88(4/2016) Высокие собеседования Речь на Конвенции, 2016 1 Шамвей Э., Главный Хранитель Храма Человечества Конвенция всегда была преображающим сражением того или иного рода. По мере того как силы Конвенции устремляются всё больше к этому Центру, все мы в какой-то момент ощущаем их явственное давление, которое ошибочно воспринимаем как воздействие каких-то помех, будь то громкая музыка у соседей или лай их собаки, либо чьи-то замечания о наших действиях. В такие моменты нам трудно сделать шаг назад, на план действия этих сил, чтобы увидеть, как сильные энергии влияют на наши действия. Однако самый важный первый шаг, который мы можем сделать, заключается в том, чтобы признать, что такой шаг возможен и что мы способны овладеть другого рода контролем над своими реакциями. В период Конвенции, в ходе церемониальных встреч и встреч для обычного общения, действуют дополнительные силы, возникающие за счёт наших ожиданий и устремлений. Кажется, что каждый из нас проходит дополнительный километр в каждой отдельной ситуации. Мы слышим Послание Учителя к Конвенции и чувствуем притяжение высот, даже если отдельные части нашего внутреннего «я» охвачены страхом первого шага. Но такой первый шаг, совершённый без страха, который увеличивает всё вокруг непомерно («у страха глаза велики»), чётко определён Учителем Иларионом: «…ваши отношения друг с другом должны быть лишены требовательности, своекорыстия, эгоизма и себялюбия. Проверки, с которыми вы будете продолжать сталкиваться, основаны на Законе Братства / Сестринства и подразумевают более возвышенную учтивость и знаки внимания, более доброе отношение к молодым и пожилым, способность воздержаться вместо того, чтобы осмеивать или критиковать, мириться вместо того, чтобы провоцировать; поддерживать Христа в своих сердцах так, чтобы вы стали абсолютным воплощением Света и Любви». Жизнь здесь, на физическом плане, заключается в том, чтобы научиться жить полно и глубоко, в соответствии со Всем Что Есть, с постоянно укрепляющимся осознанием того, как мы влияем друг на друга. Хочу привести одну небольшую историю, которую я рассказывала вам раньше и которая прекрасно иллюстрирует этот принцип. Жил когда-то один мальчик, у которого был очень вспыльчивый характер. Его отец дал ему мешок с гвоздями и велел заколачивать один гвоздь в забор каждый раз, когда он выходил из себя. В первый день мальчик заколотил в забор 37 гвоздей. За несколько последующих недель, по мере того как он учился контролировать себя, количество заколоченных гвоздей каждый день постепенно сокращалось. Мальчик понял, что легче сдерживаться и оставаться спокойным, чем заколачивать гвозди в забор. Наконец настал день, когда мальчик совсем перестал раздражаться. Он сообщил об этом отцу, на что отец предложил ему вытаскивать по одному гвоздю за каждый день, когда не раздражался. Прошло время, и настал день, когда мальчик наконец смог сказать отцу, что он выдернул все гвозди. Отец взял сына за руку, подвёл его к забору, сказав при этом: «Ты хорошо поработал, сынок. Но посмотри теперь на забор, он весь в дырах. Забор уже никогда не будет таким, как раньше. Когда ты произносишь гневные слова, они оставляют такие же следы, как эти гвозди. Ты можешь вонзить нож в человека и выдернуть его обратно. Неважно, сколько раз ты скажешь “прости”, рана останется по-прежнему. Словесная рана не легче физической». Следующий шаг заключается в том, чтобы простить обидчика и забыть обиду. На практике это не так легко, как на словах. У Голубой Звезды было на этот счёт замечание: «В некотором отношении память является бесценным благом, но при этом она может быть наказанием. Если прощение – это одна из основ Богоподобной жизни, этим качеством невозможно овладеть, пока память будет постоянно указывать на того, кто должен быть прощён. Вы не забудете полностью обиду, пока готовы удерживать её в памяти, поскольку каждый раз, когда память мысленно воскрешает картину перед вашими глазами, сознательно или бессознательно вы начинаете сопоставлять, забываете о своей собственной ответственности за такие же или похожие обиды и силами своего более низкого «я» помещаете обидчика на скамью подсудимых. Вы снова и снова мысленно прокручиваете подробности обиды, этим самым добавляя к ним ментальную энергию и всё более оживляя уже сформированную мысленную картину, что делает всё более возможным её отпечаток в умах других в таких же вибрациях и, таким образом, подстрекает других к нанесению подобной