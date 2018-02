warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

39(3/2004) Грани науки Сестра сокровенная Якимова Н.Н., кандидат физико-математических наук Интенсивное развитие различных форм органической жизни на Земле стартовало примерно 500-600 млн. лет назад. Тогда закончилась длительная, почти в 3 млрд. лет, протерозойская эра, появлением многоклеточных организмов подготовившая многообразие органической жизни на нашей планете. Начиная с палеозойской эры, в кембрии, возникли морские беспозвоночные, водоросли и потом в ордовике, как раз 500 млн. лет назад, последовало бурное развитие рыб. Достаточно скоро, в силуре, организмы стали выходить на сушу, чему ещё в ордовике предшествовала эпоха мощного горообразования - Каледонская. И именно примерно в то же время, 500 млн. лет назад, по мнению специалистов, произошла какая-то грандиозная геологическая катастрофа на соседней с нами планете - Венере, почти равной нам по размерам, средней плотности вещества, ускорению силы тяжести на поверхности, расположенной совсем «рядом» - в два раза ближе Красной планеты, Марса. Как считают учёные, упомянутый катаклизм полностью изменил облик планеты. Извержения и землетрясения очень быстро, за несколько миллионов лет, сформировали современный рельеф Венеры. Надо заметить, что как раз между Землёй и Венерой пролегает особая зона в Солнечной системе, выявленная нами в «золотом» спиральном каркасе системы, - «дорога жизни» или, более обще, «круг жизни», подчеркнём - антропоморфной, в районе которого, надо думать, только и возможна сходная с нашей форма жизни, если иметь в виду и иные планетные системы вокруг солнцеподобных звёзд. Это зона наиболее комфортного существования биологической жизни. (Она, по ряду признаков, совершенно аналогична так называемому «поясу жизни» вокруг Центра Галактики, где пролегает орбита Солнца.) Причём позиция «круга жизни» между орбитами Земли и Венеры своеобразно сгармонизирована: это примерно «золотая середина» между ними - к Земле «круг» ближе почти в два раза, чем к Венере (соответственно, 37% и 63%). Перед нами встают вопросы. Не столь ли тесная связь Земли и Венеры послужила причиной практически одновременных глобальных физических процессов, потрясших сразу обе планеты? Быть может, это некое единое космическое воздействие на Солнце и его систему, возникающее примерно каждые 200 млн. лет благодаря прохождению нашего светила через особую область Галактики вдоль его орбиты? И не закономерно ли предшествовали эти события тому, что примерно 300 млн. лет назад (в силуре), как следует из «Антропогенезиса» «Тайной Доктрины», волна человеческой жизни в своей незримой ещё форме обрушилась с Луны на Землю, положив начало Первой Коренной Расе - отображению астральных форм Лунных Питри (см. «Дельфис» №3(35), 4(36)/2003)1? Следуя всё тому же корпусу эзотерических источников, в данном случае дневниковым записям Е.И.Рерих, её Беседам с Учителем М., можно вспомнить, что «Мир Огненный имеет целую Иерархию, рождающую миры, при этом соблюдается сотрудничество с планетами ближайшими, такими как Венера, Юпитер и Меркурий» (Рерих Е.И. У порога Нового мира. Космологические записи. МЦР, 2002). При этом «Венера наиболее оккультная, мощная и таинственная среди планет, влияние и связь которой с Землёю особенно сильны, - подчёркивала Е.П.Блаватская. - Венера есть глава нашей Земли и её духовный прообраз...». И вот кратко, с точки зрения восточных доктрин, краеугольный принцип построения многоуровневого мира, включающего пространство Солнечной системы: «Существует единая цепь Иерархии Света, продолжающаяся в Беспредельность, и все истинные Носители Света, появляющиеся и пребывающие ещё и сейчас на нашей Земле, суть Звенья Её. Конечно, Сыны Света, пришедшие с Высших миров (Венеры, Юпитера) на нашу планету в конце Третьей Расы нашего Круга (то есть IV Круга в развитии человечества, включающего его физическое проявление и появление двуполого размножения в Третьей Расе. - Ред.) для ускорения эволюции её человечества, и есть величайшие Духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме Иерархии Света. Они есть Прародители