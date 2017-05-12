Глава 5. Загадка инков

Существует [научная] гипотеза, что человек проник в Северную и Южную Америки из Азии во время палеолита - продолжительного этапа своего развития на Земле. Точно определить время этих миграций невозможно, но, вероятно, они начались около 25 тысяч лет до н.э. Их маршрут, предположительно, пролегал по континентальному или ледовому мосту, который (во время последнего валдайского материкового оледенения. - Ред.) соединял Азию с Аляской и находился на месте Берингова пролива.

Поскольку значение слова «раса» связано с совокупностью разнообразных человеческих особенностей, то [по этим признакам] мигрантов можно, очевидно, отнести к монголоидной расе. Длительные переселения они совершали, несомненно, в поисках дичи, так как земледелие ещё не вошло в их жизнь, и они были охотниками. Одного большого переселения, конечно, не было. Просто из века в век небольшие группы мужчин, женщин и детей с собаками двигались на [северо-]восток, по направлению к Северной Америке. Некоторые из этих групп [на североамериканском континенте] добрались до [современной] Мексики и более южных территорий. Вероятно, к 10 тысячам лет до н.э. они достигли горных массивов Анд в [нынешнем] Перу и поселились там, привлечённые изобилием дикорастущих съедобных растений.

Исследуя перуанское прошлое, археологи обнаружили преемственность культур, уходящих в глубь веков, примерно до 9 тысяч лет до н.э. Но, к сожалению, мы не знаем историю этих цивилизаций. Не обнаружено письменных свидетельств; даже названия культур в точности неизвестны, некоторые из них упоминаются просто как «древние охотники». Не существовало привязки к определённой дате вплоть до 1532 г., когда испанец Писарро вторгся в Перу и завоевал инков - наиболее развитых из всех южноамериканских индейцев.<...>

Однако о «древних охотниках» мы не знаем почти ничего. Метод радиоуглеродного датирования позволил определить возраст предшествующей инкам культуры Чавин около 3 тысяч лет до н.э.2, но человек и до этого в течение тысячелетий жил на северном побережье Перу.

Главный портал в храмовом комплексе Чавин-де-Уантар - главном центре культуры Чавин

Люди другой древней культуры - Чиму, превосходные ткачи и гончарные мастера, обитали на территории вдоль тихоокеанского побережья [Перу] протяжённостью около 960 км и были покорены пришедшими с гор инками. Предшественниками чимуанцев были люди культуры Мочика. Несколькими столетиями ранее они построили пирамиду из необожжённого кирпича, у которой длина, ширина и высота равнялись, соответственно, 266, 155 и 66 м. По преданию в ней были потайные ходы и комнаты, а в одной из них находилось тело могущественного правителя. Древние народы верили, что они происходят от птиц и зверей3 - и что много лет назад к ним из-за морей пришли чужестранцы.

Предшественники инков занимались текстильным и гончарным производством, строили гробницы, пирамиды и были, очевидно, миролюбивыми народами. Но так и неразгаданным остаётся вопрос: кто построил стены в горах - так называемые «таинственные стены Перу»? Одна из них шириной и высотой около 4,5 метра уходит в глубь страны на 80 км. Стены сложены из камня и необожжённого кирпича; строители и время их возведения неизвестны.

Появились свидетельства, обнаруженные Туром Хейердалом и описанные им в «Кон-Тики», что древние перуанцы, возможно, мигрировали на некоторые полинезийские острова в Тихом океане. Но более возможна противоположная версия: древнейшие перуанцы происходят из Полинезии. <...>

Древние индейцы Перу жили в прибрежных долинах и в предгорьях Анд. Прибрежные равнины представляют собой засушливые пустыни, пересекаемые с востока на запад горными реками, которые образуют плодородные долины. Южная Америка в целом не отличается богатством и разнообразием диких животных, но долины изобилуют съедобными растениями.<...> Благодаря широкому распространению культуры маиса стало возможным развитие цивилизаций в Перу, Мексике и Центральной Америке. Место, где впервые стали выращивать маис, неизвестно, однако его зерна обнаружены в домайяских захоронениях за 3 тысяч лет до н.э. Сельскохозяйственные плантации инков позднего периода, простиравшиеся от побережья до верховьев реки Амазонки, превратили эту область в процветающий мировой центр культурного растениеводства. Большое число видов съедобных и лекарственных растений систематически выращивались именно здесь. Среди них - картофель, тыква, помидоры, фасоль, арахис, сладкий перец, папайя, орех кешью, ананас, какао, авокадо, шелковица, клубника. Количество и разнообразие этих растений столь велико, и они так долго выращиваются в Старом Свете, что их американское происхождение забыто.