обиды. Правду, как и дорогу, можно найти в любом месте. Были ли такие времена, когда учения, указания, боговдохновение и любовь лились потоком на человечество на этой планете? Здесь, в Храме, у нас есть восемь напечатанных книг, плюс свыше 100 лет трудов. Учитель и работа Белой Ложи повсюду и во всём. Наше учение полно предписаний и указаний: «Нет неважных вещей», и эти законы действуют для всей проявленной Вселенной. Глазами, которые начинают действительно видеть все связи жизни, мы обнаруживаем Правду, Мудрость и Любовь со всех сторон. Неважно, куда вы смотрите – будь то Интернет, книжный магазин, фильм или песня, – повсюду будет светящийся стержень Правды. Конечно, в этих местах вы также можете обнаружить темноту. Но чтобы остаться вместе со Светом, нужны дополнительные усилия. Выбор всегда за нами. Одного учителя однажды спросили: «Как пройти тяжёлые обстоятельства, чтобы не обозлиться?» Ответ: «Видя в них уроки, а не кару и возмездие. Доверяйте жизни, друзья мои. Как бы далеко ни забрасывала жизнь, этот путь необходим. Вы должны пересечь широкое поле, с тем чтобы проверить, где лежит правда и где ваш путь по этому полю отклонялся. Тогда вы сможете вернуться домой, к центру, к своей душе, обновлённым и мудрым». Мы можем найти свой центр, собственное «я», ответственно взявшись за развитие силы для успешной борьбы с тёмными силами. Нам не дана такая сила от природы, мы должны её развивать. Помните, Силы Тьмы, так же как и Силы Света, они не где-то рядом с нами, они внутри наших сердец. То есть там, где происходит сражение, там, где сражение должно быть выиграно. Сколько раз мы слышим и читаем, что мы должны обращать внимание на малые вещи и делать их мудро, радостно, с любящим чистым сердцем. Мы должны содействовать тому, чтобы другие делали то же самое, что и мы. Помните, что недостатки, которые мы видим в другом, – это не наши недостатки, которые нам нужно исправлять сейчас или когда-нибудь ещё. Нам нужно исправлять собственные недостатки, и по мере того, как мы исправляем их, мы с удивлением будем обнаруживать, что недостатки в наших братьях и сёстрах также исчезают. Нам не нужно искать драконов, чтобы их убить, или особые препятствия, которые нужно преодолевать, с тем чтобы развивать духовную силу воли. Мы просто должны проживать каждый день, отдавая этому всё лучшее, что в нас есть. Это может быть славный, спокойный день, один из тех, когда «маленькие чудеса случаются с обычными людьми в самый обычный день. Есть какая-то благодать в том, чтобы знать то, что могло произойти, но не произошло, и благословлять каждый прожитый день за то, что ничего особого не случилось, а жизнь просто продолжается». Если день выдаётся неспокойным или волнительным, мы можем приложить все силы, чтобы преодолеть собственные чувства и горести. Нужно помнить, что неспокойствие и волнение – это тоже часть процесса учения, а не возмездие и кара какого-либо ревнивого бога. У нас есть силы, чтобы учиться и преодолевать препятствия, а самое важное, что всего лишь нужно проходить этот путь обучения и преодоления постепенно, шаг за шагом. Почему нам это так трудно даётся? В попытках обрести самосознание мы можем вспомнить утверждение Карла Юнга: «Нельзя добиться просветления разума, мысленно представляя фигуры света, его можно достичь, растворяя темноту сознания». Такая работа никогда не заканчивается, поскольку, направляя Свет сознания в темноту, мы можем увидеть что-то другое, что требует нашего внимания. Практикуя такое использование сознания, мы становимся сильнее и более способными к различению явлений. В послании «С Горных Вершин» об этом говорится немного по-другому: «Где мне найти Бога? Если я буду искать его на небесах, земле и водах под землёй, найду ли я его там?». – «Нет! Но если ты будешь искать в глубинах своего сердца, вся найденная тобой Любовь, Красота, Бескорыстие, все познанные тобой Покой и Радость откроют тебе дорогу к Богу и покажут тайные места, где ты найдёшь всё, что ты не мог знать и понять». Моя любимая крёстная мама, Тедди, направила меня на путь этими словами: «…быть не означает оставаться в покое и бездействовать, наоборот – это значит подготавливать среду, в которой нам легче услышать то внутреннее направление, которое в Библии зовётся «тихим голосом»… Это значит сделать паузу в наших внешних делах и внимательно посмотреть на себя, что есть терапевтический процесс. Наш истинный учитель не находится где-то рядом, он – наша часть, которая умеет слушать. Как