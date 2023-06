warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

113(1/2023) От редакции Одна Земля – одно будущее Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» «Мир поведёт за собой Россия. Но путь ей укажет Индия». Свами Вивекананда «Не знаю более высокого выразителя Мудрости Востока, нежели Вивекананда». Е.И. Рерих В эпиграфе – слова, принадлежавшие любимому ученику Рамакришны, звучат сегодня особенно актуально. Мир напряжённо следит за происходящими событиями, погружаясь в самые разные информационные потоки. Кажется нет уголка на Земле, где люди не стояли бы перед выбором: и своим внутренним, и гражданским. В 1893 году впервые в мировой истории в грохочущем и пыльном индустриальном г. Чикаго в Америке духовные лидеры разных стран – представители разнообразных верований, религиозных конфессий и сект собрались на Всемирном Парламенте Религий. И совершенно естественно, что через 100 лет – в 1993 году это событие отмечалось во всём мире. Но особенно торжественно в г. Калькутте – родине Вивекананды (1863–1902) и местонахождении Института Культуры миссии Рамакришны. А сами заседания происходили на крытом стадионе имени Субхаса Чандра Боси (национального героя Индии). Институт Искусств в Чикаго, где заседал в 1893 г. Всемирный Парламент Религий Спешила туда и делегация из нашей страны, возглавляемая доктором исторических наук, в ту пору заместителем директора Института востоковедения РАН Ростиславом Борисовичем Рыбаковым (1938–2019). Именно он был одним из первых, кто поддержал нас – группу энтузиастов-­рериховцев, решивших издавать журнал «Дельфис». Он не только вошёл в состав его редколлегии, но и до конца своих дней оставался нашим наставником и другом. Р.Б. Рыбаков А тогда, 30 лет назад, в журнале «Дельфис» № 1 появилась его блистательная статья «Всемирный Парламент Религий (наблюдения и размышления)». Она словно россыпь бриллиантов, незаслуженно и неожиданно упавшая нам с небес. Вернее, дар Большого друга, не смущённого тем, что столь ценный материал он щедро доверил никому ещё неизвестному журналу. Мы восприняли эту путёвку в жизнь трепетно и с достоинством. Поднятую с самого начала планку надо было держать, что мы и стараемся делать уже 30 лет. …А 130 лет назад в Чикаго выходившие к трибуне говорили слова, которые услышал весь мир. Отправившийся на столь грандиозное и судьбоносное для человечества мероприятие странствующий монах из Индии Свами Вивекананда потерялся в большом городе и последнюю ночь перед собранием провёл в пустом товарном вагоне, как бродяга. Его не понимают, принимают за негра, адрес он потерял. Словом, череда случайностей не даёт ему возможности подготовиться, но он всё же успевает к началу заседания. Однако он не готов к выступлению. Нужно собраться и сосредоточиться. И лишь спустя какое-то время он решается выйти на трибуну. Его выступление было коротким, но слушавший его огромный зал впал в экстаз. Люди услышали нечто, потрясшее их души. Они ринулись к сцене, тянули к нему руки. Чтобы прикоснуться к его оранжевому одеянию, шли по скамейкам. Аплодисменты сопровождали каждое его слово. По лицам присутствовавших в зале текли слёзы. Что же так потрясло людей 130 лет назад? «Они впервые услышали,– как написал в «Дельфисе» № 1 Р.Б. Рыбаков в своём блистательном очерке 100 лет спустя,– подлинный голос Индии, голос Востока. Не слуха, а сердца коснулся призыв “единства в многообразии”… Он говорил языком будущего». И вот мы в этом будущем. Перед нами не только проблемы глобальные и космические, политические и социальные, но и личностные. Диапазон мнений и суждений колоссальный. Но каждый должен для себя понять: а чего хочет он? Тут-то свой голос по праву вновь возвысила Индия. С 1 декабря 2022 года она вступила в председательство в Клубе правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой G20, представляющая 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира. И в тот же день в газете «Коммерсантъ» появилась статья Премьер-­министра Индии Нарендра Моди, в которой на собственный вопрос о возможности назревшей необходимости функционально изменить мышление человечества, ответил: «Я уверен, что нам это по силам». И это, подчеркнул он, несмотря на то что «конфронтация и конкуренция между идеями, идеологиями и личностями стали нормой». Страны борются за территории, ресурсы, сферы влияния. Поставки первой необходимости используются в качестве оружия. «Свойственно ли это природе человека?» – спрашивает индийский лидер. Нарендра Моди, Премьер-министр Индии И Нарендра Моди отвечает, что