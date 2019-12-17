Психическая энергия и отечественная наука

Введение

Слово «энергия» происходит от греческого ενεργεια – действие, деятельность, мощь. В современном научно–философском контексте, энергия – это мера различных форм движения материи, мера перехода движения материи из одних форм в другие. Будучи понимаема не только в узко физическом смысле, энергия является характеристикой наиболее общих свойств действительности.

Специфическим, качественно различным формам движения соответствуют определённые виды энергии – механическая, тепловая, электромагнитная, химическая, биогеохимическая, социальная и т. п. С помощью понятия энергии выражается неуничтожимость движения материи, его способность к бесконечным превращениям из одной формы в другую.

Рассматриваемое с энергетической точки зрения, человечество является преобразователем и накопителем стихийных, природных форм энергии. Спектр форм энергии, используемых человечеством, является сущностной характеристикой его уровня развития. С развитием цивилизации для получения энергии используются свойства все более глубоких уровней строения материи. От внешних форм природных стихий – огонь, ветер, потоки воды, человечество перешло к использованию свойств молекулярных и атомных оболочек, солнечного излучения – химическая энергия в виде двигателей внутреннего сгорания, топливных и гальванических элементов, солнечных батарей, электрических генераторов; и далее, к использованию свойств атомных ядер – энергии их деления и (в перспективе) синтеза.

Также, в последние десятилетия наблюдается взрывной рост изучения и использования информационных свойств материи (в том числе квантовой информации), информационных процессов центральной нервной системы (в том числе создание коммерческих образцов интерфейса мозг–компьютер), исследование психики, мышления, сознания.

Радикальная перестройка научных представлений о строении Вселенной связана с подтверждением существования и преобладающей роли в ее глобальной эволюции невещественных форм материи, так называемых «темной материи» и «темной энергии».

Указанные выше тенденции развития современной науки – расширение представлений о строении материи и роли информации в материальных процессах, изучение психики и сознания человека в связи с нейрофизиологией и психосоматикой – внутренняя логика этого процесса развития объективно подготавливает науки о человеке для принятия концепции психической энергии.

В этой статье я хотел бы предельно кратко очертить имеющиеся в отечественной науке исторические и актуальные предпосылки, как для принятия концепции психической энергии, так и для успешного исследования ее природы и свойств.

В качестве предварительного «рабочего» определения термина «психическая энергия» здесь будет пониматься мера (как единство качества и количества) качественно специфических форм движения материи, связанных с деятельностью высокоорганизованной психики живых организмов (прежде всего – человека) во всей полноте их материального строения.

Этот лаконичный обзор никоим образом не претендует на объективность, полноту и систематичность изложения, поскольку соответствующее направление научных исследований еще находится в стадии формирования. Кроме того, я основываюсь на своих личных интересах и предпочтениях в этой предметной области и отчетливо сознаю, что не обладаю осведомленностью, необходимой для основательных суждений о предмете статьи. В частности, после длительных сомнений я решил не включать в этот обзор материалы по эффекту Кирлиан, работам К.Г. Короткова и методу газоразрядной визуализации (ГРВ), так как сложность и объем результатов по этой теме требуют отдельного и высокопрофессионального анализа.

Дополнительно о себе могу сообщить, что с 1991 по 2000 г. работал в Научно–исследовательском центре «Кристалл», г. Москва ведущим научным сотрудником.



Подолинский Сергей Андреевич

С.А. Подолинский

Историческую часть статьи я хотел бы начать с упоминания имени Сергея Андреевича Подолинского (1850 – 1891), незаслуженно долгое время замалчиваемого ученого–энциклопедиста, врача и общественного деятеля [1]. Вернадский называл его своим предшественником ([1] с. 53). Подолинский был знаком с Марксом и Энгельсом, состоял с Марксом в переписке. Маркс благожелательно относился к основным идеям Подолинского, а его работу «Человеческий труд и сохранение энергии» на французском языке даже законспектировал (перевод конспекта в ([1] с. 125 –129). Главной научной заслугой С.А. Подолинского является развитие концепции социальной энергетики – энергетической трактовки эволюции человеческого общества, которая наиболее полно изложена в его основном труде «Труд человека и его отношение к распределению энергии» (С.–Петербург, Слово, 1880, № 4/5, с. 135–211), [2].

С.А Подолинский рассматривал труд как «один из многочисленных видов проявления общей мировой энергии» ([2] с. 36), как процесс, связанный с «тратой энергии, отчасти в форме механической работы, отчасти в форме нервной» ([2] с. 128), как процесс, переводящий часть природных энергий (прежде всего энергии Солнца) в «более превратимые, высшие роды энергии, каковыми являются – механическая работа машин, сокращения мышц и, вероятно, психическая деятельность» ([2] с. 56). Полезный труд характеризовался им как «всякое потребление механической и психической работы человека и животных, имеющее результатом увеличение бюджета превратимой энергии на земной поверхности»([2] с. 156).

Даже в приведенных выше кратких отрывках из книги [2] видно прямое использование С.А. Подолинским понятия психической энергии и ее понимание как высшей формы мировой энергии.

Социальную энергетику, то есть общественно значимую деятельность по преобразованию и накоплению энергий посредством механической и психической работы человека, по моему мнению, можно рассматривать как проявление несобственной коллективной формы психической энергии [3].

Грот Николай Яковлевич

Н.Я. Грот

Николай Яковлевич Грот (1852 – 1899) – философ, психолог, ординарный профессор Московского университета, одни из основателей экспериментальной психологии эмоций.

Н.Я. Грот полагал, что с высшими, сознательно–волевыми проявлениями психики связана особая форма энергии – психическая. При этом предполагалось существование нервной энергии, как посредствующей между психической энергий и прочими энергиями внешнего мира – «через питание и дыхание не вещества превращаются в силы духовные, а физические энергии веществ сложным физиологическим процессом превращаются в нервно–мозговые и, уже через их посредство, в психические энергии» ([4], с. 281).

Психическая энергия рассматривалась Н.Я. Гротом в качестве причины психосоматических явлений и гипноза. Также он считал, что «… психическая энергия только одна из форм – конечно, высшая форма – общей и единой энергии природы и что она подчинена в своих обнаружениях и превращениях, – как внутренних так и внешних, всеобщему природному или мировому закону сохранения энергии» ([4], с. 276). Во взглядах на ее природу, Н.Я. Грот склонялся к гипотезе о невесомой эфирной среде как механическом субстрате психических явлений или психической энергии ([5], с. 809).

Краинский Николай Васильевич

Н.В. Краинский

Николай Васильевич Краинский (1869 – 1951) – психиатр, доктор медицинских наук, профессор, первым обосновал токсическую теорию эпилепсии.

Согласно взглядам Н.В. Краинского, физическая энергия внешних воздействий окружающей среды в органах чувств принимает форму «психической энергии», количественно подчиняясь закону сохранения, как в этом процессе, так и при ее дальнейшем движении и превращениях в рефлекторной дуге. «Это соотношение сил, наблюдаемое в рефлексе и превращение физической энергии раздражения в психическую, проявляющуюся в субъективной форме ощущения, а в дальнейшем обратное превращение ощущения в волевой нервный импульс, вызывающий физическое движение в мышце и есть основной факт, на котором построена вся энергетическая психология. Этим соотношением определяется роль психической энергии в природе, ее взаимные превращения и единство с другими физическими силами» ([6], с. 85).

При этом Н.В. Краинский не признавал влияния наследственности на величину психической энергии организма и роли внутриклеточных процессов как ее источника.

Бехтерев Владимир Михайлович

В.М. Бехтерев

Владимир Михайлович Бехтерев (1857 – 1927) – выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, академик.

В своей книге «Психика и жизнь» (СПб., 1903; изд. 2–е.1904) В.М. Бехтерев подвергает анализу и критике представления о психической энергии Н.Я. Грота и Н.В. Краинского, а также других сторонников учения энергетизма. (Основоположником энергетизма является немецкий (бывший российский) химик Вильгельм Оствальд.)

