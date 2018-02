warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

93(1/2018) Держава Рерихов Историческим стал день 20 декабря 2017 года; его ждали многие люди в нашей стране, хотя и с совершенно разными чувствами. Затянувшаяся многолетняя борьба между сторонниками общественного и государственного музея Рерихов закончилась в пользу последнего. Первый заместитель министра культуры страны В.В. Аристархов в этот день на вернисаже перерезал красную ленту, открыв большую выставку картин «Н.К. Рерих. Восхождение» в Лопухинском особняке. На ней было представлено около 200 произведений художника из четырёх музеев: Государственного музея искусства народов Востока, Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Вечером новый – Государственный музей Рерихов (филиал ГМВ) принял первых посетителей. В течение всего периода (с 20 декабря по 17 января) в залах Лопухинского особняка проходили экскурсии, которые вели, несмотря на занятость, сотрудники музея: директор Т.К. Мкртычев, Д.Н. Попов (теперь он здесь главный хранитель), В.Э. Жигота (сотрудник архива) и В.А. Росов (главный специалист по наследию Рерихов в ГМВ). Все дни в музее работал лекторий, было прочитано 11 лекций известными рериховедами страны: В.А. Росовым, Л.М. Гиндилисом, С.Ю. Ключниковым, В.Е. Чернявским и другими. Всего за три недели работы выставки в её залах побывали около 12 000 человек. Многие из них поделились своими впечатлениями. Это и записи в Книге отзывов, и живые интервью, и публикации в Интернете, и отзывы, присланные по электронной почте. Ниже мы приводим некоторые из них, исключив злобствующие, продиктованные не сердцем и душой, а отравленным ненавистью сознанием. Будем надеяться, что когда-нибудь их авторы поймут, что натворили, и найдут пути к новому сотрудничеству. Отзывы о выставке «Н.К. Рерих. Восхождение» Наталья Домникова-Якимова: Благодарю за выставку. Была 6 января и уже скучаю. Людмила Комиссарова: Спасибо организаторам! Потрясающая выставка!!! Вероника Фёдорова: Пойду ещё раз с утра. Спасибо. Шикарная панорама!.. Гений! Татьяна Евтюшина: Потрясающая выставка! Спасибо!!! Елена Говорухина: Потрясающая выставка, замечательные гиды/экскурсоводы! Удачи и благодати всем! Ольга Чемодурова: Впечатления от посещения выставки: остаётся большое желание ещё и ещё раз посетить её. Какая мощная энергетика! Много света, воздуха, ничто не мешает восприятию картин. Каждый зал – определённый этап жизни и творчества. Оформление классическое, ничего лишнего. Это и понятно. Ведь выставка – это не музейная экспозиция. Великолепно представлен триптих «Мадонна Орифламма» – «Святой Сергий» – «Святой Франциск». Очень порадовал зал с этюдами Гималаев, которые удобно расположены для созерцания (прежде они висели в проходе). В зале Учителей – триптих «Fiat Rex». Мне кажется, что и в постоянной экспозиции правильнее оставить только его. Портреты Учителей слишком сокровенны, хотя и растиражированы... Пусть всё будет представлено достойно. Наконец встретились все три части знаменитого триптиха «Мадонна Орифламма» – «Святой Сергий» – «Святой Франциск» Картины Рериха – как окна в неизведанный прекрасный и чистый мир, воздух которого наполняет дух и врачует тело! Хочется часами находиться там... Спасибо огромное организаторам! Остаётся пожелать, чтобы поставили скамеечки в залах. Отрадно, что государство понимает важность Наследия семьи Рерихов. Елена Говорухина: Спасибо за невероятную встречу, от самого входа! За чудесных экскурсоводов! Удачи всем! Лора Белова: С нетерпением жду новых выставок. Юлия Киселёва: Ждём с нетерпением!!! Оксана Филачёва: Прекрасная выставка картин, благодарим всех, кто подарил нам эту радость. Анжелика Миконова: Каждый раз, посещая музей Николая Рериха, такое ощущение, что ты там впервые, так было и сегодня. Превосходная выставка, огромная благодарность её организаторам, отдельное спасибо экскурсоводу Виктору Эдуардовичу Жиготе за интересный рассказ о Н. Рерихе! Очень понравилось, всем рекомендую! Гости музея рассматривают экспонаты и слушают лекцию В.