвобождение Времени Экранирование и отражение Времени Время и вращение Географические и сезонные особенности обнаружения энергии Времени Время и сознание Мгновенное распространение Времени. Астрономические наблюдения Активные свойства Времени Причинная механика Критика и подтверждения Одиночество Значение Козырева Часть 1. Время Козырева Странная субстанция – Время. В чём мы его измеряем? В секундах? Часах? Годах? И да, и нет. Если вдуматься, то мы его измеряем информацией, точнее – её новизной. Мы засыпаем, проваливаемся в небытие – и время для нас останавливается, исчезает, сжимается... Во сне мы буквально перестаём жить... Потому что нам нечего вспомнить. Разве что обрывки последнего сна. И наоборот. Мы попадаем в стрессовую, например, аварийную ситуацию – и время растягивается как резиновое... Кто-то в такие моменты способен увидеть, как медленно, словно в замедленной съёмке, разрывается артиллерийский снаряд: как начинает раскалываться его корпус, как из трещин вырывается огонь... А кто-то, едва не сорвавшись в пропасть, успевает разглядеть и запомнить во всех деталях летящий в зияющее ущелье камешек, который вылетел из-под его ног... Уверен, что многие могут вспомнить в своей жизни нечто подобное... Есть недели, даже дни в нашей жизни, которые мы можем вспоминать во всех подробностях даже через много лет. Настолько они были насыщены новой информацией. А есть годы, о которых мы ничего не можем вспомнить, они как будто вычеркнуты из нашей жизни... В них было очень мало новизны. Время – одно из фундаментальных понятий физики и, вместе с тем, до сих пор остаётся одной из величайших тайн природы. Так что же такое – Время? Некая абстракция, возникающая лишь в нашем сознании, способ восприятия нами этого мира или нечто реально существующее? Козырев и Ландау Сначала хочу рассказать об одном довольно неприглядном случае. Он произошёл на лекции профессора Н.А. Козырева. Прошло всего несколько минут с начала его выступления, как академик Лев Давидович Ландау (1908–1968), сидевший на первом ряду, демонстративно встал, повернулся спиной к докладчику, уселся верхом на стуле, лицом к залу и начал строить рожи, всем своим видом выражая пренебрежение к уважаемому астрофизику. Что случилось? А дело было в том, что знаменитый астрофизик позволили себе высказать собственное мнение – неожиданное и непривычное для традиционной науки, не укладывающееся в её устоявшуюся парадигму. Мнение о природе времени. Более того – он предложил сделать время объектом физического исследования... «Несмотря на фундаментальность времени, в физике пока нет ещё детально разработанной концепции понятия “время”... Имеются только операционные определения, которые указывают различные способы измерения промежутков времени» (Н.А. Козырев). Это был гений, во многом не понятый до сих пор. Впрочем, время – предмет настолько загадочный, что Н.А. Козыреву, который интуитивно нащупал к нему принципиально новый для науки подход, не хватило жизни, чтобы закончить свой труд и выстроить стройную теорию времени, о чём он очень сожалел в конце жизни. Но даже то, что успел сделать учёный – это колоссальный прорыв в познании этой, до сих пор не поддающейся науке субстанции – Времени. Но сначала немного о Н.А. Козыреве. Крамольные мысли пришли ему давно... Вехи жизни Родился Николай Козырев 2 сентября 1908 года в Санкт-Петербурге в семье горного инженера. В 1928 году окончил астрономическое отделение Ленинградского университета и был принят аспирантом в Главную астрономическую обсерваторию СССР в Пулкове. К середине 1930-х годов Н.А. Козырев уже был известен как исключительно талантливый астроном и преподавал в нескольких учебных заведениях Ленинграда. В 1936 году в Ленинграде начались аресты учёных, преподавателей вузов, научных работников. По обвинению в попытке свержения Советской власти и установления на территории СССР фашистского режима Н.А. Козырева арестовали 6 ноября 1936 года. Молодому, талантливому учёному тогда едва исполнилось 28 лет. Наказание отбывал в Сибири, в Норильских лагерях НКВД. Лишь через 10 лет после ареста по ходатайству академика АН СССР Шайна Г.А. дело Н.А.Козырева было пересмотрено, и в декабре 1946 года он был освобождён. Из 10 астрономов, арестованных тогда в Пулковской обсерватории, живым из лагерей выбрался только он один. Н.А. Козырев Неизвестная энергия звёзд Удивительно, но через три с небольшим месяца после своего освобождения, в марте 1947 года, Н. Козырев блестяще защитил в Ленинградском университете докторскую диссертацию «Источники звёздной энергии и теория внутреннего строения звёзд». В своей диссертации Козырев доказывал, что термоядерные реакции внутри звезды не могут являться основным источником звёздной энергии. Звезда, утверждал учёный, является не реактором, а машиной, которая перерабатывает какой-то неизвестный вид энергии. Нет, Козырев не отрицал возможности термоядерных реакций внутри Солнца. Он говорил лишь, что не они определяют суть глубинных процессов в нашем светиле. Через 20 лет, в 1967 году предвидение Н.