В.М. Бехтерев считает, что психические и физиологические процессы не являются ни параллельными, ни взаимодействующими, но «…что оба порядка явлений, т. е. психические и физические процессы, должны иметь одну общую производящую их причину, которая не только должна представлять собой физическую величину, но и психическое должно содержаться в ней как бы в потенциальном состоянии, и которую мы обозначаем здесь лишь условно именем скрытой, энергии» ([7], с. 61). Также, эта «…cкрытая энергия охватывает собой не один только порядок сознательных явлений, но и бессознательные процессы психической деятельности» ([7], с. 62).

Источниками скрытой энергии организма являются воздействия окружающей среды на органы чувств, химические процессы, связанные с питанием и внутренними процессами в клетках. В связи с введенным понятием «скрытой энергии» в книге большое внимание уделяется электромагнитным процессам в окружающей среде, электрическим и химическим процессам в живом организме.

В основанном им в 1918 г. Институте по изучению мозга и психической деятельности В.М. Бехтерев возобновил, начатые еще до революции 1917 года, совместные с дрессировщиком В.Л. Дуровым опыты по телепатии в отношении животных. По результатам успешных экспериментов в ноябре 1919 года им был сделан доклад, опубликованный в профильном издании института [8]. Значительная часть этого доклада была воспроизведена в книге В.Л. Дурова ([9] с. 222–238), по которой и приводятся ниже цитата из доклада.

Обсуждая возможные механизмы проведенных опытов мысленного внушения в отношении животных, В.М. Бехтерев пишет: «В виду того, что приведенные опыты исключают предположение, что животное при осуществлении внушения пользуется какими–либо незамеченными самим экспериментатором знаками при осуществлении мысленного внушения, а два последние опыта ставят этот вопрос вне сомнения, приходится допустить возможность передачи мысленного воздействия одного индивида на другого с помощью какого–то вида лучистой энергии» ([9] с. 235–236). В целом, Бехтерев склоняется к гипотезе об электромагнитной природе явления: «С каким видом энергии мы здесь имеем дело? <…> есть основание полагать, что и здесь мы имеем дело с проявлением электромагнитной энергии, более всего вероятно, с лучами Herz'a» ([9] с. 237).

С 1922 года в Институте по изучению мозга и психической деятельности, руководимым Бехтеревым, проводятся систематические работы по изучению телепатии, для чего создается Комиссия по изучению мысленного внушения, а в 1926 г. организуется Экспериментальная Комиссия по гипнологии и биофизике для более систематической разработки вопроса о мысленном внушении и связанных с ним биофизических проблемах.

Комментарий об энергетизме

Представления Н.Я. Грота, Н.В. Краинского и В.М. Бехтерева о психической энергии прямо или косвенно были связаны с упомянутым выше философским учением энергетизма, в котором энергия считалась субстанциальной и динамической первоосновой мира, «вытесняя» с этого места материю. Энергетизм являлся исторически ограниченным явлением и был связан с открытием закона сохранения и превращения энергии, развитием термодинамики, расширением представлений о формах материи в связи с открытием электричества и электромагнитных волн.

С потерей преставлениями энергетизма своей актуальности произошло и снижение научного интереса к выработанным на их основе некоторым гипотезам о психической энергии. Однако, открытия современного естествознания иной раз, уже на другой основе, делают актуальными прежние идеи.

Во введении уже упоминалось, что в настоящее время очень активно изучаются информационные процессы центральной нервной системы (человека и животных). Большое значение приобретает исследование конкретных физико–химических форм представления информации в живом организме. В этой связи уместно вспомнить взгляды Н.В. Краинского, который понимал всю важность этого вопроса более века назад и писал «что наши представления могут храниться в коре мозга в потенциальной форме, вероятно, в виде сложных химических соединений. Эти тела могут разлагаться, освобождая поглощенный ими запас химической энергии, которая, превращаясь в живую психическую силу, переживается и вновь ощущается в нашей душе в форме сознательных образов воспоминаний» ([6], с. 76).

В 1961 году Рольф Ландауэр, работавший тогда в IBM, сформулировал принцип [10], согласно которому, с хранением 1 бита информации в любой вычислительной системе, независимо от её физической реализации, связана «порция» энергии не менее W= ln2×kBT, где kB – постоянная Больцмана, а T – абсолютная температура системы в градусах Кельвина. Позже было показано, что это соотношение выполняется и для квантовых систем [11].

Таким образом, с информацией о прошлом опыте живого существа и с информацией о воспринимаемой им окружающей действительности в клетках центральной нервной системы неразрывно и сущностно связана вполне определенная и достаточно заметная энергия, поскольку указанная «порция» энергии на 1 бит равна (с точностью до множителя порядка единицы) кинетической энергии теплового движения частицы (молекулы, атома и т.д.) на 1 степень свободы ее движения – ½kBT. (Интуитивно это достаточно понятно, поскольку информация может быть записана заданием состояний степеней свободы частиц.) И эта совокупная энергия, связанная с указанной информацией, с полным на то основанием может быть названа психической!

Вернадский Владимир Иванович

В.И. Вернадский

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) – минеролог, кристаллограф, основоположник биогеохимии, геохимии, учения о ноосфере, философ, академик.

В.И. Вернадский в развитие идей С.А. Подолинского считал, что земная биосфера служит увеличению свободной (превратимой) энергии, источником которой является не только лучистая энергия Солнца, но также и атомная энергия. «Живое вещество является носителем и создателем свободной энергии, ни в одной земной оболочке в таком масштабе не существующей. Эта свободная энергия – биогеохимическая энергия – охватывает всю биосферу и определяет в основном всю ее историю» ([12] с. 126). Благодаря научной мысли, воплощенной в достижениях науки и техники, человечество становится геологической и даже космической силой. Высшей формой биосферы должна стать ноосфера, в которой разумная деятельность человека станет определяющим фактором ее развития.

В.И. Вернадский считал необходимым научное изучение проявлений психики, которые могут быть отнесены к проявлениям психической энергии. В своей рукописи «На границе науки. Пространство науки и пространство философии и математики» (1927 г.) он отмечал, что «Явления, о которых я здесь говорю, начинают охватываться научным исканием; они во всяком случае мало изучены, хотя мне представляется легкомысленным и не отвечающем положению дел часто встречаемое резко отрицательное к ним отношение. Это явление телепатии и аналогичные парапсихические явления, имеющие место в пространстве, но ничем не указывающие на значение для них всемирного эфира, как бы вне его находящиеся. Если реальность таких явлений станет для нас (что для части их представляется мне несомненным) общепризнанной, то и эти явления будут происходить только в реальном пространстве натуралиста. … Явления жизни, с которыми (в частности с человеком) связаны парапсихические явления, являются частью той материальной среды, которая входит в реальное пространство натуралиста» ([13] с. 211, 212).

В своем дневнике В.И. Вернадский делает запись за 22.01.1936 г. о своем разговоре с И.М. Гревсом: «Впервые я высказал то, что думаю давно об особом состоянии жизни. … Мысль – сознание – из энергии и из материи. Но проявляется в матер[иально]–энерг[етической] среде в пространстве–времени. Можно построить аналогии: Матер[иальные] колеб[ания] – звуковые, ультразвук[овые] в разных средах разные. Одновременно – максимальные] скорости передачи – разные. Энергет[ическая] передача – maxim[um] скорости – скорость света, электромагн[итная], передача мысли – скорость, большая чем скор[ость] света. В первом случае: матер[иальная] среда, втором – эфир, третьем – сверхэфир» ([14] с. 67).

В приведенных цитатах совершенно ясно выражены представления Вернадского о материально–энергетической природе мысли и, даже, о сверхсветовой скорости ее распространения в особой среде – сверхэфире.

В своей последней прижизненной публикации «Несколько слов о ноосфере», опубликованной в журнале «Успехи современной биологии» (1944 год, №. 18, вып. 2, с. 113–120), Вернадский, однако, пишет: «Здесь перед нами встала новая загадка. Мысль не есть форма энергии. Как же может она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор научно не разрешен. Его поставил впервые, сколько я знаю, американский ученый, родившийся во Львове, математик и биофизик Альфред Лотка. Но решить его он не мог» ([12] с. 241). Можно предположить, что отрицание энергетической природы мысли в этом отрывке было вынужденной уступкой догматическому материализму того времени.

Комментарий о мысли и материи

Не являясь ни специалистом в проблеме соотношения мысли, сознания, идеального и материального, ни даже профессиональным философом, хотел бы привести несколько близких моему пониманию вопроса цитат по данной теме.

