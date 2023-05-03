Одна Земля – одно будущее

В эпиграфе – слова, принадлежавшие любимому ученику Рамакришны, звучат сегодня особенно актуально. Мир напряжённо следит за происходящими событиями, погружаясь в самые разные информационные потоки. Кажется нет уголка на Земле, где люди не стояли бы перед выбором: и своим внутренним, и гражданским. В 1893 году впервые в мировой истории в грохочущем и пыльном индустриальном г. Чикаго в Америке духовные лидеры разных стран – представители разнообразных верований, религиозных конфессий и сект собрались на Всемирном Парламенте Религий. И совершенно естественно, что через 100 лет – в 1993 году это событие отмечалось во всём мире. Но особенно торжественно в г. Калькутте – родине Вивекананды (1863–1902) и местонахождении Института Культуры миссии Рамакришны. А сами заседания происходили на крытом стадионе имени Субхаса Чандра Боси (национального героя Индии).

Институт Искусств в Чикаго, где заседал в 1893 г. Всемирный Парламент Религий

Спешила туда и делегация из нашей страны, возглавляемая доктором исторических наук, в ту пору заместителем директора Института востоковедения РАН Ростиславом Борисовичем Рыбаковым (1938–2019). Именно он был одним из первых, кто поддержал нас – группу энтузиастов-­рериховцев, решивших издавать журнал «Дельфис». Он не только вошёл в состав его редколлегии, но и до конца своих дней оставался нашим наставником и другом.

Р.Б. Рыбаков

А тогда, 30 лет назад, в журнале «Дельфис» № 1 появилась его блистательная статья «Всемирный Парламент Религий (наблюдения и размышления)». Она словно россыпь бриллиантов, незаслуженно и неожиданно упавшая нам с небес. Вернее, дар Большого друга, не смущённого тем, что столь ценный материал он щедро доверил никому ещё неизвестному журналу. Мы восприняли эту путёвку в жизнь трепетно и с достоинством. Поднятую с самого начала планку надо было держать, что мы и стараемся делать уже 30 лет.

…А 130 лет назад в Чикаго выходившие к трибуне говорили слова, которые услышал весь мир. Отправившийся на столь грандиозное и судьбоносное для человечества мероприятие странствующий монах из Индии Свами Вивекананда потерялся в большом городе и последнюю ночь перед собранием провёл в пустом товарном вагоне, как бродяга. Его не понимают, принимают за негра, адрес он потерял. Словом, череда случайностей не даёт ему возможности подготовиться, но он всё же успевает к началу заседания. Однако он не готов к выступлению. Нужно собраться и сосредоточиться. И лишь спустя какое-то время он решается выйти на трибуну. Его выступление было коротким, но слушавший его огромный зал впал в экстаз. Люди услышали нечто, потрясшее их души. Они ринулись к сцене, тянули к нему руки. Чтобы прикоснуться к его оранжевому одеянию, шли по скамейкам. Аплодисменты сопровождали каждое его слово. По лицам присутствовавших в зале текли слёзы. Что же так потрясло людей 130 лет назад? «Они впервые услышали,– как написал в «Дельфисе» № 1 Р.Б. Рыбаков в своём блистательном очерке 100 лет спустя,– подлинный голос Индии, голос Востока. Не слуха, а сердца коснулся призыв “единства в многообразии”… Он говорил языком будущего». И вот мы в этом будущем. Перед нами не только проблемы глобальные и космические, политические и социальные, но и личностные. Диапазон мнений и суждений колоссальный. Но каждый должен для себя понять: а чего хочет он? Тут-то свой голос по праву вновь возвысила Индия. С 1 декабря 2022 года она вступила в председательство в Клубе правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой G20, представляющая 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира. И в тот же день в газете «Коммерсантъ» появилась статья Премьер-­министра Индии Нарендра Моди, в которой на собственный вопрос о возможности назревшей необходимости функционально изменить мышление человечества, ответил: «Я уверен, что нам это по силам». И это, подчеркнул он, несмотря на то что «конфронтация и конкуренция между идеями, идеологиями и личностями стали нормой». Страны борются за территории, ресурсы, сферы влияния. Поставки первой необходимости используются в качестве оружия. «Свойственно ли это природе человека?» – спрашивает индийский лидер.