А. Козырева было подтверждено экспериментами американского физика Раймонда Дэвиса (1914–2006). Выяснилось, что ничтожное количество нейтрино, обнаруженных специальными детекторами на Земле, было в шесть раз меньше предсказанного Стандартной (термоядерной) Моделью Солнца. «Точность опытов Р. Дэвиса, – писал по этому поводу Козырев, – позволяет утверждать, что термоядерный синтез компенсирует не больше 10 % энергии, излучаемой Солнцем» (Н.А. Козырев) Но факт остаётся фактом: вопреки Второму началу термодинамики, Солнце не остывает, происходит его постоянный саморазогрев. Но где же тогда звезда берёт ту энергию, которую излучает? Фото 2. Н.А. Козырев в обсерватории Время – источник энергии Козырев был убеждён, что нашёл источник этой энергии. Вот слова самого Николая Александровича: «Опираясь на данные астрофизических наблюдений, я пришёл к мысли, что не ядерные реакции определяют баланс звёздной энергии, не они являются первыми скрипками в оркестре. Что же тогда является источником звёздной энергии? Я отвечаю на это так: (...) звезда черпает энергию из хода времени. Согласно Козыреву, источником энергии Солнца и звёзд является Время. Рассеянная в пространстве энергия, – считал учёный, – благодаря активным свойствам Времени, «в обход» Второго начала термодинамики способна концентрироваться в некой компактной области, например, внутри звезды, преобразовываться в другие виды энергии и далее излучаться в пространство уже посредством понятных физических механизмов. Таким образом, звёзды – это своеобразные «машины, преобразующие поток времени в тепло и свет». Закат Второго начала термодинамики. Такая концентрация энергии происходит вопреки Второму началу термодинамики, согласно которому энтропия (хаос) может только возрастать. «Время – непрерывный поставщик энергии во Вселенную», – это открытие Козырев считал одним из главных в своей жизни. Ведь оно опровергает неизбежную тепловую смерть Вселенной. Учёный был уверен, что Энергия и Время – это две стороны некоего единого, ещё не изученного нами целого. Что же касается Второго начала термодинамики, то оно справедливо только для закрытых систем. А таких во Вселенной нет. «Реальный же Мир, – писал Н.А. Козырев в своей «Причинной механике», – (...) может бороться со смертью противоположными процессами, которые могут быть названы процессами жизни, если употреблять это слово в самом широком его смысле». Время – творческое и организующее начало Вселенной Практическим, экспериментальным изучением свойств Времени Козырев занимался несколько десятилетий. Какие же свойства Времени удалось выявить учёному? Прежде всего, это способность Времени противостоять господству Хаоса. Человечество привыкло к разрушительному образу Времени, к тому, что возрастание хаоса – это проклятие нашего материального мира. Из-за роста энтропии всё в мире изнашивается, стареет, разрушается, умирает... Закон неубывания, а по сути, неумолимого нарастания энтропии, о котором говорит Второе начало термодинамики, оптимизма не прибавляет – он обрекает наш мир на гибель, а Вселенную – на тепловую смерть. Н.А. Козырев противопоставил этому сомнительному постулату свои революционные идеи. Вот как они выглядят: – Время – творческое и организующее начало Вселенной. «Время, благодаря своим активным свойствам, может вносить в наш мир организующее начало и тем противодействовать обычному ходу процессов, ведущему к разрушению и производству энтропии. – Время – причина движения тел и протекающих процессов. «Время осуществляет связь между всеми явлениями Природы и в них активно участвует». Время участвует во всех процессах, ускоряя либо замедляя их. Все силы, действующие в материальном мире – это только следствия действия Времени. – Время – источник энергии во Вселенной. «Время – непрерывный поставщик энергии во Вселенную... Звёзды черпают энергию из хода времени». По сути, своими трудами Н.А.Козырев внёс в науку очень важную ноту – ноту оптимизма. «Время, благодаря своим активным свойствам, может вносить в наш мир организующее начало и тем противодействовать обычному ходу процессов, ведущему к разрушению и производству энтропии... Для Вселенной в целом влияние активных свойств времени проявляется в противодействии наступлению её тепловой смерти... Солнце и звёзды необходимы для осуществления гармонии жизни и смерти, и в этом, вероятно, главное значение звёзд во Вселенной». Другими словами, с помощью Времени во Вселенной одновременно идут два противостоящих друг другу процесса – созидание и разрушение. Именно Время является их причиной. Н.А. Козырев назвал эти свойства Времени физическими или активными, а теорию, описывающую их – причинной механикой. Образно говоря, Время для Н.