Из работы В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»:

– «Конечно, и противоположность материи и сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области: в данном случае исключительно в пределах основного гносеологического вопроса о том, что признать первичным и что вторичным. За этими пределами относительность данного противоположения несомненна» ([15] с. 151);

– «… противопоставление материи духу …Что это противопоставление не должно быть «чрезмерным», преувеличенным, метафизическим, это бесспорно (и в подчеркивании этого состоит большая заслуга диалектического материалиста Дицгена). Пределы абсолютной необходимости и абсолютной истинности этого относительного противопоставления суть именно те пределы, которые определяют направление гносеологических исследований. За этими пределами оперировать с противоположностью материи и духа, физического и психического, как с абсолютной противоположностью, было бы громадной ошибкой» ([15] с. 259).

Из работы В.И. Ленина «Философские тетради»: «NB. Различие идеального от материального тоже не безусловно, не überschwenglich. (чрезмерный, преувеличенный, безмерный – Ред.)» ([16] с. 104).

Таким образом, противопоставление материи и мысли имеет смысл только со стороны признания первичности существования материи по отношению к вторичности познания мыслью человека материального мира.

Классическое определение материи дано В.И. Лениным в его работе «Материализм и эмпириокритицизм»: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» ([15] с. 131).

К этому определению хочу привести цитату из анонимного автора: «Незначительное на первый взгляд, но принципиальное на самом деле добавление к ленинскому определению материи заключается в том, что материя – это философская категория, служащая для обозначения объективной реальности, отображаемой, фотографируемой и т. д. не только известными обычному человеку чувствами, но и теми, которые есть у него в потенциальном состоянии и которые раскрыты у продвинутых оккультистов.

Отсутствие ясности в этом вопросе иногда заставляет материалистов объявлять то, что они не могут в данный момент «пощупать», субъективным без должного основания к тому. Как вы увидите из дальнейшего, большую часть объективной (для оккультиста) реальности материалисты относят к субъективному миру, ограничивая при этом применение понятия «материя» Миром Плотным» ([17] с. 77, 78).

На основании приведенных выше положений, по моему мнению, становится понятно с точки зрения материализма, что мысль абсолютно необходимо связана с теми или иными формами энергии и не существует без них. То есть, во вполне определенном выше смысле, «мысль есть энергия». Приведенный выше комментарий о принципе Ландауэра является одним из подтверждений этого тезиса.

Чижевский Александр Леонидович

А.Л. Чижевский

Александр Леонидович Чижевский (1897–1964) – биофизик (основоположник гелиобиологии), философ.

Важнейшим вкладом А.Л Чижевского в мировую науку явилось понимание многогранности и глубины влияния космических факторов на явления жизни и психики. В своей книге «Земное эхо солнечных бурь» он писал: «Мы привыкли придерживаться грубого и узкого антифилософского взгляда на жизнь как на результат случайной игры только земных сил. Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы видим, в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики космоса на инертный материал Земли. Она живет динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса согласовано с биением космического сердца – этой грандиозной совокупности туманностей, звезд, Солнца и планет» ([18] с. 33). Немного далее Чижевский продолжает «Но не будем ограничивать наше исследование пределами солнечной системы и признаемся в том, что в формировании массовых явлений во всех их планах не могут не участвовать и другие силы космоса, пока еще скрытые от нас нашим неведением. Медленными, но верными шагами наука подходит к разоблачению основных источников жизни, скрывающихся в отдаленнейших недрах Вселенной» ([18] с. 35).

А.Л Чижевский изучал влияния космических факторов, прежде всего солнечных излучений, на психическую энергию человека как в форме коллективной социальной деятельности, так и в форме психической активности отдельного человека: «… каким путем осуществляется влияние солнечного фактора на психофизику человеческого организма, вызывая в нем по временам повышенную возбудимость периферической нервной системы и обострение рефлекторной деятельности, что в свою очередь, при обязательном, конечно, участии способствующих тому социальных раздражителей, и предрасполагает человеческие массы приходить в движение» ([19] с. 624). Рассматривая психическую активность человека как одну из форм единой энергии – электричества, Чижевский считал, что «… априорно следует предположить, что и к психической деятельности всецело должен быть применен закон сохранения энергии и принцип ее эквивалентности ее другим формам мировой энергии» ([19] с. 650).

Для взглядов Чижевского на природу психики, сознания человека определяющим является целостный подход, органично объединяющий все уровни мироздания: «… сам человек, участник исторического процесса, представляет собой не сверхприродную организацию, стоящую над природой, а лишь неотделимую от окружающей его среды частицу, сознание которой обуславливается всею совокупностью влияний внешнего мира, а загадка сознания, по–видимому, лежит в неизвестной нам еще внутренней структуре материи» ([19] с. 673). Особенно интересно окончание данной цитаты – о природе сознания.

Занимался А.Л. Чижевский также и экспериментальным изучением передачи мысли на расстояние. В Архиве РАН имеется работа А.Л. Чижевского совместно с А.И. Ларионовым, В.К. Чеховским "О передаче мысли на расстоянии". Введение и гл. 1, машинописный документ на 18 листах [20]. Краткое описание содержания этой работы приводится в книге [21] и в электронной статье [22]. Работа не окончена, из задуманных нескольких разделов она содержит только два.

Как пишет в этой работе Чижевский: «Настоящее исследование основывается на экспериментальных работах над непосредственной передачей мысли на расстояние, поставленных в 1922/23 году В.К. Чеховским совместно с проф. А.И. Ларионовым и А.Л. Чижевским в специальной комиссии, организованной по моей инициативе при существовавшей тогда научной организации "ФИЗОХИМ" в Москве. В настоящее время заканчивается обработка произведенных опытов. Было сделано около 2300.» [22].

И далее: «основной тезис, что факт непосредственной передачи мысли на расстояние в природе существует, считаю научно и экспериментально доказанным» ([21] с. 54).

Кажинский Бернард Бернардович

Б.Б. Кажинский

Бернард Бернардович Кажинский (1890–1962) – исследователь телепатии и биологической радиосвязи, кандидат физико–математических наук.

Б.Б. Кажинский еще в 20–е годы прошлого века вместе с известным дрессировщиком В.Л. Дуровым в его московской Зоопсихологической лаборатории проводил успешные опыты по мысленному внушению животным. Кажинский поддерживал гипотезу об электромагнитной природе этого явления. В своей работе 1923 года он высказал предположение о конкретных нейрофизиологических структурах, которые могли бы быть ответственны за передачу мысли на расстояние: «Дендриты нейронов – как конденсаторы, витки фибриллярной нити нейронов – как соленоиды (включенные последовательно в замкнутый колебательный контур), образуют вибратор, генератор колебаний переменного тока определенной частоты, излучающий наружу электромагнитные волны соответствующей длины» ([23] с. 21).

В своей итоговой книге «Биологическая радиосвязь» (1962 г.), обобщая большой опыт как своих, так и отечественных и зарубежных исследований телепатии Кажинский пишет: «Многочисленные экспериментальные наблюдения над жизнью и поведением человека, животных, птиц и насекомых подтверждают факт существования биоэлектромагнитных и биорадиационных излучений, исходящих из нервной системы и других источников – биовибраторов. Опытами доказано наличие факторов биологической радиосвязи между людьми (при акте мышления), а также мысленного внушения человеку и животному» ([24] с. 161). Трактовку автором явления телепатии исключительно с точки зрения своей электромагнитной гипотезы едва ли можно считать исчерпывающей.

Метальников Сергей Иванович

С.И. Метальников

Метальников Сергей Иванович (1870–1946) – зоолог, иммунолог, микробиолог, один из основоположников психонейроиммунологии; профессор Биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта в Санкт–Петербурге, профессор Пастеровского института в Париже.

В 1920 г. эмигрировал во Францию, где директор Института Пастера Эмиль Ру предоставил ему лабораторию. Автор более 400 научных работ и 5 книг [25]. Основная часть научная деятельности С.И. Метальникова протекала в Институте Пастера [26].

«Возникновение многих болезней и устойчивость к инфекции (естественный иммунитет) С.И. Метальников связал с психической и ментальной активностью…» [27].