Э. Жиготы Инга Валерьевна: Единство науки, искусства и религии в круге Культуры. Как же я люблю творчество Николая Рериха! Познакомилась с его картинами ещё лет девять назад, но то, что я видела, было лишь малой частью его произведений. На самом деле Николай Рерих написал более 7000 картин, и сейчас они находятся во многих музеях мира. Кроме того, он был писателем, путешественником, археологом, академиком Императорской академии художеств. Изучал философию Востока, очень много путешествовал по Алтаю, Тибету и Гималаям и по результатам экспедиции открыл в Кулу Институт гималайских исследований. Жизнь и деятельность Николая Рериха заслуживают отдельного внимания, настолько он был многогранным и творческим человеком. Инна Круглик: Николай Рерих – непостижимый, потрясающий! Изумительная выставка, яркие впечатления, успокоиться сложно, в эмоциях! Надежда Артамонова: Экскурсия «Николай Рерих. Восхождение». Знакомство с творчеством этого человека действительно заставляет задуматься, остаться безразличным может только пустой человек. Он действительно был гениален! Нет, не гениальным художником, а гениальным мыслителем, преобразователем, трансформатором идей. Каждая картина несёт символический смысл, ничего не написано просто так. Но для меня слишком резкое изображение, просто на мой внутренний вкус мне не нравится, но, как ни странно, именно у него я впервые в жизни влюбилась в картину, влюбилась настолько, что мне захотелось унести её домой. Я много была в музеях и на выставках, но такое у меня впервые! Даже не могу объяснить почему, хотя, может, в любви не надо искать смысл и оправдания... Майя Марчевская: В Москве без лишнего шума подходит к концу выставка «Николай Рерих. Восхождение». Представлено достаточно много работ этого выдающегося человека, учёного, художника и гуманиста. Его работы, наполненные светом и яркими, сочными красками, обладают особой магией, очищают душу от всего наносного и временного. Анна Коробова: Мастер гор и небес. В его картинах сюита цветов и смыслов. Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал (включая духовные и другие вершины). Замечательная выставка, суперталантливые экскурсоводы! Собственная экспозиция музея составляет около 60%, остальные картины привезены из Нью-Йорка и других музеев. Спасибо организаторам! Рекомендую всем к посещению! Ольга Родичева: Сводила младшего на выставку НКР в Государственный музей Рерихов. Самое главное – люди идут. Будний рабочий день, а людей много. И не только пенсионеры. Молодёжь. Мамы с детьми. Выставка очень сильная. И экспозиция грамотно выстроена. Легко, должно быть, водить экскурсии. Картины всё так же прекрасны и так же светятся изнутри. Ну, как человек, чей подростковый возраст, юность и молодость прошли в Рериховском центре, я тут совершенно предвзята. С удивлением поняла, что навык за 20 лет никуда не делся. Я даже кое-что помню. По крайней мере, пока шли, я на автомате выстроила 3 разных маршрута экскурсии под разные группы экскурсантов. Пожалуй, с посетителями лет пяти я бы уже справилась. Но начинала с ними с самого «вкусного» – с конца осмотра – с «Клада захороненного». С Новой эпохи. Дети на эти темы легко отзываются. С ними надо играть в картины, тогда им интересно. Света хватило минут на 10. Пробежали галопом, по пути решая импровизированный квест по поиску Мирового сокровища на картинах. Очень удачно вечером наконец выглянули звёзды, я сыну ещё и про созвездие Ориона рассказала. Потом он сидел на лестнице, дал мне одной походить. Спросил, почему на картине «Мост славы» так темно. Проникся