традиционно по представлениям большей части индийцев считается, что живые и даже неодушевлённые предметы состоят из 5 базовых элементов: земли, воды, воздуха и пространства. Гармония между ними необходима для нашего физического, социального и экологического благополучия. Наша эра не должна быть эпохой войн! На сегодняшний день у человечества есть все средства для того, чтобы производить столько необходимых продуктов и сырья, чтобы удовлетворить основные потребности всех людей в мире. Изменение климата, терроризм, пандемии можно победить, если действовать сообща. Современные технологии дают нам возможности для решения этих проблем в масштабах всего человечества. И тогда произойдёт сложение миллионов свободных голосов в одну общую гармоничную мелодию. Нарендра Моди сказал, что темой председательства Индии в G20 станет: «Одна Земля, одна семья, одно будущее». Время покажет. Но так хочется, чтобы поскорее светлые намерения наших индийских друзей стали явью, и Новый мировой порядок восторжествовал на планете. Далее мы приводим то самое выступление Свами Вивекананды 130 лет назад на Всемирном Парламенте Религий в г. Чикаго. Слова этого выдающегося духовидца не утратили своей актуальности и наполненности жизненным оптимизмом, неукротимой энергией и бескомпромиссной верой в Человека. А кроме того, вы познакомитесь со словами Ю.Н. Рериха о Свами Вивекананде, произнесёнными в день 94-й годовщины со дня его рождения в г. Калимпонге (Индия) 3 февраля 1957 года. Оба эти материала были опубликованы в журнале «Дельфис» № 1. Именно ими мы начинаем год нашего 30-летия. Выступление в Парламенте Религий Ответ на приветствие (11 сентября 1893 г.) Свами Вивекананда. Чикаго, 1893 г. Братья и сёстры американцы! Сердце моё наполняется несказанной радостью оттого, что я здесь и отвечаю на тёплые и сердечные приветствия, которые вы высказали в наш адрес. Я благодарю вас от имени самого древнего монашеского ордена в мире; я благодарю вас от имени матери всех религий, и я благодарю вас от имени миллионов и миллионов индусов всех сословий и сект. И ещё благодарю тех выступавших с этой трибуны, которые, говоря о делегатах с Востока, сказали вам, что эти представители далёких народов вполне могут поставить себе в заслугу то, что они донесли до иных стран идею терпимости. Я горжусь тем, что принадлежу к такой религии, которая преподала миру урок терпимости и всеприятия. Мы не только верим в универсальность терпимости, мы ещё и принимаем все религии как истинные. Я горжусь тем, что принадлежу к такому народу, который давал убежище преследуемым и беженцам всех вер и всех народов Земли. Я с гордостью могу сказать вам, что мы приютили у себя чистейшие остатки израильтян, которые пришли в Южную Индию и нашли там убежище в тот самый год, когда их священный храм был разрушен римской тиранией. Я горд тем, что принадлежу к религии, которая дала убежище и до сих пор оказывает покровительство остаткам великого народа зороастрийцев. Я прочитаю вам, братья, несколько строк из гимна, который я знаю и повторяю с раннего детства и который каждый день повторяют миллионы человеческих существ: «Подобно тому, как разные потоки, берущие начало в разных местах , соединяют свои воды в море, так же, о Господи, разные пути, которыми люди идут в силу разных побуждений, сколь ни различны эти пути, кривы они или прямы, все ведут к Тебе». Этот съезд, одно из самых высоких собраний, которые когда-либо собирались, самим фактом своего созыва подтверждает и объявляет всему миру чудесное учение, проповедуемое «Гитой» 1 : «Кто бы ни пришёл ко Мне и каким бы путём ни пришёл, и Я прихожу к нему; все люди идут по путям, которые в конце концов приводят ко Мне». Сектантство, слепая приверженность догмам и его ужасное порождение – фанатизм долго владели этой прекрасной землёй. Они наполняли землю насилием, вновь и вновь заливали её человеческой кровью, разрушали цивилизацию и приводили целые народы в отчаяние. Если бы не эти ужасные демоны, человеческое общество достигло бы гораздо большего, чем оно достигло на сегодняшний день. Но их время кончилось, и я горячо надеюсь, что тот колокольный звон, который прозвучал сегодня утром в честь этого съезда, может стать похоронным звоном по всем видам фанатизма, всем видам гонений и преследований, с помощью меча или с помощью пера, а также по всем недобрым чувствам между людьми, прокладывающими путь к единой цели. Памяти Свами Вивекананды 2 Ю.