Нарендра Моди, Премьер-министр Индии

И Нарендра Моди отвечает, что традиционно по представлениям большей части индийцев считается, что живые и даже неодушевлённые предметы состоят из 5 базовых элементов: земли, воды, воздуха и пространства. Гармония между ними необходима для нашего физического, социального и экологического благополучия. Наша эра не должна быть эпохой войн! На сегодняшний день у человечества есть все средства для того, чтобы производить столько необходимых продуктов и сырья, чтобы удовлетворить основные потребности всех людей в мире. Изменение климата, терроризм, пандемии можно победить, если действовать сообща. Современные технологии дают нам возможности для решения этих проблем в масштабах всего человечества. И тогда произойдёт сложение миллионов свободных голосов в одну общую гармоничную мелодию. Нарендра Моди сказал, что темой председательства Индии в G20 станет: «Одна Земля, одна семья, одно будущее». Время покажет. Но так хочется, чтобы поскорее светлые намерения наших индийских друзей стали явью, и Новый мировой порядок восторжествовал на планете. Далее мы приводим то самое выступление Свами Вивекананды 130 лет назад на Всемирном Парламенте Религий в г. Чикаго. Слова этого выдающегося духовидца не утратили своей актуальности и наполненности жизненным оптимизмом, неукротимой энергией и бескомпромиссной верой в Человека. А кроме того, вы познакомитесь со словами Ю.Н. Рериха о Свами Вивекананде, произнесёнными в день 94-й годовщины со дня его рождения в г. Калимпонге (Индия) 3 февраля 1957 года. Оба эти материала были опубликованы в журнале «Дельфис» № 1. Именно ими мы начинаем год нашего 30-летия.

Выступление в Парламенте Религий

Ответ на приветствие

(11 сентября 1893 г.)

Свами Вивекананда. Чикаго, 1893 г.

Братья и сёстры американцы!

Сердце моё наполняется несказанной радостью оттого, что я здесь и отвечаю на тёплые и сердечные приветствия, которые вы высказали в наш адрес. Я благодарю вас от имени самого древнего монашеского ордена в мире; я благодарю вас от имени матери всех религий, и я благодарю вас от имени миллионов и миллионов индусов всех сословий и сект.

И ещё благодарю тех выступавших с этой трибуны, которые, говоря о делегатах с Востока, сказали вам, что эти представители далёких народов вполне могут поставить себе в заслугу то, что они донесли до иных стран идею терпимости. Я горжусь тем, что принадлежу к такой религии, которая преподала миру урок терпимости и всеприятия. Мы не только верим в универсальность терпимости, мы ещё и принимаем все религии как истинные. Я горжусь тем, что принадлежу к такому народу, который давал убежище преследуемым и беженцам всех вер и всех народов Земли. Я с гордостью могу сказать вам, что мы приютили у себя чистейшие остатки израильтян, которые пришли в Южную Индию и нашли там убежище в тот самый год, когда их священный храм был разрушен римской тиранией. Я горд тем, что принадлежу к религии, которая дала убежище и до сих пор оказывает покровительство остаткам великого народа зороастрийцев. Я прочитаю вам, братья, несколько строк из гимна, который я знаю и повторяю с раннего детства и который каждый день повторяют миллионы человеческих существ: «Подобно тому, как разные потоки, берущие начало в разных местах , соединяют свои воды в море, так же, о Господи, разные пути, которыми люди идут в силу разных побуждений, сколь ни различны эти пути, кривы они или прямы, все ведут к Тебе».

Этот съезд, одно из самых высоких собраний, которые когда-либо собирались, самим фактом своего созыва подтверждает и объявляет всему миру чудесное учение, проповедуемое «Гитой» 1 : «Кто бы ни пришёл ко Мне и каким бы путём ни пришёл, и Я прихожу к нему; все люди идут по путям, которые в конце концов приводят ко Мне». Сектантство, слепая приверженность догмам и его ужасное порождение – фанатизм долго владели этой прекрасной землёй. Они наполняли землю насилием, вновь и вновь заливали её человеческой кровью, разрушали цивилизацию и приводили целые народы в отчаяние. Если бы не эти ужасные демоны, человеческое общество достигло бы гораздо большего, чем оно достигло на сегодняшний день. Но их время кончилось, и я горячо надеюсь, что тот колокольный звон, который прозвучал сегодня утром в честь этого съезда, может стать похоронным звоном по всем видам фанатизма, всем видам гонений и преследований, с помощью меча или с помощью пера, а также по всем недобрым чувствам между людьми, прокладывающими путь к единой цели.

