110(2/2022) Раздумья Круглый стол из цикла «Космическая симфония огня. Глобальные проблемы современности» научно-философского семинара Национального рериховского комитета проходил 13 апреля 2022 года и был посвящён проблеме евразийства. Она активно обсуждается сегодня, как и вопрос насколько начертания будущего в философских и научных трудах семьи Рерихов оправдываются в наше время? В выступлениях основных докладчиков – доктора философских наук, профессора Александра Владимировича ИВАНОВА (Барнаул), кандидата философских наук Аллы Михайловны ШУСТОВОЙ (Москва), кандидата физико-математических наук Егора Владимировича ТУРЛЕЯ (Москва) история соединялась с современностью, геополитическая перспектива с метаисторической методологией Учения Живой Этики. Статья подготовлена по материалам круглого стола. Ведущая – доктор философских наук Ирина Алексеевна ГЕРАСИМОВА, постоянные участники – доктор философских наук Владимир Григорьевич БУДАНОВ (Москва) и член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы Михаил Николаевич ЧИРЯТЬЕВ (Санкт-Петербург). Рерихи и евразийство. Начертания будущего Иванов А.В., доктор философских наук

Турлей Е.В., Кандидат физико-математических наук

Шустова А.М., кандидат философских наук Моя Страна оявится на приросте Земли и населения из всех стран Европы, спасённых ею во второй раз. Первый раз от германского фашизма и во второй раз от разложения Америкой. (из дневников Е.И. Рерих)1 – Что цементирует евразийское пространство – история, география, культура народов, а может быть метаистория? И почему Россия не Запад, не Восток, а срединное государство, как подчёркивали Рерихи? С.Н. Рерих. Н.К. Рерих у статуи Гуга Чохана. Кулу (Индия), 1937 г. А.В. Иванов. Выдающийся русский философ Владимир Францевич Эрн в годы Первой мировой войны обронил знаменательную фразу: «время славянофильствует». Немножко его перефразируя, я бы сказал, что сегодня время «евразийствует», потому что стало очевидно: есть западная граница, за которой нас не принимают, мы там чужие, хотя всегда считалось, что Европа – наш дом. А Европа нам сказала: «Извините, ребята, вы явно не наши, вы другие». Гораздо более лояльно к нам относится Восток, и поэтому можно говорить о том, что нам в любом случае придётся повернуться на Восток и начать жить лицом к нему. Это одна из таких сокровенных тем, которые присущи евразийству. Мы не Запад и не Восток, но как-то Восток нас больше к себе влечёт, потому что Восток – это тайна, Восток – это какие-то новые возможности. Как раз Рерихи были одними из тех выдающихся мыслителей, которые очень чётко зафиксировали: Россия не Восток и не Запад, это самостоятельная цивилизация. В трудах Елены Ивановны Рерих мы встречаем термин «культурно-географический мир». На мой взгляд, он гораздо более точен, чем термин «цивилизация». Россия –это особый срединный культурно-географический мир, который, конечно, граничит с Западом, всегда с ним взаимодействовал и будет взаимодействовать, но… Есть великое пространство Востока, и Россия должна научиться жить лицом к нему, потому что там, на Востоке, её спасение и новые возможности, открытие каких-то новых горизонтов. Основной посыл евразийства Рерихов в подчёркивании важного момента – Россия должна заново проторить дорогу на Восток, там наши новые возможности, наши ресурсы. Встреча Николая Рериха с Джавахарлалом Неру и Индирой Ганди в имении Рерихов в Кулу (Индия). Слева направо: Д. Неру, И. Ганди, Н.К. Рерих, М. Юнус. 1942 г. Семья Рерихов несёт на себе зримые знаки евразийства, как бы воплощает и север Евразии, и её юг. Фамилия Рерих – скандинавская, это символ севера Евразии. Елена Ивановна Рерих, в девичестве Шапошникова, правнучка Кутузова, а Кутузов – это типично тюркская фамилия. Рерихи прошли в своих экспедициях по великому евразийскому пространству: и по его меридиональным, и по широтным путям. С метаисторической точки зрения, идя по дорогам Центральноазиатской экспедиции, Рерихи закладывали магниты Евразии. Это, во-первых, широтный путь через всю Евразию от Петербурга до самых крайних восточных границ, и это, во-вторых, два великих меридиональных пути, о которых забывают, без которых тоже представить себе Евразию нельзя. Один путь пролегает через хребты Трансгималаев, Ладака и Куньлуня в Синьцзян и далее на Алтай. Второй великий паломнический путь идёт через Ургу (Улан-Батора), через пустыню Гоби и Цайдам в Тибет и к Лхасе, в которую семье Рерихов попасть не удалось. Пройденный путь создал духовную силовую энергетику евразийского пространства, соединив три узловых пункта. Это, конечно, Троице-Сергиева лавра, находящаяся у нас на западе Евразийского континента. Это знаменитый, буддийский центр – монастырь Гандан в Улан-Баторе. И, конечно, центры Индии, которые лежат на великом субконтиненте Южной Евразии: скажем, Сикандра – место, где покоятся Акбар и его жена Джодбай, Фатехпур-Сикри – столица империи Акбара, где он пытался символически объединить христианский, исламский, буддийский и индуистский миры. И духовно – в мысли, и физически – в действии, Рерихи стали провозвестниками великого будущего евразийского пространства, Большой Евразии – это не Евроазиатский континент, а скорее, Евразийский континент минус Европа, т.