«Метальников считал, что исследования связи нервной и иммунной систем имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Например, они важны для понимания причин и выбора способов лечения некоторых заболеваний. В работе «Биологические и психические факторы иммунитета» он отмечал: «иммунитет представляет собой проблему не только биологическую и физико–химическую, но и психологическую. <…> нельзя отрицать, что ослабление психических сил является не только результатом, но <…> часто является причиной различных заболеваний. <…> Отметим, что ныне приоритет Метальникова как основателя нового научного направления, психонейроиммунологии, признан во всём мире. В знак признания его заслуг в 1993 г. Международное научное общество по нейроиммуномодуляции учредило Медаль имени Метальникова, присуждаемую за выдающиеся достижения в этой области» [26].

В сохранившейся переписке Н.К. Рериха и С.И. Метальникова за период 1931–1938 годы обсуждаются темы психических оснований иммунитета, власти психики над телом, энергии мысли [27] – иными словами, проявления психической энергии.

Васильев Леонид Леонидович

Л.Л. Васильев

Леонид Леонидович Васильев (1891–1966) – психофизиолог, член–корреспондент АМН СССР.

Л.Л. Васильев с 1922 года заведовал лабораторией физиологии в Институте по изучению мозга и психической деятельности, руководимым В.М. Бехтеревым. В 1928 году был командирован в Германию и Францию, где установил контакты с исследователями, пытавшимися подвергнуть научному изучению различные паранормальные явления; в 1932 году начал экспериментальные исследования для выяснения возможности телепатии и её психофизиологических механизмов. Эксперименты по исследованию мысленного внушения были прекращены в 1938 г. с приходом в Институт мозга нового руководства.

«Исследования выполнялись в течение пяти с половиной лет (до 1938 г.). За это время накопился большой экспериментальный материал, письменно оформленный авторами в виде трех отчетов: 1) «Психофизиологические основы телепатического феномена» (1934), 2) «О физических основах мысленного внушения» (1936) и 3) «Мысленное внушение двигательных актов» (1937).

Главный результат этих исследований относился к выяснению физической природы фактора, передающего мысленное внушение. Результат оказался неожиданным даже для самих исполнителей. Вопреки электромагнитной теории, самое тщательное экранирование металлом мысленно внушающего «индуктора» или воспринимающего мысленное внушение «перципиента» ни в какой мере не ухудшало передачу мысленного внушения во всех тех случаях, когда оно отчетливо проявлялось без экранирования» ([28] с. 7).

Наиболее эффективной и надежной оказалась гипногенная методика, когда индуктор мысленным внушением погружал испытуемого в гипнотический сон, а также мысленно внушал пробуждение. Для контроля состояния испытуемого использовался пневматический датчик – резиновый баллон, который испытуемой должен был ритмически сжимать в руке, при наступлении гипнотического сна движения прекращались. Датчик был соединен с регистратором, записывающим изменения давления в баллоне. По этой методике выполнялись опыты, как в пределах Ленинграда, так и 2 опыта на расстоянии Севастополь – Ленинград (1700 км, летом 1934 г.). «Для контроля за состоянием испытуемой (когда она находилась вне лаборатории) в отдельных опытах применялась радиоустановка, работавшая на УКВ. В таких случаях испытуемая находилась у себя дома, где устанавливался радиопередатчик, имевший специально приспособленный замыкатель. В момент сжимания резинового баллончика замыкалась цепь источника тока, что вызывало генерирование передатчиком радиоволн (рис. 27). На приёмной установке в лаборатории Института мозга сигналы регистрировались на движущейся ленте кимографа. <…> Анализируя результаты опытов на различных расстояниях, мы находим, что эти результаты почти идентичны с теми, которые были получены нами на близких расстояниях, из одной комнаты в другую» ([28] с. 134, 135). При этом время реализации внушения при усыплении и при пробуждении составляло в большинстве случаев порядка одной минуты!

«За 1933–1934 годы с испытуемыми Ивановой, Федоровой и Е.С. было поставлено 260 опытов мысленного усыпления и мысленного пробуждения, из них 194 опыта с применением кимографической регистрации, остальные только протоколировались. Из общего числа опытов (260) мысленное усыпление не удалось в 6 опытах, а мысленное пробуждение – в 21 опыте, что составляет около 10,4%.» ([28] с. 103).

Книга Л.Л. Васильева «Экспериментальные исследования мысленного внушения» [28] содержит детальное описание экспериментов и обсуждение методических вопросов, а в его книге «Внушение на расстоянии (Заметки физиолога)» [29] более широко обсуждаются связанные с телепатией вопросы.

Дубров Александр Петрович

А.П. Дубров

Александр Петрович Дубров (род. 1931) – биофизик, доктор биологических наук, профессор.

Область научной деятельности А.П. Дуброва чрезвычайно широка и многогранна. Она включает в себя исследование влияния на живые организмы и человека физических факторов Земли и Космоса: магнитного поля Земли – геомагнитобиология [30], совокупности различных физических факторов окружающей среды – биологическая геофизика [31], влияние Луны на жизнедеятельность человека – селеномедицина [32]. При этом широта его научных интересов сочетается с глубиной анализа и тщательным вниманием к подробностям исследуемых явлений.

А.П. Дубров исследует не только воздействие внешних материальных процессов на психику человека [30] – [31], но и воздействие психики человека на внешние материальные процессы [33]; в сфере его интересов находится также возможная природа мысли и сознания в связи с фундаментальными основами строения материи – когнитивная психофизика [34].

Работы А.П. Дуброва создают как фактологическую, так и концептуальную основу для формирования и развития научного понятия психической энергии.

Дульнев Геннадий Николаевич

Г.Н. Дульнев

Геннадий Николаевич Дульнев (1927–2012) – доктор технических наук, профессор, в 1974–1986 ректор ЛИТМО.

В 1978 г. группа сотрудников ЛИТМО под руководством Г.Н. Дульнева приступила к исследованию психокинетических способностей Н.С. Кулагиной. При изучении явлений психокинеза исследовались магнитные, тепловые и акустические эффекты. С 1979 г., на базе Центра энергоинформационных технологий созданного при ЛИТМО, в течение ряда лет проводилось экспериментальное изучение явлений психокинеза и телепатии [35].

Среди полученных результатов можно выделить обнаружение высокоамплитудных (до 70 дБ) акустических импульсов малой длительности (порядка 10–5 – 10–3 с) сопутствующих явлению психокинеза у Н.С. Кулагиной ([35] с. 85).

Коган Ипполит Моисеевич

И.М. Коган

Ипполит Моисеевич Коган (1921–2007) – доктор технических наук, профессор.

В 1965 г. при Московском правлении (МП) Всесоюзного (в то время) научно–технического общества радиотехники, электроники и связи (ВНТОРЭС) им. А.С. Попова была создана научная «Секция биоинформации» под председательством И.М. Когана. В начале 1968 г. была создана лаборатория секции биоинформации, работы по изучению телепатии в которой активно велись до 1974 г. [36]. В 1981–м году на русском, а в 1988–м на английском вышла монография И.М. Когана "Прикладная теория информации", 6–я глава которой посвящена биоинформации ([37] с. 73–124) и основана на работах секции биоинформации [36]. В этой главе делаются количественные оценки информационно–энергетических характеристик телепатических явлений исходя из гипотезы об их электромагнитной природе, обсуждаются методические проблемы проведения экспериментальных исследований биоинформации, приводятся некоторые результаты выполненных работ, кратко обсуждаются гипотезы о физических носителях биоинформации (в том числе «пси–энергия»).

Казначеев Влаиль Петрович

В.П. Казначеев

Влаиль Петрович Казначеев (1924–2014) – медик, биофизик, доктор медицинских наук, академик РАМН и РАН (после объединения), профессор.

Академик АМН СССР Влаиль Петрович Казначеев, кандидат биологических наук Л.П. Михайлова (Новосибирский медицинский институт) и кандидат медицинских наук С.П. Шурин (Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения АН СССР) открыли явление межклеточных дистантных электромагнитных взаимодействий в системе двух тканевых культур, то есть обнаружили новый путь передачи биологической информации. Открытие «Явления межклеточных дистантных электромагнитных взаимодействий в системе двух тканевых культур» занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 122 с датой приоритета от 15 февраля 1966 г. Формула открытия: "Экспериментально установлено неизвестное ранее явление дистантных межклеточных электромагнитных взаимодействий между двумя культурами ткани при воздействии на одну из них факторов биологической, химической или физической природы с характерной реакцией другой (интактной) культуры в виде зеркального цитопатического эффекта, что определяет клеточную систему как детектор модуляционных особенностей электромагнитных излучений" [38].