ответом, что в начале всегда темно. Как ни странно, посмотрел почти весь биографический фильм. Рассматривал фотографии, вопросы задавал. А последнее фото – это не вчера, это 1996 год. Самара. Открытие первой большой выставки электронных копий картин НКР. И Оля в качестве экскурсовода, ведущего первую экскурсию по первой большой выставке. «Я приглашаю вас в мир картин Николая Константиновича...» Экскурсоводом я работала лет с 14 или 15, наверно. Не помню уже. Зато до сих пор в регионах встречаю экскурсии на основе моих заметок по картинам, с моими косяками. Неудобно так было в Алуште позапрошлым летом, но подойти и сказать, что не надо тут это рассказывать, это мой косяк 25-летней давности, не решилась. А знаете, кого мне всегда отдавали старшие коллеги? Группы детей и заключённых. Причём первые дадут фору вторым во 100 крат! Группы из колоний вообще лапочки, хотя, когда первый раз их встречала, страшно было. Это мне было 15 или 16. А со школьниками и дошколятами поначалу никто справиться не мог, они же взрослые тексты не воспринимают, поэтому на меня сваливали. Конечно, я водила экскурсии по выставкам копий. Но когда приезжала передвижная выставка подлинников из коллекции гималайских эскизов, мне тоже довелось. Представляете, у вас весь зал – это 64 (? не помню уже точное количество) эскиза Гималаев, на которых горы-горы-горы. Иногда промелькнёт ступа или монастырь. Иногда закат или рассвет. А теперь постройте по ним сквозной рассказ так, чтобы было интересно. Чтобы в конце экскурсии у всех глаза горели и экскурсанты не сваливали из зала после вежливого «спасибо», а пошли обратно бродить в задумчивости по выставке, это высший пилотаж. В общем, работа экскурсовода очень увлекательная. И ни с чем несравнимое ощущение, когда между тобой и группой проскакивает первая искра. Но это я ушла в дебри ностальгии… Я приглашаю вас в мир картин Рериха! Идите на выставку. Работает до 17 января включительно. Без выходных. Если совсем не знакомы с творчеством НКР, постарайтесь попасть на экскурсию к Владимиру Росову, надеюсь, у него ещё будут экскурсии. Посетители музея внимательно слушают рассказ В.А. Росова И очень рассчитываю, что эта выставка – первая ласточка. Что картины после неё не сгинут на десятилетия в запасниках, а, как и рассчитывал Н.К., будут служить людям. Ольга Дёмина: Удивительная выставка Н. Рериха «Восхождение»! Впервые вижу в таком количестве его картины. Выставка сделана с большим уважением, трепетом и любовью к художнику. Очень понравилось видео в начале выставки. Узнала несколько новых для себя фактов, например, что Рерих уже в 1917 году, за тридцать лет до своей кончины, написал завещание, и про то, что он встречался с Р. Тагором в Лондоне. США, Англия, Европа, Индия, Россия, Азия – разные точки мира, связанные единой ниточкой пути, его этапы очень здорово описаны, как трансформационные: поиск, преображение, обретение.... В зал «Небесный свет» входишь, как в храм. Пространство выставки долго не отпускало, хотелось стоять, ходить, напитываясь этими яркими красками высокогорья и мистериями духа: слушать вестников, учителей, преклоняться перед природным пантеоном, любоваться ларцом с камнем Чинтамани. Вспомнилась поездка в Гималаи: цвета неба, как на его картинах, и его дом, школа и институт Урусвати, бережно хранящие память и с очень живой энергией, Рерих как будто обитает там до сих пор. Говорят, и наш музей всё-таки не закроют совсем. После этой выставки будет готовиться другая экспозиция. Ведь нам нужен этот свет Рериха, ещё нужно время, чтобы постигнуть всё величие его жизни, его творчества и его наследия. Елена Гончарова: До 17 января 2018 года в музее Н.