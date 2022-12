warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

111(3/2022) Литературные страницы "Пространство вечности" Именно так назвал свой первый сборник избранных стихотворений Александр Анатольевич СИНИЧКИН. Он недавно вышел из печати. Из скупых и с некоторым юмором сказанных о себе слов мы узнаём, что он отнюдь не профессиональный поэт, а скорее философ и мечтатель, любитель созерцать звёздное неб, но и бродить по лабиринтам математики. Именно это и привело его вТимирязевскую сельскохозяйственную академию на только что созданный факультет «Экономической кибернетики». А потом была аспирантура и применение своих знаний в самой гуманной области деятельности – медицине. И вот что пишет сегодня предприниматель А.А. Синичкин, обращаясь к своим читателям: «Что может объединить нас всех, куда ведут эти строчки?» А.А.Синичкин Вступление Прежде всего это путешествие во времени, в собственном жизненном пространстве, встреча с лучшим в себе, а иногда и с собой «другим», внутренняя осознанность выбора. Готовы ли мы здесь и сейчас вдруг остановиться и прокрутить свою жизнь – кадр за кадром, вернуть себя, понять других, просто послушать пространство? А ведь это предстоит нам всем. Почему же это не сделать сегодня, протянуть кому-то руку, улыбнуться, подарить светлые мысли? Посмотреть в небеса? Ведь изменяя себя, выменяете окружающий вас мир. А кто ещё нам поможет сегодня остановиться, задуматься, заплакать, как не поэзия, музыка, природа, живопись, как ни мелодия нашей души? <…> Поэт выпивает Вселенную любви до дна, он не боится взглянуть в бездну времени, он заново рождается в каждой своей строчке и постоянно творит по всем нам земной реквием. Хотите стать вместе с ним единой волной, почувствовать вибрацию его души, накрывающую всё ваше существо? Это и есть родство душ. Помните, как у Цветаевой: И кровь приливала к коже, И кудри мои вились… Я тоже была, прохожий! Прохожий, остановись! Наверное, мой читатель и есть тот прохожий, который вдруг остановился: на миг, на вечность. Для чего? Просто послушать музыку сфер, вспомнить себя и своё бесконечное путешествие в этих столетьях. И вот вы действительно уже не понимаете, «какое нынче тысячелетье на дворе» (Б. Пастернак). Как будто вы возвращаетесь из ледяного плена домой – к очагу, свету, к друзьям. Сколько раз мы с вами встречаемся и расстаёмся в этом мире, сколько жизней нами прожито вместе в этом стремительном колесе сансары? Я верю, что все мы и в будущих жизнях очень тесно связаны. Смерти нет, и мы будем бесконечно встречаться. И свобода для нас есть осознанная необходимость изменяться, повышать свои вибрации, питать свою душу. Поэзия помогает нам вылетать на «опалённых крыльях» из телесного плена бытия. Ведь наши души путешествуют на протяжении многих столетий целыми семьями, союзами. Для меня эта книга и есть «Пространство вечности», потому что времени нет, а есть только одно большое путешествие души на встречу к вам и к себе. И тогда «Дольше века длится день и не кончается объятье» (Б. Пастернак). <…> Мне остаётся только вернуть вам музыку. А что же есть поэзия, как не подслушанная музыка сфер? Поэт же – просто тонкий инструмент в пластичных пальцах Творца». Наши личные хроники, очертания нашей личной вселенной. Не это ли есть постоянная игра в бисер, совместное, ежесекундное сотворение Вселенной на наших глазах, которая родилась в мысли, рисуется в образе, прячется в таинстве слова? Мы все творцы и художники быстроликих песочных часов. Но мысль изречённая есть ложь. Поэтому нам трудно, ослепительно трудно притронуться к божеству. А значит к самим себе, понять самих себя. Но можно мыслью – самой быстрой частицей Вселенной. Но можно образом – самой прекрасной и вечной картиной этого мира. Почему мы всегда затихаем и замираем, когда смотрим на небо? Потому что именно там, среди жемчужин сверкающих звёзд, мы чувствуем наше утраченное время. Именно так: сначала чувство, потом образ и слово. И тогда мы слышим звон того самого колокола, который всю нашу жизнь звонит по нам и только для нас. Для всех и для каждого. Во всех и в каждом. Встречайте этот звон и идите ему навстречу! Радуйтесь! Не самая ли главная причина жить – это ода к радости? Радость существования, радость общения, радость творчества. Радуйтесь, и тогда рядом с вами проплывут прозрачные облака стихов и пронесутся скоротечные ливни слов, которые под вечное молчание неба сложатся в новые стихи мироздания и новые пророчества. Будьте счастливы! 