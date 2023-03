warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

112(4/2022) Человек и время О происхождении сакрального имени Юрия Рериха – Удрая Герман Е.Б. Ю.Н. Рерих. 1930-е гг. В этом году отмечается 120-я годовщина со дня рождения Юрия Николаевича Рериха (16 августа 1902–21 мая 1960), выдающегося русского востоковеда, труды которого вошли в сокровищницу мирового знания и культуры, а как личность Юрий Николаевич доказал широчайшие возможности человеческого духа и интеллекта. И сегодня особенно понятны слова Святослава Николаевича Рериха о старшем брате, сказанные им во время выступления в Москве (1989), что «его оценят немного позже, потому что объём его работ, исканий, изучений был настолько широк, что многие сейчас не знают, как далеко и глубоко уходил его как бы зонд, которым он всего достигал». Многое ещё скрыто от наших глаз, остаётся загадкой и происхождение сокровенного имени Удрая, которое Учитель дал Юрию для Высокого общения. На Востоке принято сравнивать человеческую жизнь с течением реки или стремительным потоком (санскр. сантаной), проходящим через многочисленные существования, но лишь частично проявленные в каждом новом рождении. Сантана – это поток энергии, питающий сознание человека, так как дух, отделившись от тела после физической смерти, сохраняет всю совокупность высших и низших энергий, определяющих его потенциал. Знание прошлых воплощений открывается очень редко, однако для выполнения определённых миссий, память может быть пробуждена. В «Легенде о Камне», вошедшей в книгу сказаний, легенд и апокрифов «Криптограммы Востока», собранные и записанные Е.И. Рерих, раскрыты некоторые воплощения Рерихов, связанные с Камнем. В легенде рассказывается, что в незапамятные времена с далёкой звезды упал чудесный Камень и на том месте, где он появился, была основана Великая Община – Шамбала. Камень хранится в Братстве, а по Земле «ходит» осколок сокровенного Камня, совершая путь вестника великих исторических преобразований. «Сокровище Мира» – так называют Камень, который появляется в руках избранных и дарит им особую силу. Камнем владели: царь древней Иудеи Соломон, император Китая династии Цинь, Александр Македонский, а также предводитель племени лангобардов, осевших в Италии. Чинтамани побывал в Древнем Новгороде, был в руках «Мощного Шами и Гоби победителя» – Тамерлана (воплощение Юрия Рериха), Акбара Великого, дан Наполеону для объединения Европы. Неоднократно он похищался врагами, но «лукавые владыки недолго владели Камнем, не зная, что лишь устремление к добру покоряет огонь Камня». При смене космических эпох и исторических циклов возникла необходимость ускорения и продвижения мира по пути эволюции. Для выполнения высокого поручения Братства были призваны четверо Рерихов; «Можно принять появление Наших доверенных как срок к рождению Нового Мира», (Сердце, 189). Камень Чинтамани был вручён Рерихам по праву Иерархического Водительства. «Доверенная Акбара (воплощение Е.И. Рерих) и ты, Далай-лама (воплощение Н.К. Рериха Далай-ламой V), уже собрались Камень донести. И Лун может дождаться долю свою. Когда пламя над чашей кольцом совьётся, тогда близко время Моё. Помни, Лун, – ты решил дождаться» [ 1 ]. В «Легенде о Камне» имя Лун символизирует единое начало в непрерывном потоке существований Юрия Рериха и даёт ключ к разгадке происхождения его сокровенного имени Удрая. Родословная Луна отсылает нас к периоду зарождения жизни на Земле. «Луна – наша матерь, участвовавшая как в образовании нашей Земли, так и в населении её человеческими существами. Лунные монады или питри – праотцы, как называют их индусы, воплотились в нашем человечестве» [ 2 ]. Луна не была высшей среди других планет, развитие происходило на низком уровне, поэтому на Земле питри должны были начать новую эволюцию. Каждый новый цикл её приносит изменения в ментальном, психическом, духовном