Детальное описание методики и результатов соответствующих экспериментов приведено в книге В.П. Казначеева и Л.П. Михайловой [39]. Суть обнаруженного явления заключается в дистантном зеркальном влиянии изменения состояния одной клеточной культуры на аналогичную другую посредством ультрафиолетового излучения клеток при воздействии на первую химических веществ и вирусов. Обнаружено влияние полярности межпланетного магнитного поля Солнца и уровня возмущений геомагнитного поля на величину эффекта. В книге [40] тех же авторов приводятся дополнительные подробности указанных экспериментальных исследований и обсуждается регуляторное влияние собственных (биогенных) и естественных (планетарных) электромагнитных полей и их роль в адаптивных реакциях биосистемы, то есть биоинформационная функция этих полей. Также в данной книге неоднократно указывается, что «…в целях дальнейшего углубления исследований природы живого вещества целесообразно выделить фундаментальное свойство его внешней и внутренней среды – информационное. <…> Такое новое понятие, вероятно, перспективно и для познания феномена человека, его психической деятельности, его малоисследованных свойств и резервов организма» ([40] с. 168). И далее: «В свете изложенного открываются новые возможности научного, материалистического изучения так называемой психической «энергии», ее взаимодействия с психическим и соматическим состоянием собственного или другого организма (организмов) человека» ([40] с. 169).

Полученные под руководством и непосредственном участии В.П. Казначеева результаты, по–видимому, можно рассматривать как детализацию свойств электромагнитной составляющей психической энергии на клеточном уровне.

Исследования эпифиза

Шишковидная железа или эпифиз человека является наименее изученной железой внутренней секреции. Этот орган известен свыше двух тысячелетий. Функция его долгое время оставалась непонятной и до сих пор окончательно не изучена. У представителей некоторых бесчелюстных, рыб, земноводных и рептилий имеется теменной глаз (третий глаз, непарный глаз), который является прототипом шишковидного тела млекопитающих. Изменяясь эволюционно, из фоторецепторного органа у низших животных он превращается в нейроэндокринную железу, которая занимает одно из центральных мест в эндокринной регуляции организма человека.

Активное изучение эпифиза началось после открытия в 1958 г. английским ученым А. Лернером вырабатываемого эпифизом гормона мелатонина [41]. В отечественной науке также были начаты активные исследования строения и функций эпифиза [42]. О масштабе проводимых работ можно судить по тому факту, что на электронном ресурсе www.dissercat.com – электронной библиотеке отечественных диссертаций, результат поиска по ключевому слову «эпифиз» содержит более полутысячи документов.

С точки зрения понятия психической энергии эпифиз может быть интересен тем, что в эзотерике с его функциями связаны представления о паранормальных способностях человека. Особый интерес представляют кристаллы мозгового песка, образующиеся на поверхности этой железы [43]. Так Е.И. Рерих в письме к А.М. Асееву от 01.08.1934 пишет: «Рингсэ образуется из особых отложений двух желез – шишковидной и мокротной. Вы, конечно, знаете о том светящемся веществе, как бы песке, наблюдаемом на поверхности шишковидной железы у развитого человека и который совершенно отсутствует у детей до семилетнего возраста и прирожденных идиотов, а также при глубокой дряхлости. Этот песок и есть таинственное вещество рингсэ, или отложение психической энергии» ([44] с. 99).

Виноградова Елена Сергеевна

Е.С. Виноградова

Елена Сергеевна Виноградова (1937–2009) – специалист по физике космических лучей и земной магнитосферы, кандидат физико–математических наук.

В 1998 году Научно–исследовательским центром «Кристалл» была опубликована работа «Микрокосм человека» [45], написанная Е.С. Виноградовой в соавторстве с Ю.Н. Живлюком. В данной работе приводится большое количество результатов измерений доз ионизирующих излучений на поверхности тела человека в различных психофизических состояниях – спокойное состояние и воздействие. Регистрация доз производилась при помощи термолюминесцентных детекторов (ТЛД). В работе представлен уникальный и обширный материал, полученный в результате экспериментов в течение трех лет. Большая часть результатов была получена на Е.С. Виноградовой – испытуемая «Е. (~50л.)» в тексте [45].

У меня, уже после 2009 года, была возможность получить доступ к экземплярам автора – Е.С. Виноградовой первичных отчетов НИЦ «Кристалл» по этапам выполнения соответствующих работ. В настоящее время я являюсь ведущим специалистом по радиационной стойкости космической аппаратуры, выпускаемой нашим предприятием. Участвовал в радиационных испытаниях аппаратуры на источниках гамма–излучения 60Со, ускорителях протонов и электронов; т.е. мне близка «техническая» часть работы [45]. На этом основании я позволю себе некоторые краткие комментарии к содержанию данной работы.

Некоторым методическим недостатком указанной работы является недостаточно систематический и детальный анализ и учет погрешностей экспериментальных результатов, как при планировании экспериментов, так и при обработке полученных результатов в тексте работы [45] и в первичных отчетах. Впрочем, указанный недостаток никоим образом не влияет на реальность зарегистрированных эффектов, что и будет показано ниже на примере одного из экспериментов.

Одним из случаев, когда на основании данных первичных отчетов можно провести детальный анализ влияния погрешностей измерения на достоверность отличия доз, полученных в «активной» экспозиции (воздействие) над фоновым уровнем, являются данные таблицы 6 в [45].

Для этих данных имелся не только соответствующий первичный отчет НИЦ «Кристалл», но и отчет организации, осуществлявшей дозиметрическое сопровождение экспериментов – выполнявшей обработку ТЛД и измерение доз на договорной основе.

В этом эксперименте ТЛД на основе Al2O3 (ТЛД–500К) отечественного производства – таблетки диаметром 5 мм и толщиной 1 мм, были размещены в квадратной сборке «мозаика» размером 25×25 мм в узлах квадратной сетки 3×3 стопками по 2 штуки, всего 18 ТЛД. Защита ТЛД от квантов света окружающей среды обеспечивалась корпусом сборки, а со стороны рабочей поверхности, прилегающей к телу – алюминиевой фольгой с массовой толщиной 0,00114 г/см2. Конструкция сборок приведена на Рис. 3 и Рис. 4 в [45].

ТЛД на основе Al2O3 обеспечивают регистрацию поглощенной дозы заряженных частиц и гамма–излучения в широком диапазоне от 10–3 до 103 рад.

Для работы с ТЛД использовался измерительный комплекс фирмы «HARSHAW», включающий нагреватель детекторов – модель «2000С» и устройство регистрации и анализа данных – модель «2080 TL–PICOPROCESSOR», а также компьютеризированная система сбора, хранения, обработки, анализа и графического представления данных измерения ТЛД. Программное обеспечение этой системы было реализовано на IBM PC AT 286/287. Для обработки ТЛД использовался режим нагрева со скоростью 4,5о /сек до максимальной температуры 275оС. Режим обеспечивает измерение поглощенных доз от 10–3 рад и выше с основной погрешностью не более ±7 % (для ТЛД Al2O3).

В таблице 6 работы [45] приведена усредненная мощность дозы (мкрад/час) за период отжиг–обмер для ТЛД «мозаик» II, III и IV, а данные по «мозаике» I в развернутом виде не приводятся, указана только средняя мощность дозы фона – 9,7 мкрад/час. Согласно отчету организации дозиметрического сопровождения, для «мозаики» II отжиг произведен 03.02.93 г. и обмер 05.03.93 г.; для «мозаики» III отжиг произведен 15.03.93 г. и обмер 17.05.93 г.; для «мозаики» IV отжиг произведен 15.03.93 г. и обмер 29–30.04.93 г. Согласно первичному отчету НИЦ «Кристалл», «мозаика» I использовалась для контроля фона в рабочем помещении, а согласно отчету организации дозиметрического сопровождения, для «мозаики» I отжиг произведен 03.02.93 г. и обмер 23.02.93 г. Величины измеренных доз для ТЛД «мозаики» I составили: 5.09, 4.49, 4.56, 4.23, 4.75, 4.44, 4.76, 4.74, 4.30, 4.67, 4.44, 4.24, 4.48, 5.36, 4.52, 4.82, 5.08 мрад в том же порядке, что и в таблице 6 работы [45], кроме утраченного номер 7.1.