Н. Рерих Трудно в нескольких словах представить образ великой и многосторонней личности, которая появилась в Индии как живительный источник. Провозвестие Свами Вивекананды было адресовано как его родной стране, так и миру в целом. Индии, своей родине, он проповедовал идеи бесстрашия и национального возрождения, а миру демонстрировал вершины индийской мысли. На протяжении всего XIX века воздействие индийской мысли и культуры на страны Запада становилось всё более заметным, и в некоторых отношениях этот процесс может быть сравнён только с распространением индийской культуры под знаменем буддизма в течение первого тысячелетия нашей эры. Великие имена в области философии и литературы всё больше и больше пленялись индийской мыслью и культурой. Знакомство с личным архивом Канта выявит его глубокий интерес к Востоку и его прилежное изучение всего доступного материала по этому предмету. Изучение буддизма Гегелем повлияло на его диалектический подход. Восхищение Шопенгауэра Упанишадами и буддизмом хорошо известно, и Гартман черпал в буддизме своё вдохновение. В области литературы – Гёте и, совсем недавно, – Ромен Роллан, упоминаю лишь немногих, отдали должное литературному гению Индии. Когда в 1893 году Свами Вивекананда обратился к западному миру со своим провозвестием, почва для этого уже была подготовлена. И если в первой половине XIX века индийская мысль и индийская культура были высоко оценены интеллектуальной элитой Европы, то труды и лекции Свами Вивекананды приблизили индийскую мысль к массам Западного мира. Перед первой мировой войной имел место знаменательный подъём интереса к индийской мысли и культуре на Западе, и книги Свами Вивекананды жадно читались и переводились. Я помню, как в моей родной стране, России, изучали его книги и как пленялись его динамической личностью. Я ясно вспоминаю такой неожиданный разговор о Вивекананде на почтовой станции в глухой долине Алтайских гор в Южной Сибири, где я менял лошадей. Недавний гость Индии, видный советский писатель Илья Эренбург подчёркивал мудрый гуманизм Вивекананды, который оказался столь привлекательным и для Ромена Роллана. Рубеж веков был замечательной эрой в истории Индии. Великие люди жили тогда на индийской земле, этот же период породил и некоторых великих людей и нынешней эпохи. То была эпоха предтеч, возвестивших новую эру в истории Индии. Оглядываясь назад, мы высоко оцениваем их величие, а когда думаем о настоящем, образы ушедших водителей, чьи пламенные послания сделали возможным настоящее, всегда стоят у нас перед глазами. Шесть лет, проведённые в медитации в Гималаях и в длительных странствиях по Индии, дали Вивекананде уникальное прозрение в жизнь и устремления его народа. Таким образом, Свами Вивекананда стал факелоносцем индийской мысли и культуры и, возможно, более, чем кто-либо другой, содействовал распространению индийской мысли в Западном мире – в Европе и через Атлантический океан. Это был могучий философский ум, который мастерски интерпретировал древнюю индийскую мысль для современного мира, великий гуманист, национальный вождь и великий революционер, хотя он и стоял в стороне от политики, человек бесстрашных прозрений и борец за дело индийского культурного возрождения. Таким был Вивекананда для своей родной земли и для всего остального мира. Качество бесстрашия было особенно проявлено в нём. Он знал, как интерпретировать старое в терминах нового, и учил людей быть бесстрашными перед социальными проблемами современности, возникновение которых он предвидел. Он знал, что мир изменяется, но смотрел на эти перемены без страха, сознавая силу своей страны и своего народа и предвидя роль Индии в грядущих событиях. Его посланием было динамичное «движение есть признак жизни», и говоря это, он выявлял предрассудки и косность, звал людей к новым духовным подходам, всегда устремлённый к новым вершинам развития. В глубине души он носил образ новой Индии, противостоящей раздору. Для него это будущее было реальностью, он предвидел течение событий и смену власти в мире. Но, прежде всего, он настаивал, что люди должны воспитывать в себе качество бесстрашия, и вслед за Гаутамой Буддой придавал этому особое значение. «Если и есть в этом мире грех, то этот грех – слабость; изгоняйте любую слабость, слабость есть грех, слабость есть смерть». Пусть эти слова Учителя воодушевят нас и придадут нам силы в начале этого нового и, возможно, знаменательного года. 1957 г. Перевод с английского М.Ю. Старостиной Примечание 1 Бхагавад-гита – памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите, шестая часть «Махабхараты». Один из базовых текстов индуистской философии, считается самым древним и «единственным истинно философским» из всех существующих в мире. – Прим. ред. 2 В 2023 году в мире и Индии отмечали 160 – летие великого религиозного мыслителя. – Прим. Ред.