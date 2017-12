warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

92(4/2017) От редакции Всего за месяц (10 сентября 2017 г.) до открытия Государственного музея Рерихов Национальный рериховский комитет и Ассоциация исследователей наследия Рерихов обратились к рериховской общественности России и мира с просьбой откликнуться на их призыв поддержать создание нового музея. Несмотря на очень маленький промежуток времени, в течение которого люди могли вы­сказать свою поддержку, о ней сообщили более 200 человек и свыше 40 организаций (некоторые с десятками подписавшихся). К созданию Государственного музея Рерихов в Москве В этом году, в результате долгого и трудного пути длиной в четверть века, во исполнение изначальных обязательств Российского государства перед Святославом Николаевичем Рерихом, а затем и воли его вдовы, последнего представителя этой замечательной семьи, Девики Рани Рерих, в Москве в комплексе зданий усадьбы Лопухиных (Малый Знаменский переулок, 3/5) создан Государственный музей Рерихов (филиал Музея Востока). Уже в октябре с. г. музей откроет свои двери. Его работа начнётся с выставки картин Ни­колая и Святослава Рерихов в сопоставлении с традиционным искусством народов Центральной Азии под названием «Свет с Востока», а также с научной конференции, посвящённой изучению творческого наследия этой великой семьи и его связей с культурой Востока. А в декабре с. г. в стенах музея будет открыта масштабная выставка художественного наследия Николая Рериха «Восхождение». Наряду с кар­тинами из собственной коллекции музея на ней будут представлены полотна из других музеев России и США – Третьяковской галереи (Москва), Русского музея (Санкт-Петербург), Музея Николая Рериха (Нью-Йорк), в которых находятся крупные коллекции рериховских произведений. Впервые художественное наследие великого художника Н.К.Рериха будет представлено не только масштабно, но и системно, всеми периодами и разнообразными сторонами его творчества. Открытие Государственного музея Рерихов в Москве – новый и значимый этап изучения и популяризации рериховского наследия в России. Идея его создания получила поддержку государства как ответ на сложную правовую и финансовую ситуацию с Музеем имени Н.К.Рериха при общественной организации Заседание Национального рериховского комитета 4 октября 2017 г. «Международный центр Рерихов», который, потеряв основного спонсора и не сумев эффективно наладить экономическую работу, оказался без средств к существованию. К работе самой организации имеются многочисленные налоговые и административные претензии. Возник реальный риск потери значительной части рериховского наследия, переданного в начале 90-х годов С.Н.Рерихом советскому народу – как было закреплено в уставе созданного для работы с наследием Советского фонда Рерихов. К счастью, у нашего государства хватило политической воли не допустить катастрофического развития событий и найти в сложившихся обстоятельствах наилучший выход, вернувшись к изначальному варианту исполнения своих обязательств перед семьёй Рерихов. Во вновь созданном Государственном музее Рерихов объединяются художественные, мемориальные и архивные коллекции Советского фонда Рерихов и Государственного музея Востока. Таким образом, в Москве наконец воссоединяется разобщённая часть наследия, сохранённая Святославом Рерихом и Девикой Рани Рерих, и создаётся крупнейшая в мире коллекция картин Николая и Святослава Рерихов, а также богатейшие архивный и мемориальный фонды. Практически реализуется задуманная ещё Н.К. и Е.И. Рерихами передача наследия российскому народу, к реализации которой немало сил приложили Ю.Н.Рерих и С.Н.Рерих. Однако открытие нового музея и первые выставки в его стенах – лишь начало огромной работы, которая предстоит его сотрудникам и общественным помощникам. Чрезвычайно важно то, что по завершении большой зимней выставки её экспозиция не закроется для посетителей, а будет лишь переформирована на основе огромного объединённого собственного собрания музея. Затем предстоит и создание постоянной музейной экспозиции (площадь которой в главном здании усадьбы Лопухиных будет расширена почти вдвое), систематизация фондов, развёртывание исследовательской и культурно-просветительской деятель­ности, а также многое другое. Ещё одна наиважнейшая задача музея – выстроить широкие и плодотворные отношения с российской и международной общественностью, в том числе с представителями рериховского культурного движения. Ведь прежде всего к почитателям своего творчества обращается любой земной творец в своём труде. От успешного решения этой задачи зависит не только эффективное развитие музея, но и во многом вся дальнейшая работа по сохранению, изучению и популяризации рериховского наследия в нашей стране и мире. Необходимо вернуться к тем формам общественно-государ­ственного партнёрства, которые были заложены С.Н.Рерихом при создании Советского фонда Рерихов. Жизнь показала, что попытки культурного строительства в России без тесного взаимодействия государства и общества, а тем более при противопоставлении общественных и государственных интересов, не только бесперспективны, но и деструктивны для нашей культуры. Таким образом, успешное становление нового рериховского музея во многом зависит не только от доброй воли российских государственных органов и сотрудников музея, но и от общественной поддержки всего дела. И это движение общественности в поддержку музея уже началось. При непосредственном участии общественных организаций, прежде всего На­ционального рериховского комитета (НРК) и Ассоциации исследователей наследия Рерихов (АИНР) в музее проводятся встречи с общественностью и тематические мероприятия. НРК и АИНР инициировали и непосредственно участвуют в организации первой научной конференции в стенах