е. единство Востока и Северной (или континентальной) Евразии, к которой принадлежит Россия. Эта территория становится, и Рерихи это предвидели, ареной новой интеграции, каких-то очень важных свершений. Единство Большой Евразии как раз и заповедано в будущем. Она призвана стать осью и нового всемирного объединения. Конечно, Алтай – это сердце Евразии, недаром Рерихи туда специально заезжали. Алтай – это не вскрытая сокровищница. Рерихи– евразийцы, но какого-то метаисторического, более глубокого уровня, который раскрывается только сейчас, но не всё ещё до конца раскрыто. А.М. Шустова: Научная тематика евразийства сейчас как никогда актуальна. Сюда входят вопросы философии, истории, культуры, геософии, геополитики, этнопсихологии, этноистории, межкультурного взаимодействия, диалектики отношений Востока и Запада. С евразийской тематикой связан очень злободневный сегодня украинский вопрос, как и вопросы национальной идеи России, озабоченности российских элит, роль русских в созидании евразийской общности. И даже вопрос трансцендентного страха Запада перед Россией. Весь этот огромный пласт проблематики входит в большую евразийскую тему. Нужно отличать евразийство как философию от евразийства как движения. Евразийское движение преследует определённые цели и задачи, связано с историческими событиями, освещёнными в документах и материалах. Евразийская мысль созревала постепенно в славянофильстве, в русской литературе, я бы даже сказала, в русской науке XIX века, даже захватывая, может быть, конец XVIII века. Не случайно именно русские мыслители стали основателями евразийства и как философии, и как движения. Елена Ивановна Рерих писала, что русский этнос, в общем-то, молод телом, но духом очень опытен. Русский этнос впитал в себя весь евразийский опыт, теоретической вершиной его стала философия русского космизма. Ю.Н. Рерих. Москва, 1958–1960 гг. Особое значение для евразийства имеет научное наследие старшего сына Рерихов – Юрия Николаевича. Он одним из первых обосновал необходимость выделения кочевниковедения в отдельную отрасль исторической науки, нивелировав предвзятое убеждение, что кочевники – это какие-то там полудикие люди, варвары, населяющие полупустынные местности где-то глубоко в Азии, иногда делающие набеги. Искусство «звериного стиля» у кочевников Центрального и Северного Тибета, как показал в своих трудах Юрий Николаевич, настолько влиятельно, харизматично, что стало как бы соединительным звеном между культурами оседлых народов Древнего мира. В эпосе о Гэсэре отразилась героическая психология кшатриев, которая пронесена была этим культурным кочевым миром через тысячелетия. Воинское искусство органично входит и в культуру евразийскую. Служение отечеству, геройство и подвиг – часть духовной культуры России. Возможно, что корни евразийского понимания единства географии, истории, культуры, этнологии заложены в древнем мироощущении неотделённости человека, его культурно-исторической деятельности и быта от окружающей природно-географической среды. Предметы «звериного стиля». Бронза из коллекции семьи Рерихов Особую роль в духовно-культурном и государственном единении кочевников сыграл буддизм. Из совершенно разрозненного аморфного образования кочевых и полукочевых племён буддизм смог создать на Тибете теократическое государство и высокую культуру. Рерихи всегда говорили, что буддизм недооценён. У Юрия Николаевича есть статья «Индия в долгу перед буддизмом». Процесс миграций, на который обратил в своё время внимание Юрий Николаевич, как сугубо евразийский метод этногенеза или культурогенеза, сегодня стал общепланетарным. Показательна история тохаров как кочевых европейцев. Кушанская империя, благодаря которой буддизм проник в Центральную Азию, была создана выходцами из тохаров. У Рерихов очень правильно замечено, что богатое тохарское наследие никуда не делось, оно передалось следующим народам, проживающим сегодня на Евразийском континенте. Н.