Великий древний город Агра, раскинувшийся на берегах реки Ямуны, сейчас прежде всего известен благодаря Тадж Махалу – одному из семи чудес света. Однако он имеет и свою историю, уходящую в далёкое прошлое. В этом районе были обнаружены следы одного из пяти ранних поселений древних ариев, перекочевавших в Северную Индию около 1500 лет до н.э. Ариев привлекло обилие плодородной почвы на обширных полях в междуречье Ганги и Ямуны. В те времена место носило название Арья-Гриха, что означает «место поселения ариев». По мнению некоторых учёных, с течением веков Арья-Гриха преобразовалось в Агру. Тадж Махал Другие учёные связывают нынешнюю Агру с упоминавшимся в древнеиндийском эпосе «Махабхарата» названием Агра-Ван. Как говорят источники, северная Индия славилась обильными лесами, покрывавшими значительную часть её территории. Среди упомянутых 84 лесов значится и агра-ван («ван» с санскр. – «лес») как один из самых знаменитых, связанный, как и Вриндаван, с легендарной биографией бога-пастушка Кришны. По другой легенде, Агра была основана дедом Кришны по материнской линии, которого звали Агресен. По найденным во время раскопок монетам можно судить о том, что в Агре правили раджпутские князья до вторжения Мохаммада Газневи в 1022 году. В 1504 году афганский князь Сикандр Лоди сделал её своей столицей. Основатель империи Великих Моголов, Бабур, победил Ибрагима Лоди, правившего тогда Дели и Агрой, в битве при Панипате в 1526 году. В течение XVI и XVII веков Агра была столицей Империи Великих Моголов, оставивших заметный след в истории и культуре Индии. Итак, основателем Могольской империи был Бабур, «Тигр» (от перс. «бабр» – «тигр»). Он родился в 1483 году и был сыном турецкого правителя Ферганы. По отцовской линии он являлся потомком Тимура Тамерлана, а по материнской – Чингиз Хана, который, по преданию, был рождён с зажатым в кулаке сгустком крови. Следует упомянуть, что в своё время, в 1398 году, Тимур Тамерлан также совершил набег на Индию под впечатлением от историй и легенд о сокровищах Хиндустана. Воцарившись в Дели, он со своим отрядом бесчинствовал в его окрестностях, грабил и убивал в течение 10 дней, затем отправился дальше. На территории Индии он провёл полгода, везде оставляя после себя неописуемое разорение. На родину он увёз сотни повозок награбленного добра, слонов, которые были редкостью в Средней Азии, а также искусных мастеров, чтобы они украшали его столицу Самарканд. Бабуру было 11 лет, когда умер его отец и он стал правителем Ферганы. Однако судьбой ему не было уготовано спокойного правления. Не раз ему приходилось скитаться по степям с небольшим отрядом своих соратников, между сражениями за город своей мечты Самарканд, который он то захватывал, то снова терял, походами в Россию и пустыню Гоби. Об этих нелёгких временах сам Бабур писал, что, скитаясь от одной горы к другой, без дома и без коня, он часто был на грани того, чтобы по-детски громко разреветься. Строители Самарканда, выходцы из Индии, впервые поведали Бабуру о Хиндустане. Существует также легенда, что во время скитаний по степям Бабуру встретилась 111-летняя пастушка, которая целую ночь рассказывала ему сказки о Хиндустане, зародив в его сердце неукротимое желание –увидеть «страну Ганга». Бабур сделал четыре неудачных попытки завоевать Индию. И наконец в 1526 году произошла историческая битва на поле близ Панипата, в 50 км от Дели, во время которой Бабур победил и убил султана Ибрагима, непопулярного правителя пришедшей в упадок династии Лоди. Армия Бабура была в десять раз меньше по численности, однако Бабур использовал в сражении китайское изобретение – порох. Через три дня после сражения Бабур торжественно вступил в Дели и объявил себя императором. Пятничная молитва «кхутба» была прочтена с восхвалением его имени при молчаливом согласии молящегося народа. Правил он всего четыре года, и после его смерти 25 декабря 1530 года на престол взошёл его сын Хумаюн. Как личность Хумаюн не обладал необходимыми качествами правителя, чтобы укрепить доставшуюся ему империю. На несколько лет он даже был изгнан с трона афганским князем Шер Шахом. Хумаюн был вынужден скрываться в пустынях Синда, где его жена