А. Козырева – это самый важный «инструмент» Творца всего Сущего. Оно не только уничтожает, но и постоянно создаёт, организует новые природные системы и тем самым противостоит росту Хаоса и «тепловой смерти» Вселенной. По Козыреву, Время, как источник «отрицательной энтропии» (негэнтропии) – не только созидающее начало Вселенной, но и то, что постоянно управляет процессами, происходящими в Природе, активно «вмешивается» в них. Именно воздействием Времени объясняются и эффекты самоорганизации материи, когда как бы «сам по себе» в хаосе устанавливается определённый порядок. Эти эффекты сегодня изучает новое направление в науке – синергетика. Причинная механика Козырева придаёт этому направлению особое звучание. «Саморазвивающаяся система» уже не совсем сама вырабатывает цель своего развития. Оказывается, причина такого развития может находиться вне самой системы, а цель развития может быть внесена и «свыше». Именно Время организует то, что мы считаем случайностями, управляет ими в соответствии с неким неизвестным нам целеполаганием. Оно выстраивает цепочку случайностей и неопределённостей таким образом, чтобы нужное для этой цели событие смогло произойти. При этом Время проявляет свои активные свойства только в «нужный момент и в нужном месте». Отсюда важный вывод, к которому пришёл Н.А. Козырев: стопроцентная повторяемость в экспериментах со Временем принципиально невозможна. Невозможно и значительное повышение статистической значимости результата при увеличении числа испытаний. Другими словами, при экспериментах со Временем требуется пересмотр привычных «научных» методик. Время – это субстанция Главным препятствием тепловой смерти Вселенной Козырев считал некую субстанцию. Именно она, по его мнению, является основополагающей компонентой мироздания, организующим началом Вселенной. Так уж случилось, что Козырев назвал эту открытую им субстанцию Временем – иногда с большой буквы. Заглавной буквой он как бы указывал, что речь идёт не о привычном метрическом свойстве времени, а именно о субстанции – неком всепроникающем потоке, который, собственно, и является тем самым главным, активным, организующим, творческим началом Вселенной, которое создаёт и поддерживает равновесие Мира. Сразу отметим, что в современной науке существуют два принципиально разных подхода к концепции времени. Согласно первому – реляционному, в природе никакого времени нет, а то, что мы принимаем за время – это всего лишь абстракция – система отношений между физическими событиями. Этот подход связывают с такими именами, как Аристотель, Лейбниц, Эйнштейн... Вторая концепция – наоборот, предполагает, что время, подобно пространству, веществу и физическим полям, представляет собой вполне самостоятельное явление природы, особого рода субстанцию – самостоятельную сущность, которая не зависит ни от материальных объектов, ни от протекающих в них процессов. При этом посредством своих физических свойств время активно воздействует на события материального мира. Наиболее яркими выразителями этой концепции времени являлись Демокрит и Ньютон. Примерно таких же взглядов придерживался и Н.А. Козырев. Но если Ньютон говорил лишь о наличии субстанции времени в мире, то Козырев в своей причинной механике уже указывает на активное участие Времени в природных процессах. «Физик, – писал Козырев, – умеет измерять только продолжительность времени, поэтому для него время – понятие совершенно пассивное… Мы пришли к заключению, что время имеет и другие, активные свойства». И эти активные свойства, считал Козырев, должны обязательно изучаться наукой не только теоретически: «Время представляет собой целый мир загадочных явлений, и их нельзя проследить логическими рассуждениями. Свойства времени должны постоянно выясняться физическими опытами». Лабораторные опыты Только с помощью простых опытов, допускающих наглядное представление, можно по-настоящему понять сущность Времени. Н.А. Козырев Н.А. Козырев в лаборатории Одним из главных дел своей жизни Козырев считал поиск внешних источников звёздной энергии. Несколько десятков лет он посвятил экспериментам, которые должны были доказать его теорию. Он прекрасно понимал сложность экспериментального изучения Времени и невозможность его непосредственного исследования. Но учёный был убеждён, что свойства Времени можно изучать опосредованно – «через изучение различных физических систем и протекающих в них процессов». При этом Козырев исключительно высоко оценивал роль практических экспериментов. К счастью, с творческим мышлением у Козырева всё было в порядке. Он создал целый ряд простых, но остроумнейших приборов и разработал уникальные методики, которые позволили ему обнаружить неожиданные свойства той субстанции, которую он называл Временем. В качестве датчиков, позволявших реагировать на изменение потоков Времени он использовал гироскопы и маятники, крутильные и вибрационные весы, тонкоплёночные резисторы и кварцевые генераторы, электрические термопары... Он обнаружил, что неизвестный вид физического воздействия можно регистрировать по изменению вязкости воды и уровня ртути в термометре, по изменению момента вращения систем, по скорости химических реакций, по параметрам роста бактерий и растений... Тридцать лет Козырев выявлял свойства Времени. И получил весьма интересные результаты. Какие же свойства Времени выявил Н.А. Козырев в своих экспериментах? Ход, направленность и плотность Времени Все процессы в природе идут либо с выделением, либо с поглощением Времени. Н.