нашего сознания. Им мы обязаны нашим умственным развитием. И, конечно, Они принадлежат к цепи Строителей Космоса. Каждый такой Строитель должен пройти человеческую эволюцию, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Но так как эволюция беспредельна, то и все эти Строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой и снова рождаются, но в Высших мирах. Не забудем, что жизнь всех царств была перенесена на нашу планету с Луны, потому в "Тайной Доктрине" и указаны двойные предки человечества - Лунные и Солнечные. Лунные предки в действительности и являются сейчас человечеством, вернее, большинства его, но Солнечные суть те Сыны Света, которые приняли на себя самоотверженное творчество на пользу всего Космоса и пришли на нашу планету с Высших миров, как уже сказано, в конце Третьей Расы нашего Круга. С этого времени Они неустанно воплощались на пороге всех рас, всех великих событий, чтобы каждый раз дать новый сдвиг сознанию человечества. Истинно, они испили многие чаши яда. Так, они - Основатели Великого Братства на Священном Острове во времена Атлантиды. Они же Хранители Транс-Гималайской Твердыни в нашей Расе» (Е.И.Рерих). Итак, Высокие Индивидуальности пришли с Венеры и Юпитера, дабы помочь земному человечеству. «Придя с Юпитера, [сущность Матери Мира] приняла земное состояние для совершенства духа человечества. Поэтому соединение планет Венеры с Юпитером так важно для Новой эпохи2. Юпитер - как прошлое Матери Мира, Венера - как будущее. Ибо луч Юпитера даёт основание материализации духа, но полёт будущего зависит от лучей Венеры <...> Мать Мира пришла с Юпитера добровольно и одна» (24.08.1924)3. Обращаясь в Беседах к Е.И.Рерих, Владыка М. говорил: «Конечно, родная Свати, ты пришла со Мною с Венеры. У тебя есть тот потенциал, который превышает все подобные единичные проявления» (01.12.1934). «Будда, придя на Землю, был человеком VI Круга <...> под этим нужно понимать, что до своего прихода на Землю Вл. Будда был на другой планете (Венере), которая тогда находилась уже в VI Круге развития...» (17.01.1935). Рис. 1. Облачный покров Венеры, состоящий из серной, соляной и плавиковой кислот Надо думать, опираясь и на материалы «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской по антропогенезису, что именно к концу Третьей Коренной Расы, примерно 18 млн. лет назад, появляются зачатки разума в уже не флюидической или протоплазматической, а плотной биологической форме, неком грубом подобии человекообразности на древнем материке Лемурии. И происходит это под влиянием прежде всего Венеры (возможно, и Марса). На предшествующем этапе - Гиперборейском - воздействовала духовная мощь Юпитера, а раньше, в самом начале ещё невидимого антропогенезиса, оказывало своё тонкое влияние само Солнце, чьи лучи обогревали тогда основной материк на нашем Северном полюсе. Происходило это на рубеже как раз тех 500 млн. лет, которые дали «всплески» вулканической активности на Венере и Земле, а как считают некоторые учёные, оказывается, и на Марсе и Луне! Поистине, системный для солнечного окружения «разогрев» огненных стихий, охвативший практически все земноподобные тела, так или иначе тяготеющие к антропоморфному «кругу жизни» планетной системы в районе орбиты Земли! По-видимому, почти в те же сроки, перекинувшись на Землю, Лунная «цепь» жизни прекратила своё существование на Луне, и наиближайшая наша соседка впала в состояние глубочайшего сна - Пралайю. (Современные научные исследования подсказывают, что 3,6-3,9 млрд. лет назад у Луны было магнитное поле, как, впрочем, и у Марса, а интенсивный вулканизм на ней прекратился ещё миллиарды лет назад.) Что касается Венеры и Марса, то, как сказано в Учении Храма (т. IV), обе эти планеты «связаны» с эволюцией Земли гораздо теснее, чем все остальные планеты (не считая Луны. - Ред.). В определённом смысле они являются Отцом и Матерью Земли». А вот непосредственная прародительница наша - Луна, ныне спутник дочери своей - нашей планеты, через огромное число лет должна раствориться в пространстве, и Земля тогда станет такой же безлунной, как ныне Меркурий с Венерой. Они тоже имели когда-то своих спутников- Матерей, свидетельствует «Тайная Доктрина» (в научном же мире