и родила ему сына Акбара 15 октября 1542 года, который впоследствии стал великим императором. Не имея возможности одарить свою свиту подарками по случаю рождения принца, как это было принято, Хумаюн преподнёс своим спутникам мускус со словами: «Это всё, что я могу позволить подарить вам в честь рождения сына, чья слава, я уверен, распространится по всему миру, как аромат мускуса сейчас наполняет шатёр». Эти слова оказались пророческими. Хумаюн смог вернуть себе власть за год до своей смерти, которая случилась в 1556 году, и Акбар, 13-летний мальчик, вступил на трон. В поздние годы именно Акбар оказал сильное влияние на Шах Джахана, воздвигшего Тадж Махал. Первые несколько лет своего правления фактическое руководство страной осуществлял его регент Байрам Кхан. Однако довольно скоро Акбар взял всё в свои руки, каждым своим поступком демонстрируя талант и прозорливость. Именно Акбар объединил и упрочил империю, которая при нём стала называться Империей Великих Моголов. Акбар говорил своему биографу Абул Фазлу: «Монарх должен быть нацелен на завоевания, иначе его враги возьмут оружие и поднимутся против него». К 1601 году к империи были присоединены Кашмир, Синд, Кандагар, Кабул, Гуджарат, Берар, Гондвана и другие территории. Однако достижения Акбара не ограничивались лишь успешными завоевательными походами. Очевидно, что Шах Джахан, создавший чудо света в мраморе Тадж Махал, постигший самую суть архитектурного искусства, многому научился у своего деда Акбара. Акбар не только построил величественный Агра форт, но и заложил город Фатехпур Сикри, поражающий своей красотой. Несмотря на гарем из 300 жен и наложниц, у Акбара долгое время не было детей. Тогда он обратился за благословением к суфийскому подвижнику Салиму Чишти, который жил в деревне Сикри недалеко от Агры. Суфий сказал Акбару, что у него родятся три сына. 30 августа 1569 года родился первый сын, которого Акбар назвал Салим в честь суфия (впоследствии ставший Джахангиром). Позже родились ещё два, и пророчество полностью исполнилось. В честь рождения сыновей Акбар построил Фатехпур Сикри. Абул Фазл писал: «Его величество планирует прекрасные дворцы с намерением воплотить работу своего разума и сердца в камне и глине». Город был построен за 14 лет. Акбар не только спроектировал многие сооружения, но и часто его можно было видеть на стройплощадке среди каменщиков. В Фатехпур Сикри Акбар построил Ибадат Кхану – Дом богослужения. Его современники и потомки видели над Акбаром божественную ауру. К сожалению, терпимое отношение Акбара к другим религиям позже будет забыто его сыном Джахангиром и даже любимым внуком Шах Джаханом. Несмотря на свою неграмотность, Акбар приглашал в Дом богослужения известных теологов со всего мира для бесед на духовные темы. Он принимал индусов, зороастрийцев, джайнов, таоистов и конфуцианцев, суфиев, буддистов и христиан. Они поражались страстным желанием Акбара проникнуть в суть каждой веры. После беседы представители каждой из религий были уверены, что Акбар примет их веру, но они ошибались. Акбар пытался создать свою собственную религию, опирающуюся на основные ценности всех учений и объединяющую всех людей. Однако его идея потерпела неудачу. На придворную атмосферу того времени большое влияние оказывала необычайно большая концентрация при дворе интеллектуалов, поэтов и писателей. Библиотека Акбара насчитывала 24 тысячи томов – книги, которые были не собраны, а переписаны. То есть при дворе Акбара жили не только лучшие художники, но и блестящие каллиграфы. От отца Акбару достались два персидских художника, которые в сотворчестве с индийскими художниками Гуджаратской школы и с благословения самого Акбара создавали шедевры художественной миниатюры. При сыне Акбара Джахангире, который унаследовал от отца поэтическую натуру, но, к сожалению, в меньшей степени качества государственного деятеля, искусство миниатюры достигло своего совершенства. В библиотеке Акбара также были турецкие хроники Тимура, переведённые на персидский язык. Старейшины двора по просьбе императора записывали свои мемуары о временах Бабура и Хумаюна. Абдул Фазл создал историю Акбара – Акбар Нама. На этих трудах, пронизанных духом истории династии Великих Моголов, воспитывались Джахангир и Шах Джахан. Эдвин Лорд Уикс. Шествие Великого Могола. 