88(4/2016) Наш семинар Рериховское движение на распутье Иванов А.В., доктор философских наук

Фотиева И.В., доктор философских наук

Шишин М. Ю., доктор философских наук Содержание Живая Этика и мировая культура Опасность магизма Деятельность рериховских групп и проблема «культа личностей» Обострение проблем, связанных с наследием семьи Рерихов, вызвано многими причинами, как внешними, так и внутренними. Внешние, конечно, надо анализировать и принимать меры, что и делают многие активисты, и это важная работа. Но не меньшую, точнее, куда большую роль играют факторы внутренние, и кому, как не рериховцам, казалось бы, об этом знать? И действительно, на эту тему тоже много пишут, выдвигая на первый план сегодняшний раскол в рериховском движении (далее – РД). Но ведь сам раскол возник не на пустом месте. Он, в свою очередь, вызван целым рядом серьёзнейших факторов, на которые обращают мало внимания. Поэтому, хотя мы уже излагали своё видение современной ситуации в РД, но решили вернуться к сказанному, уточнив и дополнив наши тезисы. Подчеркнём: выделяя проблемы движения, мы не хотим сказать, что они повсеместны. Безусловно, хватает истинных последователей и групп, которые работают в разных направлениях. Но суть в том? что общество по большей части судит не по ним. У кого возьмёт интервью журналист? У того, кто громче выступает, претендует на роль нового гуру, делает сенсационные заявления. Поэтому необходимо открыто обсуждать сложные вопросы, корректировать и своё видение, и общественное мнение. Добавим также, что то, о чём мы пишем, – не голословные утверждения; все выводы основаны на фактах. При этом мы специально не называем имён: дело не в конкретных личностях, а в тенденциях. Живая Этика и мировая культура Нет ничего страшнее деятельного невежества. И.Гёте Что означает быть последователем Рерихов? Ответ, казалось бы, прост. Любое движение, религиозное или светское, предполагает, что человек сознательно принимает определённое мировоззрение и действует согласно ему в своей жизни. Эта формула применима и к РД. Но на практике всё куда сложнее. Прежде всего принципиально важно, насколько глубоко и осмысленно человек примет данное мировоззрение. Если оно воспринято упрощённо, поверхностно, не обогащается новыми знаниями и глубокими размышлениями, то неизбежны серьёзные искажения, деформации учений. Примеры этого повсеместны – начиная от мировых религий и заканчивая такими движениями, как, например, толстовство. Отсюда вытекает важное требование: постоянное углубление и расширение своих знаний и развитие искусства мышления. И здесь очевидна первая проблема в РД: многие рериховцы убеждены, что нет никакой нужды серьёзно изучать мировую культуру, философию, науку. Эта проблема кажется не самой острой, но она скрыто «подпитывает» многие другие. Причины её различны. Одни считают, что в книгах Учения «уже всё сказано»; другие видят весь смысл лишь в его моральном компоненте. Третьи акцентируются на развитии необычных восприятий, приобретении «сверхспособностей». Есть и довольно большая часть рериховцев, которые что-то читают, но крайне поверхностно, видимо, из-за элементарной лени. Они выхватывают отдельные тезисы и повторяют их как заклинания (типа «космическое мировоззрение», «мировая энергетика») на всех встречах и конференциях. Всё это тем более странно, что сами Рерихи были всесторонне образованными людьми. На кого же ориентируются эти «последователи»? А Е.И.Рерих особо отмечала, что Учение Живой Этики (подчеркнём: сложнейшее и глубокое философское учение!) может быть адекватно воспринято лишь высококультурным сознанием – не только в смысле нравственном, но и в смысле глубоких знаний. И все любят цитировать тезис: «Новый мир придёт на кончике пера учёного». Но что это значит? А то, что Живая Этика ни в коей мере не призвана подменить собой основные сферы человеческой культуры: науку, религию, философию, искусство. Её цель иная – предложить ключевые идеи, которые позволят правильно интерпретировать и сложить в целостную картину огромный массив знаний, накопленных человечеством в этих сферах, – как крупинка, брошенная в перенасыщенный раствор, превращает хаотичную массу в кристаллическую структуру. Уже общепризнано, что современное знание расколото по всем линиям и необходим мировоззренческий синтез, о котором говорила ещё Е.П.