часто нам говорят: “Слушать свой внутренний голос, этого несравненного учителя”, но практически так же часто мы автоматически отвечаем: “Да, да, как только выберу для этого время”. Подумайте, сколько нашей жизни проживается на горизонтальном уровне. Движение, дела, подстраивание, перемещение вперёд-назад между прошлым и предстоящим – при этом мы забываем “посмотреть внутрь”, забываем даже саму причину такой суеты. Это очень плохо. Этим мы словно иссушаем свой жизненный опыт. Разве нельзя переключиться от раздражающих нас самих привычек и настроиться на другое направление так, чтобы наши действия определял такой взгляд внутрь. Если удастся сделать это, подумайте, как много ложных шагов мы избежим, как много полноты мы можем принести в свою ежедневную жизнь. Это не означает, что монотонность станет частью нашей жизни, поскольку каждый из нас несёт внутри себя ту божественную искру, которая может превратить даже монотонный труд во вдохновенный опыт, если мы научимся смотреть Внутрь и тем самым придадим нашей жизни новое измерение». Яна Филлипс, писатель и фотограф, находясь в одном из буддийских монастырей в Японии, обратилась к Отцу Ошида, бывшему католическому священнику, ставшему буддийским монахом, с вопросом о том, как стать подобно Христу. Он ответил: «Наша задача не в том, чтобы стать как Христос, мы должны БЫТЬ Христом. И можем сделать это, если станем истинным самим собой, не пытаясь быть тем или иным, а полностью осознавая, кто мы есть, и откликаться на все вещи исходя из такого осознания. Если вы справитесь с этим, значит, вы находитесь в ладу с самим собой и откликаетесь на голос собственного сердца. Вопрос состоит не в том, чтобы переделать мир, а в том, чтобы превратить свои души в Бога, рассматривая всё как вочеловечивание Иисуса Христа. Не в том, чтобы толковать вещи буквально мысленно в своей голове, а идти глубже и набираться мудрости. Иногда, когда мы так делаем, это уводит нас от внешнего мира, в свои тихие места, где мы не всегда доступны для людей. Именно из этой тишины мы узнаём, что находится впереди, куда ведёт наш путь и как мы можем быть полезными». По словам Яны Филлипс, в течение нескольких дней, которые она провела в монастыре в медитациях, молитвах и молчании, она научилась по-новому принимать решения, почувствовала возможность освящения своей собственной жизни и научилась ценить её значимость. Она узнала, что выбор решения должен происходить из нашего сердца, и не как жест подчинения или уступки, а как выражение нашего величественного «я», святости того, кто мы есть. Мы не живём в монастырях, и у нас даже нет нужды посещать их, потому что мы уже благословлены столькими указаниями о том, как мы можем научиться ответственности за свой выбор, как прийти к решению освящать свою жизнь истинным пониманием того, чтобы осознавать глубинную ценность нашей жизни. Готовясь к работе с Силами Конвенции до её проведения, во время и после её окончания, мы должны не забывать святость того, кто мы есть, и найти способы её выражения в нашей жизни, не просто один раз, а снова и снова, так часто, что мы станем наконец абсолютным воплощением Света и Любви и увидим такое же абсолютное воплощение во всех других. Учитель говорит нам: «Нет другого пути, и не может быть разобщённости с прогрессом в духовном отношении. Каждый может поддержать многих благодаря закону Единства всех жизней. Будьте верными себе, будьте верными Нам – и вы услышите Мой голос и почувствуете Моё прикосновение к вашему сердцу. Я дам вам своё благословение, которым Я буду сам». Правда выражается во многом. Но мы обнаруживаем, что такое многочисленное выражение правды отражает лишь несметное число граней одной Правды. Правда просто ЕСТЬ. В нашу задачу входит оставаться спокойным, в максимальном равновесии, какого мы только можем достичь. Учитель Иларион в своём письме к Голубой Звезде говорит: «Оставайтесь в покое, чтобы увидеть, как Бог протягивает руку тебе и Мне. Великая всеобъемлемость Бога обтекает нас, как океан омывает скалы, в буйном изобилии разбросанные в его дивных глубинах, в безмолвии, в котором слышны лишь тихие звуки Природы. Дитя моё, оставайся в покое и дай водам омыть тебя и принести Покой, Веру и Силу, которыми можно благословить весь мир. Для каждого есть воистину удивительный образ – Учитель среди всех Моих сыновей и дочерей, который знает, как и когда ждать». Примечание 1 Вступление к этой речи было опубликовано в «Дельфисе» №3 (87) за 2016 г. на с. 42.