1886 г. В 1585 году Акбар перенёс свой двор в Панджаб. 5 января 1592 года в великолепном дворце в Лахоре индусская жена Джахангира родила ему сына, который впоследствии получит имя Шах Джахана. При рождении внука Акбар выбрал для него имя Кхуррам – «приносящий радость» и заявил, что он принесёт миру радость. Придворными мудрецами также было отмечено, что принц Кхуррам родился в первом тысячелетии (по мусульманскому календарю) и, как его отец, в том же месяце, что и Пророк Мухаммед. Отец Джахангир и дед Акбар не скупились на свою любовь в отношении отпрыска. Когда Кхурраму исполнилось четыре года, четыре месяца и четыре дня, был совершён обряд обрезания. С этого момента для принца наступил период получения образования. С течением времени любимыми учителями Кхуррами стали суфии. Хаким Али Гилани учил его наукам и медицине, позже, будучи императором, Кхуррам вспоминал учителя как самого мудрого человека, которого он когда-либо знал. От других суфиев он получил знания в грамматике, логике, математике, астрономии и геологии. Он выучил арабский язык – язык Корана и персидский – язык двора. Кхуррам научился мастерству искусного наездника и фехтовальщика. Учителя говорили о принце: «У него острый ум, прекрасная память, любовь к деталям и способность овладеть ими». Последнее качество он, безусловно, унаследовал от отца Джахангира, при котором все придворные искусства достигли своего наивысшего расцвета. В 1597 году Акбар повелел военачальнику Мир Мурад Джуваини обучить принца военной стратегии. Раджа Саливахан тренировал его в стрельбе из мушкета. Часами он мог беседовать с дедом и отцом об архитектуре и к 15 годам настолько овладел предметом, что у него самого уже начали спрашивать советов касательно перепланировки старых дворцов и дизайна новых. В мемуарах Джахангир писал о Кхурраме: «…постепенно рос он сам и оттачивалось его совершенство. Он был более внимателен к наставлениям моего отца, чем все другие мои дети. Он мой истинный сын…» Кхуррам стремился как можно больше времени находиться с дедом Акбаром, который и сам учил его военному мастерству и другим наукам. И когда великий император находился на смертном одре, Кхуррам отказывался отойти от него, говоря: «Пока в моём Шах Бабе теплится хоть одна искра жизни, ничто не заставит меня покинуть его». В 1605 году, когда Кхурраму было 13 лет, императором стал его отец Джахангир. Благодаря мудрой и решительной политике Акбара Джахангиру достался прочный трон и по крайней мере 15 лет спокойного царствования. Если где-то и давали о себе знать проявления недовольства в народе, то это была реакция на гонения джаинов и сикхов. Отношение Джахангира к религии, скорее, диктовалось не политикой, а сиюминутным настроением. Например, ведя диалоги с индуистскими аскетами и иезуитскими священниками, он давал распоряжения о разрушении индуистских храмов и избиении сикхских гуру. Особое внимание следует уделить пышности и великолепию джахангирского двора. Под его покровительством своего расцвета достигло художественное мастерство. Художники постоянно сопровождали его. Джахангир мог указать на птицу или цветок и повелеть изобразить их. Английский священник Эдвард Терри, посетивший Индию в 1617 году, писал о Джахангире, что он «величайший и богатейший на всей земле обладатель драгоценных камней». Однако история показала, что его сын Шах Джахан обогнал отца в этом отношении. Предметы роскоши были ему не в диковинку. Джахангир любил носить одежду, украшенную бриллиантами, только на вышивку которой уходило 6 лет ручной работы, вкушать пищу из посуды, сделанной из золота и серебра, носить инкрустированное драгоценными камнями оружие. Любая прихоть императора беспрекословно исполнялась. Известен случай, когда Джахангир послал гонца в Китай за новой вазой взамен случайно разбитой. При дворе было всё самое лучшее: ковры, украшения, картины и миниатюры, диковинные животные, полотна с причудливой вышивкой, изысканные ароматные масла. Мастера искусств и прикладного творчества были всячески опекаемы. Моголы были тонкими ценителями