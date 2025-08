warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

122(2/2025) Человек и время О проблемах принятой в физике парадигмы Чернуха В.В. В.В. Чернуха Последние десятилетия принятая физическая парадигма официальной наукой не подвергается сомнению и служит для оценки новых физических идей. Те из них, что противоречат ей, отклоняются как необоснованные и не публикуются в рецензируемых журналах. Фактически произошла канонизация существующих представлений о мироустройстве как системы вселенных, одной из которых является наша Вселенная. При этом осознаётся, что в принятой концепции существуют противоречия, главным из которых является квантовое описание микромира, в котором процессы имеют случайную природу и классическое детерминированное описание Вселенной на основе Общей теории относительности Эйнштейна (ОТО). В этом двухуровневом описании вещества Вселенной граница между микро- и макромирами не установлена. Предпринимались различные попытки устранить это противоречие, но они оказались безрезультатными. Поэтому в рамках физических закономерностей этой парадигмы нельзя понять физику многочисленных аномальных для неё природных макроявлений, в которых проявляются их квантовые свойства. Примером может служить шаровая молния, изучаемая уже более 200 лет. Канонизация такой противоречивой и ограниченной по области применимости парадигмы является основным фактором застоя в развитии фундаментальной науки. Мы перечислим осознаваемые и неосознаваемые физическим сообществом методические и сущностные проблемы принятой парадигмы с тем, чтобы показать необходимость создания для более глубокого познания реальности монофундаменталистской квантовой парадигмы. 1. Сегодня не осознаётся, что существующая методология физики ограничивает познание реальности мироустройства, так как позволяет изучать только ту форму материи, с которой взаимодействуют приборы. Поэтому она не может объяснить множество аномальных явлений, в том числе живую материю и сознание, которые в эзотерике имеют так называемые «тонкоматериальные» структуры. Это указывает на то, что существуют недоступные для приборов неизвестные миры с иной формой вещества, то есть необходимо соответствующее изменение представлений о мироустройстве и его веществе. 2. Другой неосознаваемой методической проблемой является требование воспроизводимости экспериментальных результатов другими лабораториями, отсекающее квантовые макроявления, определяемые разными квантовыми состояниями. Это приводит к потере физикой эмпирической информации о квантовых свойствах макромира, что затрудняет преодоление главного противоречия принятой парадигмы. У принятой парадигмы существуют и принципиальные сущностные проблемы. 3. Одной из них являются несформировавшиеся представления о пространстве и времени. Полагается, что в пространстве Вселенной происходят процессы с четырьмя симметриями – трансляционной, аксиальной, центральной и сферической. Поэтому можно предположить, что во Вселенной проявляются свойства трёх других миров Мироздания с иной симметрией пространства, то есть Вселенная не является замкнутой физической системой. На квантовую природу неизвестных сегодня миров указывает обратимость времени порождаемых ими фундаментальных частиц, которая отсутствует у вещества Вселенной, имеющей стрелу времени. 4. Ещё одна проблема принятой парадигмы – отсутствие представления об истории возникновения Вселенной из исходного состояния мироустройства, которое необходимо установить. Без этого любая гипотеза о её образовании не может быть доказана. Необходимо иметь представление, как из основного квантового состояния мироустройства рождаются три квантовых мира с разными симметриями пространства, и как они порождают вселенные и наделяют их объекты квантовыми свойствами. 5. Сегодня нет понимания, как из исходного состояния мироустройства рождаются масса, энергия, элементарные частицы, каков спектр полей и частиц в каждом из квантовых миров. Без этого невозможно понять, как происходит образование и структурирование нуклонного вещества Вселенной и оценить корректность модели Большого взрыва. Чтобы на фундаментальном уровне объяснить иерархическую структуру вещества Вселенной, должна существовать иерархия однотипных фундаментальных частиц. В существующей квантовой механике точечных частиц иерархия частиц невозможна, и нужна разработка квантовой механики реальных частиц. 