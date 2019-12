warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

98(2/2019) Нам пишут Об особенностях воспитания подрастающего поколения Новиков А.А., кандидат философских наук Содержание О внушении и его применении в жизни и лечении людей Целью любого воспитательного процесса является раскрытие внутреннего потенциала обучающегося, развитие его индивидуальности. Закономерно, однако, встаёт вопрос о допустимости для них соперничества и противопоставления, достаточно часто применяемых в настоящее время как метод воспитания. Если обратиться к явлениям природы, то можно заметить, что разные полевые цветы на одном поле растут рядом друг с другом, наполняются соком и цветут, проявляя всё своё великолепие, красочность и неповторимость не потому, что они конкурируют с соседом и стремятся стать лучше его, а потому, что реализуют собственную неповторимую индивидуальность. И степень этого развития бессмысленно пытаться вести в сопоставлении с развитием соседнего цветка. Аналогичным образом должно обстоять дело и с воспитанием обучающихся. Этот процесс должен основываться не на конкуренции, развивающей самость и низшие эгоистические проявления, а на индивидуальности студента и создании возможности для реализации его способностей, развитии его мышления, внимательности и наблюдательности. Совершенно недопустимы разного рода запреты и сомнения в возможностях обучающегося. Как известно, «запретный плод всегда сладок». Поэтому, когда мы что-то запрещаем студенту, мы привлекаем его внимание именно к запрещаемому, не говоря уже об унижении его достоинства подобными действиями. Поэтому правильнее перенаправлять внимание обучающихся на более полезные явления. Воспитательный процесс не должен содержать каких-либо сомнений в способностях обучающихся, поскольку это деструктивно сказывается на их психике и самооценке. Одно из утверждений восточной философии гласит: «Ты всё можешь». И его очень важно соблюдать на занятиях со студентами. Одно из положений Гуманной педагогики, разрабатываемой академиком РАО Ш.А. Амонашвили, заключается в том, что обучающегося не нужно стремиться «напичкать» информацией по предмету, необходимо зажечь в нём стремление к познанию. Не внешнее принуждение, а внутренний стимул должен стать той движущей силой, которая будет расширять сознание обучающегося. Однако для этого необходимо, чтобы сам педагог любил свой предмет, постоянно совершенствовался бы в его познании и был в состоянии вызвать у студента стремление к познанию, то есть чтобы сам преподаватель «жил» своим предметом. Но, к сожалению, подобное встречается редко. Часто у педагогов доминирует формальный подход, который и приводит к соответствующим результатам. Ведя речь о воспитании и образовании, особенно студентов медицинских образовательных учреждений, очень важно развивать в них искусство мышления, наблюдательность и внимательность. Только при их наличии врач может точно поставить диагноз и правильно действовать при оказании медицинской помощи. Иначе возможны случаи лечения пациента от не существующей у него болезни. В целях развития мышления обучающихся можно использовать метод обсуждения и высказывания ими своего мнения относительно чего-либо прочитанного, увиденного или услышанного. Можно придумать какие-нибудь интересные игры, требующие от студентов повышенной внимательности. Полезно ведение дневников, в которых обучающиеся записывали бы всё хорошее, что было сделано ими за прошедший день, и все допущенные ими ошибки. Такой метод не должен быть сведён к простой формальности или к выполнению навязанной работы. Однако деятельность студентов не должна подвергаться критике, а выстроена на развитии проявленных ими конструктивных навыков. Очень полезным и эффективным методом развития внимательности, наблюдательности и нешаблонного мышления у студентов является приобщение их к искусству. Данный метод нашёл признание и введён в процесс обучения в десятках медицинских учебных заведений по всему миру. Именно так подготавливают медицинские кадры в ряде известных университетов, в частности в Гарвардском университете. Знакомство с произведениями искусства позволяет студентам, например, лучше различать черты характера человека, отражающиеся на его лице. Таким образом, они вырабатывают навыки, которые впоследствии очень помогут при осмотре пациентов. Однако нельзя забывать и о самих педагогах. Им необходимо создавать условия для более продуктивной работы со студентами. О внушении и его применении в жизни и лечении людей Д.Р. Хайрова, студентка ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» (научный руководитель кандидат философских наук А.А. Новиков) Согласно философии Древнего Востока, человек, как и всё сущее, имеет многомерную структуру. Помимо физического тела он имеет ещё и другие, «тонкие», тела, которые в различных философских учениях именовались по-разному. Субстанцию, из которой они состоят, можно называть как утончённой материей, так и энергией, поэтому правомерно говорить об энергетической природе человеческого сознания. Энергию эту в учениях разных стран называли по-разному. Так, в китайской философии это Ци, в индийской – Прана. Если обратиться к отечественным учениям и научным школам, то её часто называют психической. В частности, к русским учёным, оперировавшим и разрабатывавшим понятие психической энергии, относился академик В.М. Бехтерев, который говорил, что его мировоззрение – это энергетическое мировоззрение. Академик В.М. Бехтерев все явления Мироздания рассматривал исключительно как энергетические по природе явления, в том числе он с такой же позиции рассматривал и мысль человека, и процесс внушения. «Возможно ли, – писал В.М. Бехтерев, – непосредственное индуцирование одного индивида другим, то есть влияние одного лица на другое без посредства каких-либо знаков или других посредников в этом деле. Вопрос, поставленный таким образом, как мне кажется, удалось разрешить в положительном смысле». В данной цитате В.М. Бехтерев говорит о возможности непосредственной передачи мысли на расстояние. Подобный подход к рассмотрению природы мысли и мышления содержится и в работах ряда русских философов-космистов. «Мысль есть жизнь, – писала Е.