К. Рерих. Будда Победитель Важный вклад внесли Рерихи и в проблему консолидации народов в империях. Они подчёркивали вклад монгольской империи и в развитие российской государственности, а также других кочевых империй. Обращу внимание на то, что империя рассматривается скорее в культурно-духовном значении, чем политическом. На консолидацию народов в империях оказали влияние важные черты евразийского кочевого сознания – полицентричность, дисциплина, сплочённость, коллективная ответственность, стремление к союзническим отношениям. Триада Россия – Монголия – Индия в культурно-географическом отношении очень важна для понимания евразийства Рерихов. Духовно-культурный центр его – это Алтай и Сибирь. Н.К. Рерих. Монголия – В современных дискуссиях идея евразийства «тонет» во множестве мнений. Одни исследователи с ней связывают будущее России, другие считают её утопичной. В интеллектуальном пространстве понятию евразийства придаются разные смыслы. Какие акценты можно расставить в этой пестроте точек зрения? Н.К. Рерих. Странник Светлого града Е.В. Турлей: Стоит отличать классическое и современное евразийство, и, что важно, евразийство Рерихов. Общая черта Рерихов и евразийцев – это их особое понимание России как некоего, в цивилизационном отношении особого, срединного мира, – то самое, что П.Н. Савицкий, будучи географом, назвал особым культурно-географическим миром. Это его слова Елена Ивановна цитировала в своих письмах. В принципе, такой цивилизационный подход не являлся чем-то новым, как со стороны евразийцев, так и со стороны Рерихов, но они все-таки уточняли, что Россия – это конкретно не Запад, не Восток, это действительно что-то особое. В духовно-культурном отношении имелись разные составляющие классического евразийства. Чисто политическая же компонента объективно вызвана тем, что евразийцы – это эмигрировавшая интеллигенция, которая мечтала о том, что большевистский проект через непродолжительное время затухнет. Они рассчитывали, что каким-то образом произойдут изменения в СССР, и они смогут вернуться и строить там Новую Страну, и таким образом большевики даже помогут им, признав бесперспективность своих марксистских притязаний. Но когда стало очевидно, что мечты не сбылись, евразийцы сосредоточили своё внимание на более академической разработке идей евразийства. Действительно, понятие евразийства многоаспектное. Классическое евразийство отталкивалось от геософских идей, согласно которым месторазвитие определяет характер народа. Впечатляют евразийские степные пространства и, соответственно, просторы духа. Позже Л.Н. Гумилёв добавил космологическую, космофизическую компоненту этногенеза. Из-за обострившейся мировой ситуации актуализировался геополитический характер евразийства. Именно он акцентирован и в западной историософии, и в идеологии. Можно списывать со счетов политические амбиции Збигнева Бжезинского, который ещё в прошлом веке советовал президенту США вести политику на подавление и развал СССР. На самом деле, и сам факт распространения НАТО на Восток реализует геополитическое противодействие евразийству в западной идеологии. Вероятно и под влиянием Бжезинского эта концепция продвигалась уже в этом тысячелетии. Он писал, что без Украины Россия перестаёт быть евразийской империей. Концепт империи имеет разные коннотации в полном противоречий современном мире, в основном негативные, но есть и позитивные примеры. Украина является, по мнению того же самого Бжезинского, ключевым государством, поскольку она связана с будущей эволюцией России. Если для некоторых это раньше было как-то весьма сомнительно, то сейчас как бы это ни казалось парадоксальным, кто бы каких взглядов ни придерживался, понимают, что действительно от Украины на ближайшие десятилетия зависит и будущая эволюция России, как бы она ни развивалась. К слову, в 1953 году Е.И. Рерих в дневниковых записях писала, что западные державы будут пытаться любой ценой оторвать Украину от России. Е.И. Рерих с Н.К. Рерихом А.В. Иванов: Хочу сделать очень важное замечание. В чём значение классического евразийства, представленное именами П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского, Н.С. Трубецкого? Идею о существовании срединного пространства высказывали и В.И. Ламанский, и К.