К. Рериха можно увидеть три уникальные картины, из которых две привезены из Нью-Йоркского музея им. Николая Рериха: «Мадонна Орифламма» и «Святой Франциск», а также картину из Третьяковской галереи «Святой Сергий Радонежский». Я считаю, что эти три картины являются драгоценными жемчужинами на выставке «Николай Рерих. Восхождение». У кого есть возможность, успейте посмотреть. Адрес: Москва, Малый Знаменский пер., 3/5, ст. метро «Кропоткинская». В залах музея Любовь Целкова: Вчера с любимой подругой гуляли по праздничной Москве. Начали с посещения выставки «Николай Рерих. Восхождение» в усадьбе Лопухиных около м. «Кропоткинская». Ещё раз полюбовались и насладились картинами удивительного человека и художника. Картины из фондов Музея Востока, Третьяковки и Музея Н. Рериха из США. Рекомендую. Только успевайте до 17.01.18. Stella Antonova: Рерих и Юнг Где Бог? Что случилось? Как пусто, как совершенно пусто! Должен ли я объявить людям, как ты исчез? Изречь евангелие опустошительного одиночества? Идти ли нам всем в пустыню и посыпать пеплом головы, ведь Бог покинул нас? Я верю и принимаю, что Бог есть нечто отличное от меня. Он взлетел в ликующей радости. Я остаюсь в ночи боли. Больше не с Богом, а наедине с собой. Карл Густав Юнг, «Красная книга» Юнг и Рерих – современники. (1875 г. р. и 1874 г. р.) У каждого свой путь. Сложный. И истина беспредельна. Как символ и как реальность – восхождение на вершину – восхождение духа. Сегодня я осталась наедине с собой в рериховских горах. С Юнгом. Евгения Матвеец: Чистый восторг! Безумно повезло с экскурсоводом! На экскурсии было человек 30! Огромная толпа! Все слушали с разинутыми ртами! Ну и, конечно, картины! Надежда Голованова: Выставка очень понравилась. Подборка картин замечательная. Лесик Кущенко: Лучше гор могут быть только горы... Два года назад, воодушевлённая картинами Николая Рериха, я стала ещё сильнее мечтать о горных путешествиях. Два лета, две неописуемые поездки в горы... И открытие удивительного природного мира. Мечты сбываются. Сейчас в музее проходит выставка «Николай Рерих. Восхождение». Всем рекомендую – погружение в горную красоту и силу духа гарантировано. Алла Лисицына: Николай Константинович Рерих. Сергий Радонежский. Св. Франциск. Выставка «Николай Рерих. Восхождение» в Музее Рерихов. Теперь он так называется, филиал Государственного музея Востока. Выставка до 17 января. Участвуют и Русский музей, и Третьяковка, и музей Николая Рериха в Нью-Йорке. Сегодня посмотрела на Рериха другими глазами... Янина Ваисова: Задаю вопрос своему десятилетнему сыну: «Как думаешь, почему я привела тебя на эту выставку?» Ответ: «Рерих пытался примирить все религии, даже создал специальный символ для этого – Знамя Мира. Люди должны жить в мирное время, без войн, убийств, должны уважать друг друга, все же одинаковые. Мы правильно сделали, что сходили, говорю же тебе – тайский бокс мне не нужен». Лилия Волкова: А первая половина дня была радикально иной. По работе посетила обновлённый Музей Рерихов, получила большое удовольствие эстетическое и интеллектуальное. Кстати, народу на выставке «Николай Рерих. Восхождение» – просто лом. Выставка до 17 января всего лишь, рекомендую всем любителям прекрасного её посетить. Там нет никакой высоколобой философии, только художественное наследие Н.К. Рериха во всём блеске. Я в этом музее бывала и раньше, тогда он напоминал святилище, что немного пугало... Art Alfavit: Музей Рерихов переменился: теперь это чинная академичная институция (собственно, музей Востока) без эзотерического флёра. Из нью-йоркского, старейшего в мире музея Рериха, в Москву приехали десять полотен. Наконец встретились все три части знаменитого триптиха «Знамя Мира» (третью предоставила Третьяковка). Зрители потихоньку начинают осваивать новое музейное пространство. Их примеру скоро последует и Alfavit Club, чтобы изучить первую экспозицию музея – «Николай Рерих. Восхождение» Александр Чекин: «Впечатления о новом музее. Да, это совершенно новый музей Рерихов. Выставка