существует версия, что Меркурий мог быть когда-то спутником Венеры). Таков же, вероятно, и Марс, ибо спутники его - не луны, а тела, захваченные из недалёкого от него пояса астероидов. Вот почему можно считать, что земноподобные планеты Меркурий, Венера и Марс старше Земли по развитию их волн жизни. Старше по возрасту пока и глубоко спящая Луна, чей возраст даже больше, чем у самого Солнца... На Меркурии жизненная волна уже выходит из состояния сна-обскурации, возможно, после своего невидимого VI Глобуса. Хотя имеются указания, что планета находится (почему-то) в своём «пятом круге» (22.08.1937. Высокий Путь). Приведём любопытные выдержки из Бесед Е.И.Рерих с Учителем. «Условия Меркурия очень тяжки, ибо движения стихий бывают разнородны - он именно находится в обскурации. Можно считать его по развитию выше Земли, ибо ему не грозит распад» (22.08.1937). Там «есть существа [люди], но с другими свойствами - например, могут подниматься на воздух» (22.01.1933). «Жизни, как мы её понимаем на Земле, на нём сейчас, конечно, нет. Новый цикл на Меркурии будет выше теперешнего земного цикла. Но близость планеты к Солнцу не обуславливает ещё её высшего развития» (23.09.1937). (Попутно отметим, что очень редкое небесное событие, раз в 2000 лет, - тесное сближение Меркурия с Венерой (0,6°) - произошло совсем недавно: 29 октября 2001 года в 17° от Солнца.) На Венере, наиболее развитой в духовном смысле планете, - высокое состояние 7-й фазы (Расы) на VII Глобусе (Круге), после чего уже давно невидимое обычным зрением её человечество должно покинуть этот свой «дом» и перейти в другой. На Марсе же оно во власти глубокой обскурации перед выходом, вероятно, на завершающую 7-ю фазу VII Глобуса. Так что в семье земноподобных планет единственно Земля не поспевает в разворачивании фаз становления жизни. На отставание человечества Земли в духовном аспекте не раз указывали Учителя в Беседах с Е.И.Рерих. Такая выделенность Земли не перекликается ли с её особым статусом в пространстве «золотого» спирального каркаса Солнечной системы - с теснейшим расположением около именно антропоморфного «круга жизни»? Быть может, имеется своя закономерность в более позднем обретении духовности как раз на той планете около солнцеподобной звезды, где природой предначертано оказаться в физически наиболее комфортной зоне - в антропоморфной? А наиболее плотными газовыми оболочками только и обладают здесь твёрдые, самые массивные планеты - зелёная Земля да голубая Венера. Итак, можно высказать одно осторожное предположение. Все «безлунные» планеты (Меркурий, Венера, сама Луна и Марс) несут или несли до обскурации на себе человечество либо перед, либо в своих старших Кругах, финальных для всей волны жизни. А ведь жить им вместе ещё около 5 млрд. лет. Столько будет ещё физически существовать обогревающее их, дарящее жизненные соки Солнце, а значит - и плотные тела планет. Разумеется, столько же времени, в лучшем случае, отпущено и нам на Земле, дабы заслужить, обрести высокое состояние духовности. Однако, прежде драматических эпох будущего ухода из самой Солнечной системы, земная волна жизни в её высшем проявлении, её Охранители и Ускорители, Сыны Света, её высочайшие Духи уйдут на другие планеты, в том числе и на Венеру. Называться тогда они будут Tulapacca - так это понятие звучит на древнейшем сокровенном языке «сензар». Рис. 2. Глобальный вид северного полушария Венеры. Изображение с центром на северном полюсе построено по радиолокационным снимкам «Магеллана». Яркий район ниже центра снимка — горы Максвелла Из Бесед Е.И.Рерих с Учителем М. мы узнаём многое, касающееся жизни на тонком плане сокровенной сестры-планеты. «Жена Вл. Будды - Яшодха - сейчас на Венере» (09.12.1927). Сам «Вл. Будда перейдёт на Венеру в другую расу - водителем, как и Вл.Христос» (22-03.1928). Мать Мира на Венере станет Её хранительницей; до Неё - хранитель незнакомый нам дух (24.03.1928); Лучи Венеры Ей ближе (30.08.1924). Переход самого Вл.М. на Венеру состоится не через тысячелетия, ибо вначале «Мы дадим период расцвета и творчества» (29.09.1934), видимо, для Земли. На Венере духовная Сущность Е.И.Рерих будет сотрудником Вл.