Памяти Свами Вивекананды 2

Ю.Н. Рерих

Трудно в нескольких словах представить образ великой и многосторонней личности, которая появилась в Индии как живительный источник. Провозвестие Свами Вивекананды было адресовано как его родной стране, так и миру в целом. Индии, своей родине, он проповедовал идеи бесстрашия и национального возрождения, а миру демонстрировал вершины индийской мысли. На протяжении всего XIX века воздействие индийской мысли и культуры на страны Запада становилось всё более заметным, и в некоторых отношениях этот процесс может быть сравнён только с распространением индийской культуры под знаменем буддизма в течение первого тысячелетия нашей эры. Великие имена в области философии и литературы всё больше и больше пленялись индийской мыслью и культурой. Знакомство с личным архивом Канта выявит его глубокий интерес к Востоку и его прилежное изучение всего доступного материала по этому предмету. Изучение буддизма Гегелем повлияло на его диалектический подход. Восхищение Шопенгауэра Упанишадами и буддизмом хорошо известно, и Гартман черпал в буддизме своё вдохновение. В области литературы – Гёте и, совсем недавно, – Ромен Роллан, упоминаю лишь немногих, отдали должное литературному гению Индии.

Когда в 1893 году Свами Вивекананда обратился к западному миру со своим провозвестием, почва для этого уже была подготовлена. И если в первой половине XIX века индийская мысль и индийская культура были высоко оценены интеллектуальной элитой Европы, то труды и лекции Свами Вивекананды приблизили индийскую мысль к массам Западного мира. Перед первой мировой войной имел место знаменательный подъём интереса к индийской мысли и культуре на Западе, и книги Свами Вивекананды жадно читались и переводились. Я помню, как в моей родной стране, России, изучали его книги и как пленялись его динамической личностью. Я ясно вспоминаю такой неожиданный разговор о Вивекананде на почтовой станции в глухой долине Алтайских гор в Южной Сибири, где я менял лошадей. Недавний гость Индии, видный советский писатель Илья Эренбург подчёркивал мудрый гуманизм Вивекананды, который оказался столь привлекательным и для Ромена Роллана.

Рубеж веков был замечательной эрой в истории Индии. Великие люди жили тогда на индийской земле, этот же период породил и некоторых великих людей и нынешней эпохи. То была эпоха предтеч, возвестивших новую эру в истории Индии. Оглядываясь назад, мы высоко оцениваем их величие, а когда думаем о настоящем, образы ушедших водителей, чьи пламенные послания сделали возможным настоящее, всегда стоят у нас перед глазами. Шесть лет, проведённые в медитации в Гималаях и в длительных странствиях по Индии, дали Вивекананде уникальное прозрение в жизнь и устремления его народа. Таким образом, Свами Вивекананда стал факелоносцем индийской мысли и культуры и, возможно, более, чем кто-либо другой, содействовал распространению индийской мысли в Западном мире – в Европе и через Атлантический океан. Это был могучий философский ум, который мастерски интерпретировал древнюю индийскую мысль для современного мира, великий гуманист, национальный вождь и великий революционер, хотя он и стоял в стороне от политики, человек бесстрашных прозрений и борец за дело индийского культурного возрождения.

Таким был Вивекананда для своей родной земли и для всего остального мира. Качество бесстрашия было особенно проявлено в нём. Он знал, как интерпретировать старое в терминах нового, и учил людей быть бесстрашными перед социальными проблемами современности, возникновение которых он предвидел. Он знал, что мир изменяется, но смотрел на эти перемены без страха, сознавая силу своей страны и своего народа и предвидя роль Индии в грядущих событиях. Его посланием было динамичное «движение есть признак жизни», и говоря это, он выявлял предрассудки и косность, звал людей к новым духовным подходам, всегда устремлённый к новым вершинам развития.

В глубине души он носил образ новой Индии, противостоящей раздору. Для него это будущее было реальностью, он предвидел течение событий и смену власти в мире. Но, прежде всего, он настаивал, что люди должны воспитывать в себе качество бесстрашия, и вслед за Гаутамой Буддой придавал этому особое значение. «Если и есть в этом мире грех, то этот грех – слабость; изгоняйте любую слабость, слабость есть грех, слабость есть смерть». Пусть эти слова Учителя воодушевят нас и придадут нам силы в начале этого нового и, возможно, знаменательного года.

1957 г. Перевод с английского М.Ю. Старостиной