Блаватская. Этот синтез должен осуществляться и в масштабах общества, и в сознании каждого человека. Но ведь для синтеза нужен материал – иначе что синтезировать? Значит, надо шаг за шагом овладевать знаниями, которые добыты самоотверженным трудом многих поколений учёных, философов, деятелей культуры. Разумеется, Учение даёт и ряд ориентиров на овладение знаниями более высокого уровня, и это особая тема. Но если человек не развивает «земное» мышление, то у него по-настоящему не сформируется и «надземное»; в эволюционном восхождении нельзя перескочить ни через одну ступень. Теперь кратко суммируем последствия невежества: 1. Слабое знание и понимание самой Живой Этики и ложная трактовка её положений. Это не только теоретический, но и важный практический вопрос: сплошь и рядом подобные «последователи» активно вмешиваются в образование, культуру, медицину, внося хаос в сознание общества и дискредитируя само Учение. Конечно, если человек лишь «для себя» читает Живую Этику и ограничивается моральной практикой, не претендуя на роль знатока и миссионера, то это вполне нормальная позиция. Но в конечном итоге он тоже упрётся в тупик. Ведь и нравственное сознание также нуждается в развитии. А для этого надо понять, в чём это развитие состоит, то есть нужны опять же знания и размышления. 2. Неспособность вести грамотные и корректные дискуссии по поводу тех или иных вопросов Живой Этики. Невежественные последователи просто не умеют это делать и к тому же, как правило, крайне самоуверенны, не умеют слушать оппонента. 3. Ложно оккультная, «магическая» трактовка Живой Этики и в итоге – склонность к тому, что Е.И.Рерих называла «низшим психизмом» (об этом – ниже). Иногда приходится слышать: в Живой Этике много критики в адрес науки, так зачем её изучать? Но цель критики – не перечеркнуть науку, а расширить её теоретические и методологические рамки. А для этого надо хорошо знать изнутри её сильные и слабые стороны. Грамотно критиковать и тем более совершенствовать можно лишь то, что глубоко знаешь. Конечно, в РД есть прослойка настоящих учёных, но круг их довольно узок; к тому же бо́льшая часть занимается биографическими, историко-культурологическими аспектами наследия семьи. Это важно и нужно, но необходимо и углубление в более сложные научные и философские темы, а таких авторов можно пересчитать буквально по пальцам. Многих останавливает то, что здесь требуются высокопрофессиональный подход и большой труд; некоторые же боятся открыто высказывать свой интерес к теософии и Живой Этике, рисковать научной репутацией. Но, во-первых, труд не должен пугать подлинных последователей. Во-вторых, если исследование проведено на высоком профессиональном уровне, с применением научной методологии и терминологии (а всё это вполне возможно), то нет причин слишком уж бояться за репутацию. В-третьих, последователи должны в первую очередь думать не о своей репутации, а о репутации Учения, которая пошатнулась в результате выступлений лжепоследователей. Поэтому серьёзные работы, демонстрирующие громадный научный и мировоззренческий потенциал Живой Этики, сегодня крайне нужны. В связи со сказанным следует сделать одну важную оговорку. Философский и научный подход к Живой Этике не должен быть плоско-рациональным, редукционистским, порождать поверхностные схемы, которые не только ничего не проясняют, но уводят в сторону. Увы, такое тоже часто приходится видеть. Здесь стоит вспомнить принцип «учёного незнания», высказанный ещё Сократом и впоследствии промысленный гениальным философом Возрождения, учёным-экспериментатором, просветителем и кардиналом Николаем Кузанским. Он гласит, что подлинное знание всегда соседствует с осознанием глубин собственного незнания; причём чем знания шире и глубже, тем острее у человека ощущение бездн того, что пока ещё недоступно его пониманию. Этот принцип в полной мере применим по отношению к «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской и к Живой Этике. В них, как и во всех надземных текстах, хранится над-человеческая мудрость, постигать которую предстоит ещё многим поколениям людей в новых культурных и социальных условиях. Поэтому там есть запредельные для понимания фрагменты и понятия, относительно которых честный интерпретатор ощущает всю слабость и ограниченность своего земного сознания. Более того, уже привычные для многих понятия типа «психическая энергия», «тонкий план», «пространственный огонь», – которыми с поразительной лёгкостью оперируют некоторые последователи, – на самом деле несут в себе огромное количество загадок и нюансов. Их ещё предстоит максимально тщательно (а не «по верхам») анализировать, сопоставлять с теоретическими и эмпирическими знаниями современной науки. Поэтому любая безапелляционность суждений, претензии на полноту понимания Живой Этики, создание упрощённых моделей-схемок – едва ли не главные свидетельства невежества. Здесь нужны в первую очередь личное смирение и самокритичность, настроенность на взаимно уважительный диалог с другими авторами. А главное, повторим, – готовность бесконечно углублять понимание Учения параллельно с осознанием масштабов собственного незнания. Опасность магизма Рассмотрим теперь более подробно магический уклон в интерпретации Живой Этики, который стал особенно заметным в последние годы. Для РД он непростителен, если учесть всё, что сказано о магии в Живой Этике и в письмах Е.