А. Козырев Своими экспериментами Козырев доказал, что Время обладает физическими свойствами, характерными именно для субстанции: течением и направленностью хода. Выяснилось, что, подобно водному потоку, поток Времени способен воздействовать на предметы нашего мира: оказывая силовое давление на них, насыщая их энергией, обтекая и отражаясь от них. При этом активность влияния Времени на системы и процессы может быть больше или меньше. А поскольку Время участвует во всех процессах, то они будут либо ускоряться, либо замедляться. Козырев назвал это открытое им переменное свойство плотностью или интенсивностью Времени. Обнаружилось, что в одних физических процессах Время поглощается и плотность его увеличивается. В других, наоборот, Время расходуется, увеличивая выделение энергии. Плотность Времени при этом падает. В своих экспериментах учёный обнаружил также, что процессы, в которых идёт рост организованности (негэнтропии, порядка), уменьшают плотность Времени вблизи системы. Растущая (прогрессирующая) система как бы вытягивает, поглощает Время из пространства вокруг себя. Так происходит, например, при кристаллизации вещества при замерзании воды, в период роста растений, биологических объектов и т.п. И, наоборот, если система стареет, если в ней идёт нарастание хаоса (энтропии), то есть происходит потеря организованности, плотность Времени внутри её уменьшается, а вокруг соответственно – увеличивается. Другими словами, умирающая система излучает Времени в пространство больше, чем поглощает из него. Эксперименты показали, что особенно наглядно это проявляется везде, где увеличивается энтропия. Например, при разогреве тел, таянии льда, испарении жидкостей, растворении в воде различных веществ, например, сахара, при перемешивании веществ, увядании растений... К сожалению, учёному не удалось ввести количественную характеристику плотности Времени. Но это его не останавливало: «Нам достаточно хотя бы доказать качественную связь» – говорил Козырев и продолжал эксперименты. Накопление и высвобождение Времени В результате многочисленных экспериментов учёный пришёл к выводу: ход Времени оказывает механическое воздействие на системы, а плотность Времени изменяет физические свойства вещества. В чём это проявляется? Козырев считал, что Время обладает энергией и что под его действием свойства материи могут изменяться. В частности, вещество способно накапливать и отдавать Время. Для наглядности можно представить себе, что все физические материальные объекты во Вселенной, погружённые в поток Времени, ведут себя подобно губке, погружённой в водный поток. Они как бы напитываются эфирной «водой» (Временем) и при любой деформации – сжатии, вращении, вибрации, разрушении, то есть при росте энтропии, будут отдавать эту «воду» в окружающую среду. В космосе такими резервуарами, собирающими «жизненное начало», являются массивные космические тела, в первую очередь, – звёзды. Эксперименты Козырева подтвердили: тела способны «запоминать» воздействие Времени. Так, например, «…Тело, находившееся некоторое время вблизи процесса и поднесённое затем к крутильным весам, действовало на них так же, как и сам процесс. Запоминание действия процессов свойственно различным веществам, кроме алюминия» (Козырев, 1977). Эксперименты Козырева показали, что предметы запоминают, какая плотность Времени была вокруг них, достаточно быстро – буквально за 20-30 секунд. А вот «забывание» может происходить значительно дольше – иногда часами – и проявляется оно в том, что вещество медленно восстанавливается после «структурной деформации», полученной при воздействии процесса. При этом выяснилось, что «память» зависит не столько от массы объекта, сколько от плотности его вещества. Чем плотнее материал, чем он «пружинистее», тем быстрее он «забывает» воздействие процесса, при котором шло выделение Времени. Козырев проверял эти эффекты на разных материалах: меди, латуни, кварце, стекле, воздухе, воде, угле, графите, столовой соли и других. Обнаружилось, например, что свинец (плотность 11 г/см3) помнит воздействие 14 секунд, алюминий (плотность 2,7 г/см3) – 28 секунд, а дерево (плотность 0,5 г/см3) – 70 секунд. Выяснилось также, что дольше всего помнят воздействия пористые материалы, типа кирпича или вулканического туфа. Экранирование и отражение Времени Козырев экспериментально изучал различные свойства потока или, как он иногда называл, «ветра» Времени: его проникающую силу, способность отражаться от поверхностей, экранироваться, поглощаться. Изучал он и зависимость плотности Времени от расстояния до его источника... Выяснилось, что различные материалы могут по-разному реагировать на потоки Времени. Например, сахар хорошо поглощает их (вспомним Вангу, которая просила дать ей кусочек сахара, который подержал в руках человек, о котором её просили рассказать). А вот полиэтиленовая плёнка, керамика толщиной 1–2 см, слой воды толщиной в несколько десятков сантиметров – неплохо экранируют их действие. Изучая различные экраны, Козырев установил, что лучшими материалами для экранирования от «давления» или «ветра Времени» являются сплавы алюминия. Что же касается отражения потоков Времени, то их хорошо, с коэффициентом 0,5 и выше, отражают некоторые виды алюминия и обычные зеркала, причём