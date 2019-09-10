Памяти Ростислава Борисовича Рыбакова
In Memory
7 августа на 82-м году ушел из жизни ученый-индолог, исследователь индуизма с мировым именем
Ростислав Борисович Рыбаков.
В 1960 году С.Н. Рерих, с которым была дружна его семья, посоветовал ему заняться именно этой областью знаний. И действительно, Индия и индуизм стали его главным интересом в жизни. Это не осталось незамеченным ее руководством. Р.Б. Рыбаков был награжден высшей наградой этой страны – Орденом Белого Лотоса.
Будучи доктором исторических наук, академиком РАЕН, Р.Б. Рыбаков многие годы возглавлял Институт востоковедения РАН, а также известную общественную организацию – Международную ассоциацию «Мир через Культуру». Именно он был одним из организаторов Советского фонда Рерихов, вёл переговоры о передаче наследия Рерихов народу нашей страны. Первым из доверенных лиц в соответствующем документе С.Н. Рерих указал Р.Б. Рыбакова.
Это был совершенно неординарный человек, обладавший энциклопедическими знаниями, писательским талантом, неуемной жаждой жизни. По его словам, он смотрел на мир распахнутыми глазами, и до последних дней, нет, вероятно часов был полон интересных планов…
Нет сомнений, что его сотрудники и друзья навсегда сохранят память о нем и его вкладе в культуру и науку, организацию востоковедения в нашей стране.
Президент Фонда «Дельфис» В.В. Надёжин
Главный редактор журнала «Дельфис» Н.А. Тоотс
Коллектив фонда и журнала «Дельфис»
Со странички фейсбука дочери Ростислава Борисовича Рыбакова – Катерины
Уважаемые друзья и коллеги Ростислава Борисовича!
Я решилась на этот пост в очень сложное для нашей семьи время из-за уважения ко всем вам.
Я получаю много вопросов и добрых слов о папе.
Папа провел в больнице почти три месяца. Его не было слышно, потому что ровно через месяц после ухода мамы, Марины Борисовны, с которой он был вместе 57 лет, у него случился инфаркт. Перелом бедра. И много всего еще.
Я шутила с Р.Б. что ты, папа, задолжал нашей медицине за 81 год крепкого здоровья.
Папа за это время был несколько раз на грани смерти.
Одна врач в реанимации мне сказала, что она в своей практике встречала вдовцов и вдов, у которых словно включается программа разрушения после смерти любимого человека, и они начинают угасать.
Это не про нас совсем, какие глупости - подумала я.
Но папино жизнелюбие, чувство юмора, даже в беспамятстве(!), и жажда жизни хранили его.
Я как-то сказала ему, (а он любил когда я «командую»), что он не может от нас уйти, ведь пока жив он - жива и наша мама. Папа сказал, что именно это он тоже и осознает.
Через две недели мы ждали выписку, все страшное позади. Папа взял с меня обещание, что мы сразу же отправимся в барбер-шоп, сделаем стрижку бороды. Это стало бы началом жизни после больницы и боли.
Мы уехали с детьми на море. Р.Б. был за нас счастлив, говорил- вы заслужили отдых, мы все вместе пережили трудные времена, нам всем нужна радость.
Мы спокойные и воодушевленные. Купались, веселились, и звонили папе.
Врачи перепроверяли состояние здоровья папы, в итоге решились на операцию на ноге, чтобы папа быстрее мог ходить.
6 августа вечером я поздравила папу с успешной операцией. Сказала, что всё, ура, теперь новая жизнь. Папа планировал в сентябре поехать на море, пусть и с палочкой или в кресле даже.
На следующий день как будто небо упало - «Катя ... папа ... умер»
Я хочу сказать огромное спасибо всем единомышленникам и близким друзьям, которые поддерживали и помогали папе во время болезни.
Низкий поклон Надежде Емельяновой!
Надежда, Вы сделали невозможное для спасения Ростика!
Время и место прощания мы сообщим в ближайшие дни, чтобы все могли спланировать свое время.
На фото- еще счастливое время семьи. С внучкой Лидой.
От Международной Ассоциации «Мир через Культуру. Европа» и её президента Вильгельма Августата
Уважаемая Наталья и все друзья Дельфиса!
Наш великий духовный брат и друг, профессор, доктор Ростислав Рыбаков, останется в нашем сердце и уме навсегда.
За возможность встретиться с ним в этой жизни, за тот необыкновенный дар для всех, кто имел шанс знать его как человека, друга и, более всего, как духовного соратника, мы благодарим судьбу и испытываем в наивысшем выражении – глубочайшее чувство. Он всегда был нашим лучшим советчиком и товарищем по всем вопросам в различных ситуациях, представляющих общий интерес, особенно в нашей межкультурной и международной деятельности в течение десятилетий. Нам будет искренне не хватать его!
Всем нам – коллективу Фонда и журнала «Дельфис» и нашей Международной Ассоциации «Мир через Культуру» – посчастливилось получить квалифицированные советы и универсальные знания от нашего друга по духу, поскольку благодаря им мы смогли достичь успеха на этой общей дороге, связанной с великой Радостью и Красотой во многих аспектах!
Дорогой Ростислав! Вы всегда в наших сердцах, и мы чувствуем глубочайшую благодарность за возможность пережить тот особый опыт, через который мы прошли вместе! Спасибо Вам!
И уже сейчас, глядя в будущее, мы ждем встречи с Вами для дальнейшего сотрудничества на различных уровнях – на благо жизни в целом!
Ваш духовный брат Вилли Augustat,
присоединились Гунди, Лиз, Ельмар и друзья и члены из Германии, Австрии, Швейцарии. Прибалтика, Украина, Индия, Монголия, Казахстан и многие другие от Международной Ассоциации «Мирчерез культуру Европа»
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