и физическом строении человека. Все процессы происходят по принципу восхождения – таков закон Природы. «Нужно выбрать дорогу солнца или луны. Солнце наполняет день чудесами – луна рождает изменчивые призраки. Иди по солнцу, утверждаясь в очевидном, и день становится сказкой» (Зов. 1922, 14 января). Мудрость Востока открывает доступ к познанию сил и тайн Природы. Согласно древнейшей китайской концепции мироздания, мужское (ян) и женское (инь) начала, слившись, породили пять стихий, пять элементов, давшие начало всему разнообразию мира. Это Огонь, Земля, Металл, Вода и Дерево. Каждый из этих элементов обладает характерными только для него качествами. Древнеиндийская традиция также основывалась на пятеричной системе символов: это Эфир (Акаша), Вода (Апас), Воздух (Вайю), Огонь (Тегас) и Земля (Придхиви). В Китае с древних времён сложился и чрезвычайно популярен образ дракона. По китайским поверьям змей-лун обитал в реках, озёрах и морях. Начертание иероглифа лун представляет пиктограмму, изображающую фантастическое существо с длинным телом и головой, увенчанной рогами (по мнению некоторых учёных – гребнем) дракона. Первые изображения на гадальных костях относятся к эпохе Инь (с IV века до н.э.). Существуют предположения, что прообразом этих пиктограмм была ящерица, а также о связи образа луна с крокодилом. Как символ силы ян и небесного начала лун, он часто изображался крылатым существом, повелителем облаков, туч, дождя, парящим в облаках или плывущим в волнах, объятым языками пламени. В космогониях символ грозы и дождя означает слияние неба и земли. Природная сила воды в восточных традициях является одним из фундаментальных понятий, одним из пяти первоэлементов мироздания. Вода – элемент второй сакральной чакры Свадхистана, присутствующей в нашем теле. Чакры (санскр. – колёса) или нервные центры – часть энергетической системы человека, определяют его огненную природу. Каждая чакра обладает уникальными качествами и отвечает за проявления физической и ментальной жизни человека. С точки зрения реинкарнации, именно чакры запоминают паттерны существа (алгоритмы) и определяют его линию поведения в будущей жизни. Чакру Свадхистана изображают в виде лотоса с шестью оранжево-алыми лепестками. Внутри неё находится белая область в форме лунного серпа и в ней биджа ВАМ Хари Вишну, сидящий на крокодиле и белый, как осенняя луна. Покровитель Свадхистана-чакры планета Венера. Самые ранние упоминания о чакрах в контексте духовных практик можно найти в древнеиндийских и китайских трактатах, а также в японских боевых системах. Согласно Агни Йоге, «Каждый человек принадлежит какой-нибудь Йоге… Можно разделять людей по стихиям, также можно разделять по Йогам» (Знаки Агни Йоги, 166). Стихии воды соответствует путь Бхакти Йоги. «Все Йоги в своём достижении прекрасны. Было бы неразумно умалять одну из них. Можно лишь говорить о лучшей приложимости в современном эволюционном процессе… В каждый век проводится особый вид Йоги в зависимости от физического состояния мира. Нельзя приложить элемент земли там, где требуется огненное исцеление. Ни вода, ни воздух не заменят крыльев огня» [Знаки Агни Йоги 192, 193]. Лун указал направление поиска происхождения имени Удрая. Ответ содержится в оценке Учителем трудов Юрия Рериха: «Удрая, помни, что твоё хранилище книг сиять будет, ибо исторический факт будет освещён от его возникновения, не по алфавиту, а по истокам» [ 3 ]. В рамках Рериховских чтений в Институте востоковедения, посвящённых 100-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха, был представлен доклад сотрудницы института Т.Я. Елизаренковой «К вопросу о море в Ригведе», обладательницы высшей награды Индии для иностранцев за перевод «Ригведы» – первого известного миру памятника древнеарийской литературы на ведийском языке. Это собрание преимущественно гимнов богам, первая и самая значительная часть из четырёх Вед. Ю.