Н. Леонтьев. В чём исключительное значение евразийцев, Рерихи, кстати, это очень ценили? Они привели совершенно чёткие аргументы, которые просто доказывали, что Россия и не Запад, и не Восток. Это действительно срединный культурно-географический мир, где можно выделить чёткие географические границы. Евразийцы их выделяли: с севера – Ледовитый океан, с запада –скажем, Апатиты, Балтийское море, Прибалтийская низменность, где располагается Польша (потом Гумилёв скажет, что это территория, по которой проходит изотерма января – то есть все земли, которые лежат от этой территории к западу, там всегда средние январские температуры выше нуля, а все территории евразийские, которые к востоку, там всегда средние январские температуры будут ниже нуля, причём они будут понижаться по мере движения на Восток). Потом естественной границей, разделяющей Запад и Северную Евразию, являются Карпаты, Придунайская низменность. С Юга естественными границами евразийского пространства являются Чёрное море, Кавказ, Каспийское море, хребет Копетдаг. Затем великий горный узел Евразии Памир – Гиндукуш, где они сходятся вместе. Далее Тянь-Шань, пустыня Гоби. Где пустыня Гоби не проходит и естественная граница уже между Востоком и Северной Евразией недостаточна, там китайцами для защиты от набегов евразийских кочевников возведена Великая Китайская стена. А с востока – хребет Хинган. Совершенно чёткие границы есть у этого евразийского пространства, не поспоришь! Плюс структура этой территории очень сильно отличается от Востока и от Запада. Она характеризуется так называемым «флагоподобным расположением географических зон». Обратите внимание на российский флаг: белый цвет – это тундра, потом синий цвет – это леса, наиболее обводнённая часть Евразии, красный цвет – это степи и пустыни. Соответственно почвы у нас выбеливаются, т.е. убывает их плодородие к северу и к югу, такова закономерность строения этого пространства. Оно очень суровое, требует, конечно, консолидации, общинных условий жизни, масса чего отсюда вытекает. Далее очень чётко евразийцы показывают, что существует глубинное родство этносов, которые эту территорию населяют. Это, конечно, славянский, тюркский, монгольский, угро-финский этносы и палеоазиатские народы севера. Кстати, надо отметить, что А.С. Пушкин гениально выделил все эти этносы в стихотворении «Памятник»: «Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, И назовёт меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий Тунгус, и друг степей калмык». Пушкин – гений, выделяя калмыцкий этнос, он выделяет этнос, в котором тюркские и монгольские корни переплелись. Это территория современной Западной Монголии. В самом деле, евразийское пространство характеризуется комплиментарностью (термин Л.Н. Гумилёва) и единством крупных этнических групп. Плюс история. Георгий Вернадский утверждает, что есть на этой территории свои законы исторического развития, помимо общемировых. В частности, взаимодействие леса и степи, причём не антагонистическое, как в Китае и в Европе, где воюют лес и степь, а кочевники – это какие-то дикари, которые всегда угрожают Китаю с севера и северо-запада, а Европе – с востока. Их черты приобретают какие-то гипертрофированно уродливые характеристики – это чуть ли ни народы с пёсьими и лисьими мордами. В китайском языке, кстати, кочевников именуют «ху» – буквально лисицы. На самом деле, это конструктивные созидательные народы, а вся история России – это непрерывное взаимодействие леса и степи. Сначала степь доминирует над лесом, потом лес над степью, а затем они как бы продолжают гармонично сосуществовать. Когда Россия дошла до сибирских земель, стало понятно, что русские земледельцы и с лесными племенами, и с кочевыми народами вполне мирно уживаются. Георгием Вернадским выделен очень важный закон, который характеризует жизнь этого срединного пространства, так называемый закон пульсирующей евразийской государственности. Периодически эта территория собирается в империи, становится единым государством, потом она распадается на какие-то отдельные государственные образования. Потом они вновь, преодолевая сепаратистские тенденции, собираются воедино, в новую государственную целостность. Любопытно, что когда Вернадского, который жил и преподавал в США, спросили в шестидесятые годы: «Георгий Владимирович, согласно вашему закону пульсирующей евразийской государственности, распадётся ли Советский Союз?» Вернадский ответил: «Нет, сейчас Россия в лице Советского Союза вошла в свои естественные границы, я думаю, что она уже не распадётся». Прошло не так много времени, и всё-таки этот закон подтвердился. Правда, у нас есть основания для исторического оптимизма – это пространство должно опять начать воссоединяться. Может быть, ради этого придётся пройти даже через какие-то войны. Хочется верить, что всё-таки то, что сейчас происходит на Украине, приведёт к какой-то новой интеграции единого евразийского пространства. Сама Украина, обратите внимание, не только великое евразийское пограничье. Вся трагедия в том, что по самой Украине проходят вертикальные разделительные линии, вот в чём всё дело. Держать единым это государство крайне трудно, потому что там есть так называемая Новороссия, т.