М. (23.12.1927). «Для того, чтобы духам, переходящим с нашей планеты на Венеру, попасть в передовую группу эволюции, надо иметь соответствующее развитое сознание и сознательное устремление. При несовершенстве сознания, но развитии воли, духи воплощаются в птиц и другие менее совершенные формы» (08.03.1928). Узнаём, что самая высокая из планет нашей Солнечной системы влияет на центр Будцхи в тонком организме человека. Что Пространственные лучи Венеры противодействуют негативным излучениям Земли. Что «Луч Венеры может быть полезен, если коричневый газ не будет препятствовать» (26.09.1937). Что Урусвати (Е.И.Рерих) «чувствует острую боль магнитной стрелы»; она «приобщилась к течению волн дальней планеты» (31.07.1926). В тонком теле Е.И.Рерих осуществляла полёты на Венеру, и в её дневниках и письмах имеются различные описания этих необычайных состояний, картин, открывающихся перед внутренним взором: светло-зелёная поверхность с красочными, как бы геометрическими фигурами; моря с запрудами от воронок, смерчеотводы (такое видение благодаря тому, что Учителя «перенесли миг сознания Матери Мира в поле зрения Урусвати»; 17.01.1926). «Лучи Венеры - как чаша зелёная или лиловая. Приближаясь, видим спирали света, наполненные взрывами движения. Иглы спирали устремлены к светилу и несут разряжение атмосферы. Это несёт очищение воздуха и постоянную электрификацию. Это качество даёт возможность лёгкого подъёма на воздух и устраняет летательные машины, та же энергия устраняет все двигатели и создаёт пищевые продукты. Животных, соответствующих нашим зверям, нет, так же как и нет насекомых. Очень развиты птицы и рыбы, достигающие неописуемых красок и лёгкости сложения. Вообще состояние тел соответствует степени уплотнённого астрала, и потому пищевые продукты употребляются через обоняние - цветы, стебли и корни. Конечно, разложение смерти не существует, но тела, теряющие связующую субстанцию, разлагаются в воздух. Зарождение происходит по призыву из пространства. Притом нарождающийся дух как бы соответствует нашему семилетнему возрасту. Для зарождения выбирается удобное время электрических максим, и под фиксацией взгляда происходит уплотнение, начатое вращением световой спирали. Срок уплотнения недолог, равняется сорока годам, но зато нет существенных изменений в теле. Причём нарождённый дух кончает телесное развитие приблизительно через пять лет. Конечно, вся жизнь общинная. Многие птицы понимают язык. Созидательная работа направлена на обуздание океанов, ибо эта стихия под влиянием электрических волн с трудом поддаётся управлению. Часты губительные смерчи, возвышающиеся, как гигантские водные спирали. Также опасны воронки необычного размера и глубины. Вулканы и род северного сияния характерны. Сама темнота пронизана искрами4. Управление электрификацией пространства даёт возможность оповещения световыми надписями посредством сосредоточения волн. Рекорды знания наносятся на металлические пластинки и через известный период времени проверяются, сносясь с мирами. Работа идёт усиленная как по знанию, так и по растительному развитию, ибо питательность эманаций очень сложна. Можно постепенно выработать более простые сочетания. Связующая субстанция нуждается в питании определённых растений» (08.12.1925). А вот из одного письма Е.И.Рерих: «На высших планетах меньше животных, и они гораздо совершеннее. Так, на Венере нет насекомых и хищников. Там настоящее царство полётов, летают люди, летают птицы и даже рыбы. Причём птицы понимают человеческую речь. Краски птиц и рыб достигают изумительной красоты разнообразия» (27.08.1938). Рассказы о посещении Венеры в духе слышала и сподвижница Рерихов - Зинаида Фосдик: «Е.И. говорила, что на Венере люди живут в уплотнённом астрале до 40 лет, затем дезинтегрируются, а дети появляются, соответствуя нашему семилетнему возрасту на Земле. Затем, чтобы иметь ребёнка, мужчина и женщина вызывают энергию пространства и, фиксируя взор, создают новое существо». В беседах с Вл.