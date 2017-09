warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

91(3/2017) Тайны, версии, легенды По следам фараона Хеопса Лескова Н.Л., научный журналист Содержание Что? Где? Зачем? Почему время боится пирамид? Увидеть время Пирамида вырастает из муромской чащи восьмым чудом света – компактная, выложенная аккуратными известняковыми блоками, с возведённым вокруг забором – чтобы избежать набегов местных вандалов, не понимающих, зачем здесь эта штуковина. Рассказывают, абориген Валера пытался «зарядить» пирамидой пустую бутылку, надеясь, что она опять наполнится. Не вышло. Озлился и попытался разрушить основание. К счастью, и это не вышло… Муромская пирамида. Фото А.Ю.Афанасьева Научный городок «Перемиловы горы» на границе Владимирской и Нижегородской областей между тем живёт насыщенной жизнью: здесь проводятся физмат-школы для одарённой молодёжи, конференции по финслеровой геометрии, разнообразные семинары. Один из них – «Пирамиды и время» – собрал десятки исследователей и энтузиастов со всей страны. «Мои исследования пирамид начались лет 20 назад, когда я взял две геометрические формы – стеклянную пирамиду и лабораторную склянку – и попытался подвесить внутрь каждой из них соломинки на паутине, – рассказывает И.Н.Степанов, ведущий инженер с физфака МГУ. – Никаких электромагнитных или иных полей внутрь этих фигур я не допускал. Однако спустя какое-то время стало заметно, что соломинка внутри пирамиды начала вращаться, а та, что в склянке, сохраняла неподвижность. Я попытался измерить электромагнитное поле вокруг и внутри пирамиды. Это также ничего не дало. Тогда я впервые задумался над феноменом: если обычных полей внутри пирамиды не обнаруживается, не означает ли это, что она является средоточием для каких-то иных, неизвестных науке взаимодействий?» Д.Г.Павлов выступает с докладом на конференции. Фото А.Ю.Афанасьева Д.Г.Павлов, директор Института гиперкомплексных систем в геометрии и физике, считает пирамиды с определёнными углами при основании формами, которые могут фокусировать особого вида физическое поле, условно названное гиперболическим. Это происходит примерно так же, как хорошо известные параболические тарелочки фокусируют электромагнитное поле, исходящее от телевизионных спутников, находящихся далеко на орбите. «Просто поле, которое могут фокусировать пирамиды, ещё не очень хорошо исследовано, и его не научились излучать наши спутники или какие-то другие устройства», – объясняет Дмитрий Геннадьевич. Здание, где проходила конференция. Фото А.Ю.Афанасьева Идею гиперболического поля, для которого пирамиды так же естественны, как круглые линзы и зеркала – для электромагнитного, учёные почерпнули из геометрии, которая сильно отличается от привычных нам геометрий Евклида или Минковского. Эта третья геометрия носит имя австрийского математика Финслера, который в 1918 году одним из первых стал её изучать. Пожалуй, главным отличием финслеровой геометрии от других, всем хорошо известных, является то, что время в ней оказывается активным участником практически всех физических явлений. Но что самое интересное – им теоретически можно научиться управлять. Вот почему изучение пирамид для Дмитрия Павлова и его коллег – это не просто увлекательное хобби, а часть планомерной работы, в результате которой они надеются совершить пусть не научный прорыв, но какие-то важные открытия. Частью этой работы были исследования, когда внутри камеры, наполненной вакуумом, при пробое её высоковольтным электрическим разрядом на положительном электроде из чистого золота появлялось огромное количество новых химических элементов, взяться которым было просто неоткуда. Дмитрий уверен: причиной данного крайне необычного явления является именно гиперболическое поле, фокусировка которого может превращать в материю само время. И хоть в тех экспериментах пирамиды не участвовали, учёные полагают, что скоро сумеют понять их роль в таких превращениях. «Речь идёт о современном аналоге философского камня, когда что-то появляется как будто из ничего, – говорит Дмитрий Павлов. – Очевидно, с современной научной точки зрения, такого не может быть. Значит, мы имеем дело с ядерными превращениями, вызванными каким-то новым полем, которое наши физические приборы регистрировать напрямую не умеют, однако косвенно оно может себя проявлять». Что? Где? Зачем? Пирамида – это не только таинство формы. Как правило, древние пирамиды, в какой бы части света они ни находились и по каким бы правилам ни строились, имеют под своим фундаментом целую сеть достаточно сложных инженерных сооружений: тоннелей, коридоров, камер, – куда не то что огромный саркофаг, даже один человек влезет с большим трудом. Для исследователей остаётся открытым вопрос, кем и зачем всё это строилось. Вход в подземную часть пирамиды. Фото А.Ю.Афанасьева Чтобы разобраться со всем этим, учёные решили возвести под Муромом свою собственную небольшую пирамиду, не только внешне, но и внутренне воссоздав подземную часть. В её стенах можно проводить разнообразные эксперименты, например, по измерению электропроводности чистой воды, образцы которой располагались как внутри, так и снаружи пирамиды… Проход в чрево пирамиды, в самое сакральное место – камеру – похож на таинство. Спускаться в подземелье приходится в темноте, держа в руке фонарик и согнувшись в три погибели, чтобы не разбить голову о низкий потолок. Но что светится во мраке? Неужто таинственные поля подают сигнал о своём присутствии? Научное оборудование во внутренней камере пирамиды. Фото А.Ю.Афанасьева Оказывается, здесь работает сложная физическая аппаратура, привезённая С.Н.