Древние перуанцы и их потомки были не только превосходными плантаторами, но и выдающимися мастерами ремёсел. Джеффри Бушнелл в книге «Перу: от ранних охотников до империи инков» пишет: «Важной особенностью культуры всех народов Центральных Анд было развитое рукодельное мастерство, при котором использовались самые простые орудия труда; и эта особенность также характерна для культур других народов Центральной и Южной Америк. Их ткацкое искусство непревзойдённо и свойственно именно этому региону. Работая с хлопком и шерстью, они применяли многие известные технологии на простом ткацком станке. Глиняные изделия искусно моделировались и раскрашивались; изготовлялись сосуды высокого художественного качества, хотя гончарное колесо не было известно. Обработка изделий из золота, серебра, меди и их сплавов отличалась разнообразием технологий, а производство и обработка бронзы достигла совершенства. Среди используемых металлов заметно отсутствие железа, которое в Америке не было известно».

Влияние религии на индейцев было огромно - она была реальностью в их повседневной жизни. Их судьба зависела от всепроникающих, невидимых сил; они жили в безмолвном согласии с богами, ибо верили, что их благополучие зависит от них. Хотя богов было много, но настоящей реальностью обладал только - бог-творец Тики Виракоча. Множество богов низшего ранга имели свои особые функции и возможности. В смерти маленький человек довольствовался помощью меньших богов. Конец его жизни, так же как и её начало, сопровождались простым ритуалом. Он верил в бессмертие - верил в то, что никто никогда на самом деле не умирал, и после смерти он не был мёртвым, но находился под воздействием невидимых сил. <...>

Предание гласит, что древние инки появились у озера Титикака на юге Перу, затем перекочевали на север в долину Куско в Андах, где и основали свою империю. Это было подтверждено археологическими данными, но некоторые учёные оспаривают такую гипотезу их происхождения и утверждают, что инки пришли извне, покорив ряд мелких местных племён с различными наречиями, обычаями и верованиями. Все эти племена выращивали одни и те же растения, пользовались одинаковыми орудиями труда, а также приручили ламу - самое крупное [в Южной Америке] вьючное животное.

Гигантская ступенчатая пирамида Солнца. Культура Мочика. Современный вид.

Инки приспособились, в основном, к безлесной среде обитания, используя для строительства самый распространённый в этих местах материал - камень. Искусные каменщики, подобно майя на Юкатане или древним египтянам, они тоже возводили пирамиды, храмы, стены и другие сооружения без известкового раствора. При этом каменные блоки были настолько плотно пригнаны друг к другу, что между ними невозможно вставить лезвие ножа. Их мастерство в наше время считается непревзойдённым и сравнимо только с подобной виртуозной техникой древних майя и египтян.

Религия инков внешне выглядела как поклонение Солнцу и Луне (Луна считалась сестрой или невестой Солнца). Один из испанских клерикалов утверждал, что у инков была троица Богов - Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Луна. Когда инки покорили жителей Анд, они не навязывали свою религию всем людям империи; их правящая верхушка считалась происходившей от Бога Солнца, через которого Великий Жизнедатель породил инков. Они изучали астрономию, геометрию, музыку, философию. У инков было ещё одно понятие Бога, верховного и великодушного, носившего имя Пачакамак4. Простой перевод его означает «Творец Мира», но, вероятно, его смысл гораздо более утончённый и глубокий. Гарсиласо де ла Вега5 в книге «Инки» даёт такое определение этого слова: «Тот, кто делает со Вселенной то, что душа делает с телом».

Жреческая иерархия возглавлялась первосвященником, который был близким родственником правителя Сапа Инки - Верховного Инки. Человек, совершивший проступок, публично очищал себя перед жрецом исповедью, именуемой «Грехи слова и дела». На согрешившего налагалась епитимья и требовалось омовение проточной водой - своего рода крещение и покаяние. Практиковалось прорицательство, испрашивались советы оракулов, приносились в жертву животные.