е. левобережье Днепра (тот же Донбасс); есть Малороссия – это центральная часть Украины; и есть западная Галиция, которая окончательно вошла в состав Советского Союза только в сороковые годы. Поэтому само это пространство внутренне расколото. В этом трагедия Украины! Как его собирать, не очень понятно, тут как раз евразийская идея, может быть, и сыграет свою роль. Н.К. Рерих. Перекрёсток путей Христа и Будды. 1925 г. Величие евразийской идеи в том, что впервые было чётко показано, что Россия полностью своей не будет ни на Западе, ни на Востоке. Но Восток мягче и глубже, менее ориентирован на политическое господство и материальное потребительство, чем Запад, и потому нам ближе. Тут ещё, конечно, предстоит выработать контуры будущей евразийской политики и в области экономики, и в сфере социальных отношений. У евразийцев есть отличная, кстати, идея о так называемой экономике больших континентальных пространств, где показано, что наша экономика всегда будет убыточна по сравнению с океаническими странами. Слишком много денег мы вынуждены тратить на железнодорожные перевозки, на компенсацию издержек климата. Поэтому только внутренняя кооперация позволит европейским странам быть конкурентоспособными на международной арене. Очень радостно, что сейчас этот методологический подход входит в арсенал профессиональных экономистов. Ну и, конечно, необходимы исследования духовного единства этого пространства, и на этой основе новых духовных целей и горизонтов современного существования. У Рерихов это очень чётко прослеживается. В частности, пришла пора выдвинуть глобальную евразийскую культурно-цивилизационную альтернативу, которая позволила бы преодолеть, снять современную техногенно-потребительскую модель мирового общежития, предложенную западным миром. Нужен новый великий проект, который бы нашу цивилизацию спас и преобразил. И на Западе, и на Востоке вряд ли мы этот проект найдём. А у нас эти идеи «нового и справедливого мира» есть в русской философии и в русской культурной традиции. Там провозглашён примат культуры и всестороннего развития человека над материальными условиями жизни. И когда же этот проект предлагать, как не сейчас? У нас книжка вышла буквально несколько недель назад, которая называется «Цивилизационная миссия Сибири. От техногенно-потребительской к духовно-экологической стратегии глобального и регионального развития». Барнаул – Новосибирск, 2022. В.И. Суриков. Взятие снежного городка На обложке книги – знаменитое полотно Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка». Прыжок с Востока на Запад, как бы, весть Сибири из снежных пространств сюда в Россию, европейскую. Авторы монографии – Ирина Фотиева, Михаил Шишин, наши коллеги из Новосибирска, высказывают идеи, что всё-таки Сибирь – это тот регион Евразии, который может этот прорыв осуществить. Мы этот проект называем «духовно-экологическим», ибо в основании этой новой цивилизации должны лежать в качестве базовых экологические и духовные ценности. Играть по господствующим ныне западным правилам Сибирь не может, они всегда будут ей в ущерб. А потенциал у Сибири огромный: и пространства, и ресурсы, и опыт евразийского культурного взаимоотношения народов, и транспортные коридоры, связывающие Запад и Восток, Север и Юг Евразии. Нужно просто сейчас всем миром повернуться лицом на восток к Сибири. Если у нас не будет сильной Сибири, мы можем на Востоке иметь очень серьёзные проблемы с тем же Китаем. А.М. Шустова: Посмотрите, сейчас происходит буквально битва за ресурсы и территории. Но вопрос ресурсов и территорий – это тоже евразийский вопрос. И экологичное их использование – это тоже евразийский вопрос. Евразийство показало фундаментальную роль государства в строительстве культурной и политической жизни народов, причём государства не национального, а полиэтнического. Помните, одна такая тенденция была, что государство уже отмирает, что оно не нужно. Именно евразийский подход, опирающийся на знания об империях, о том, как они создавались и на чём держались, про их духовную основу, какие-то этнопсихологические корни, может помочь сейчас, потому что только через него можно удержать большие пространства, выстроить баланс между огромными западными и восточными его частями. Только государство способно строить стратегические планы на будущее. – Очевидно, что закон пульсирующей евразийской государственности, действует и во времени, и в пространстве. Похоже, что трансформации затрагивают весь сложный евразийский организм. Хотелось бы подробней услышать о духовно-эволюционных аспектах. А.