запущена пока что в передвижном формате. Постоянная экспозиция будет сформирована позже, после возвращения в родные стены всей коллекции. Но уже сейчас подбор картин очень сильный, некоторые из них привезены в Россию впервые. И люди на выставку идут, много людей. Это, на мой взгляд, сейчас самое главное. Публикации Предновогоднее «восхождение» Государственного музея Рерихов (Александр Херсонов, 30 декабря 2017 г.) «На древних перстнях можно видеть две спирали. Спираль восхождения и спираль нисхождения. Говорится, что даже очень высокий дух так же скоро может подняться, как и спуститься. Очень грозное и справедливое предупреждение. …Спуск с горы всегда порождает какую-то грусть, но восхождение всегда сопряжено с великою радостью». Н.К. Рерих, «Восхождение», 2 марта 1935 года, Пекин Заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, директор Культурного центра им. Джавахарлала Неру господин Джейсундара и директор Музея Рерихов Тигран Мкртычев перерезают символическую ленточку Великая радость восхождения Государственного музея Рерихов. Идею устроить перед Новым годом экспозицию картин Н.К. Рериха с символическим названием «Восхождение» следует воспринимать как благополучный знак на будущее. Высока вероятность, что символ «Восхождения» воплотится для ГМР в зримые, реальные черты. Безусловно, открытие новой, более масштабной выставки (а всего представлено около 200 картин) – уверенный шаг в будущее. И поскольку ГМР обрёл статус государственного музея, то информационную поддержку открытию выставки оказали государственные СМИ: телеканалы «Россия-1», «Культура», «Россия-24», «Информационное агентство России», а также Национальный рериховский комитет. Идеей «восхождения» пронизано всё художественное творчество Н.К. Рериха. Манящие зрителя горные вершины на картинах – призыв оторваться от низменного и приблизиться к высокому, духовному. Примером чему служат многократно изображаемые Н.К. Рерихом Гималаи. Посетителей выставки встречали звуки классической музыки, просторные и светлые помещения, где много воздуха, дышится легко, где картины размещены согласно выверенным законам музейного искусства. И об этом следует сказать особо, поскольку «простор и свет» выставочных залов в сочетании с «простором и духовным светом» картин художника производят неизгладимое впечатление. На «Восхождение» привезено немало новых картин, тех, что ранее не экспонировались на выставке «Свет с Востока». В экспозицию вошли произведения, предоставленные Государственным Русским музеем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным музеем Востока, а также Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке. Особое внимание посетителей привлёк триптих художника: «Сергий Радонежский», «Мадонна Орифламма» и «Святой Франциск». У знаковых картин, как правило, собирается наибольшее количество посетителей. В том числе и тех, кто желает запечатлеться на фоне знаменитых работ. Несколько коротких выступлений – и залы нового московского музея будут открыты для гостей На открытии выставки с приветственным словом выступили директор Государственного музея Рерихов (филиала ГМВ) Т.К. Мкртычев, президент НРК А.П. Лосюков, главный хранитель Музея Н.К. Рериха в Нью-Йорке (а ныне главный хранитель архива ГМР) Д.Н. Попов. В короткой речи директора ГМР высказана глубокая благодарность всем, кто настойчиво и мужественно шёл к желанной цели – присвоить музею статус государственного. Благодарность прозвучала в адрес Министерства культуры РФ, сотрудников Музея Востока, коллег-музейщиков из Санкт-Петербурга и Музея Н. Рериха в Нью-Йорке. А также в адрес общественности, которая не осталась равнодушной и, понимая зависимое, тяжёлое положение наследия Н.К. Рериха, поддержала усилия по передаче народного достояния в руки государства. Т.