Данные доз «мозаики» I являются фоновыми для доз «мозаики» II, так как зарегистрированы в ту же эпоху. Для «мозаик» III и IV фоновые измерения не представлены (хотя приведен диапазон соответствующих значений доз фона), поэтому мы их исключим из дальнейшего рассмотрения.

«Мозаика» II была закреплена в области маленькой чакры на правой ладони.

Как следует из приведенных данных, длительность экспозиции (период отжиг–обмер) для «мозаики» I составила Т1=20 суток, а для «мозаики» II соответственно Т2=30 суток. Необходимо отметить, что в первичном отчете НИЦ «Кристалл» ошибочно указано, что Т2=28 суток, что было использовано для расчета мощности доз в отчете и работе [45].

По значениям доз и времени экспозиции могут быть вычислены мощности доз для каждого из ТЛД «мозаики» I и «мозаики» II. Для «мозаики» II приведенные в таблице 6 [45] значения необходимо умножить на 0,933=28/30 из–за указанной выше ошибки в периоде экспозиции.

В результате обработки данных «мозаики» I и «мозаики» II получим следующие результаты для количества данных в выборке, средней мощности дозы и выборочного среднеквадратичного отклонения соответственно:

– n1=17, w1=9.68 мкрад/час, σ1=0.65 мкрад/час;

– n2=18, w2=10.79 мкрад/час, σ2=1.28 мкрад/час.

Случайная погрешность средней мощности дозы «мозаики» I и «мозаики» II составит s1=σ1/n11/2=0.068 мкрад/час и s2=σ2/n21/2=0.119 мкрад/час соответственно, согласно стандартной формуле ([46] с.368).

Неисключенный остаток систематической погрешности, связанный с основной погрешностью ±7 %, составит θ1=0.68 мкрад/час и θ2=0.75 мкрад/час соответственно.

Неисключенной систематической погрешностью, связанной с длительностью периода экспозиции пренебрежем вследствие ее малости (порядка ±1 %).

Согласно [46] с.367–370, суммарное среднеквадратичное отклонение Sj для j–ой средней мощности дозы (индекс j равен 1 или 2 соответственно) определяется формулой

S_j=√((s_j )^2+〖1/3 (θ_j )〗^2 ).

В результате получим значения S1=0,42 мкрад/час и S2=0,53 мкрад/час.

Окончательно, для средних значений мощности дозы вместе с соответствующими погрешностями имеем:

– w1=9.68±0,42 мкрад/час;

– w2=10.79±0,53 мкрад/час.

Достоверность различия выборок мощности дозы для фона и воздействия проверим по U–критерию Манна–Уитни [47] с. 349–350, т.к. для применения критерия Колмогорова–Смирнова объемы выборок недостаточны (обычно требуется более 20 значений в каждой выборке).

Вычисленное значение статистики Манна–Уитни равно U=52,5. По таблицам [48] с. 94–95 находим, что критические значения статистики Манна–Уитни для n1=17 и n2=18 для уровней значимости 0.05, 0.01, 0.005 и 0.001 (т.е. для вероятностей 0.95, 0.99, 0.995 и 0.999) равны соответственно 102, 82, 75 и 61.

Таким образом, достоверность различия выборок фона и воздействия в данном случае не ниже 0.999 (99.9%).

Превышение средней дозы «мозаики» II над фоном за время экспозиции составило ΔD=(w2 – w1)×Т2 = 797 мкрад. Согласно первичному отчету НИЦ «Кристалл», данное превышение средней дозы было обусловлено активным воздействием испытуемого «Д» в течение ΔТ =15 мин = 0,25 час. Таким образом, оценка средней мощности дозы воздействия составит ΔD/ ΔТ=3188 мкрад/час, что примерно в 329 больше мощности фона.

Необходимо отметить, что большое время экспозиции «мозаики» II по сравнению с малым временем воздействия снизило достоверность полученного результата, поскольку погрешность накопленной дозы фона, составляющей главную часть дозы ТЛД, растет пропорционально величине дозы, т.е. пропорционально времени экспозиции. Впрочем, думаю, было бы несправедливо обращать слишком много внимания на некоторые незначительные методические недостатки этой работы, не зная в подробностях, какие затруднения пришлось преодолеть самоотверженным исследователям, получившим эти уникальные результаты.

Представляют очень большой интерес данные таблицы 4 в [45], где приведены величины доз для сборок ТЛД из 2 детекторов, расположенных друг над другом и находившихся в области основных чакр и на правой ноге (испытуемая «Е») в эксперименте с воздействием. Со стороны рабочей поверхности, прилегающей к телу детекторы были защищены алюминиевой фольгой с массовой толщиной 0,0013 г/см2. Указано, что за период экспозиции (отжиг–обмер) доза фона составила 10,0±1,5 млрад. Согласно первичному отчету НИЦ «Кристалл», доза фона составила 10,0±1,6 млрад (т.е. в [45] допущена незначительная опечатка), общий период экспозиции составил 57 суток, а время воздействия 0,0125 суток. Даже если не принимать для анализа данные по дозе фона, то различия минимальной и максимальной доз – 11,41 млрад и 33,81 млрад соответственно, многократно перекрывают погрешности измерения доз (±7 %), что и свидетельствует о достоверности эффекта воздействия испытуемого на ТЛД. Соответствующие мощности доз могут быть легко рассчитаны. Превышение мощности дозы воздействия над мощностью дозы фона составляет от 643 до 10857 раз.

Возможно, к этому следует добавить указанный в ([45] с. 24–25) эффект изменения цвета и структуры некоторых детекторов на основе LiF после воздействия. На рисунках 8а и 8б ([45] с.26–27) приведены фотографии структуры не потемневшего и потемневшего детекторов, полученные на электронном микроскопе с увеличением 500.

В работе ([45] с. 28–33) приводится также обсуждение полученных результатов и гипотез об их возможных механизмах и связи с психической энергией человека.

Регистрация мысленного воздействия

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.11.1997 г. был опубликован патент на изобретение «Способ определения эффективности мысленного воздействия индуктора на перципиента» № 2096991 по заявке 94001976/14 от 21.01.1994 [49]. Авторы изобретения – Баранова Людмила Георгиевна, Долин Юрий Спиридонович, Дымов Виктор Иванович, Хатченков Николай Николаевич. Статус: не действует (последнее изменение статуса: 19.09.2011). Согласно Извещению от 20.10.2002 г., БИ: 29/2002, было произведено «Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из–за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе» [49]. Таким образом, обсуждая ниже его содержание, я не нарушаю авторских прав.

«Формула изобретения

1. Способ определения эффективности мысленного воздействия индуктора на перципиента путем регистрации электроэнцефалограммы перципиента при воздействии и отсутствии воздействия индуктора, анализа ее биоритмов и определения эффективности воздействия при выявлении статически достоверных различий, отличающийся тем, что при анализе биоритмов электроэнцефалограммы определяют дисперсию амплитуды альфа ритма, для этого осуществляют серию в 30–50 измерений амплитуды в фоновой электроэнцефалограмме и серию в 30–50 измерений в период воздействия индуктора, определяют среднеквадратичное отклонение амплитуды альфа ритма в каждой серии, рассчитывают отношение полученной величины в серии измерений при воздействии индуктора к величине фона и определяют достоверность различий.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерения проводят в условиях пребывания перципиента в темном, шумоэлектромагнитозащищенном помещении, причем индуктор находится на таком расстоянии от перципиента, при котором исключаются побочные эффекты его воздействия на перципиента, например, тепловые и/или акустические» [49].

В данном патенте приводится описание результатов проведенных исследований.