М. встречаются советы, даваемые Елене Ивановне в отношении полётов к Венере: они физически сказываются на нервах ног и на солнечном сплетении, так что «каждую ночь летать нельзя, ибо без ног будем» (12.01.1926). Каждая планета являет собою ступень лестницы восхождения монады в её непередаваемо длинном пути совершенствования той Индивидуальности, что заложена в сокровенном зерне духа5. Не потому ли в 1953 году Елена Ивановна писала в Америку, что «Духи Венеры изжили все элементы и тончайшие энергии в атмосфере, её окружающей, и нуждаются в новом "домике" для обогащения развития как духовного, так и ментального»? Во 2-м томе «Тайной Доктрины» имеется указание, что «каждый мир имеет свою матерь-Звезду и сестру-Планету. Так, Земля - усыновлённое чадо и младший брат Венеры <...> Все сознательные, законченные существа (завершённые семеричные люди или высшие существа) получают с самого начала формы и организмы в полной гармонии с природой и состоянием Сферы, ими обитаемой». Теперь об удивительной информации, касающейся Венеры и пшеницы (!), она имеется в «Теогенезисе» - продолжении «Тайной Доктрины», полученном через Франчиа Ла Дью в начале XX века в Храме Человечества (Т. IV, с. 152, 153): « Хотя мы можем не представлять, в какой именно период мировой истории зародыши пшеницы были перенесены с планеты Венера на Землю, но мы знаем, что по пищевой ценности пшеница далеко превосходит все остальные зерновые и ближе обещанному "Пурпурному Зерну, дару, полученному от Богов", чем все остальные известные человеку формы пищи <...> Пурпур не первичный цвет. Это комбинация красного и синего, цвет вторичный. Марс и Венера - взаимодополняющие планеты, и символически их можно обозначить красными и синими цветами, соответственно. Если взаимодействие сил Марса и Венеры породило на Венере первоначальный зародыш пшеницы, а Венера передала этот зародыш Земле, то пшеница символически может быть обозначена пурпурным цветом, и тогда Пурпурное Зерно действительно будет даром, полученным прямо от Богов - Правителей Планет»6. Можно напомнить в связи со сказанным, что римская богиня садов Венера, по некоторым предположениям, первоначально была персонификацией астрального понятия «милость богов» (venia). В астрологии планета Венера определяется как милостивое ночное светило. «Древние знали об Огне Венеры. <...> Оставшиеся поверья о Венере, принимающей изобилие, относятся к явлению объединения. Древние мифы о летающих птицах Духа Высшего, на груди которого было изображение женщины, есть символ объединения (см.с. 60 ). <...> Индусы знают в духе, почему они чтут Венеру» (17.03.1934). Когда-то Венеру, по латыни, именовали «Люцифером», то есть «несущей свет», ибо в качестве утренней звезды на восточной части неба она предвещала восход Солнца, и длится это примерно 263 дня. Другая её видимость - вечерняя - на западной части после захода нашего светила занимает столько же дней. Кстати, возраст плода человека при рождении, начиная с момента оплодотворения, составляет в среднем почти столько же дней - 266 ± 7 дней, а это, заметим, можно выразить через число золотого отношения Ф, ибо 262 : 100 Ф2, где Ф2= 2,618... Исследователи усматривают примерную связь между сроком беременности, длительностью видимости Венеры как утренней или вечерней звезды и ритуальным календарным циклом в 260 дней у древних народов Месоамерики - майя, ацтеков. Именно там возник культ «Пернатого Змея» Кетцалькоатля, легендарного героя, божества, имеющего двойственную природу, как и умирающая и воскресающая Венера. Древние майя, как и жители Месопотамии времён первой Вавилонской династии (1829-1530 гг. до н.э.), знали о том, что Венера совершает пять 584-дневных циклов за 8 солнечных лет. Каждые 8 лет конфигурация Венеры (положение относительно Солнца и Земли) точно попадает на ту же календарную дату. Причём, у древних месоамериканцев появление Венеры, например, после фазы НИЖНЕГО соединения с Солнцем привязаны к датам 260-дневного ритуального календаря. Этот календарь сводит пары из 13 чисел и 20 наименований во всевозможных сочетаниях, наделяя каждый из 260 дней своей неповторимой особицей. Подгонка движения Венеры на небосводе к такому календарю достигалась с огромной точностью - плюс-минус 2 часа за интервал в 481 год. Фактически майя наблюдали не за планетой, а за своим небесным божеством (Крапп Э.