музея. Общественные представители работают в музее и в качестве волонтёров. Подобное сотрудничество, конечно, будет активизироваться и расширяться. Сегодня мы призываем всех, кто заинтересован в продвижении рериховских культуроохранных и миротворческих идей, в сохранении, популяризации и развитии всего многообразного комплекса рериховского наследия, поддержать новый музей, оказать ему информационную поддержку, включиться в волонтёрскую и другую созидательную работу. Нам – рериховской общественности – как никогда необходимы единство и сплочение рядов, прекращение бессмысленных и вредящих наследию Рерихов споров и конфликтов, совместная работа ради полноценной реализа­ции созидательного потенциала рериховских идей в интересах России и мира между народами. Некоторые отзывы на «Обращение в поддержку Государственного музея Рерихов» «В настоящее время начинает свою работу Государственный музей Рерихов, располагающийся на территории усадьбы Лопухиных. …Выражаем свою готовность помочь работе создающегося нового государственного музея всем, что будет в наших силах, для достойного представления многогранного твор­чества Рериха людям». Исполнительный директор СИБРО и Музейного комплекса им. Н.К.Рериха О.А.Ольховая «Общественный фонд “Международный художественный фонд” поддерживает идею создания Государственного музея Рерихов в усадьбе Лопухиных, поскольку она отвечает интересам государства и нашла положительные отклики широкой общественности России и многих стран мира. …Выражаем готовность к сотрудничеству и оказанию помощи в формировании нового Государственного музея и развитии его просве­тительской деятельности». Сопредседатель ОФ «Международный художественный фонд» Л.А.Комарова «Всецело поддерживаю создание Государственного музея Рерихов в Москве. Уверен: такой музей может стать важным фактором ре­ального единения духовно-творческой обще­ственности России и всего мира, осознающей величие и значимость рериховского наследия и готовой претворять в жизнь заветы Великих Учителей». Агешин Юрий Андреевич – исполнительный директор Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации, вице-президент Международной ассоциации «Мир через Культуру», координатор Общественного движения «Новая Страна», член Президиума Всемирного Форума Духовной Культуры «Администрация и коллектив МБУ БГП БР «Музей города Белореченска» приветствует решение Министерства культуры Российской Федерации о создании в апреле 2017 года Государственного музея Рерихов». Руководитель МБУ БГП БР «Музей города Белореченска» Г.А.Морозкина «Просветительский центр по изучению культурного наследия стран Востока «Мир Востока», созданный при Институте востоковедения РАН, поддерживает создание и дальнейшее развитие Государственного музея Ре­рихов в усадьбе Лопухиных в Москве. …С радостью мы узнали о решении Министерства культуры РФ о создании Государственного музея Рерихов. Появилась надежда, что наследие Рерихов будет не только сохранено, но и появится возможность более глубокого его изучения. Мы готовы и дальше сотрудничать и помогать развитию деятельности Государственного музея Рерихов. Надеемся, что музей состоится в той форме, как его хотели видеть наши выда­ющиеся соотечественники – семья Рерихов». Учёный секретарь Центра А.М.Шустова, к. филос.н., ст.н.с. ЦИИ ИВ РАН «Алтайская краевая общественная органи­зация «Рериховское общество “Беловодье”» горячо поддерживает создание Государственного музея Рерихов. В своей деятельности наша организация всегда следует девизу: «Единение в конкретных делах». Поэтому нам особо близка и понятна конструктивная позиция Национального рериховского комитета и Ас­социации исследователей наследия Рерихов. Мы глубоко благодарны всем сотрудникам этих организаций за их мудрую позицию в диалоге с представителями государственных учреждений, за их умение, не втягиваясь в споры, проводить более длинную линию во имя интересов всего российского народа...» АКОО «Рериховское общество “Беловодье”» – Координационный Центр Международного Комитета Знамени Мира, неправительственной организации при ООН; Алтайское региональное отделение Общественного Движения «Новая Страна». Город Бийск, Алтайский край «Мы выражаем полную поддержку процессу создания Государственного музея Рерихов в Москве. Наконец-то наша мечта осуществляется…» Алтайская краевая общественная организация «Алтайское краевое рериховское общество “Устремление”» «Мы, жители Уймонской долины Республики Алтай, выражаем сердечную поддержку в создании и дальнейшем развитии Государственного музея Рерихов в усадьбе Лопухиных в Москве. …Проживая в этом заповедном месте, мы готовы поддержать созидательные мероприятия Государственного музея Рерихов по во­площению в жизнь идей наших великих соотечественников. Надеемся, что в дальнейшем наше и ваше стремление к взаимодействию в культурно-просветительской деятельности перерастёт в плодотворное и творческое сотрудничество на благо нашей Родины». Уймонская долина. Список из 25 фамилий подписавшихся «…Настало новое время. Не держитесь за старое платье, оно ветхое. Некоторые наивно полагали, что усилий одной общественности достаточно, чтобы справиться со всеми проблемами, касающимися рериховского наследия; увы, жизнь показала, что это не так. Наследие Рерихов Космично, здесь неуместны претензии на абсолютную монополию. В деле освоения и защиты рериховского наследия должна быть существенно повышена роль государства. НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ РОССИИ». г. Владивосток, ДВО «Мир через Культуру» «Мы, граждане города-курорта Сочи, приветствуем решение Министерства культуры Российской Федерации о создании в апреле 2017 года Государственного музея Рерихов. Создание такого государственного музея федерального значения позволяет выйти на новый уровень государственно-общественного конструктивного взаимодействия». г. Сочи. Список из 39 фамилий подписавшихся