Экономическая система инков в чём-то напоминала социалистическую. «Все средства производства, распределения и обмена были в руках государства, - пишут Хиамс и Ордиш в книге "Последний из инков". - В то же время страна в высшей степени процветала, а наихудшее зло нашего мира - унизительная и тягостная нищета - было совершенно неизвестно». <...> Основной общественной ячейкой инков была община «айлью». Их кооперативная или коллективная система была распространена, по-видимому, по всей территории Анд. Именно на этом коллективном принципе была построена империя инков.

Айлью представляла собой группу семей, объединённых родством, проживавших совместно на той или иной, ограниченной территории. Пользование землёй, животными и урожаем было общим; частного владения имуществом не было. Каждый индеец рождался в айлью, большой или малой, - от деревни до большого города.

Пирамида Солнца. Реконструкция

Даже столица Куско была лишь расширенной айлью. Однако не инки изобрели эту общественную систему - она уже была здесь как часть наследства от общественного устройства [народов] андского региона - инки только её упорядочили и расширили.

Каждой айлью руководил избранный вождь совместно с советом старейшин. Несколько таких общин находились под управлением главы округа, а ряд округов составляли провинцию, которая возглавлялась региональным правителем, подотчётным самому царствующему Инке. Страна была поделена между церковью, государством и айлью. В политическом отношении эта система представляла собой, по существу, теократический социализм <...> (выд. здесь и далее ред.).

Как правило, индеец рождался, жил и умирал в своей айлью - так проявлялась его преданность, диктуемая высокой духовностью. Религиозное сознание его было настолько зрелым, что общее благо общины он ставил выше своих личных интересов; он предпочитал не соревноваться, а сотрудничать со своими собратьями. Христианский коммунизм ранних христиан - ессеев - имел во многом сходную социальную структуру. <...>

Цивилизация инков [как считается] достигла расцвета около 1000 г. н.э., и после кровавого завоевания Писарро, предпринятого в поисках золота, постепенно исчезла около 1600 г. Их потомки, которые всё ещё поклоняются Солнцу, считают себя древнейшим народом мира.

Из записей Кейси

Одна из первых территорий, куда мигрировали спасающиеся от катаклизмов атланты, была земля с современным названием Перу (тогда она называлась Ог, Оз или Он). Это была единственная обширная территория Южной Америки, не покрытая водами океана и уже заселённая людьми с коричневым цветом кожи - потомками лемурийцев, называемыми «охамы» или «ольмы».

Лемурия погрузилась в Тихий океан при первом катаклизмоме. Ольмы пришли с юга, с равнинной суши, которая ушла под воду около 50 700 лет до н.э. Продвигаясь на север [Перу], они создавали свои общины, строили жилища и храмы, посвящённые My (Лемурии). В этой самой древней из перуанских культур, были свои жрецы, жрицы, религиозные учителя и другие деятели. Этот миролюбивый народ оказался на земле, богатой месторождениями золота и драгоценных камней, и вскоре ольмы стали мастерами в ремёслах, связанных с их обработкой. Они были также превосходными музыкантами и художниками. Религия была для них более, чем просто вера, - это был образ жизни, и многие из них достигли совершенного понимания связи человека с божественным Мирозданием.

Страной управляли монархи по родословной линии, и, по крайней мере, одним из них была женщина; монарх назывался Верховным Ольмом. Во время последнего правления (и вторжения атлантов. - Ред.) вспыхнуло восстание, завершившееся установлением новых демократических принципов самоуправления. Хотя революция и принесла на некоторое время страдания, кровопролития, гонения и нужду, она обозначила рождение новой социально-экономической системы. Новая система правления стала прообразом будущих систем управления во всём мире. Действительно, их «принципы самоуправления через много-много веков стали лучшим способом правления». Хотя в обществе ещё существовали классы и касты, но было и новое справедливое распределение богатств между «здоровыми и больными, сильными и слабыми». Можно предположить, что не все разделяли такое мировоззрение.