искусства и архитектуры, но они не гнушались и различных видов утех и в то же время оставались суровыми правителями, назначавшими жестокие наказания за провинности перед властью. В такой атмосфере и рос принц Кхуррам. Есть свидетельства и о том, что под воздействием алкоголя Джахангир мог проявлять крайнюю жестокость. К сожалению, со временем он превратился в алкоголика и опиумного наркомана. В жизни Джахангира была ещё одна сторона, связанная с его женой – царицей Нур Джахан. Она была чистокровная иранка. Её отец Гияс Бег на родине в Харасане разорился. Какой-то купец помог ему и его семье добраться до Агры, где очень быстро он смог добиться расположения при дворе Акбара. По преданиям, Джахангир увидел Мехр-ун-Нису (как раньше звали Нур Джахан) мельком в 1607 году и влюбился в неё с первого взгляда. Он не стал принимать в расчёт никакие преграды, даже её мужа, и в 1611 году она стала его любимой женой – Нур Джахан, «светом мира». Тем временем что происходило с Кхуррамом в 1607 году? Он был молодым принцем 15 лет, блестящим интеллектуалом с обострённым чувством прекрасного, привыкшим к изяществу и роскоши, окружавшим его. Отцовский любимчик, с аристократической формой носа, высоким лбом, большими глазами – со всеми задатками вскоре стать самым красивым из Могольских императоров. И вот однажды произошло событие, запечатлевшееся в душе принца на всю жизнь. Это случилось на королевском Мина базаре, представлявшем собой частный рынок, примыкавший к гарему, где женщины покупали свои украшения. Это была их «святая святых». Мужчинам появляться здесь было запрещено, кроме 2–3 дней каждый месяц, когда устраивался своеобразный праздник. Мужчины двора устремлялись на Мина базар, а служительницы гарема и аристократки выступали в роли лавочниц, которые получали право заигрывать и пререкаться даже с самыми титулованными особами. Живя под постоянным прессом формальностей придворной жизни, все ждали этих дней с нетерпением. Итак, в один из таких праздников Кхуррам прогуливался по Мина базару в сопровождении своей свиты, когда его взгляд упал на прекрасную девушку, зазывавшую купить шёлк и стеклянные бусы. Он тут же подошёл к ней и был очарован её неземной красотой. Это была Арджуманд Бану, благородной крови, дочь Азаф Кхана, брата Нур Джахан. Он заметил стеклянную бусинку на её прилавке и спросил цену. Однако девушка проявила дерзость и заявила, что это не стекло, а редкий бриллиант и он стоит целое состояние – 10 тысяч рупий, добавив с вызовом, что он не может позволить себе такую сумму. В ответ Кхуррам тут же вынул из рукава и отдал ей требуемые деньги, взял бусинку и ушёл прочь с базара, навсегда сохранив в своём сердце образ Арджуманд Бану. На следующий день Кхуррам пришёл к отцу с необычной и дерзкой просьбой о женитьбе. Необычной, потому что в те времена не было принято выбирать себе пару только по любви. Джахангир загадочно улыбнулся, возможно, вспоминая свою собственную любовь к Нур Джахан, и молча поднял правую руку в знак согласия. Однако только через пять лет Кхуррам смог снова увидеть Арджуманд. А тем временем из политических соображений ему всё же пришлось жениться на Квандари Бегам, принцессе из персидской королевской семьи. Моногамия не была характерна для принцев и императоров, и Кхуррам не забыл Арджуманд Бану, наоборот, его страсть к ней только возросла. В 1607 году этот «благородный сын судьбы», как называл его Джахангир в своих мемуарах, получил в качестве джагира1 Хассар Фироз, а также право раскидывать красный шатёр – традиционную привилегию коронованного принца, в которой было отказано его братьям Кхусраву, Парвизу и Шахрияру. Когда Кхурраму было 16 лет, Джахангир записал: «Астрологи и астрономы предсказали, что в жизни принца наступает важный момент, связанный с проблемами с его здоровьем. В соответствии с наставлениями я отдал приказ взвесить сына, положив на другую чашу весов золото, серебро и драгоценности, которые затем должны быть розданы факирам и нуждающимся». Несмотря на то что в течение последующих трёх лет ничего примечательного, что можно было бы связать с исполненным ритуалом, не произошло, традиция взвешивать принца или императора против драгоценных