Н. Рерих во время занятий в Гарвардском университете США не только изучал книги Вед, но и работал над переводом с пали дополнения к ним – древневедийскими трактатами Упанишады, называя их жемчужиной среди мистической литературы Индии. В пантеоне ведийских богов Индра – царь (санскр. Владыка) богов, бог дождя, громовержец, его предназначение сражаться с силами тьмы. Силы хаоса в Ригведе представляет змееподобный демон Вритру (санскр. «затор», «преграда»; «враг»). Индра, уничтожив Вритру, приносит дождь и солнечный свет. Приведу фрагмент доклада Т.Я. Елизаренковой «К вопросу о море в Ригведе»: «По представлениям ведийцев море, или океан, существовало как на земле, так и на небе. Когда речь идёт о земле, на которой Индра установил космический порядок, убив змея Вритру, запрудившего все реки, то упоминается, что все реки побежали к морю, где сливались друг с другом. Когда же имеется в виду космос – изначальная водная стихия, из которой произошла жизнь, или просто скопление небесной влаги, изливающейся на землю дождём, то значение samudra переводят как «океан». Границы между океаном земным и небесным не существует. <…> Samudra – состоит из наречия-префикса sam- «c», «вместе» и udr- «вода» – вариант гетероциклической основы индоевропейского происхождения (ср. засвидетельствованное в Ригведе слово udan- «вода». Таким образом, этимологическая мотивация этого слова – «слияние вод». Это значение просвечивает во многих контекстах Ригведы, где говорится о том, что реки бегут, сливаясь в море, что море, расширяясь, вбирает в себя их воды. Поня¬тие samudra в Ригведе может до некоторой степени персонифицироваться и деинфицироваться: samudra встречается в списке богов и обожествляемых элементов природы, к которым обращены просьбы и пожелания». В этих контекстах существительные подлежащие стоят в N., а глагольные сказуемые представлены косвенным наклонением: императивом, субъективом. Такие контексты встречаются в Ригведе три раза в гимнах ко Всем Богам. <…> РВ, гимн богам: “На счастье нам пусть будет Аджа Экапад (“нерождённый”, “несотворённый”), на счастье нам Ахи Будхнья (“змей глубин”), на счастье море! На счастье нам пусть будет Апам Напат, оплодотворитель [вод]! На счастье нам пусть будет Пришни, хранимая богами!” Ещё один бог Апам Напат тоже имеет в этом перечне отношение к воде (с ним в одном контексте samudra- встречается также в (VI.5013). Пришни же, пёстрая корова, является матерью божеств бури и дождя Марутов. <…> Все эти конструкции связаны с одной и той же мифологической темой: когда Индра убил змея Вритру, запрудившего реки, освобождённые реки устремились со своими водами к морю. Сюжет этот имеет космогоническое прочтение. Индра выступает как демиург, восстановивший порядок во вселенной». [ 4 Из доклада Т.Я. Елизаренковой мы узнаём, что понятие samudra, содержит корень udr- «вода» изначальная водная стихия, из которой произошла жизнь. Этот факт приближает нас к разгадке имени Удрая. В Ригведе также упоминается гимн богу Апад Нападу, и с ним в одном контексте samudra- названа Пришни, мать Марутов. В Ригведе отец Марутов – Рудра (иногда Индра), отчего они называются рудрами или рудраями - так открывается происхождение имени Удрая. Оно указывает на изначальную божественную сущность его обладателя и, вместе с тем, погружает в глубины мироздания, скрытые в мифологии Вед. Можно отметить, что «у Елены Ивановны было женское воплощение, проведшее жизнь под мужским именем славянина Удрала, так как хотела быть жрецом (в IV в. до Р.