отражение происходит по законам геометрической оптики. Это очень значимый момент, поскольку он влечёт за собой такую важную возможность, как фокусировка «потоков Времени». Время и вращение Ещё одно открытие, хотя и в неявной форме, сделал Козырев. А именно: поток Времени несёт в себе момент вращения. Ещё в начале XX века французский математик Эли Картан на основе теоретических построений предположил, что вокруг всякого вращающегося тела должно существовать особое физическое поле, связанное с кручением пространства. В 1922 году Картан ввёл для этого гипотетического поля особый физический термин – торсионное поле (от англ. «torsion» – кручение). Теория Эйнштейна-Картана, как её стали называть физики, утверждает, что в разных областях Вселенной может преобладать либо правостороннее, либо левостороннее вращение пространства-времени. В середине XX века Н.А. Козырев, анализируя результаты своих астрономических наблюдений и лабораторных экспериментов, пришёл к выводу, что все жизненные формы как бы «вытягивают» энергию из некого невидимого спиралевидного источника. Спиралевидные галактики, спиралевидное движение планет, направление спиралевидного роста раковины, спиралевидная структура ДНК и некоторых других молекул... Более того, учёный высказал мысль, что именно спиральная структура объектов и организмов позволяет им усиливать свои жизненные процессы благодаря поглощению потока Времени, который, кстати, также проявляет себя в виде спиралевидной энергии. Следует отметить ещё одну мысль Козырева: любые вращающиеся тела – от элементарных частиц до звёзд и галактик – не только активно поглощают потоки Времени, но и являются своеобразными машинами, вырабатывающими энергию из этих потоков. Другими словами, вращающиеся тела – не только потребители энергии Времени, но и своеобразные генераторы организации, препятствующие нарастанию хаоса (энтропии) и тепловой смерти Вселенной. В 1950-х годах Козырев теоретически предсказал, а затем и обнаружил на практике интересные эффекты, связанные с изменением веса вращающихся тел. Эксперименты, которые проводил Козырев, наглядно продемонстрировали: гироскопы, раскрученные против часовой стрелки, как и предвидел учёный, существенно уменьшали свой вес. Когда же гироскоп вращался по часовой стрелке, вес оставался неизменным. По результатам своих экспериментов, Козырев пришёл ещё к одному важному выводу: поток Времени не только даёт энергию материальным телам, но оказывает на них механическое воздействие. А именно: он несёт в себе момент вращения. Как бы ввинчиваясь в материальные тела, он заставляет их вращаться. На ум приходит сравнение с юлой: поступательное движением винтового стержня юлы порождает механическое вращение её корпуса. При этом Козыревым было высказано предположение, что оси вращения небесных тел имеют тенденцию ориентироваться вдоль вектора хода Времени. Интересно с позиций теории Козырева взглянуть и на древнейшую медитативную технику – Суфийское кружение. Оно заключается во вращении человека вокруг собственной оси в течение длительного времени (обычно более получаса). Чаще всего это кружение практикуют странствующие восточные проповедники и искатели духовного совершенства – дервиши. Практикующие подобное вращение как бы входят в состояние потока, у них активизируется мышление, развивается проницательность, приходят гениальные мысли и идеи. В результате они начинают видеть мир иначе, становятся более решительными и смелыми. Как показали исследования нейрофизиологов, у них начинают работать оба полушария мозга. Считается, что вращение против часовой стрелки (если смотреть сверху) вводит человека в состояние транса, способствует приёму информации «свыше», по часовой стрелке – наполняет тело дополнительной энергией. С этих же позиций любопытно взглянуть на круговые потоки воздуха (смерчи, циклоны, тайфуны). В северном полушарии в подавляющем большинстве случаев они вращаются против часовой стрелки (если смотреть сверху). Точно также – против часовой стрелки (если смотреть с Северного полюса) – вращается и Земля. Создаётся впечатление, что именно такое направление вращения позволяет, прежде всего, принимать информацию от внешних источников. Вспоминаются слова Н.А. Козырева: «Анализируя принцип причинности, можно прийти к заключению, что вращения тела является механическим способом вывода тела из обычного хода времени». Некоторые исследователи, отталкиваясь от идей Козырева, связывают потоки Времени с гравитационными потоками. Интересную гипотезу высказал в своё время астроном Кирилл Павлович Бутусов (1929-2012). Он предположил, что из-за того, что гравитационный поток в Северном полушарии больше, чем в Южном, то и темп Времени на Севере выше, чем на Юге. Именно поэтому южное полушарие, по его расчётам, отстаёт в своём развитии от северного примерно на 35 тыс. лет. Этим объясняется, в частности, почему в Южном полушарии есть ещё сумчатые и другие виды животных, которых в северном полушарии уже давно нет. Географические и сезонные особенности обнаружения энергии Времени Однако вернёмся к экспериментам Козырева. Они позволили ему выяснить и