«Способ, с помощью которого проводилось исследование, состоял в регистрации изменений параметров электроэнцефалограммы (ЭЭГ) перципиента, находящегося в спокойной расслабленном состоянии. Отведение ЭЭГ проводилось монополярно с помощью электроэнцефалографа ЭЭГ BSТ1 (фирма BIOSCRIPT). Использовали два стандартных отведения: C3, C4 с обоих полушарий головного мозга. Индифферентные электроды размещали на сосцевидных отростках. Полоса отведения ЭЭГ была ограничена сверху 50 Гц, постоянная времени 0,1 с. Для отведения применяли чашечковые хлорсеребряные электроды фирмы BIOSCRIPT, заполненные стандартной электродной пастой.

Усиленные сигналы подавали с выхода электроэнцефалографа через оптронную развязку на вход специализированного АЦП и передавались в ПЭВМ АТ/386 для дальнейшей обработки.

Индуктор и перципиент находились на расстоянии 30–40 км друг от друга. Условия регистрации ЭЭГ были одинаковыми для всех экспериментов. Перципиент находился в темной, шумоэлектромагнитозащищенной камере, сидел в удобном кресле с подголовником. Его инструктировали сидеть спокойно, расслабившись с закрытыми глазами, не совершать никаких лишних мышечных движений и не пытаться угадать, было или не было воздействие.

Перед началом регистрации перципиенту дают немного посидеть, расслабиться.

В качестве данных использовались ЭЭГ человека, снятые с обоих полушарий мозга, обработанные с помощью преобразования Фурье и представленные в виде амплитудного спектра по выбранной частотной полосе.

Время измерений в одном опыте 7 мин. Первая минута накопления в дальнейших расчетах не используется. Она необходима для успокоения перципиента после начала опыта, для вхождения его в более стабильное состояние. Следующие 3 мин серия фона, а затем 3 мин серия, во время которой индуктор может воздействовать (и тогда это будет опыт с воздействием) или не воздействовать (и тогда это будет контрольный опыт). Энцефалограмма снимается непрерывно. Раз в 5– 12 с. производится преобразование Фурье и вывод результатов в графическом виде на экран дисплея, и данные по этой серии записываются на диск. Таких измерений за один опыт снимается 81. Первые 11 измерений (одна минута) – вхождение и по 35 измерений (3 мин) фон и воздействие. После окончания опыта можно просмотреть временную развертку изменения ритмов и получить величину среднего значения амплитуды ритма в выбранной частотной полосе за соответствующую серию измерений (эпоху). <…> Обе серии измерения разбиваются на 30–50 измерений, в течение которых измеряется средняя величина a ритма. Число измерений выбирается таким образом, чтобы статические параметры сигнала в каждой серии могли быть вычислены с общепринятой в статистике точностью. После окончания измерений рассчитывают среднеквадратичное отклонение (СКО) сигналов в обеих сериях и вычисляют отношение СКО аналитической серии к СКО фона…» [49].

Для подтверждения предлагаемого способа определения эффективности мысленного воздействия авторы патента приводят результаты трех экспериментов.

«Пример 1. Была проведена серия опытов по воздействию индуктора Л. на перципиента В. состоящая из 52 опытов с воздействием и 43 контрольных опытов. Опыты проводились по описанной выше методике. Расстояние между индуктором и перципиентом равнялось 50 км. Полученные результаты приведены в табл. 1. Достоверность расхождения экспериментальной и контрольной выборок определялась с помощью критерия Фишера, основанного на сравнении выборочных дисперсий.

Пример 2. Такая же серия опытов по воздействию индуктора Л. была проведена с перципиентом К. Результаты опытов приведены в табл. 2.

Пример 3. Была проведена серия с неподготовленным индуктором С. имитировавшим воздействие на перципиента П. с расстояния 15 км. Серия состояла из 25 опытов с имитацией воздействия и 25 контрольных опытов. Результаты опытов приведены в табл. 3». [49].

Согласно тексту патента [49] выборочные дисперсии для эпох «контроль» и «воздействие» для трех приведенных примеров были равны, соответственно:

– 0,0243052 и 0,0508519;

– 0,0287588 и 0,0495831;

– 0,0479662 и 0,0756.

Достоверность различия выборок «контроль» и «воздействие» по критерию Фишера, согласно тексту патента [49], составила, соответственно: > 95%, > 95% и > 80%.

В отношении указанных в патенте уровней достоверности – 80% и 95% можно добавить следующие соображения. Исходя из времени подачи заявки и, соответственно, более ранних сроков проведения исследований, а также использованной ПЭВМ АТ/386, можно достаточно уверенно предполагать, что для определения уровней достоверности использовались «бумажные» таблицы значений F–критерия Фишера, а не компьютерные программы статистики. По–видимому, именно в силу этого, приведенные в патенте величины достоверности результатов имеют вид неравенств – оценок снизу. Используя современные программы компьютерной алгебры, можно вычислить более точно величины достоверности результатов, приведенных в патенте [49]. В результате, для достоверности различия выборок «контроль» и «воздействие» по F–критерию Фишера получим, соответственно, значения: 99,2%, 96,6% и 86,4%.

Таким образом, первые два значения достоверности – 99,2%, 96,6%, отвечающие реальному воздействию индуктора, убедительно подтверждают реальность дистантного – 50 км. мысленного воздействия на перципиента в электромагнитозащищенной камере, зарегистрированного по характеристикам альфа–ритма ЭЭГ. В силу наличия электромагнитного экранирования камеры, данный результат позволяет отвергнуть гипотезу об электромагнитной природе такого дистантного воздействия.

Представляется целесообразным воспроизвести подобные эксперименты для проверки приведенных выше результатов.

Хотелось бы изложить некоторые замечания и соображения по методике экспериментов такого рода. Во–первых, применение F–критерия Фишера предполагает нормальное распределение исходных величин, что может и не иметь места в действительности. Поэтому, целесообразно использовать непараметрические критерии сравнения выборочных распределений «контроль» и «воздействие», например критерий согласия Смирнова (критерий типа Колмогорова – Смирнова) ([47] с. 340–341). Для получения высокой статистической значимости результатов можно провести эксперимент с 50 воздействиями и 50 контролями. При этом один опыт, состоящий из двух эпох равной длительности «фон» и «контроль или воздействие», для уменьшения эффектов нестационарности ЭЭГ можно сократить до 2–4 минут (т.е. по одной – две минуты каждая эпоха). ЭЭГ следует регистрировать при закрытых глазах перципиента для лучшей выраженности альфа–ритма. В течение одного дня можно провести не более 10 опытов подряд, во избежание засыпания перципиента. Для выравнивания вкладов различных дней, по–видимому, следует в течение каждого из дней предусмотреть равное количество опытов (например, 10) и одинаковое количество «контролей» и «воздействий» (например, 5 и 5) в одном дне, случайно расположенных между собой по времени.

Ильенков Эвальд Васильевич

Э.В. Ильенков

Эвальд Васильевич Ильенков (1924 – 1979) – специалист по диалектической логике и теории познания, доктор философских наук.

Разработка научной концепции психической энергии невозможна без понимания специфики высших форм психики – мышления и сознания как идеального, т.е. как субъективного образа объективной реальности, отражения внешнего мира в формах деятельности человека, в формах его сознания и воли. Идеальное никогда не может быть объяснено из механистически понятого материального.

Э.В. Ильенков – выдающийся специалист по диалектической логике [50], разработал глубокую концепцию идеального [51], [52], как части общественного способа производства человеческой жизни; т.е. идеальное имеет общественно–историческую природу и поэтому, производится не мозгом, хотя и посредством мозга.