К. Мкртычев подчеркнул: «поскольку музей стал государственным, то все мы, граждане РФ, несём ответственность за сохранность наследия семьи Н.К. Рериха. И не только за сохранность, но и за творческое его развитие». Слева направо: В.В. Аристархов, директор ГМВ А.В. Седов, Т.К. Мкртычев, А.П. Лосюков, г-н Джейсундар и Д.Н. Попов Президент НРК А.П. Лосюков обратил особенное внимание на то, что наконец-то произошло объединение наследия семьи Н.К. Рериха в одном месте, а именно в ГМР. Подчеркнул и то, что оно не должно лежать «мёртвым грузом», необходимо проводить каждодневную работу по его изучению, что имеет большое общественно-политическое значение. Начало трудной и ответственной работе положено созданием Государственного музея Рерихов. Та же озабоченность прозвучала и в выступлении Д.Н. Попова. Как известно, стремление человека к духовной красоте отражено во многих полотнах Н.К. Рериха. И не только символом восхождения на вершины гор, но и в образе восходящего солнца... В центральном зале выставки размещён огромный стенд, на котором представлены редкие фотографии из жизни семьи Н.К. Рериха, фотографии сотрудников, схемы маршрутов экспедиций, нелёгкие будни экспедиционной жизни, этапы творческого пути мыслителя и художника. В одном из залов на большом экране представилась возможность посмотреть видеофильм о жизни и творчестве Н.К. Рериха, пройти весь жизненный путь его семьи. Для посетителей выставки организованы экскурсии по залам, где в качестве экскурсоводов выступили сотрудники музеев. Особенно много экскурсантов собралось вокруг знатока картин Н.К. Рериха, доктора исторических наук, сотрудника ГМВ В.А. Росова. Первые шаги восхождения Государственного музея к вершине творчества Н.К. Рериха сделаны уверенно и вдохновенно. Душевные беседы. На переднем плане (слева направо): А.П. Лосюков, Р.Б. Рыбаков, В.В. Надёжин Радость Н.В. Макаренко Чудо, явленное перед нашим взором, свершилось задуманное: Государственный музей Рерихов открыл двери для всех людей, устремлённых к Красоте и Мудрости. В усадьбе Лопухиных, памятнике истории и архитектуры, в декабре-январе всё проходило впервые. Впервые открылся Государственный музей Рерихов, впервые собрана столь значимая для эволюции выставка, впервые в истории десять полотен Мастера привезены из нью-йоркского Музея Николая Рериха в Россию. Впервые в усадьбе Лопухиных был такой наплыв посетителей, пришедших насладиться искусством великого Мастера и «прикоснуться» к шедеврам Красоты. Впервые в здании Государственного музея Рерихов размещены для публичного обозрения картины Рериха из четырёх музеев мира. Но самым главным событием явилось чудо воссоединения трёх картин в триптих, при жизни автора не собираемых! Первый раз они «встретились» в ГМВ два года назад. Радость подобна лучшим цветам духа, усердно собираемая человеком на всех путях своих, всегда благоуханна и прекрасна. Радость не стоит искать вовне, она живёт в сердце. Радостно было видеть лица посетителей музея, выходящих из залов просветлёнными и одухотворёнными. Разумеется, были и посетители, судя по их записям в книге отзывов, не увидевшие в открывшемся Государственном музее Рерихов ничего, кроме серого цвета стен. Разумеется, таких стоит только пожалеть. Когда читаешь воспоминания очевидцев, посещавших в апреле 1958 года первую в истории Советской страны выставку полотен Н.