М.Шустова. Мы очертили географическое пространство, но можно это сделать и в аспекте временно-исторического пространства. Так вот, евразийство насчитывает 5000 лет истории. У нас просто не хватает знаний, не хватает источников для обоснованных экстраполяций. У Гумилёва в «Ритмах Евразии» расписаны разные ритмы. И он действительно попытался копнуть на тысячелетия, по-моему, на 4000 лет вглубь истории. Особая наука ритмология сложная, но сегодня она очень важна. М.Н. Чирятьев: К тому, что было сказано, добавлю, что природно-географическую материнскую основу будущей России, на которой началось объединение различных племён, греки ещё в VII веке до нашей эры называли Скифией. И пространство её правомерно расширить за пределы, описанные Геродотом, до Алтая. Южная граница по Геродоту проходила по берегу Чёрного моря и заканчивалась у Керченского пролива в древнем Боспоре Киммерийском, а потом уже уходила на «скифский четырёхугольник». Члены Центральноазиатской экспедиции в Уймонской долине Алтай. Август 1926 г. (из архива Музея Н. Рериха в Нью-Йорке) Когда мы говорим о хронологии, о пульсации событий истории во времени, надо, наверное, вспомнить и апостолов Христа. Именно Андрей Первозванный был послан для того, чтобы соединить Киммерию с Русью, пройдя через холмы, где потом возник Киев, и прийти к месту княжения Рюрика – «первой столице Руси» Старой Ладоге. Кстати, именно в Старой Ладоге, где была граница язычества и христианства есть даже река Елена (Ладожка), неудивительно, что Николай Константинович Рерих даёт красивое имя своей супруге Лада, в котором гармонично сочетаются язычество и христианство. Можно выделить несколько этапов, несколько фаз становления российского суперэтноса. Это монгольское продвижение со стороны заалтайских степей с востока на запад, это распад монгольской экспансии, который на этом этапе освоения пространства привёл к ускорению возникновения древнерусских княжеств. Переломным моментом явился духовный импульс, данный Преподобным Сергием Радонежским к объединению княжеств на основе роста русского самосознания. И это цементировало и оформляло культурную общность народов России. А второе фазовое объединение, начавшееся с XV века и ускорившееся с конца XVI века, в XVII веке привело к продвижению Запада на Восток, причём преимущественно не в степной, а в лесной зоне. И, казалось бы, парадоксально, что именно слабо населённая, слабо экономически развитая Московская Русь стала осваивать Сахалин и Дальний Восток, а не многонаселённые соседи – Китай или Япония. Но эволюционные события, как говорится, имеют свою часто неочевидную метаисторическую логику. Но если магниты для очагов будущей западноевропейской цивилизации закладывали ещё апостолы Христа, то Рерихи в Центральноазиатской экспедиции очертили своим географическим маршрутом очаги будущей духовно-экологической цивилизации. Так совершенно справедливо называют новую цивилизацию наши алтайские коллеги. И мы сейчас присутствуем при распадении старых магнитов. Это болезненный процесс. Говоря о закономерностях пульсации в истории, хочу обратить внимание на удивительную особенность в семействе Вернадских. Редко бывает, чтобы в поколениях воспроизводилась на разных уровнях, и в разных аспектах какая-то духовная мысль. Малоизвестно, что дед Георгия Вернадского, Иван Васильевич Вернадский (отец создателя учения о биосфере и ноосфере Владимира Ивановича Вернадского) высказывал в своих работах похожие мысли, которые, вероятно повлияли на формирование научно-философского склада ума сына и внука. В рукописи статьи «Политические полюсы: Запад и Восток» Иван Васильевич писал: «Полярность есть общий закон в природе, она должна быть и в истории. Если полюсы находят во всех отдельных телах, и если мы принимаем народ за отдельный организм, а государство за тело, то полярность должна существовать и в них. Всякое действие, как и всякое движение, встречает противодействие, сопротивление. Не видим ли мы того же в жизни и стремлениях народов? История показывает нам, что Запад и Восток – два полюса исторического мира». Владимир Иванович Вернадский, кроме остальных аргументов, с геологической и энергетической позиции обосновывал необходимость возникновения нового роста российской государственности в Сибири. Говоря о перекличке с современностью, обращу внимание на знаковое событие. Накануне Дня Учителя 23 марта 2013 года, находившийся в России с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин выступил в Московском государственном институте международных отношений. Его речь называлась «Идти в ногу со временем, содействовать миру и развитию на планете». Обращаясь к студентам и сотрудникам, он впервые выдвинул концепцию Сообщества единой судьбы, выраженную в весьма поэтичной фразе: «Во мне часть тебя, а в тебе часть меня». Культурная традиция Китая утверждает: «Мир принадлежит всем» и «Единство всего мира». В определённой степени именно Великий чайный путь является таким культурным пространством средоточия и объединения народов. 