К. Астрономия: легенды и предания о Солнце, Луне, звёздах и планетах. Пер. с англ. М., Фаир-пресс, 1999). Рассмотрим всю группу «чисел Венеры» (117, 225, 243, 584), характеризующих в земных сутках её специфические периоды по отношению к звёздам, Солнцу и Земле7. Сочетание периодов в 117 и 584 дней обеспечивает такую динамическую «сцеплённость» Венеры с Землёй (584/ 117 = 5), в результате которой в момент НИЖНЕГО соединения Венера обращена к Земле всегда одной и той же стороной своей поверхности. По признанию самих учёных, причины подобной синхронизации до конца пока не ясны, так как единственно приливные силы, а они малы, для объяснения недостаточны. А, кстати, не данный ли эффект вызвал у древних, осведомлённых о нём, поклонение Венере как великому ёмкому символу ЗЕРКАЛА? Запечатлено это и в египетском иероглифе Венеры8, ставшем потом астрологическим и астрономическим знаком планеты, а также в традиционной форме самого зеркала - круг (символ вечности) и внизу крест - вседержитель (символ двуединства, слитых в равновесии противоположных, полярных стихий): Сама расстановка двух сакральных фигур (креста под кругом) - не есть ли это описание НИЖНЕГО соединения Венеры с Солнцем, когда она смотрит на Землю одним и тем же ликом, словно неустанно поднося к нам зеркало, и мы всегда видим в нём самих себя? Ведь сходство Земли и Венеры велико. В то же время крест (как и квадрат) есть знак Земли, а круг - может быть знаком Солнца; поэтому касание креста и круга - не есть ли указание на то, что в это время Венера расположена строго между Солнцем и Землёй? А ведь июньское прохождение Венеры по диску Солнца 2004 г. как раз соответствует НИЖНЕМУ соединению, то есть ситуации «зеркала», чего нельзя уже будет сказать о 2012 г. И мы заглянули в него как раз совсем недавно... Любая древняя традиция особо почитала Венеру хотя бы потому, что это самое яркое звездообразное светило на земном небосклоне, олицетворяющее одновременно и уход с земного плана, и воскресение. Поэтому в Древнем Египте, в эпоху Нового Царства, она, как божество, иногда выступала под именем Осириса. В Древней Элладе ассоциировалась с Афродитой, родившейся из морской пены. Так как основная добыча меди велась на о. Кипр, то Афродита соотносилась именно с медью, потому - зелёным цветом, растением, а камнем - изумрудом, птицей - голубем. Существует мнение, со слов Платона, что у Венеры истинное её имя скрыто и ведомо было лишь египетским и сирийским астрологам. В Древнем Вавилоне богиню мудрости и любви Афродиту именовали Иштар; шумеры называли её Инанна. В далёкой Индии Венерой была Сукра (Меркурий - Будха, Марс - Мангала, Луна - Сома, Солнце - Рави), а ещё восточнее, в Китае, - Тай по, то есть «Великая Белизна». Сияние голубой утренней «звезды» манило, лучи её несли не разгаданную до сих пор великую тайну, а уходившее за горизонт Солнце будто оставляло людям Земли отсвет великой надежды... * * * Расставшись с коротким пересказом и анализом эзотерических истин, относящихся к Венере и её околосолнечному планетному окружению, обратимся напоследок к реалиям физического плана, столь дорогою сегодняшней науке. Речь пойдёт об удивительной взаимообусловленности геометрических параметров кругообразных орбит планет в нашей Солнечной системе. Орбиты можно спроецировать на общую их плоскость обращения вокруг Солнца, например, имея в виду предложенный нами плоский спиральный «золотой» каркас, образованный двумя архимедовыми и двумя «золотыми» логарифмическими (как у раковины Наутилус) спиралями. Или орбиты можно достроить до трёхмерных сфер и последовательно вписывать в них и описывать вокруг них те или иные Платоновы тела (тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр), как это делал ещё И.Кеплер, а недавно повторил, успешно расширив процедуру и для всех внешних планет, Кеплеру не известных, В.А.