Х.)» [ 5 ]. В Риг-Веде имя Шивы неизвестно, но соответствующий ему Бог именуется Рудра, имя, употребляемое для Агни, Бога Огня, там же Маруты называются его сыновьями. В то же время Он описывается как Великий Бог, обладающий целительной силой, в РВ все воды называются целебными. Пришни – женское божество, имеющее облик небесной коровы. Обычно образ Пришни понимается как метафора пёстрой грозовой тучи, иногда пламенеющих туч (рождённые Пришной маруты не случайно сравниваются с огнями). С Пришни связана символика воды как плодородной силы. Маруты – божества бури и дождя, ветра, грома и молнии, сыновья Рудры и Пришни, вместе с тем они и сыновья Адити, так как родились из молнии. Адити в ведийской религии олицетворяет собой женское начало, высшее воплощение материнства и энергию Вселенной. В Риг-Веде и других Ведах, Маруты представлены, как друзья и союзники Индры. Эзотерические знания о мистических Марутах Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» поместила в Отдел, объясняющий тайну семиричности подразделения, как в космических построениях, так и в человеческом. «Таинственное число семь ещё раз выявляется в не менее таинственных Марутах. Ваю Пурана указывет, Харивамша (родословие Хари Вишну) подтверждает относительно Марут самых древних, так же, как и самых непостижимых среди всех второстепенных или низших Богов в РВ, что Они рождаются в каждой Манвантаре (Круге) семижды семь (или сорок девять); в каждой Манвантаре четырежды семь раз (или двадцать восемь) они достигают освобождения, но их места заполняются лицами, рожденными в этой же роли» [ 6 ]. В некоторых источниках говорится, что Маруты есть одно из имен, даваемых тем Ego великих Адептов, которые перешли за пределы земные и известны так же, как носители тел Великих Учителей. Они есть «Сыны Неба Земли». Коренное Знание – Веды отражают систему космических процессов возникновения и становления Вселенной через упоминание различных божеств. Мифология содержит знания древних цивилизаций, которые по целому ряду причин недоступны современной науке, но с годами приобретают всё бóльшую актуальность. Н.К.Рерих. Арджуна – Повелитель молний. 1928–1929 Путь четырёх Рерихов можно воспринимать как легенду, потому что они уже принадлежат вечности. «Человек несёт в себе все проявления Космоса. Когда синтез духа слагается из космических огней и психожизни сердца, тогда можно человеку сказать, что эти центры космических огней являют соответствие центрам Космоса» (Беспредельность 1, 200). В первые годы общения Рерихов с Учителем «было дано имя Юрику – "Мощный Удрая"», что указывает на высокий потенциал духа Юрия Рериха. Существует десять степеней познавания, то есть соответствия состояния всеначальной энергии (психической), содержащейся в нервных центрах человека, центрам Космоса. По этой шкале за степенью «мощный» следуют «Лампада пустыни» и «Пустынный лев». Состояние открытых центров обладателя символа «Лампады в пустыне» даёт возможность приносить свои силы на погашения окружающего несовершенства. Затем эта степень заменяется степенью открытых центров «Пустынного льва». «В Учении Владыки (Будды Гаутамы) было знание и личный подвиг. Именно потому символом его был лев». [2.3.1.3] Символы «Лампада пустыни» и «Пустынный лев» принадлежат Великим Учителям. Из Записей бесед Е.И. Рерих с Учителем (тетрадь 1940-х г. машинопись): «Разница Йога от Архата заключается в разнице их заданий. Йог оявлен на заданиях планетарных, но Архат на заданиях Космоса… Сын Мой (Фуяма) завершил Моё Поручение на вершинах Гималаев, приняв венец Махатмы. И Моя Урусвати уявилась на тех же Гималаях на окончании Огненной Йоги и принятия венца Архата» [7]. По праву Наследника, «осколок Священного Камня» был передан Юрию Рериху – Удрае, луч Ориона коснулся Камня, для завершения миссии Камень побывал в Москве. Подвигом закончилась земная жизнь героя духа Юрия Рериха. Лун дождался Камня! Юрий Николаевич Рерих. Москва, квартира на Ленинском проспекте, 62. 1958-1960. Снимок Т.С. Митусовой Список литературы [1] Рерих Е.И. Тайна Чёрного Камня велика. Вестник Ариаварты, 2001, 2002. №№ 1, 2. с.4-5. [2] Рерих Е.И. Письма. т.III. 1935. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2001. [3] Тетрадь Е.И. Рерих № 21. 24.08.1924. [4] Петерб. Рериховский сборник. V. Изд. Скт-Петерб. госуниверситета 2002. [5] Тетрадь Е.И. Рерих № 25. 5.04.1928. [6] Блаватская Е.П. Тайная Доктрина, т.2, часть II, отдел XID. [7] Тетрадь Е.И. Рерих. 1940-1950гг., машинопись.