После пришествия атлантов, как в своё время и людей с «юга» [ольмов], в стране Он (Ог) произошло много перемен. Атланты прибыли с ещё существующих островов - Посейдониса и Эйзен на севере [архипелага в Атлантике], Ариаз на востоке и Латинии на юге; они не только спасались от затопления, но и пытались избежать опасности гражданской войны между детьми Закона Единого и сынами Велиала. Представители этих двух [противоборствующих] станов устремились к высокогорным землям Перу, как когда-то люди, прибывшие с «юга», усложняя и без того непростую ситуацию [в Он].

В это время страной ольмов правил слабый монарх, который унизил себя сексуальной неумеренностью. Вторжение атлантов вызвало конфликт и кровавое столкновение, им удалось свергнуть Верховного Ольма и отправить его в ссылку. Эти действия получили одобрение народа и помогли консолидировать страну.

Атланты немедленно установили своё влияние в правительстве, экономике страны, а также и в религиозной жизни. Они внедрили более современные способы обработки почвы и новые механизмы для добычи полезных ископаемых. Были построены новые храмы, введены новые ритуалы и песнопения, усилена обрядовая часть.

В политической сфере был провозглашён и распространился лозунг: «Заботиться о наименьших и слабейших». Первостепенной задачей стало достижение всеобщего благосостояния народа, ибо монарх являлся не столько «правителем», сколько опекуном и управляющим. Касты упразднили; «все жили в одном доме», и все были равны. Были учреждены хранилища (сокровищницы) общественного пользования для оплаты расходов на материальные нужды и образование населения. И всё же, как всегда, находились и такие атланты, которые ради обогащения и престижа были готовы превратить своих ближних в рабов. В конце концов их нравственность пришла в упадок. Честолюбивые сыны Велиала в неуёмной жажде могущества и власти развращали даже служителей храмов.

Вместе с тем, в житейском обиходе находили применение новые ремёсла и совершенствовались старые - производство тонкого полотна, плетёных изделий; развивалось шитьё, гончарное дело, обработка металлов. Возросла добыча золота, меди, драгоценных камней, что увеличивало благосостояние страны.

Атланты продолжали прибывать из Центральной Америки в течение многих лет; двустороннее сообщение между Перу и Юкатаном было значительным6. Коренные ольмы постепенно уступили место потоку атлантов; образовалось смешение коричневой и красной рас и, вместе с этим, - культур и языков. Но в этом «плавильном котле» человечества возникла великая нация инков. Это они построили «подземные потайные туннели» и «стены через горы», владея этой землёй вплоть до самого начала историчекой эпохи.

Итак, с пришествием атлантов царствование охамов (ольмов) закончилось и началось господство инков. Часть ольмов покинули страну и поселились на Юкатане, где вместе с атлантами с Посейдониса они участвовали в создании нового государства майя. Другая часть ольмов мигрировала на север, обосновавшись на юго-западе Соединённых Штатов, - в Аризоне, Нью-Мексико и Неваде, где они слились с жителями пещер и «обитателями скальных жилищ» - потомками лемурийцев и атлантов. Но в целом, как народ, охамы (ольмы) исчезли с лица Земли, и в настоящее время исторической науке о народе с таким названием ничего не известно.

Цитаты из «чтений» Кейси

«В одной из жизней мы находим эту сущность на земле, ныне известной как Перу. Тогда эта сущность жила среди ольмов; она превращала земные элементы на пользу людям. Поэтому ювелирные изделия, драгоценные камни и все блестящие вещи необычайно привлекают сущность в данном воплощении; но накопление их отвратительно» (2731-1).

Руины Чан-Чана - столицы культуры Чиму

«В одной из жизней эта сущность, как мы находим, жила среди ольмов на земле, известной ныне как Перу ещё до пришествия инков и людей с Посейдониса. Тогда сущность была принцессой, а также руководителем или со-руководителем тех, кто поднял восстание (против недостойного монарха? - Ред.), и тех, кто позднее отягощал людей из-за [желания создать] обстановку, удовлетворяющую их эгоистические интересы; и всё же эта сущность обладала высокоразвитым умом и сознанием и в тот период в развитии её души не было обретений, но и не было потерь» (1916-5).

«...В прошлой жизни на перуанской земле эта сущность, как мы находим, была фанатичным противником тех, кто находился на ПУТИ. Сущность считалась только со своим благополучием, а не с общим благом людей» (949-11).