Макаров (см. Ежегодник «Дельфис-2003»). Каждая из двух геометрических процедур, то есть проводимых на плоскости или в пространстве, поддерживает друг друга в том, что демонстрирует особую, нетривиальную связанность орбит планет друг с другом в их усреднённом варианте - круговом, чему, вообще говоря, орбиты весьма привержены, и это одна из редких особенностей нашей Солнечной системы среди других, уже открытых, планетных систем. Сейчас нас будет интересовать ситуация с внутренними планетами и, прежде всего, с Землёй и Венерой в рамках нашего подхода - «золото-спирального» (рис. 3). Итак, в основании рисунка - четыре спирали каркаса. Пересечения архимедовых ветвей с логарифмическими в точках В 1 Y 1 , X 1 с большой точностью локализируют средние расстояния до, соответственно, Меркурия, Венеры и Марса. Пояс астероидов и орбита Земли - вне всяких пересечений, и тем самым они выделены и определённым образом даже формально согласованы. Если Земля располагается поблизости от специфического уровня релаксации (eR 0 2,7 R 0 ), нейтрального к конкретной форме логарифмической спирали, и от рядом находящегося уровня вращательной коротации (Ф2 R 0 2,6 R 0 ), связанного и с этой формой, и с величиной цикла, а оба они выделяют в системе «круг жизни» (антропоморфной), то раздробленный на малые тела пояс астероидов тяготеет именно к той области, где архимедовы и логарифмические спирали никак не пересекаются - их ветви параллельны друг другу. Рис. 3. «Золотой» спиральный каркас и орбиты внутренних планет Солнечной системы. Специфика геометрического расположения особых точек на орбитах и характерных точек «золотого» каркаса Ориентация всех точек пересечения и обоих видов спиралей, и этих спиралей с круговыми орбитами планет оказывается совершенно нетривиальной, «сдерижированной» неким единым законом. Конечно, он «увязан» и с гравитацией (при генезисе системы - с волнами плотности, например, в Галактике, следующими как раз вдоль «золотых» спиралей), и с корпускулярными потоками от Солнца (его «ветром», «дующим» вдоль архимедовых спиралей), и с проявлением антропоморфного вида жизни в районе «круга». Каковы же геометрические особенности? Что касается Земли, то мы опять сталкиваемся с проявлением КВАДРАТА9: угол между точками пересечения земной орбиты ветвями архимедовой и «золотой» логарифмической спиралей составляет практически 90° (квадрат NLN'L' на рис. 3). Этот вписываемый в орбиту Земли квадрат практически касается орбиты Венеры (вспомним, что и икосаэдр в сфере орбиты Земли содержит сферу орбиты Венеры): точка пересечения спиралей (Y 1 ), задающая среднюю позицию Венеры относительно Солнца, почти что принадлежит одной из сторон указанного квадрата. Более того, также и точка пересечения спиралей (X 1 ), определяющая локализацию орбиты Марса, принадлежит продолжению стороны квадрата (L'N'). То есть все четыре возможных пересечения спиралей и орбит для трио соседствующих планет - Марса, Земли, Венеры - лежат на одной прямой и отстоят друг от друга на примерно одинаковом расстоянии, равном диаметру внутренней зоны системы (2R 0 ) - модульной в её пространственной организации и почти совпадающей с областью, «обегаемой» Меркурием вокруг Солнца (X 1 L' L'Y 1 ' Y 1 'N, или NY 1 Y 1 L LX 1 ')! Даже более частные особенности внутреннего «устройства» квадрата впечатляют. Отрезки, соединяющие точки пересечений архимедовой спирали с орбитами Венеры и Земли (NY 1 ,', N' Y 1 ), близко проходят от аналогичных точек для орбиты Меркурия (В 1 , В 1 '). В определённой мере сходная ситуация и для точек пересечения орбит с «золотой» спиралью (L'Y 1 , Y 1 'L и точки S', S). Что же касается ситуации с поясом астероидов, то и здесь имеются свои «правила поведения». Точки пересечения двух видов спиралей со средней кольцевой зоной пояса образует огромный пространственный почти что прямоугольник (со сторонами 2:3). Его большая сторона ориентирована, как и луч, соединяющий точки пересечения для орбиты Марса (X 1 или X 1 ') и точку пересечения орбиты Земли с «золотой» спиралью (L или L'), то есть как направление X 1 L. Одна из диагоналей прямоугольника, оказавшись параллельной исходной полярной оси в наших расчётах, параллельна и двум сторонам квадрата, то есть отрезку X 1 N' или X 1 'N (Марс-Земля-Венера-Земля). Можно сказать, что «печатью» таинственного прямоугольного «конверта», где уместились орбиты всех земноподобных планет с Луною и Солнцем, служит важная внутримеркурианская область. Она как бы самая сердцевина цветка, раскрывающая свои лепестки вплоть до орбиты Земли; как бы тёмный зрачок глаза, а вокруг жизненосная зелёно-голубая радужка с орбитами Земли и Венеры; как бы своего рода пробоина, вокруг которой лучатся частые трещинки от взрыва - взрыва жизни вокруг