8 января 2022 г. * * * Всё было белым изначально, И взор в простор полей проник. И мысли тёплою печалью Рассеянно терялись в них. Всё стало розовым от солнца, Снега дымились голубым. Казалось, чёрный лес смеётся, Узнав, что снегом он любим. Терялись тени, стыла вьюга. Оцепеневшая река Металась словно от испуга, Недуга, скрытого пока. Всё было лёгким, путь и время. И рядом строились века. Менялась жизнь и поколенья, Менялись слово и рука. Существовало всё случайно. И путь мой был всего лишь миг, Но я нечаянно постиг, Что мир был белым изначально. Пушистой вечностью стелился, Вселенной белою предстал И отразился в чьей-то мысли, И на полях моих устал. Март 1985 г. * * * Опять настала осень в круговерти Природы неспокойной колеса, Меняя благосклонность жизни, смерти, Расцвета, зрелости и старости места. Опять стучится в двери странник опостылый, Бродяга-ветер! В буйстве полон сил, И с древа срывает листьев милых Прекрасных свежестью, цветущий жаркий пыл. Издалека, вся в копоти и саже, Навстречу роковой судьбе Стремится неба вольного немая стража. То тучи в грозовой мольбе. И странен мир, что только был роскошен И зеленью долину выстилал. Теперь же лик и чужд, и перекошен, В нём желтизна увядших трав. Но будет, будет, будет Корить природу в вечном забытьи, Она палитру нежную раскрутит, В багрянец нарядив края свои. Отдав все краски, все мазки и фрески, В едином трепетном слияньи душ, И вот уж осени алмазные подвески, И вот уж торжества невинный туш. Бал Маргариты Тебя одели – два воздушных банта, Гирлянды света, музыки, огней. Ты танцевала в зале виноградной, Где разлился сиреневый апрель. Журчащий призрак, звук особый, Как нашатырь ночных лиан, Дрожащий, свежий, незнакомый, Пиалою фиалок пьян. Ты улыбалась – розовое масло С небес янтарных, из оранжерей Лилось на кожу, делало прекрасной Всю смуглость невесомости твоей. Лиловость кожи, кремовыепальцы, Шипящий наслаждением жасмин, Бродячие летучие голландцы Бредовых сумасшедших вин. Брусничных звёзд кричащие пожары От красных звёзд до серебристых роз. Природа наготу свою рожала Гармонией, измучившись всерьёз. Ты танцевала в зале виноградной. Бежал апрель, серёжками звеня. Пел песню ветер, спали музыканты Под мудрые мелодии дождя. * * * Никто не верил в ту минуту, Она пришла как в забытьи. Необходимо было чуду Когда-нибудь произойти. Знаменью странному начаться Из барельефа пустоты, Из волн, из амфор в одночасье Всему вокруг произойти. Произойти на самом деле, Предметов опрокинув свет, Миров, каких бы мы хотели, Каких в действительности нет. Каких бы нам хотелось истин, Каких стихов и дум каких. Вот так пронзительно неистов Из мысли выплеснутый стих. Из чувства изгнанная жалость, Неверной слабости испуг, Весь мир исчез, а ты осталась Из сна, из милости, из мук. Из веры в чудо, жажды счастья, Из детских удивлённых губ. Кто разрешил тогда летать нам На опалённых крыльях двух Над разгоравшися простором, В час ожидания грозы? Ведь мы друг друга, словно порох, Горящей жаждой подожгли. Творцы Жизнь – это усилие во времени. М. Мамордашвили Стихи будили как-то невпопад. То призрачно, то пополняя строй, Ступали рунами в свой обновлённый град, Терялись в вечности, даря душе покой. Кто мог – записывал, кто видел – рисовал Прозрачной живописью этих странных сфер. Наполнен смыслами был этот ритуал. И каждый в истине, наверно, преуспел. Сны кипарисами гудели на песках, Носились мыслями, играли на ветру, И в бородатых этих парусах, Надутых временем, я чувствовал судьбу. Шли караваны, пели острова, И акварелям отдан был залив, От свежести кружилась голова, И в бездне зарождался новый миф. И каждый был создателем мечты, И не пытаясь вспомнить прошлый миг, На эти пожелтевшие листы Он наносил свой новый материк. И жизнь была лишь творчеством минут, Художником, разрушившим покой, Стихи рождались, становились в строй И били в колокол встречая абсолют. И разбросав всю временность одежд, Забыв про чувства, спёртые внутри, Творцы бежали из обжитых мест И снаряжали в бурю корабли. Титаны металлических столбов, Державших лодку в устьях цепких рук. И у земных у этих берегов Прощались, размыкая цепь разлук. Взмывали в небо. Всё сизифов труд. Пылали звёзды, высились века. Ведь все ни когда-нибудь умрут, Так