камней и металлов сохранилась. Астрологи выбрали 1612 год как благоприятный для свадьбы Кхуррама и Арджуманд Бану. Ему было 20 лет, ей – 19. Свадебная церемония прошла очень величественно, с необыкновенной роскошью и пышностью. В процессии Джахангир и Кхуррам шествовали в окружении аристократов, музыкантов и танцоров, акробатов, редких животных в клетках, рабов, дервишей и священников. Мумтаз Махал была дочерью Азаф Кхана, главного министра Шах Джахана. Её дедом был уважаемый Итмад-уд-Даула. Её мать также принадлежала к персидской аристократии. Мумтаз воспитывалась в гареме отца, где была всеобщей любимицей. Она знала арабский и персидский языки. Сильное влияние на Мумтаз оказала Нур Джахан, которая была необыкновенной женщиной. Она выступала и в роли модельера одежды и дизайнера украшений из драгоценных камней, блистала своей начитанностью и охотилась на тигров! Что касается политики, то в этой сфере она была прозорлива и амбициозна. Когда Джахангир уже не мог обходиться без выпивки и наркотиков, Нур Джахан обрела полную власть над супругом, который превратился в марионетку в её руках. Известны его слова: «Всё, что я хочу, – ­это кубок вина и кусок мяса; чтобы управлять империей, у меня есть Нур Джахан». К счастью, Мумтаз Махал не взяла пример со своей тёти. По натуре она была сострадательная, щедрая и скромная девушка. Её лицо отражало благородство, невинность и чувственность. Есть описание её внешности, где она предстаёт «с мягкими чёрными глазами, изящными тонкими бровями, длинными шёлковыми ресницами и бархатной кожей, подобной лепесткам лилии». Придворные поэты писали, что «луна прячет свой лик от стыда перед красотой Мумтаз Махал». Однако она славилась не только несравненной красотой, но и добросердечием, искренностью и прямотой. Мало что известно о частной жизни Кхуррама и Мумтаз Махал, кроме того, что она была идиллической. Они были неразлучны. Мумтаз сопровождала супруга даже в военных походах. За юным принцем следовали няньки, дети и весь гарем. За 19 лет замужества Мумтаз родила 14 детей, семь из которых умерли в младенчестве. Мумтаз Махал и Шах Джахан Свой первый военный поход Кхуррам предпринял в 1614 году. За четыре года до этого его бесстрашный нрав проявился в схватке с тигром, когда он смертельно ранил зверя кинжалом и спас жизнь отцу. На этот раз он выступил против властителя (Раны) Мевара, проявив себя как блестящий военачальник и искусный дипломат. Домой он вернулся с победой и был встречен с большими почестями. В 1616 году Кхуррам одержал ещё одну победу в Декане и привёз множество ценных подарков для своего отца Джахангира, после чего получил титул Шах Султан Кхуррам. Впоследствии Джахангир всё чаще поручал своему сыну военные миссии, которые тот с успехом выполнял. Мумтаз была всегда рядом с супругом и проявила себя как мудрый политический советник, ей он мог доверить любой государственный секрет. Однако идиллия не могла продолжаться вечно. И нарушила её Нур Джахан, которой было не по душе возвышение принца Кхуррама. С помощью хитрости, коварства и интриг она добилась того, что молодой принц открыто выступил против отца. А Джахангир был тогда целиком в руках Нур Джахан. И он уже не называл Кхуррама «сыном возвышенной судьбы», а наоборот, окрестил его «жалким человеком», «негодником». Сыновья Кхуррама, Дара Шукох и Аурангзеб, стали своего рода заложниками при дворе. Но в конце концов планам Нур Джахан суждено было провалиться, когда Кхуррам и Азаф Кхан нашли друг в друге союзников. В итоге в кровопролитной междоусобной борьбе Кхуррам вышел победителем, а его враги, в том числе братья Парвиз Хусро и Шахрияр, были повержены. По словам писателя того времени, «для великих правителей было абсолютно законно и естественно избавлять мир смертных от своих братьев или другой родни, чьё физическое уничтожение способствовало всеобщему добру». И когда 29 октября 1627 года больной и подавленный преподнесёнными жизнью испытаниями Джахангир скончался, Кхуррам был провозглашен императором. Великая коронация была проведена в Агре 4 февраля 1628 года. Шах Султан Кхуррам стал Шах Джаханом, властителем мира. Он унаследовал огромную империю. Те, кто оказывал ему