другие особенности, связанные с воздействием Времени. Так, обнаружилось, что эксперименты по изучению свойств Времени лучше всего проводить поздней осенью и в первую половину зимы. А вот летом датчики почти полностью теряют свою чувствительность. Козырев это связывал с тем, что осенью и в начале зимы плотность, а значит, и поглощение Времени, выше, чем весной и летом. И ещё одно важное открытие сделал Козырев: значимое влияние на результаты оказывает географическое место проведения экспериментов. Самые лучшие результаты были получены тогда, когда он выполнял измерения в высоких северных широтах – за полярным кругом. Это подтверждало теорию Козырева, что наибольшими потоками Времени вращающиеся объекты обмениваются через участки, близкие к оси вращения. И наоборот, эти потоки ослабевает по мере движения к экватору. Лабораторные эксперименты обнаружили ещё один немаловажный для практиков факт: чувствительность приборов Козырева довольно сильно зависит от их ориентации относительно сторон света. Время и сознание Один важный факт был неоднократно зарегистрирован Козыревым при проведении лабораторных опытов: сильная эмоциональная энергия присутствующих и внезапные изменения человеческого сознания способны влиять на ход эксперимента. И хотя в опытах Козырева этот вопрос специально не исследовался, воздействие сознания на ход и результаты экспериментов воспринималось учёным как реальность и учитывалось при организации опытов. Козырев вполне допускал, что физические процессы во Вселенной могут непосредственно управляться и направляться сознанием, в том числе и сознанием человека. Сегодня некоторые учёные полагают, что переносчиком дистанционного воздействия в эффектах Козырева и переносчиком воздействия в парапсихологических феноменах является один и тот же физический агент – тот, который Н.А. Козырев называл Временем. Впрочем, мысль об этом Козырев высказывал ещё в 1971 году: «Не исключено, что некоторые явления психики человека объясняются возможностью связи через время. Например, инстинктивные знания и телепатия» (Козырев, 1971). Мгновенное распространение Времени. Астрономические наблюдения Время представляет собой явление природы с разнообразными свойствами, которые могут быть изучены лабораторными опытами и астрономическими наблюдениями. Н.А. Козырев Работая в Пулковской и Крымской обсерваториях, Н.А. Козырев совершил целый ряд открытий, разработал теорию протяжённых атмосфер, теорию солнечных пятен, обнаружил азот на Венере и водород на Меркурии, вулканические явления на Луне (1958); предсказал высокую температуру (до 200 тыс. градусов) в центре Юпитера и др. В 1970 году он был награждён Золотой медалью Международной академии астронавтики (1970). С середины 70-х годов профессор изучает связь объектов через Время посредством астрономических наблюдений. Важнейший его публикацией этого периода стала статья «Астрономические наблюдения посредством физических свойств времени» (1976). Одним из её выводов было предположение о мгновенном распространении информации через физические свойства Времени. По сути, в статье Козырев говорил о великих вещах – о тепловом бессмертии Вселенной и Времени, как её творческом начале. В теории Козырева имеется парадоксальное утверждение: Время не распространяется, а мгновенно появляется сразу во всей Вселенной. Для Времени нет пространства, оно существует сразу везде. «Время, как некая сущность, – говорил Козырев, – не распространяется, оно пребывает и присутствует, любое событие здесь есть, одновременно, и событие там». Для подтверждения своей гипотезы учёный провёл целый ряд астрономических экспериментов. «Из-за конечной скорости распространения света мы всегда видим звезду в прошлом, – объяснял Козырев суть экспериментов, – Пока свет от источника дойдёт до нас, звезда из-за собственного движения успевает сместиться в сторону, и только приборы, регистрирующие изменения плотности времени, могут указывать на истинное, а не просто видимое положение источников». Козырев решил подтвердить своё предположение практическими экспериментами. Цель: зафиксировать сигнал не только от видимого, но и от истинного местоположения звезды в мировом пространстве, то есть не световое излучение астрономических объектов. Астрономический эксперимент Н.А. Козырева Эксперименты повторялись неоднократно, телескоп направляли на разные звёзды, в частности, на такие яркие, как Сириус (расстояние 8,6 светового года) и Процион (11 световых лет), и каждый раз крутильные весы, которые были связаны с телескопом, фиксировали сигналы даже не из двух, а из трёх положений звёзд. Во-первых, это видимое положение, то есть положение звезды в прошлом. Во-вторых, реальное, но невидимое положение – там, где звезда находится в настоящее время. Этот, так называемый событийный сигнал, по мнению Козырева, подтвердил, что поток Времени распространяется если не мгновенно, то, во всяком случае, со скоростью, намного превышающей скорость света. И в-третьих, что было полной неожиданностью, был зафиксирован ещё один сигнал – из будущего, из того места, где будет звезда, когда к ней пришёл бы с Земли посланный сейчас