пусть попробуют взлететь наверняка. Стихи будили, цепи разорвав, Забыв про сны и сумерки надежд. И растворялся этот карнавал В садах терновых этих странных сфер. 5 августа 2018 г. * * * Кто сказал, что все мы одиноки? Разве мало в мире откровений? И открыты к Господу дороги, И свободу слову дарит гений. На плечах то ангел яснокрылый, То посланник ледяного ада Забирают сердца образ милый И даруют вечность снегопада. И проснувшись только на минуту, Край волшебный солнечного света Дарит жизнь, как маленькое чудо, Как дыханье лёгкого сонета. И узор рассвета соколиный, И заката тайные мотивы. Ты прочтёшь души посланье это, Как творенье небывалой силы. И не будет выбора другого, Отвергая грёзы дорогие, Ты пойдёшь дорогой светлой к Богу Чрез ворота истины святые. 7 октября 2020 г. Первое посвящение моему внуку (Александру младшему – Alexandre Michel Blot) И в дни великого пути И дум мятежных и тревожных Ты Родину сумей найти, Всплеск тишины в себе таёжной. Полей бескрайние миры, Берёз прозрачные картины. И пусть тебе приснятся сны И голоса святой России. Дыханье вечности, свирель, Два ангела в туннеле узком. И светлый дождь во весь апрель, Крик журавлей над полем русским. И светом истины творим И сердца образом горящим, Пусть в твоей жизни херувим Поёт ручьём и светит счастьем. И связь времён, как амулет, И чувство Родины благое Тебя ведут к исходу лет И обретению покоя. 4 декабря 2021 г. Из неопубликованного Поздняя весна Белая позёмка, Мушек пёстрый рой. Лица как светёлки И в душе покой. Отпусти тревогу, Прогони печаль. Вьюги влажной чётки Разметались в даль. Обнимает землю Снежный барс небес. Тишине я внемлю И замерший лес. На опушках мокрых Птичьи голоса, На лосиных тропах Поздняя весна. Под свинцовым небом Алый крест зари Обжигает ветром Души корабли. 16.04.2022 * * * Как много вечности во мне. Как бездну выразить словами В многоголосой синеве Риз многоликих и азалий? В глазах святых сиянье роз И распустившейся надежды И веры в истину вопрос Благоуханий безмятежных Мрак таинства иных высот Плач о себе в молебне грешной И ангелы в безмерный рост У врат, в которых неизбежность. 23.04.2022 * * * О, мирозданья соловей! Влеченьем свежести минутной Нас ловит в плен своих страстей, Рождая выбор абсолютный. Иллюзий, явленных идей, Поспешность будней незаметных И в бутафорной пене дней Рожденье собственной вселенной И голос истины как ночь, Которую во тьме чернильной Услышать или превозмочь Возможно взмахом белых крыльев. Взлетев к истоку сквозь века, Обнять мгновение беспечно И мир понять наверняка В сиянье сфер остроконечных 23.04.2022 Анфилады1 Наши тела состоят из пепла давно угасших звёзд. Джеймс Джинс, астрофизик Не умеет время Обойтись без слов. Сердце тихо тлеет, А вокруг любовь. Над сонетом нежным Старый град Виши, Тонкий луч, подснежник, Рождество души. Одиноко тронешь Тени анфилад, Соловьиной рощи Опустевший сад. На камнях дворцовых Зелень морских вод, На шпилях узоры Тёмных позолот. Проникать в пространства, Создавать века Каменщиков братство Вольного смычка. Музыкальный веер Камерных прохлад И сгоревший пепел Звёзд и анфилад. 23.04.2022 Испанская ночь Хлопки кастильских кастаньет Как чёрной ночи многоточье… Разливы вин, кинжальный след И бычья кровь оправой сочной. Мечи тиранов, блеск побед, Красавиц шёлковые очи, Гитар цыганских звонкий бред, В огнях рубиновых вся площадь И лебединый тонкий стан, Как смерч вселенского протеста. И вспышки рук и звон литавр В исходе пламенного жеста. И южной ночи колдовство, И зарево морских пророчеств, Арабских скакунов родство И пряность мудрости восточной И звёздных жриц высокий дар, И мраморных бойниц столетья Вот бесконечный пьедестал Любви и смерти. 30.04.2022 * * * Наконец дождались соловья, Зарумянились лунные трели Полногрудая дышит земля И забыты слепые метели И в невзрачном комочке певца, Подарившего сладкие звуки, Всё волненье живое творца, Все волшебные творчества муки. И растаяла скованность рук, Теплотой засветились туманы, И забвенья холодный неду,г В соловьиных высотах чуть пьяный. Пробудился росток золотой, Соловьиною песней согретый, И сосны исполин вековой Ждёт щедрот наступившего лета. Примечание 1 Анфила́да (фр. Enfilade от enfiler – «нанизывать на нитку» или от a’ la file – «один за другим») – ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов (помещений, дворцов, пространств). Анфилады – взаимно проникающие пространства.