помощь и поддержку, получили изысканные подарки, а для врагов был уготован лишь клинок. Его же возлюбленная королева ещё пышнее расцвела в своей красоте. Шах Джахан построил для неё великолепные покои из белого мрамора на территории Агра форта, называемые Кхас махал. Уверенность Шах Джахана в мудрости своей супруги в государственных делах ещё более возросла. Иногда он даже доверял ей королевскую печать – Мухр узах. Сам император не мог изменить своего решения, если печать на нём уже была поставлена. Мумтаз часто обращалась к мужу от имени разных просителей, делала большие пожертвования вдовам и сиротам. Она была образцом женской добродетели. Хотя, по преданию, любила наблюдать зрелищные кровавые поединки животных и людей. Также считается, что именно по её наущению Шах Джахан преследовал португальцев в Хугли. Во дворце Великих Моголов Шах Джахан предпочитал жить во дворцах, украшенных арабесками с инкрустацией рубинов, позолоченными потолками, в окружении изящно вышитых ковров, фонтанов с благовониями, золотых графинов и шкатулок с жемчугом. Однако он не проводил всё своё время в роскоши гарема. Его рабочий день начинался в 4 утра. Затем следовали молитвы, аудиенции с просителями, приёмы в Диван-э-ам и Диван-э-кхас (залы для общих и особых приёмов), тайные совещания в королевской башне Шах бурдж. В полдень был плотный обед, после которого следовал отдых. Затем император занимался проблемами гарема. Потом снова молитвы, административные дела, ужин, развлечения в гареме и отход ко сну в 10 вечера. Но он всегда находил время для Мумтаз Махал. Она никогда не покидала его мыслей и всегда была рядом, когда это было возможно. В 1630 году, когда Шах Джахан отправился в поход в Бурханпур на подавление сил Кхана Джахана Лоди, она тоже сопровождала его, несмотря на то, что была беременна 14-м ребёнком. Шах Джахан с большой неохотой взял её с собой в столь длительное путешествие в сердце Деканского плоскогорья, но королева настояла, и он подчинился. Они достигли Бурханпура, и 7 июня 1631 года, когда битва была в разгаре, родился ребёнок. Новость об этом тут же передали Шах Джахану, когда он обозревал сцену сражения. Ему сообщили, что родилась здоровая девочка, но ни слова не было сказано о Мумтаз Махал. Он терпеливо ждал дальнейших новостей. В конце концов он получил известие о том, что его жена в порядке, но хочет побыть одна и отдохнуть. Вскоре Шах Джахан и сам отправился спать. Но на рассвете он был разбужен своей любимой дочерью Джаханарой, которая поведала, что королеве стало хуже. Император тут же бросился в шатёр супруги и попросил всех, кроме Вазир Кхана, её доктора, и Сати-ун-Ниссы, её сиделки, выйти наружу. Доктор подозревал худшее. Чуть раньше Мумтаз рассказала ему, что слышала, как будто ребёнок плачет в её чреве. Это было плохое предзнаменование. Королева умирала. По преданию, когда Шах Джахан склонился над возлюбленной, она прошептала ему, чтобы он воздвиг монумент, который стал бы символом чистоты и красоты их любви. Вскоре она скончалась. И Шах Джахан, великий император мира, пал на колени, и горькие рыдания охватили его. В течение целой недели Шах Джахан не выходил из своих покоев. За это время он ничего не ел, не пил и никого не пускал вовнутрь. Те, кто сидел у его двери, говорили, что слышали непрекращающийся глухой стон. Он вышел на восьмой день – совершенно постаревшим. Его волосы сделались седыми, спина согнулась, на лице застыла печать отчаяния. Траур по Мумтаз был объявлен не на 40 дней, как это было по традиции. По распоряжению Шах Джахана вся империя погрузилась в скорбь на два года. Не устраивались публичные развлечения, не звучала музыка, не носили украшений и не использовали парфюм. Яркие одежды были запрещены. Любой, нарушивший запрет, подвергался казни. Шах Джахан сам старался избегать публики, насколько это было возможно. Тот же самый император, который когда-то носил одежду, расшитую столькими драгоценными камнями, что ему требовались двое слуг, чтобы передвигаться, теперь облачался в простые белые одеяния. Тот, кто укреплял славу трона Империи Великих Моголов, теперь мечтал стать бездомным факиром. Так смерть возлюбленной повлияла на императора. Пребывая