световой сигнал. Этот эффект ещё ждёт своего объяснения. Надо отметить, что оба сигнала – из настоящего и будущего, были смещены относительно видимого точно на расчётную величину. Заметим, что поток света от звёзд перекрывался в телескопе светонепроницаемым экраном, что говорит о характерной природе получаемого сигнала. Проводил Козырев астрономические эксперименты и во время солнечных затмений. И тоже обнаружил эффекты, подтверждающие его гипотезу. Так, ещё за 8 минут до того момента, когда Луна касалась края солнечного диска и начинала экранировать Солнце, чувствительные приборы Козырева регистрировали резкое изменение сигнала. Поскольку свет от Солнца до Земли идёт именно 8 минут, этот эффект был интерпретирован как регистрация сигнала не от видимого, а от истинного положения Солнца. «Время осуществляет связь между всеми явлениями Природы и в них активно участвует.– писал Козырев, – Опыты доказывают существование воздействий через время одной материальной системы на другую. Это воздействие не передаёт импульса, значит, не распространяется, а появляется мгновенно в другой материальной системе. Таким образом, в принципе оказывается возможной мгновенная связь и мгновенная передача информации». Активные свойства Времени Если резюмировать основные взгляды Н.А. Козырева на Время, то они выражаются, прежде всего, в активных его свойствах, которые проявляются в том, что: – Время распространяется мгновенно. – Время обладает течением и направленностью хода. – Время обладает плотностью (интенсивностью). Она зависит от расстояния до его источника. – Время обладает давлением и моментом вращения, оно способно механически воздействовать на материю. – Время способно поглощаться (накапливаться, запоминаться) материей. – Время способно высвобождаться (выделяться) материей. – Время способно отражаться от поверхностей, экранироваться материей. – Время способно изменять физические свойства вещества, влиять на его структуру. – Время является переносчиком воздействия в парапсихологических феноменах. Причинная механика Благодаря своим активным физическим свойствами, Время является основной причиной, препятствующей возрастанию энтропии, а значит и тепловой смерти Вселенной. Кроме того, Время является причиной движения тел и протекающих процессов, а потому все силы, действующие в материальном мире – это только следствия, причиной которых является Время. Исходя из такого представления о глубинной связи причинности и Времени, Н.А. Козырев назвал свою модель физических свойств Времени «причинной механикой». В 1958 году Пулковская обсерватория выпустила книгу Козырева «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении». Книга эта является одной из наиболее разработанных гипотез о природе Времени. Но научное сообщество теорию Козырева тогда не приняло. Впрочем, и до сих пор, признавая важность астрономических открытий Н.А. Козырева, традиционная физика смотрит на его кардинальные теоретические идеи, связанные во Временем, крайне негативно. Критика и подтверждения Почему? На то существуют объективные и субъективные причины. С одной стороны, идеи Н.А. Козырева не признаются научным сообществом, поскольку не соответствует хотя и устаревшей, но всё ещё действующей парадигме. Ещё в 1916 году Николай Александрович Бердяев (1874–1948) писал: «Механическое мировоззрение как идеал науки расшатано и надломлено. Сама наука отказывается видеть в природе лишь мёртвый механизм... Природа неприметно начинает оживать для современного человека» («Смысл творчества», 1916 г.). Но поскольку потенциал развития науки в прежнем направлении ещё не исчерпан, она ещё не готова кардинально менять свою парадигму. Как и прежде, в процессе познания она расчленяет и детализирует мир, причём живую природу изучает как мёртвую. Козырев же видел мир и науку целиком, он искал общие, а не частные принципы. Он представлял собой редчайший тип учёного-разведчика, который пытается выйти за рамки не только современной ему научной парадигмы, но и современного способа восприятия действительности. При всём своём могуществе, наука продолжает оставаться преимущественно описательной сферой деятельности. Она упорно продолжает искать ответы на вопросы «что?» и «как?». Но человека интересуют и другие – извечные – вопросы : «почему?» и «зачем?» А это уже область не точных наук, а философии и религии. Именно к этим вопросам подбирается теория Времени Козырева. Противоречивую реакцию научного сообщества вызвала и слабая формализация теории Времени. Впрочем, и сам Козырев прекрасно понимал, что до полной ясности и формализации ему ещё далеко. Он успел лишь словесно сформулировать постулаты своей теории, оставив разработку её математического аппарата последователям. Он торопился и не раз повторял: «Не надо на это тратить время. Наше дело исследовать, а защищать наши идеи будут другие». Критики высказывали сомнения в достаточной строгости и чистоте экспериментов, говорили, что величины измеряемых Козыревым эффектов были чрезвычайно малы. Да, о трудностях экспериментальной проверки «причинной» механики Н.