И.Рерих (мы здесь объединяем для простоты магизм и «низший психизм»). Вначале попробуем определить, в чём отличие магизма от подлинной духовной практики. Во-первых, магия, как многократно сказано в Учении, искусственна; это набор узкоспециальных методов, причём сегодня практически полностью искажённых. Во-вторых, – самое главное – она не предполагает качественной духовной трансформации личности, её эволюционного преображения (или «обожения», в христианской терминологии). Знания и умения, полученные в результате магических практик, становятся просто неким «довеском» к той же самой эгоистической, индивидуалистичной личности. Поэтому на низшем уровне приёмы магии используются для сугубо земных целей: власти, успеха, материального благополучия. А далее, на верхних уровнях, некоторые аспекты личности действительно трансформируются, но человек точно так же нацелен на собственное благополучие. Отличие лишь в том, что это благополучие становится более утончённым. Магу неинтересны грубые и слабые земные удовольствия; он стремится к получению новых ярких переживаний, к осознанию своего превосходства над другими. Ему даже знакома и радость познания; но всё это, повторим, подчинено не общему благу, а себе самому. Здесь нет главного: чувства единства мира и ответственности за мир; жертвенности и сердечности; включённости в духовную иерархию. Мы не хотим сказать, что в РД магизм присутствует в этой буквальной форме; если это и есть, то в редких случаях. Но зато много проявлений, которые при неблагоприятных обстоятельствах могут к нему привести. Первое – это, как уже сказано, исключительный акцент на развитие тонких восприятий. Как известно, это нормальный и необходимый эволюционный этап. Но, отдельно взятые, они никоим образом не свидетельствуют о духовности. Это лишь новые познавательные механизмы: не считаем же мы признаком духовного развития нормальные зрение или слух? Потому, с одной стороны, человек, безусловно, должен способствовать утончению своих восприятий. Но не искусственными психопрактиками, а естественными путями. Искусство, общение с природой; контроль над хаосом мыслей; развитие сосредоточенного и напряжённого мышления, овладение важнейшим в жизни «искусством любви»1 – всё это издавна практиковалось; и Живая Этика лишь углубляет и системно обосновывает именно этот подход. А с другой стороны, повторим: эти утончённые восприятия важны не сами по себе; они лишь дают возможность поднять на новый уровень все формы нашего самоотверженного труда на общее благо. Если же они превращаются в самоцель, то это уже путь к магизму. Казалось бы, это общеизвестно. Но авторы статьи всё чаще сталкиваются с группами, именующими себя «рериховскими», активно выступающими, стремящимися войти в общественные комиссии, идущими с «проповедями» в школы и т.д. И в то же время откровенно магически ориентированными. Хаос, который они сеют в головах людей, просто невообразим. Второе распространённое сегодня и не менее опасное проявление магизма – контактёрство. Правда, его довольно активно обсуждают на рериховских сайтах, но легко видеть, что здесь нужна совместная выработка критериев. Попробуем в первом приближении их сформулировать. Как известно, то, что расплывчато именуют «контактами», может иметь разные природу и цели. Первый вариант – передача нового Учения через высоких учеников. На эту тему Е.И.Рерих высказывалась недвусмысленно: никаких новых учений ещё очень долго не будет. И это понятно: дай бог нам понять всю глубину теософии и Живой Этики. Поэтому претензия на новые учения или даже принципиальное развитие идей Живой Этики – прямой критерий подделки. Второй вариант – указания и записи отдельным людям. Тут больше всего проблем: как отличить подлинные тексты и подлинность контакта? Сердечная реакция – самый ясный критерий, но можно ли быть уверенным, что в тебе говорит именно она, а не субъективные эмоции? Поэтому стоит, во-первых, руководствоваться рационально-критической установкой в отношении содержания подобных текстов. Подавляющее большинство таких «откровений» логически противоречиво и хаотично, а главное, не несёт абсолютно ничего нового, часто состоит из ложно пафосных лозунгов, а то и из тех же магических указаний. Во-вторых, ясно, что частные указания лишь в исключительных случаях предназначены для обнародования. И когда автор выносит их на широкое обозрение – это прямой повод усомниться. И главное: если такие тексты и не несут ничего явно тёмного, то остаётся вопрос: каков их источник? Ведь здесь нет промежуточных решений: это или высший источник, или нет. И в последнем случае такой контакт, как минимум, бесполезен, а то и представляет собой вариант одержимости. Почему же люди вопреки прямым указаниям тянутся к подобным текстам? Е.