К. Рериха, к которой на улице стояли километровые очереди желающих посетить её, невольно в сердце и в сознании возникает мысль о мощном магните огненного творчества Мастера. И ныне, наблюдая за нескончаемым потоком желающих попасть на выставку «Восхождение», убеждаешься в её правоте. Сердечная благодарность всем причастным к осуществлению этой эпохальной выставки, создавших для посетителей истинный праздник духа! В зале, у подножия знаменитого триптиха, вспомнился Гимн Николая Константиновича Рериха Матери Мира: Владычица Червонно-Пламенная! Владычица Знамени Мира! К Тебе, Владычица, мы прибегаем. Кто же поднимет Знак Мира, Знак Сохраненья Высших Сокровищ? Кто же, кроме Тебя, придёт к нам, помочь Знамя поднять, знак созиданья народам? Бурно море и губительны вихри, но Ты Знамя поднимешь и наполнишь сердце людское сознаньем о священном Хранении Духа. Ведь Ты знаешь, насколько нельзя отложить этот Знак. Ведь Ты знаешь, сколько уже разрушений Землю унизило. Знаешь Ты все поношения самого лучшего, самого нужного людям. Если стадо не знает опасности, то ведь Ты, Пастырем будучи, Мирное Знамя поднимешь. И ветры нагорные всюду Приказ принесут Твой: сохранить, и строить, и складывать Светлое Завтра. Твой Пламень Червонный тьму разгоняет. Дыханье Твоё исцеляет все раны, и Рука Твоя разве не строит, легко прикасаясь к созидательным камням творенья? Вот мы и просим Тебя поднять этот Знак Триединости Мощной. Знаем мы, что Ты не откажешь, ибо противно Тебе разрушенье и уничтоженье прекрасных начал. Ты не терпишь хаоса, Ты не терпишь смятения, и потому Ты поднимешь, и сохранишь, и укажешь народам Знак Охраненья мирных прекрасных Сокровищ! Знак Путеводный для каждой творческой Мысли! Знак Утвержденья и Света. Помоги, Владычица Знамени Мира! Николай Рерих. Владычица Знамени Мира. 1932 г. Надо только уметь пользоваться Сокровищами и хранить их. Воздадим же сердечную благодарность нашим Учителям своими делами в устремлении к прекрасному и преображению жизни, созданию условий к строительству Новой Страны! Экскурсию ведёт В.Э. Жигота Интервью Преподаватели художественной школы Наталья и Александра: «Мы получили огромное удовольствие от экспозиции, особенно от триптиха с Орифламмой и других картин, которые вскоре покинут нашу страну. Неизвестно, удастся ли ещё увидеть их… А ещё мы приятно удивлены, что в реальности картины смотрятся совсем по-другому. Вживую краски кажутся ярче, а многие цветовые сочетания удивляют своей красотой и необычностью». Юрий, любитель живописи, с удовольствием посещает в свободное время выставки и сравнивает творчество разных художников: «Когда я был в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, мне сообщили, что неподалёку, в усадьбе Лопухиных, открылась выставка картин Николая Рериха. В Интернете я прочитал об этом художнике всё, что мог найти, и на следующий день отправился в музей. Я бы назвал творчество Рериха многослойным, в нём скрыто столько разных смыслов! Уверен, что духовное возрождение этого необычного человека началось в 1917 году, когда он переболел воспалением лёгких. Я прочитал, что он даже написал завещание. Не удивлюсь, что именно состояние на грани жизни и смерти стало для Рериха тем самым рубежом, за которым для него начался новый отсчёт времени. Интересно было бы сопоставить Рериха с другими художниками – например с Рокуэллом Кентом. В ГМИИ сейчас проходит выставка «Передвижники и импрессионисты», и такие сравнения заставляют о многом задуматься, увидеть живописцев с новой стороны. Кстати, я узнал, что Юрий Гагарин видел рассвет в космосе именно таким, как на полотнах Рериха…» Отзыв посетительницы музея, не сообщившей своё имя: «Мне всё очень нравится! Ещё раз убеждаюсь в том, что подлинники картины сильнее иллюстраций. С Рерихом я была знакома как с автором Гималайской серии, а здесь он открылся с новой для меня стороны, как православный человек. Я в восторге!» Наталья, поклонница творчества Николая Рериха: «Это чудесно, волшебно, потрясающе! В одном месте собрано столько картин Рериха по всем периодам творчества… Я давно интересуюсь этим художником, посещаю все его выставки, но подобное вижу впервые. Больше всего люблю Гималайскую серию, у меня совершенно нет слов…» Ольга Викторовна, архитектор по образованию: «Я всегда любила этого художника, он даёт потрясающую энергию, а горы на его картинах источают свет. Удивительно, как он смог передать