в глубокой тоске по Мумтаз, Шах Джахан принял решение построить для своей королевы мавзолей, который превзошёл бы по своей красоте и гармоничности любой другой, существующий в мире. Только такой мавзолей был бы её достоин. Через полгода после смерти Мумтаз её тело было перевезено в Агру, сопровождаемое её вторым сыном Шахом Шуджой, любимой сиделкой Сати-ун-Ниссой и доктором Вазир Кханом. Шах Джахан распорядился посыпать дорогу серебром. Участок земли для захоронения был уже подобран в Агре в тихом саду на берегу Ямуны, недалеко от Агра форта, где был установлен временный склеп. Сад был приобретён у Раджи Джаисингха из Амбера в обмен на дворец. В том же 1631 году Шах Джахан сделал заказ архитекторам из Южной Индии, Египта, Бирмы, Закавказья, Персии и Шри-Ланки на создание проекта гробницы. Однако отверг все полученные эскизы. Если он и принял чей-то проект, – имя архитектора осталось в тайне. Тадж Махал стоит уже более 300 лет, а мы до сих пор не знаем имя архитектора. За это время родилось множество догадок и спекуляций по поводу автора проекта мавзолея. Одно время считалось, в основном европейцами, что архитектором Тадж Махала был венецианец Джеронимо Веронео. В доказательство этой версии европейцы приводят слова отца Себастьяна Манрика. Это был августинианский монах, который отправился в путешествие на Восток в 1628 году и осел в португальской колонии в Гоа. В 1642 году другой монах отец Антоний был взят в заложники Моголами, и Манрик был вынужден направить свой путь в Агру, чтобы спасти Антония. Он провёл в Агре 26 дней, и за это время посетил все местные достопримечательности. Он был так поражён мавзолеем на берегу Ямуны, что поинтересовался именем архитектора, и ему якобы назвали Джеронимо Веронео. Такой человек действительно жил в Агре. Он прибыл в Индию на португальском корабле и, по разным источникам, был не архитектором, а ювелиром. Веронео похоронен на христианском кладбище Падре Сантос в Агре. В 1844 году майор Шлиман предложил свою версию, назвав архитектором всех дворцов Агры и Дели француза Остина де Бордо. Остин был серебряных дел мастером, который, как считают, был замешан в продаже поддельных драгоценных камней во Франции. Он прибыл в Индию в начале XVII века, спасаясь от преследований служителей закона в Европе, был принят при дворе Джахангира и якобы получил у него работу – создать трон для Шах Джахана. Вполне возможно, что и Веронео, и Остин де Бордо действительно участвовали в украшении тронов и потолков в королевских дворцах драгоценными камнями и металлами. Де Бордо умер в 1632 году. В национальной библиотеке Парижа хранится его письмо, из которого ясно, что он проявляет весьма мало интереса к архитектуре. Версия архитекторов-европейцев несостоятельна ещё и потому, что Мумтаз не симпатизировала христианам. Навряд ли Шах Джахан стал бы пользоваться их услугами. Да и облик самого мавзолея говорит сам за себя – ничего европейского в нём нет. Известно, что Устад Ахмад, персидский инженер и астролог, часто руководил архитектурными проектами императора. Его тоже причисляют к автору Таджа, хотя единственное упоминание о его причастности к возведению мавзолея мы находим в записях его сына, на которые нельзя полагаться безоговорочно. С гораздо большей вероятностью можно говорить об участии в разработке проекта Тадж Махала турка по имени Устад Иса Афанди. Его имя упоминается в нескольких источниках. По крайней мере, известно, что Шах Джахан велел сделать деревянную модель проекта Афанди. Возможно, что после внесения собственных изменений Шах Джахан принял проект. Несколько больше мы знаем о мастерах, которые непосредственно работали над возведением мавзолея. Патронажное отношение Акбара и Джахангира к художникам, мастерам и ремесленникам многих из них притянуло обратно в Агру из Самарканда – потомков тех, кого в своё время Тимур вывез из Индии. Во времена Шах Джахана покровительство императора людям творчества, зодчим и искусным строителям возросло ещё больше. Поэтому нехватки в инженерах, каменотёсах, резчиках по камню не было. Сохранились имена некоторых прославленных мастеров. Среди них –Исмаил Афанди, который ранее проектировал полусферы и