«Мы находим, что в прошлой жизни эта сущность жила на земле Атлантиды во времена беспорядков после первого катаклизма, расколовшего земли и острова. Сущность принадлежала к сынам Велиала, которые вели войну с сынами Единого Принципа (энергий), представляющих взаимосвязь человека с Творящими Силами, проявляющимися на Земле. Однако вместе с разрушительными тенденциями на действия этой сущности влияли также силы добра. Когда катаклизмы возобновились, сущность вместе с другими пыталась покинуть страну и переселиться на другие земли; в итоге оказалась на территории с современным названием Центральная Америка; позднее на земле инков был соправителем; затем - жрецом» (670-1).

«...На земле, называемой ныне Перу, в периоды гонений - не гораздо более поздних известных гонений от испанцев, но тех, которые имели целью прекратить взаимоотношения с людьми с земли майя или Юкатана.

Эта сущность, как мы находим, была жрецом и сыном Правителя или Верховного Жреца; но в этот период её жизни она никогда не имела полной власти. Сущность была знакома с деятельностью многих различных групп людей; некоторые заботились не только об общем благе. Для обеспечения такого блага были основаны хранилища (сокровищницы) универсального назначения, откуда все брали, вернее, откуда каждому выдавали средства для удовлетворения не только физических, но и ментальных и духовных потребностей7. Для этих целей тогда существовало особое правительство, и сущность была хранителем такой сокровищницы, в то время как у родственников сущности и других людей возобладали намерения стать [её] хозяевами; были и те, кто стремились превратить своих собратьев в рабов <...>

В [одной из] прошлых жизней мы находим эту сущность на той же земле Перу, хотя и не совсем на той же территории; она частично принадлежала атлантам, а позднее стала частью страны Он или земли инков. <...> Сущность действовала вместе с детьми Закона Единого. Там мы находим её очень хорошо подготовленной для активной работы по согласованию действий самых разных групп людей. Благодаря такой работе, сущность стала знать многие языки.

Так как это было частью жизненного опыта, то в настоящем воплощении мы обнаружим способности к языкам, или же особый интерес для сущности может представлять разговорный язык и уклад жизни различных групп людей» (1637-1).

Руины храма Пачакамак

«В [одной из] предыдущих жизней мы находим эту сущность на земле, известной как Перу, в то время когда там заканчивалось правление охамов. Сущность была среди переселенцев из Атлантиды, которые и передали людям мощный импульс знаний о практическом устройстве материальной жизни, о судебном деле, о силе воздействия ритуалов; добавлением, сделанным ею в культ Солнца и солярных сил, было предложение введения даже человеческих жертвоприношений. Ибо эта сущность была первой на этой земле Верховной Жрицей Солнца, впервые свершившей тогда человеческое жертвоприношение. [Духовные] потери обращаются в приобретения на пути служения, но происходить это должно через жертву, что и стало таковым - сущность сама принесла в настоящей жизни много различного рода жертв. В той жизни её звали Рариру». (2887-1)

Вид сверху на столицу инской империи Куско

«...Мы находим, что эта сущность жила на земле инков среди людей, которые пришли туда из других земель, и их называли завоевателями. Однако, сущность, как мы находим, не желала путем убийств и разрушений приобретать золото или вещи, принадлежащие другим людям; она была отвергнута, и это сильно омрачило её жизнь. По этой причине в настоящей жизни сущность испытывает отвращение к жестокости или к возрождению варварства, когда одни люди получают выгоды, используя других людей ради удовлетворения своего эгоизма или алчности. У сущности нет осознания этого, но её намерения, цели и желания, которые возникли во время её жизни на земле, называемой ныне Центральной Америкой, а также в стране инков, создали предопределённости, устремления и т.д. для подобной деятельности в настоящем» (2147-1).

Руины в Куско

«В [одной из] жизней сущность была жрицей среди тех, кого позднее стали называть инками, а также среди потерянных племён, людей из Атлантиды и людей, которые пришли с запада [Тихого океана] из Лемурии. Со всеми этими людьми связана деятельность этой сущности <...> Опыт того воплощения сильно повлиял на настоящую жизнь сущности <...> (1159-1).

Перевод с английского Г.И.Михайлова