кольца «круга жизни». Да и сам этот «круг» по размеру- словно тоже пробоина, посылающая импульсы взрыва вплоть до пояса астероидов. И расстановка этих элитных орбит в пространстве (Меркурия, Земли, середины пояса) всегда и всюду следует правилу УТРОЕНИЯ масштабов (см. «Дельфис» №4(12)/1997). Так подобие, изоморфизм неустанно правят в мире проявленных форм... Отчётливо видно, что конфигурация двух архимедовых спиралей10 в границах орбиты Венеры прекрасно вырисовывает восточный символ Тайцзи - «инь-ян». Возникает подозрение, что древние жрецы, тем более особо почитающие Венеру, а Землю наделяющие атрибутами квадрата, были весьма осведомлены о многих тонкостях устроения Солнечной системы. Соединение в системе вихревого механизма, учитывающего действие вдоль радиусов-векторов равномерных движений (а это порождает архимедовы спирали) и экспоненциальных (дающих логарифмические спирали), вместе с принципом «золотой» гармонии (приводящим и «золотым» логарифмическим спиралями) - всё это способствует тому, чтобы находиться Земле и Венере в особой пространственной взаимосвязи, впрочем, как и другим близким к Солнцу планетам. Примечание 1 Любопытно, что по крайней мере уже 250 млн. лет северный магнитный полюс Земли остаётся практически раздвоен (не в пример южному) - см. статью Г.А.Шмонова в «Дельфисе» №1(33)/2003. 2 В интервале с 1560 по 2230 гг. теснейшие соединения Венеры и Юпитера (прохождение Венеры по диску Юпитера) в среднем случается раз в полтораста лет. Практически в XX веке их не было! Покрытия Венерой Юпитера в указанном интервале следующие: 1570,1818, 2065, 2123 гг. Ближайшее - в соединении с Солнцем! 3 При указании в скобках дат имеются в виду: Высокий Путь. В 2-х ч. М., Сфера, 2002; Откровение. М., Сфера, 2002; а также письма Е.И.Рерих. 4 Не раз астрономы сообщали, что иногда ночная сторона Венеры слегка светится. В декабре 1978 г. были обнаружены многочисленные электрические разряды в её атмосфере, молний здесь оказалось значительно больше, чем на Земле. Электрически активные зоны в атмосфере имеют глобальную протяжённость, концентрируясь в нескольких районах планеты, в частности, у горных массивов Бета и Феба, которые геологи относят к вулканическим. Причём наблюдается корреляция районов регистрации электромагнитных импульсов с местами расположения гравитационных аномалий, которые на Земле обычно сопутствуют молодому вулканизму. Тем не менее, в основном атмосфера Венеры чиста, словно лишена вулканической пыли. Это огромный газовый океан из раскалённого углекислого газа, куда проникает свет Солнца, но его рассеяние столь велико, что различить сквозь него поверхность планеты невозможно (см.: Ксанфомалити Л.В. Парад Планет. М., Наука, 1997). 5 Кстати, один из мудрейших людей современной Индии - Баба Бирса Сингх (см. с. 119), рассказывая о своих видениях различных планет, очень метко выразился, что у каждой из них своя энергия, своя аура. То есть своя отличительная энергетика, различная по качеству и мощи - как и у людей. 6 Любопытно, что роль зерновых культур для нас, землян, настолько велика, что в экономике ключевая цена в общем ценообразовании - это цена именно на зерно. Но ещё более интересно и удивительно то, что знаменитые «Круги на полях» у нас на Земле возникают именно на полях спелой пшеницы (см. статью В.А.Черноброва в номере). 7 225 дн. - сидерический период обращения вокруг Солнца (по отношению к звёздам); 243 дн. - сидерический период вращения вокруг оси (по отношению к звёздам); 117 дн. - синодический период вращения вокруг оси (продолжительность её солнечных суток); 584 дн. - синодический период обращения (по отношению к Земле, то есть повторяемость нижнего соединения Венеры с Солнцем, когда она ближе всего к Земле). 8 Это яйцо (Мировое Яйцо), которое стоит вертикально, поддерживаемое священным Тау. 9 См. нашу статью в «Дельфисе» №1(37)/2004 г. 10 Кстати, постоянно меняющих свой угол наклона к окружности от 90° в центре до 0° на бесконечности. Так, на уровне орбиты Земли этот угол составляет 23,5°, как, кстати, и современный взаимный наклон её экватора и эклиптики! Простое ли это совпадение? Напомним, что у логарифмических спиралей этот угол не меняется, и у «золотой» он составляет - 8,7°.