строил купола в Турции для великих Оттоманов. Для изготовления золотого наконечника на куполе Тадж Махала из Лахора был приглашён Казим Кхан. Он был профессионалом по работе с драгоценными металлами. Из Дели позвали Чиранджи Лала для создания мозаики. Из Персии приезжал Аманат Кхан, мастер каллиграфии в архитектуре. Интересно, что на стенах Тадж Махала присутствует только подпись Аманата. В основании внутренней поверхности купола рядом с цитатами из Корана можно прочитать: «Написано ничтожным рабом Аманат Кханом Ширази». Считается, что 37 человек составляли «творческую бригаду», сотворившую самый великолепный в мире мавзолей. Вполне допустимо, что сам Шах Джахан – основной автор проекта Таджа. Во время походов в Декан на него произвели сильное впечатление великолепные крепости и дворцы, многому в искусстве зодчего он научился и у своего деда Акбара. И если рассматривать в целом могольскую традицию, то, конечно, Тадж Махал, будучи уникальным по своей красоте и величественности, всё же является результатом естественной эволюции в архитектурном стиле. Это подтверждает и существование «прообразов» Тадж Махала ранее построенных гробниц императора Хумаюна и могольского придворного Абдир Рахим Кхан-и-Кханан, находящихся в Дели. Но именно Тадж Махал считают восьмым чудом света, потому что в этом комплексе всё совершенно – и сам мавзолей, и его расположение, и сад, и ворота, и прилегающие к Таджу мечеть и гостевой дом. Только Шах Джахан мог позволить себе возведение такого великого сооружения. Ведь именно он правил со знаменитого Павлиньего трона, сделанного из золота и украшенного изумрудами, бриллиантами, жемчугом и сапфирами. Стоит упомянуть ещё об одном интересном факте. Известно, что Шах Джахан увлекался суфизмом (изотерическое мистическое течение в исламе, построенное на познании Бога через любовь к нему; факиры – бродячие суфии). В библиотеке Шах Джахана было найдено сочинение великого суфия Ибн Аль Араби, в котором описана символическая схема Судного Дня. Исследователи обнаружили, что эта схема один к одному накладывается на комплекс Тадж Махала, причём там, где по схеме расположен престол Аллаха – стоит Тадж Махал. А Шах Джахан был в праве считать себя наместником Аллаха на земле. Возможно, император воплотил в Тадж Махале соединённых вместе два образа – своей любви к Мумтаз и к Аллаху, с одной стороны, обожествляя свою возлюбленную, а с другой – как бы выражая почти физическую любовь к Богу как к своему вечному спутнику. Несмотря на несметные сокровища в казне (после смерти Шах Джахана Аурангзеб поручил определить стоимость имеющихся драгоценностей и получил ответ, что для экспертной оценки всех ценностей потребуется 14 лет!), для украшения Тадж Махала драгоценные и полудрагоценные камни везли со всего мира. Нефрит и горный хрусталь доставляли из Китая, лазурит из Шри-Ланки и Афганистана, сердолик из Багдада, бирюзу из Тибета, агат из Йемена, оникс из Персии, хризолит из Египта, бриллианты из Голконды, кварц с Гималаев, редкие раковины, кораллы и жемчуг добывали в Индийском океане. Кроме того, в отделке присутствуют халцедон, сардоникс, аметист и чёрный мрамор. В целом использовали 43 наименования драгоценных и полудрагоценных камней. Белый мрамор привозился из Макраны в Раджастане, а красный песчаник из Фатехпур Сикри и Бхаратпура. Из казны было взято 466,55 кг золота (тогдашняя стоимость 600 тыс. инд. рупий). Строительство Таджа началось в 1632 году и продолжалось 22 года. 20 тысяч рабочих трудились на грандиозной стройке. И так было создано до сих пор восхищающее глаз олицетворение вечной любви, воплощение возвышенной поэзии и глубоких чувств – в белом мраморе. Примечание 1 Джаги́р (с фарси, букв. «держащий место») — господствующая форма феодального землевладения в Империи Великих Моголов XVI—XVIII вв. Владелец джагира (джагирдар) фактически являлся полновластным правителем своего владения, получал в свою пользу часть земельного налога и был обязан за это содержать определённый отряд наёмной конницы; при этом формально вся выделенная в джагир земля продолжала принадлежать императору. Численность войска, размер налога и участка соответствовали рангу военачальника.