5000 километров торгового пути стали и культурным мостом, соединяющим Россию и Китай с XVII века. Проведённый мною анализ показал, что многие места, посещаемые Рерихами во время Центральноазиатской и Маньчжурской экспедиций, совпадали на картах с местами Великого чайного пути. Если по вертикали становым хребтом русской государственности был путь «из варяг в греки», который Рерих прошёл в 1899 году, то уже евразийский крест в какой-то степени обозначился благодаря маршрутам Чайного пути и экспедициям Рериха. Н.К. Рерих. Шамбала В творчестве Рерихов, как уже подчёркивалось, Евразия имеет, прежде всего, духовно-культурный смысл. Это и сказания и легенды о Шамбале и Грядущем Будде Майтрейе, о героических завоеваниях Гэсэр-хана, о путешествии Христа в Индию, о Моисее и Святом Преподобном Сергии Радонежском, о подвижниках и святых Востока – Будде, Конфуции, Лао-Цзы, Нагарджуне, Миларепе, Цзонкапе, Ойроте – Вестнике Белого Бурхана. Эти все предания, выразившие лучшие чаяния и верования народов, собирал и отразил на своих полотнах Николай Константинович. «На перекрёстках дорог ткутся сложные ковры – слухи азиатских узоров», – писал Рерих. Сегодня, всё человечество обращается к прошлому и раскрывает себя для настоящего. Как писали и Е.П. Блаватская, и Рерихи, Европа в революциях и всевозможных потрясениях претерпела множество изменений, двадцать раз она переменила свой облик. А Азия сохранила и культурную преемственность, и древнейшие Знания, которые передавала через эстафету мудрецов. Настало время, когда мы должны и многие накопления духовных знаний России оплодотворить и возродить этими великими достижениями Азии. Вначале творческого пути Рерихов были надежды на сотрудничество России с Америкой. Предполагалось, что Америка будет полюсом, уравновешивающим Россию. Обращаясь к Рузвельту, Елена Ивановна прямо писала, что «наступило время реконструкции Востока, и пусть друзья Востока будут в Америке. Предвидится союз народов Азии, и объединение племён и народов будет происходить постепенно, там будет своя Федерация стран. Монголия, Китай и Калмыки составят противовес Японии. И в этом объединении народов нужна Ваша Добрая Воля, г-н Президент... Потому пусть культурное строительство начинается в сердце Азии». (Рерих Е.И. Письма. Т. III (1). Письмо Ф.Д. Рузвельту от 04.02.1935 г. М., МЦР, 2001). На Америку была возложена эволюционная миссия, которая, к сожалению, не выполнена. – Сегодня мы обсуждаем вопрос о будущем России. Почему всё-таки следующая фаза после распада Советского Союза будет объединительной и созидательной для народов, которые входили в Советский Союз? А.В. Иванов: Коллеги, меня потряс современный Запад, какой звериный оскал вылез, совершенно странный и иррациональный. Но посмотрите, как потихонечку начинает нарастать совсем другая тенденция – когда другие народы начинают понимать, за что бьётся Россия и что она собой представляет. Я почти убеждён, что количество наших друзей по всему миру будет неуклонно возрастать по мере того, как всё то, чем американцы насытили Украину, станет открываться. Украина перенасыщена всякими тоталитарными сектами. Там перемешалось чёрное магическое сектантство с тёмными научно-биологическими экспериментами и с идеологической пропагандой. Это чернейшей омут, который скоро вскроется. Всё тайное становится явным. Долго тьма-то не стоит, она рассеивается. Нужно просто устоять в свете, что называется. Русские же всегда стояли в свете. Н.К. Рерих. Приказ Ригден Джаппо Ещё один момент любопытный, посмотрите, коль скоро мы о сегодняшнем дне говорим. Легко дружить с сильным и авторитетным другом, а ты попробуй дружить, когда друг всеми изгнан и проклят! Здесь обнаруживаются истинные друзья. Я бы даже сказал так, весь мир начинает размежёвываться на тех, кто с Россией и кто против неё. Тот, кто с Россией, тот за Новый мир. Ещё одна символическая черта, в Новороссии-то какие у нас флаги стали популярными?