такое величие природы! Немного грустно, что некоторые люди очень быстро рассматривают картины, долго не задерживаясь перед ними… Мне бы и дня не хватило, чтобы насладиться творчеством Рериха, я бы поселилась здесь! Эта волшебная выставка напоминает нам о том, что люди способны на многое, просто они слишком заняты собой. А ещё Рерих очень верил в Россию, хотя сам был человеком мира. Он охватил культуру разных народов и нашёл точки соприкосновения их культур. У Рериха духовная живопись, и я не могу смотреть на его работы как на картины – это нечто большее. Его художественные произведения имеют необыкновенную силу воздействия, и он обладает способностью схватить главное, а потом передать в красках главную мысль, идею и энергию. Жаль, что Пактом Мира сейчас не занимаются – нужно обязательно продолжать эту работу!» (Ольга Викторовна ошибается: Пактом Мира всё же занимаются! – Ред.) Александр долго бродил по экспозиционным залам, подолгу стоял перед картинами, и беседа с ним получилась весьма интересной. Фотографироваться он отказался, но с удовольствием поделился своими впечатлениями о выставке: «Я бывал в усадьбе 15 лет назад, и новый музей мне нравится гораздо больше. Раньше здесь были нагромождения ненужных предметов, которые заслоняли картины Рериха. Сейчас в залах дышится намного легче! Очень понравилось, что выставка организована по этапам жизни и творчества художника, что существенно упрощает восприятие. Вместо узконаправленной секты наконец появился настоящий музей. Сам Рерих был очень разносторонним и целостным человеком и не одобрял фанатизма, который всегда приводит к агрессии и вырождению Учения. На примере прошлого мы видим, что, когда люди зацикливаются на чём-то одном, отрицая всё остальное, это принимает ужасающую форму. Именно данной теме посвящена работа “Тридесятое царство”. Это картина, предупреждающая человека об опасностях и искушениях, которые встречаются на духовном пути. И фанатизм – одна из таких опасностей, которую нужно преодолеть. А вообще Рерих так многогранен... И когда соприкасаешься с его философией и взглядами на жизнь, серая обыденность превращается в величайшее чудо жизни...» Алексей живёт в Германии и по воле судьбы в последний день своего пребывания в Москве оказался в усадьбе Лопухиных. Выставка его удивила и потрясла одновременно, и он жалеет, что пришёл в музей так поздно. Алексей с удовольствием рассказал, что он думает об экспозиции: «Раньше я видел картины Рериха только в Интернете, “живьём” я созерцаю их впервые. И это зрелище бесподобно. Рерих не просто рисует природу, а пишет икону природы, боготворит её. Мои любимые картины – “Тени” и “Тени прошлого”. На последней человеческие фигуры находятся в темноте, но в их присутствии чувствуется свет, потому что они его сами и излучают. Очень нравятся картины с облаками, например «Небесный бой», где облака кажутся живыми. Также очень люблю триптих, и, когда стою перед ним, снова возникает ощущение иконы. Кажется, что у Рериха простая техника, но эффект получается очень необычный!» «Мы случайно забрели на выставку, просто заблудились немного в переулках и вдруг оказались перед зданием усадьбы, – рассказывают посетители. – Эта незапланированная и спонтанная экскурсия произвела на нас такое невероятное впечатление, что хочется её повторить. Благодаря замечательному экскурсоводу Виктору мы узнали много нового и интересного! Понравилось, что он даёт возможность увидеть картины в новом ракурсе, с неожиданной стороны. Когда самостоятельно осматриваешь экспозицию, многое ускользает от взгляда, но Виктор указывает, на что обратить внимание, разъясняя непонятные моменты. Также важно помнить, что именно Елена Рерих вдохновляла своего мужа на творчество. Если бы не она, он бы не достиг таких высот. Если рядом с мужчиной не та “половинка”, он не сможет добиться успеха».