Понятие психической энергии и напрямую соотносимые с ним представления не представлены в работах «зрелого» Ильенкова. Но, пожалуй, нельзя понять истоки и направленность творчества Э.В. Ильенкова без упоминания написанной им, по–видимому, в его аспирантские годы работы «Космология духа» ([53] с. 415–437). В этой работе Ильенков выдвигает гипотезу, что космической функцией разума является противостояние накоплению энтропии и возрождение Космоса. «Почему бы не предположить, что материя в своем развитии как раз и создает с помощью и в форме мыслящего мозга те самые условия, при наличии которых излучаемая энергия солнц не растрачивается бесплодно на простое нагревание мирового пространства, а накапливается в качественно высшей форме ее существования, а затем используется как «спусковой крючок», как взрыватель, дающий начало процессу обратного возрождения умирающих миров в форму раскаленной туманности? <…> в эту качественно высшую форму движения превращается ничтожная доля тепла, излучаемого солнцами в мировое пространство. Но количественная малость этой доли вполне компенсируется тем, что она накапливается в качественно высшей форме – в такой форме, в которую сама природа (без посредничества мышления) не может превратить бесплодно растрачиваемую излучением теплоту…» ([53] с. 432). И далее: «Попросту говоря, мышление оказывается необходимым опосредующим звеном, благодаря которому только и делается возможным огненное «омоложение» мировой материи, – оказывается той непосредственной «действующей причиной», которая приводит в актуальное действие бесконечные запасы связанного движения, на манер того, как ныне оно, разрушая искусственно небольшое количество ядер радиоактивного вещества, кладет начало цепной реакции. <…> этот акт осуществляется в форме грандиозного космического взрыва …» ([53] с. 433). А это и есть наивысшая форма психической энергии в ее космологическом действии!

Мамардашвили Мераб Константинович

М.К. Мамардашвили

Мераб Константинович Мамардашвили (1930 – 1990) – профессор, специалист по философии сознания, философии языка, истории философии, доктор философских наук.

М.К. Мамардашвили внес значительный вклад в разработку, так называемой, неклассической рациональности [54]. Это направление в философии стремится теоретически последовательно учесть факт включенности мысли как реального процесса в описываемую в ее содержании действительность, факт несводимости события мысли к ее содержанию. Таким образом, речь идет о некоторой собственной «физике» сознания, о его производящей порождающей основе, о предметно–деятельностных механизмах сознания, о том, что М.К. Мамардашвили называл «органами или телами понимания» ([55] с. 22–27). «Осуществление (событие) этих предметно–деятельностных механизмов сознания и порождает и само содержание, и «знания» как его продукт, и рефлексивное различение «субъекта» и «объекта», и даже само различение между сознанием и Миром» [56]. Неразделимость существования этих особых «органов», реализующих предметно–деятельностные механизмы сознания, от производимого ими понимания требует введения для их описания особого понятия «неразделимого континуума бытие – сознание, предметы которого всегда имеют совмещенные две характеристики – бытия и сознания» [54]. Эти органы – тела понимания «живут в континууме бытие–сознание (универсуме деятельности), а не как натуральные свойства психофизического индивидуума, взятого независимо от деятельности и извне противопоставленного отражаемой природе, бытию» ([55] с.143).

Спецификой деятельности этих особых «органов – тел понимания» является принцип «свободного действия» – ненаглядного и автономного.

Как пишет М.К. Мамардашвили: «Проявления свободного действия наблюдаемы физически, имеют особое материально–энергетическое существование» ([55] с. 186). Здесь для нас принципиально важно отметить применение энергетических характеристик в отношении порождающей основы мышления и сознания. Исследователи философии сознания М.К. Мамардашвили в качестве существенной характеристики его взглядов указывают, что «такое понимание хронотопа познания приводит М.К. Мамардашвили к топологическому и энергийному пониманию сознания», «Непрерывность сознания обеспечивается определенной силой интенсивности–энергичности самого мышления», что в его философии идет речь об «энергийно–топологическом описании полевых эффектов мышления» [56].

Таким образом, в отношении концепции психической энергии, можно утверждать, что философия сознания М.К. Мамардашвили подходит к пониманию ненаглядных и неклассических свойств психической энергии человека, имеющей системный характер.

Кроме того, в своих поисках адекватного языка для описания неклассических свойств мышления и сознания, М.К. Мамардашвили настойчиво обращается к представлениям математической теории расслоенных пространств, которая является основой теории калибровочных полей, описывающей фундаментальные физические взаимодействия – т.е. энергии! Так в его книге [55] словосочетания «расслоенное (и надстроенное) многообразие», «расслоенное (и надстроенное) пространство–время» встречаются 10 раз, а также указана работа «Ж.–П. Серр. Сингулярные гомологии расслоенных пространств. В сб. «Расслоенные пространства и их приложения», М., 1958» ([55] с. 127) и книга К. Телемана «Элементы топологии и дифференцируемые многообразия» М., 1967 (там же). При этом М.К. Мамардашвили показывает не только знакомство с содержанием этих очень сложных математических трудов, но и глубокое понимание их содержания, поразительное для человека гуманитарной специализации!

Хочу здесь, с глубокой благодарностью памяти Мераба Константиновича, написать, что в свое время, такая обращенность М.К. Мамардашвили к представлениям теории калибровочных полей придала и мне уверенности для развития своих идей о природе психической энергии [57], [3], также основанных на аналогиях с физикой калибровочных полей.

Цехмистро Иван Захарович

И.З. Цехмистро

Иван Захарович Цехмистро (1937–2017) – доктор философских наук, профессор, специалист по философии науки и культурологии.

И.З. Цехмистро, основываясь на глубоком анализе экспериментальных данных квантовой физики, последовательно развивал представления о мире как неделимом целом. Согласно И.З. Цехмистро «о мире нельзя утверждать ни того, что он представляет собой только совокупность всевозможных объектов, т.е. существует только как множественное, ни того, что он есть только единое и одно и может быть рассматриваем в отрыве от многого и всякой множественности вообще. Его множественная структура несомненна на макроуровне, однако по мере продвижения в глубь микромира «элементы», составляющие его, все более обнаруживают относительность своей выделенности и самостоятельности, пока в конце концов подразделение мира на составляющие его элементы и вовсе не утрачивает всякий смысл для субквантового уровня. Здесь обнаруживается прямо противоположная и дополнительная сторона мира как «неделимого целого», мира как одного, чуждого всякой множественности» ([58] с. 8–9). Ярким примером проявления неделимой целостности в физических свойствах материи являются свойства квантовой «запутанности» состояний микрообъектов, лежащие в основе современных технологий квантовой информатики [59].

Представления о свойствах квантовой целостности материи были использованы И.З. Цехмистро для анализа связи проблемы сознания с квантовой физикой [60]. «Обращение к концепции целостности позволяет понять природу импликативных структур мышления и сознания, ограниченность теоретико–информационного подхода к проблеме сознания…» ([61] с. 186).

«Предположение об особой целостности мыслительного акта в смысле его конечной неразложимости на множества каких–либо изначально обособленных элементов (правил, операций, контекстов) является основой для понимания принципиальной невозможности полной формализации мыслительной деятельности, невозможности выразить ее существенные особенности (прежде всего те, которые связаны с образными и аффективными сторонами мыслительной деятельности, полисемантичностью естественного языка) в понятиях и представлениях теории информации и кибернетики, множественных в своей основе» ([61] с. 153).

Представления об особой неделимости, целостности материальных процессов, лежащих в основе мышления и сознания являются необходимой предпосылкой для обоснования концепции психической энергии как меры качественно специфической формы движения материи, связанной с высокоорганизованной психикой человека. Кроме того, я полагаю, что именно свойство недетализируемого единства материи, наиболее отчетливо проявляющееся в свойстве квантовой запутанности состояний частиц, является источником свойства отражения материи и, соответственно, сознания [62].

Заключение

В этом очень кратком обзоре, конечно же, невозможно было упомянуть вклад даже тех отечественных ученых, имена которых достойны быть упомянутыми в связи с обоснованием понятия психической энергии и ее изучением. Но уже представленный здесь лаконичный материал об исследованиях в этом направлении за последние полтора века развития отечественной науки дает основания для следующих выводов:

– существуют как фундаментальные предпосылки, так и назревшая внутренняя необходимость введения научной концепции психической энергии как способа понимания экспериментально обнаруженных специфических проявлений деятельности высокоорганизованной психики;

– исследование психической энергии и сущностно с ней связанных свойств человеческой психики имеет устойчивый исторический характер и представлено именами лучших отечественных ученых и самоотверженных исследователей;

– многогранность и глубина научного наследия, а также современная научная активность в данном направлении является основой для дальнейших успешных исследований психической энергии в отечественной науке.

Заканчивая этот обзор, хочу в очередной раз злоупотребить правами его автора и сослаться на работу [63] как на пример возможного применения понятия несобственных форм психической энергии для анализа общественного сознания, для иллюстрации и пояснения деятельностной теории сознания Маркса [64] и введенного им понятия превращенной формы [65].

г. Красногорск

2019 г.