– Красные! А ведь войско-то Ригден Джаппо именно под какими флагами будет сражаться? Под красными, если вы не забыли. Пророчества, по большому счёту-то, сбываются. Правда будет с Новой Страной. Самое интересное всегда неочевидно, и Новый мир входит неочевидно, и вообще всё противоречит мнению обывателя. Испытание сейчас не только для народа, но и для каждого конкретного человека. Ты с кем? С Россией или против? До Запада бы аргументировано донести эту весть! Это было бы очень важно. М.Н. Чирятьев: То, что действует сейчас в планетарном масштабе, – это Тактика Адверза, которая доводит ситуацию до абсурда и вынуждает враждебных джинов строить храмы. И в этой битве, если Россия сохранит свою национальную идентичность, если это будет поддержано высокой энергией Культуры разных народов, Россия только расцветёт и получит новых друзей. А.М. Шустова: Сейчас идёт глобальная перестройка на уровне глубинных пластов сознания, и здесь действительно вскрываются какие-то совершенно тонкие вещи, потому что, если у людей есть какой-то посыл к этому обновлению, к восприятию этих идей, которые ещё только-только где-то там, может, интуитивно ощущаются, они туда устремляются и выходят на какой-то путь. А другие мечутся, третьи вообще падают. Это объективный процесс, мы это видим. Иногда человеку надо пройти этот путь, чтобы потом было восхождение. Е.В. Турлей: На том пути, по которому Рерихи осуществляли свои самые главные экспедиции, они расставляли магниты будущей эволюции. В России пролегла значительная часть этого маршрута – просто по протяжённости, хотя по времени она заняла мало времени. Начало было в Индии, а меридиональный мост между Россией и Индией проходит через Китай. Непонятно, как в картину сотрудничества по линии этого моста встроится Китай: возможно, что и не сразу. Гораздо более симпатизирующим государством, не на каких-то экономических основаниях, а по принципу культурно-духовного сродства, в этом плане является Монголия, где тоже были заложены эти терафимы. Возможно, магниты, в основном, будут отстоять или уже отстоят от Москвы – те, которые сейчас «просыпаются». В сторону Сибири смещается активность и жизнь в нашей стране. И тому причиной множество факторов. А.М. Шустова: Российский север надо упоминать, потому что там тоже сейчас очень большая наблюдается активность. – Есть надежда, что возрождение России начнётся с Алтая? А.В. Иванов: Ну, коллеги, мне кажется, что Россия незримо возрождается, и души потихоньку просыпаются. Нужно в это верить. Хотел бы всё-такии нотку трагическую внести. Лишь бы Россию и нас не предали. Угроза предательства-то есть, и она очень серьёзна. Везде идёт борьба между миром старым и новым. Кроме всех земных праведных дел, ещё и молиться надо, чтобы всё-таки восторжествовали какие-то светлые силы Нового Мира, ибо всё на тоненькой нити висит – настолько всё зыбко и неопределённо. Вы, наверное, чувствуете, что люди говорят-то на разных языках, и лица-то у всех разные! Много метаний и сомнений. Хочется, чтобы пришли новые люди с новым сознанием. Тогда и настоящее обновление пойдёт, потому что нужно системное обновление страны и в образовании, и в экономике, и в других сферах. Пока я, к сожалению, не вижу того, что надо бы делать в этих критических условиях. Хочется верить, что сделают, но пока так всё аморфно, рыхло. Поэтому будем верить, что Новая Страна, которая на Небесах, начнётся всё зримее и зримее проявляться в нашем мире. Ну, а Сибирь стоит: кедры стоят, горы звенят, реки поют, люди работают. И Алтай держится. Приезжайте. Будем рады. А.М. Шустова: Это ресурс для будущих поколений, для будущей Новой Страны. Нам по-человечески, конечно, хочется, чтобы это всё быстро свершилось, но здесь задействовано так много механизмов и так много нитей сплелось, что в одночасье ничего не решится. Всё это очень долго зрело. Мне кажется, всё-таки в сознании нашего народа сохранилась эта чистая жилка. На ней, конечно, много всего наросло, напластований много, но знаете, в такое лихолетье всегда какой-то нерв начинает звенеть и доходит до состояния, когда происходит озарение. Н.К. Рерих. Агни Йога М.Н. Чирятьев: Не очистившись, не пройти в Новый Мир. Это болезненный процесс, этапы этого огненного очищения свершаются на наших глазах. И в душах каждого из нас это происходит. Сейчас нужно хранить оптимизм, веру в нашу победу, и это нам, думаю, поможет создать новое качество духовного единения, которое создаст прекрасную духовно-экологическую цивилизацию. 13 апреля 2022 года Примечание 1 Тетрадь 9. 1951.08.04 – 195.1023. Разворот 66, стр. 15 (отмечено красным карандашом). – Прим. ред.