И.Рерих уже ответила на этот вопрос, сравнив таких «последователей» с воробьями перед рассыпанным зерном. Не успев схватить и проглотить одно, уже хватаются за другое. Жажда новизны; неумение (опять же!) глубоко размышлять над первоисточниками; нежелание напряжённо работать в плане применения Учения к своей жизни – вот основные причины. Живая Этика и труды Е.П.Блаватской, повторим, дают такой неисчерпаемый материал для познания и самопреображения, что человек не успеет за одну жизнь осмыслить даже десятой их части и совершенно не нуждается в новых «откровениях». Деятельность рериховских групп и проблема «культа личностей» Если проанализировать сайты рериховских организаций и различные бюллетени, то легко заметить, что в основном работа групп сводится к следующим формам: – просветительская работа общего характера в сфере биографии семьи Рерихов (а также, в меньшей степени, Е.П.Блаватской), этапов и направлений их многогранной деятельности: лекции, выставки, фильмы; публичные празднования памятных дат; – научные конференции; – педагогическая работа в школах; – внутрирериховские мероприятия: издание и распространение книг и журналов; встречи, круглые столы по разным вопросам; приёмы иностранных рериховских групп; культурные мероприятия: выставки художников; музыкальные вечера и т.д.; практическая работа в русле исследования так называемых «тонких проявлений». Проанализируем их по пунктам. Просветительская работа. Мы не будем останавливаться на качестве лекций, фильмов и пр., об этом уже говорилось выше. Возьмём лишь то, что действительно отличается высоким качеством, и здесь нет сомнений, что такая работа в массах всегда будет нужна. По сути, это просветительский аспект социальной деятельности РД. Однако почему вся социальная работа свелась только к этому? Сегодня в обществе целый ряд серьёзнейших проблем: экологические вопросы; наступление ювенальной юстиции вкупе с другими формами разрушения семьи; развал образования и многое другое. Общественные организации борются с ними, и с успехом, но почему РД большей частью стоит в стороне? Ведь в Живой Этике сказано и о необходимости спасать природу, и о важности борьбы за мир, за межнациональное и межрелигиозное согласие, за здоровую семью, о недопустимости издевательства над животными и т.д. Сведение всей социальной активности к узко-рериховской тематике грозит сектантством и не согласуется с принципами Учения. С другой стороны, некоторые последователи, напротив, готовы превратить РД в политическую партию. Их ошибка в том, что они пытаются заменить эволюционный путь развития общества революционным, что всегда приводит лишь к насилию и смене одной властной верхушки другой, но с теми же целями и личностными качествами. И, на наш взгляд, мало ценности имеют весьма популярные публичные празднования различных дат. Чаще всего они проводятся формально; собираются либо лишь «свои», либо, напротив, случайные люди; нет никакого «сухого остатка», и всё это часто хочется охарактеризовать как «рериховскую тусовку». И, главное, возникает вопрос: может, давно пора уже не праздновать – как, например, недавний юбилей трансгималайской экспедиции, – а искать деньги, людей и готовить программу новых экспедиций, как Рерихи и делали? Почему же последователи предпочитают праздновать? Потому что это проще, приятнее и не требует усилий? Что же касается возросших контактов с иностранными группами, то они нужны, но лишь как прелюдия к совместной практической работе. К сожалению, они также часто превращаются в самодовлеющие «тусовки». Научные конференции – о них уже достаточно сказано в первой части; добавим лишь, что это очень важное направление, но при условии хорошего качества выступлений и итоговых публикаций. И главное – чтобы их итогом становилась совместная качественная аналитическая работа над идеями теософии и Живой Этики. Педагогическая работа. Её значимость трудно переоценить, но и здесь есть ряд проблем. Во-первых, прямая