И. Рерих, – и жизнь движима мыслью. Мысль есть закон Мира. Мысль создаёт Миры. Мысль есть молния. Струны пространства подчинены мысли, и не существует препятствий для сосредоточенной человеческой мысли». Мысль может исходить как от самого человека, но может быть навязана ему и извне. О такой возможности упоминал в своих работах выдающийся русский учёный-космист А.Л. Чижевский. Он писал, что «акт мышления сопровождается физико-химическою реакцией, которая обнаруживает периодичность. Эти реакции, имеющие место в нервных центрах коры головного мозга, сопутствуемы появлением периодических электродвижущих сил, вызывающих электромагнитные процессы в окружающем пространстве. Но если всякий мыслительный акт сопровождается электромагнитными волнами, следует сделать допущение, что соответствующие нервные центры могут служить приёмниками этих волн и таким путём непосредственно воспринимать мысль». Из современных российских учёных стоит обратить внимание на научные труды доктора философских наук, профессора А.В. Иванова, который говорит о существовании данных по телекинезу. Они, как он утверждает, были многократно верифицированы в различных странах мира. А.В. Иванов обращает внимание на то, что «фактом являются способности индийских йогов мысленно управлять физиологическими процессами собственного тела вплоть до облегчения его физического веса, изменения температуры и даже химического состава клеток. Эти факты физической действенности идеальной мысли вынужден был признать даже такой авторитет в области физиологии мозга, как Р.У. Сперри». На основании этого А.В. Иванов утверждает, что «сознание человека представляет собой непосредственную материальную силу в Космосе, которую мы только-только начинаем научно изучать и которой пока не научились сознательно владеть». Подобную же мысль развивал в своих научных трудах и академик В.М. Бехтерев: «Сознание является непосредственным выражением скрытой энергии наших центров». Рассмотрим теперь с этой точки зрения внушение в том виде, в котором оно представлено в философии Древнего Востока. Приведём одно из современных определений понятия внушения. Внушение – это воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок. Внушение действует на его бессознательное. При данном воздействии интеллект находится в состоянии неактивности, достигается его временное «выключение». Приостановить его деятельность можно разными путями. Один из них заключается в резком всплеске нелогичности действий со стороны оппонента, с которым ведётся диалог, или же такие его действия, которые приводят к «разрыву шаблона», согласно которому выполнялись повседневные действия внушаемого. Во время этих процессов интеллект человека переходит в заторможенное состояние и его бессознательное остаётся открытым для стороннего воздействия. Самым главным отличием, на наш взгляд, концепции внушения в учениях Древнего Востока и современных российских и западных школ является то, что на Востоке используют методы и психотехники, основанные на непосредственном воздействии мысли на человека и на всё сущее, тогда как на Западе и в России в большинстве своём внушение производится опосредованно, при помощи какого-либо физического или символического воздействия. Говоря о внушении, надо сказать и о самовнушении, которое в древневосточных учениях рассматривается как энергетическое воздействие своей собственной мысли на самого себя. Стороннему внушению наиболее подвергаются люди, которые имеют недостаток собственной психической энергии. Немаловажным является и то, что люди с недостаточной энергией не смогут оказать должного сопротивления стороннему внушению, вследствие чего их аура может быть пробита, а мысль извне беспрепятственно проникнуть в сознание. Нередко излишнее эмоциональное реагирование может также пагубно влиять на мощность «щита» человека. Нельзя исключать факт и возможности самовнушения. Зачастую люди этим занимаются для избавления от каких-либо вредных привычек и болезней или же, напротив, для утверждения в себе положительных качеств. Рассмотрим это на примере человека, который хочет бросить курить. Для начала ему следует осознать, что это действительно необходимо для него, потому что ему придётся формировать мысль, равную или превосходящую по своей силе его привычку, но противоположную ей по сущности. Данную мысль следует формировать в момент отсутствия мысли о желании курить, ведь иначе это будет противоречить воле человека и тем самым лишь усугублять ситуацию. Но для того чтобы пользоваться техникой самовнушения, необходимы определённые знания и навыки, такие как концентрация внимания и самообладание. Также нередко люди используют данную методику для исцеления самих себя от заболеваний. Лечить заболевания при помощи внушения может не только сам человек, но и целители, то есть люди, владеющие техниками внушения. Они могут направить поток своей мысленной энергии на орган или системы органов другого человека и таким образом нормализовать его работу. Данный вид медицины называют традиционной, в которой существует множество практик. Их применяют по всему миру. Практики мысленного внушения с древнейших времён широко используются в Индии, Тибете, Китае и других восточных странах. Для связи с пациентом на расстоянии целители могут использовать терафимы, такие как фотографии, личные вещи, биологический материал человека и т. д., которые помогают им в определении направления для осуществления мысленного посыла. Однако не всем целителям необходимы вышеперечисленные предметы, иногда они могут и без терафимов определять направление посыла психической энергии. Все эти методы восточного внушения основаны на представлении об энергетической природе мысли и мышления. И, как мы видим, эта концепция созвучна и находит подтверждение в ряде научных исследований, проведённых в различных странах мира. В России огромнейшая заслуга в изучении феномена сознания и внушения принадлежит выдающемуся русскому учёному В.М. Бехтереву, многие научные труды которого до последнего времени широкой общественности были неизвестны. Список литературы Бехтерев В.М. 