А. Козырев знал, пожалуй, лучше других и сам не раз писал о них. Это и очень низкий уровень сигналов, и побочные влияния, и низкая повторяемость результатов. Он неплохо представлял специфику той области, в которую вторгался, и той тончайшей субстанции, которую пытался познать – Времени. Учёный понимал, что каждый раз его эксперименты будут повторяться в новый момент времени, и, следовательно, формально не могут считаться идентичными. Эти неопределённости он пытался компенсировать огромным числом опытов и выявлением закономерностей по результатам тысяч и тысяч экспериментов. Это был гигантский труд, но полученные результаты стоили того. Существует ещё одна – терминологическая – причина неприятия наукой идей Козырева. Связана она с тем, что учёный мир привык к совсем другому понимания термина «Время». Современная наука оперирует практически только одним свойством времени – его длительностью. А другие активные свойства Времени, на которых настаивает Козырев: плотность, давление, влияние на структуру вещества, накопление и высвобождение, экранирование и отражение, а тем более творческие и организующие свойства, для современной физики просто неприемлемы. Предложенная Козыревым непривычная терминология, связанная со Временем, не вызывает соответствующего отклика и в сознании обычного читателя. Думается, что, если бы учёный назвал обнаруженную им загадочную энергию не Временем, а как-то по-другому, более привычным для научного сообщества термином, он избежал бы многих проблем. Надо сказать, что, несмотря на многочисленную эмоциональную критику козыревской теории Времени, до сих пор никто не смог на конкретных примерах опровергнуть результаты его экспериментов. Более того, исследователи разных стран на современном уровне строгости смогли воспроизвести эти эксперименты и подтвердили целый ряд феноменальных результатов Козырева. Эти результаты невозможно объяснить в рамках существующих теорий, и потому можно надеяться, что они лягут в основу будущих новых фундаментальных концепций. Впрочем, то, что в идеях Козырева имеется рациональное ядро, хорошо понимали силовые структуры. Особый интерес для них представлял феномен мгновенной связи через Время. Они не раз настойчиво приглашали Козырева к сотрудничеству. Конечно, такое сотрудничество открыло бы Козыреву возможности вывести исследования на качественно иной технический уровень. Но учёный отсекал такие предложения из этических соображений. Одиночество Теоретические постулаты всемирно признанного астронома вызывали особое раздражение не только у физиков, но и в своей среде. В результате интриг носитель «физической крамолы» 10 апреля 1979 года был уволен из Пулковской обсерватории по сокращению штатов. Разработку своих идей учёный продолжал, по существу, один. Но, как выяснилось, потянуть такую ношу одному человеку не под силу: для этого просто не хватило всей его жизни. Свою Теорию Времени Козырев завершить не успел. Не успел он и довести свою концепцию до широких масс. Он умер раньше, чем оформил свои революционные идеи в стройную и завершённую теорию. Николай Александрович Козырев скончался 27 февраля 1983 года от рака желудка, которым наградили его лагерные годы. Он не дожил около полугода до своего 75-летия. Значение Козырева Говоря сегодня о значении Николая Александровича Козырева, можно сказать, что его главная заслуга, наверное, в том, что он первым в мировой науке от теоретических рассуждений о времени перешёл к опытному изучению его свойств. Другая, не менее важная заслуга Козырева в том, что в его Теории Времени, чуть ли не впервые в физических построениях, в явном виде присутствуют жизненные созидающие силы, способные противодействовать тепловой смерти Мира, предрекаемой традиционной физикой. Другими словами, теория Козырева недвусмысленно говорит о несостоятельности доминирующего в физике Второго начала термодинамики. Оно объявляет, что тепловая энергия может переходить только в одном направлении – от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, но никак не наоборот. Этот постулат, справедливый для локальных систем, без доказательств распространён наукой на всю Вселенную, тем самым предрекая её тепловую смерть. В противовес этому взгляду, Теория Времени Козырева пронизана оптимизмом. Она фактически провозглашает наличие нового – Четвёртого – начала термодинамики, которое не только свидетельствует о наличии во Вселенной творческой энергии, но и говорит о равновесии и гармонии созидающих и разрушающих сил во Вселенной. Особо ценно то, что эксперименты Козырева и его последователей доказывают состоятельность его концепции. Убеждённость в наличии неиссякаемых созидательных сил, связывающих вселенную в живое целое, поставила Н.А. Козырева в один ряд с такими русскими «космистами», как Вернадский, Чижевский, Циолковский, которые также отрицали тепловую гибель Вселенной и настаивали на её «вечной молодости». Что в перспективе может дать человечеству Теория Времени Козырева? Многое, в том числе и в практическом плане. Это и неисчерпаемые источники энергии, и техническая возможность мгновенной связи на любых расстояниях, и многое другое, о чём мы и не догадываемся... (Окончание следует)