проповедь Учения в школах сегодня не только не полезна, но просто вредна, так как «не по сознанию» нынешних детей. Это большая тема, которую стоило бы отдельно обсудить. Во-вторых, повторим, надо сегодня срочно спасать образование как таковое. Говорить о принципах гуманной педагогики бесполезно на развалинах школы и вуза – а это нас и ждёт в скором времени (разве что новый министр остановит развал, на что, правда, мало надежд). Но для этого, снова повторим, надо не замыкаться в узко-рериховских рамках, а потрудиться прежде всего вникнуть в проблему. Ну и, наконец, внутрирериховские мероприятия – «законная» часть деятельности групп, но тут опять всё зависит от качества, а оно – от уровня сознания организаторов. Резюмируем сказанное. На наш взгляд, движению пора существенно расширить и свой кругозор, и спектр тем и направлений, чтобы, повторим, избежать опасности сектантства. Важнейшими условиями этого являются, во-первых, постоянное самообразование и саморазвитие, во-вторых, – и тут мы немного коснёмся сегодняшней ситуации – прекращение агрессивного противостояния и переход к спокойным и аргументированным обсуждениям. Принцип «учёного незнания» подразумевает прежде всего критическое отношение к самому себе. И в связи с этим остановимся ещё на одной проблеме – ложном понимании принципа иерархии и тенденции культа личностей. Прежде всего следует вспомнить, что именно является главным признаком духовного лидера? Это его личностные качества, которые скажутся и на результатах его деятельности. Их много, и среди них важнейшее значение имеет отсутствие самости и вытекающих из неё следствий: властолюбия, нетерпимости, склонности к авторитарному учительству, чувствительности к лести и др. Отсутствие самости, личная скромность, терпимость отличали всех известных нам подлинных духовных лидеров. Далее не забудем, что даже санкционированные поручения и задания из высоких источников ещё не являются критерием избранности. Ведь, во-первых, конкретные задания даются разным людям, лишь частично готовым, со многими недостатками, а отнюдь не только высоким ученикам. И, во-вторых, нельзя забывать про принцип свободной воли. Даже если на данный момент человек удовлетворял необходимым требованиям, то нет никаких гарантий, что со временем он удержится на высоте. Общеизвестны примеры полного отпадения тех, кто вначале был приближён. А уж случаев развития каких-то негативных качеств и искажения заданий вообще не счесть. Судя по всему, последнее – ещё отнюдь не катастрофа; к тому же нам сложно судить о суммарном результате жизни того или иного человека. Поэтому следует воздержаться от агрессивной критики, памятуя о собственном несовершенстве. Но точно так же надо избегать неоправданного культа личности, к чему в РД есть явная склонность, причём по отношению к целому ряду лиц. Возможно, кто-то из этих лиц больше заслуживал некритически восторженного отношения почитателей, кто-то меньше. Но дело даже не в них, а в самой этой склонности. Она связана с неверными установками и слабостями самих почитателей. Или это несамостоятельность и склонность «возлагаться», получать прямые указания, вместо того чтобы думать и действовать самому, принимая на себя ответственность и сверяя свои действия с принципами Учения. Или простое тщеславие, которое толкает возвеличить кого-то из близкого круга лиц и тем самым косвенно возвеличиться самому. Часто приводится довод о важности «земного учителя». Но если это не прямой высший ученик (а таковых, судя по всему, сейчас нет), то, по сути, все люди, помогающие нам, в чём-то превосходящие нас, и есть такие земные учителя разного уровня. И по отношению к ним необходимы и уместны уважение, благодарность, но не «возложение» и не культ. Мы снова не называем фамилий, но примеров здесь много, и читатель может сам продолжить анализ. Резюмируем лишь, что эта склонность весьма опасна. Она говорит, повторим ещё раз, о неверном понимании принципа иерархии и, как сегодня стало очевидно, может вообще расколоть движение. Завершая статью, скажем, что проблемы РД, конечно, не исчерпываются перечисленными и что по каждой можно развернуть детальную дискуссию. Но задача статьи скромнее: по мере сил способствовать прояснению каких-то моментов и стимулировать самостоятельные размышления относительно поднятых тем. Мы будем рады, если это удастся, и во всех случаях готовы к диалогу. Барнаул – Москва Примечание 1 Прекрасное выражение крупнейшего философа и психолога ХХ века Э.Фромма, многие из идей и трудов которого очень близки к Живой Этике. А многие ли рериховцы знают о Фромме и тем более читали его?