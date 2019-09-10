Памяти Ростислава Борисовича Рыбакова

In Memory

7 августа на 82-м году ушел из жизни ученый-индолог, исследователь индуизма с мировым именем

Ростислав Борисович Рыбаков.

В 1960 году С.Н. Рерих, с которым была дружна его семья, посоветовал ему заняться именно этой областью знаний. И действительно, Индия и индуизм стали его главным интересом в жизни. Это не осталось незамеченным ее руководством. Р.Б. Рыбаков был награжден высшей наградой этой страны – Орденом Белого Лотоса.

Будучи доктором исторических наук, академиком РАЕН, Р.Б. Рыбаков многие годы возглавлял Институт востоковедения РАН, а также известную общественную организацию – Международную ассоциацию «Мир через Культуру». Именно он был одним из организаторов Советского фонда Рерихов, вёл переговоры о передаче наследия Рерихов народу нашей страны. Первым из доверенных лиц в соответствующем документе С.Н. Рерих указал Р.Б. Рыбакова.

Это был совершенно неординарный человек, обладавший энциклопедическими знаниями, писательским талантом, неуемной жаждой жизни. По его словам, он смотрел на мир распахнутыми глазами, и до последних дней, нет, вероятно часов был полон интересных планов…

Нет сомнений, что его сотрудники и друзья навсегда сохранят память о нем и его вкладе в культуру и науку, организацию востоковедения в нашей стране.

Президент Фонда «Дельфис» В.В. Надёжин

Главный редактор журнала «Дельфис» Н.А. Тоотс

Коллектив фонда и журнала «Дельфис»

Со странички фейсбука дочери Ростислава Борисовича Рыбакова – Катерины

Уважаемые друзья и коллеги Ростислава Борисовича!

Я решилась на этот пост в очень сложное для нашей семьи время из-за уважения ко всем вам.

Я получаю много вопросов и добрых слов о папе.

Папа провел в больнице почти три месяца. Его не было слышно, потому что ровно через месяц после ухода мамы, Марины Борисовны, с которой он был вместе 57 лет, у него случился инфаркт. Перелом бедра. И много всего еще.

Я шутила с Р.Б. что ты, папа, задолжал нашей медицине за 81 год крепкого здоровья.

Папа за это время был несколько раз на грани смерти.

Одна врач в реанимации мне сказала, что она в своей практике встречала вдовцов и вдов, у которых словно включается программа разрушения после смерти любимого человека, и они начинают угасать.

Это не про нас совсем, какие глупости - подумала я.

Но папино жизнелюбие, чувство юмора, даже в беспамятстве(!), и жажда жизни хранили его.

Я как-то сказала ему, (а он любил когда я «командую»), что он не может от нас уйти, ведь пока жив он - жива и наша мама. Папа сказал, что именно это он тоже и осознает.

Через две недели мы ждали выписку, все страшное позади. Папа взял с меня обещание, что мы сразу же отправимся в барбер-шоп, сделаем стрижку бороды. Это стало бы началом жизни после больницы и боли.

Мы уехали с детьми на море. Р.Б. был за нас счастлив, говорил- вы заслужили отдых, мы все вместе пережили трудные времена, нам всем нужна радость.

Мы спокойные и воодушевленные. Купались, веселились, и звонили папе.

Врачи перепроверяли состояние здоровья папы, в итоге решились на операцию на ноге, чтобы папа быстрее мог ходить.

6 августа вечером я поздравила папу с успешной операцией. Сказала, что всё, ура, теперь новая жизнь. Папа планировал в сентябре поехать на море, пусть и с палочкой или в кресле даже.

На следующий день как будто небо упало - «Катя ... папа ... умер»

Я хочу сказать огромное спасибо всем единомышленникам и близким друзьям, которые поддерживали и помогали папе во время болезни.

Низкий поклон Надежде Емельяновой!

Надежда, Вы сделали невозможное для спасения Ростика!

Время и место прощания мы сообщим в ближайшие дни, чтобы все могли спланировать свое время.

На фото- еще счастливое время семьи. С внучкой Лидой.