Андреевым, старшим научным сотрудником РАН. Он установил здесь ноутбук и разнообразные датчики, с помощью которых надеется зарегистрировать внутри пирамиды аномальные явления. А.В.Жуков, археолог, известный исследователь пирамид, говорит о том, что возводили их в разных частях света – не только в Египте, но и в Южной Америке, и даже в Китае. При этом далеко не все пирамиды содержат захоронения, и их назначение для нас – тайна за семью печатями. Изначальное предназначение всех пирамид, по мнению Жукова, – храмовые функции вознесения, подъём людей ввысь. Это такие гигантские лестницы в небо, уводящие человечество в мир горний, полагает исследователь. Причём не только в переносном, но и в прямом смысле слова. По его мнению, существует немало фактов, говорящих о том, что пирамиды служили древним астрономическими обсерваториями, помогавшими лучше понять строение неба и расположение светил. Пирамидологи уверены в том, что истинные пирамиды – такие как в Египте – это многофункциональные сооружения, которые могли выполнять, например, функцию энергетических устройств для работы с земными и небесными энергиями, быть преобразователями пространства и времени, выполнять роль управления землетрясениями, изменяя энергетические потоки. Пирамида – это такой наукоёмкий технологический объект древности, мощный генератор, имеющий целью предотвращение земных и небесных катаклизмов. При этом большинство более поздних строителей пирамид, скорее всего, уже не владели исходным знанием об их конструкции и воспроизводили их как бы по инерции. Почему время боится пирамид? «Всё боится времени, но даже время боится пирамид» – напомнил изречение древних Дмитрий Павлов. Пирамидам Египта, как считают историки, около 5 тысяч лет, а они стоят, в отличие от большинства всех прочих сооружений, и даже не думают разрушаться. Почему? Какие тайны они хранят? Кто их нам оставил и для чего? Пожалуй, ни один другой объект древности не несёт людям столько загадок. Есть возможная связь между физическим временем и пирамидами, уверен Павлов. Каждый, кто спускался в подземные коридоры истинных пирамид, никогда не забудет этих ощущений: бесконечные спуски, подъёмы, кружение в лабиринтах катакомб… Для захоронения всё это выглядит более чем странно. Неудобно и непрактично таскать мумию фараона туда-сюда. А зачем нужны коридоры-дублёры, не выходящие наружу? Понять этого нельзя, если не вспомнить технические сооружения, где такое бывает очень часто. Для чего у Медумской пирамиды как минимум три облицовочных слоя? Это титаническая работа, которая внешне никак не видна. Ясно, что не для красоты. Так зачем? Если предположить, что это преломитель, резонатор или иное инженерное устройство, многое встаёт на свои места. Пирамида Хеопса «Мы надеемся, что сможем понять логику возведения пирамид на основе финслеровой геометрии, – говорит Дмитрий Павлов. – Мы приходим к выводу, что существуют пространственно-временные заряды – нечто, что произошло всего на одно мгновение и исчезло. Эти события учёные назвали гиперболическими зарядами, и они могут взаимодействовать друг с другом. Их как раз и связывает гиперболическое поле». В отличие от обычных силовых полей, оно проявляется в изменении скорости самого времени, и этот процесс возможно описать математически, сформулировав нечто вроде всемирного закона взаимодействия событий. Причём этот закон является четырёхмерным обобщением всемирного закона тяготения, открытого Ньютоном. Если принять точку зрения Павлова и его коллег, Вселенная – это совокупность огромного множества пространственно-временных событий, а вовсе не элементарных частиц, как считается сегодня. Такая замена глобального фундамента Вселенной и всего нашего физического мира, возможно, очень скоро перевернёт современное мировоззрение, поставив на место элементарных частиц ещё более элементарные события. Этот мир четырёхмерен: прошлое и будущее существуют как бы совместно, и выбросить даже одно событие, не изменив другие, нельзя, полагает Дмитрий Павлов. Увидеть время Какая же связь между пространственно-временной финслеровой Вселенной и пирамидами? По мнению Павлова, пирамида – это математическое следствие такой вселенной, один из естественных её геометрических объектов, примерно такой же, как параболическая тарелочка может являться математическим символом фокусировки электромагнитного поля. Именно так работают современные оптические и радиотелескопы. Но, согласно финслеровой геометрии, если в ней проделать аналогичные манипуляции, возникнут иные формы, в частности, пирамиды и другие гранёные тела. Иными словами, вполне возможно, при помощи пирамид когда-нибудь удастся научиться фокусировать само время, а от этой возможности уже рукой подать до управления им. «Мы пытаемся все эти вещи изучать, хотя пока до реального управления временем ещё очень далеко, – говорит Павлов. – Мы допускаем, что пирамида – один из элементов устройства, которое можно назвать временны́м телескопом, способным заглядывать в далёкое прошлое». Участники конференции на фоне пирамиды. Фото А.Ю.Афанасьева Если удастся создать такой телескоп, то мы сможем, например, воспроизвести в лабораторных условиях вспышку сверхновой или увидеть, как в кино, момент Большого взрыва, рассмотреть реликтовое излучение и понять, что же всё-таки стало причиной гибели динозавров. Строгие математические формулы не позволяют надеяться на то, что с помощью такой пирамиды-телескопа удастся заглянуть в будущее, говорит Павлов, но и задача взглянуть при помощи техники в наше прошлое не менее грандиозна. Пирамида Солнца в Теотиуакане (Мексика) А что если люди это уже делали многие тысячи лет назад и пирамиды создали наши далёкие предки именно для этих целей?