6. Особой проблемой принятой парадигмы является понимание, чем различаются косное и живое вещество. С этим связана и неудача в попытке объяснить сознание человека функцией мозга, состоящего из нуклонного (атомного) вещества. Чтобы решить эту проблему, нужно определить физические свойства «тонкой материи» эзотерики, в каком из квантовых миров она образуется и как формирует структуры сознания человека, которое в изменённом состоянии делает возможным познание им неизвестных миров. В физике эти субъективные методы отвергаются из-за невозможности проверки приборными средствами получаемую ими информацию. Это одна из причин, почему представление о мироустройстве в принятой парадигме ограничивается миром вселенных. Эти методические и сущностные проблемы канонизированной парадигмы показывают её ограниченность и невозможность получения более глубоких знаний о мироустройстве, необходимых для развития фундаментальной науки. На данном его этапе физическому сообществу надо осознать, что необходимо радикальное обобщение принятой парадигмы, которому препятствует позиция официальной науки, стремящейся сохранить статус-кво в ущерб развитию фундаментальной науки. Такое обобщение предложено в монографии автора «Квантовая теория мироустройства» (КТМ) [1]. Подход к построению КТМ как универсальной Теории Всего позволил сформулировать четыре исходных постулата. Их обоснованность, начиная с 2008 года, проверялась при количественном сравнении моделей широкого спектра явлений косной и живой материи разных иерархических уровней с объективными и субъективными эмпирическими данными. Полученное количественное согласие с этими данными позволило заключить, что разработаны основы универсальной квантовой теории мироустройства. В частности, она позволяет обобщить Стандартную модель элементарных частиц и предлагает квантовую модель Вселенной вместо классической [1]. КТМ использует лишь константы, определяющие свойства последовательно рождающихся четырёх миров Мироздания: скорость света с, постоянную Планка h, ch/е2 и гравитационную постоянную G. Поэтому КТМ, в отличие от принятой парадигмы, не может быть обобщена и не имеет ограничений на область применимости. Универсальность выявленных в КТМ физических законов делает возможным анализ не только экспериментальных данных, но и эмпирических данных эзотерики и мистики, то есть интеграцию существующих методов познания реальности. Если корректность КТМ будет подтверждена независимой экспертизой, то монофундаменталистское мировоззрение должно заменить существующие ограниченные и противоречивые представления о мироустройстве [2]. Экспертиза КТМ искусственным интеллектом (чатом GPT-4-omni.ru) этот вывод подтвердила [3]. Несколько слов об авторе КТМ в год его 90-летия Чернуха Виктор Владимирович родился в Москве 10 мая 1935 года. Закончив с золотой медалью 59-ю школу им. Н.В. Гоголя, он поступил на физфак МГУ. Окончил его в 1959 году по специальности физик-теоретик и по распределению работал в НИИ Тепловых процессов, занимаясь закрытой тематикой. В 1970 году по приглашению академика Е.П. Велихова перешёл на работу в Филиал Курчатовского института в г. Троицке (теперь ТРИНИТИ), где проработал до 1998 года. Руководил отделом, работавшим по оборонному проекту, а по открытой тематике до 1985 года изучал возможность создания коммерчески выгодного термоядерного реактора. В 1985 году В. Чернуха стал свидетелем аномального атмосферного явления, что резко изменило направление его научных исследований. Последним местом работы В. Чернухи стал «Курчатовский институт» (1999–2015). В 1995 году В. Чернуха начал работу над созданием основ универсальной теории мироустройства, которую завершил в 2023 году и опубликовал на своём сайте сайт ptm-2008.ru в виде монографии под названием «Квантовая теория мироустройства». Её постулаты и первые основанные на них результаты были опубликованы в 2008 году в монографии «Поляризационная теория Мироздания». Использованный в ней поляризационный подход является общим и применяется для исследования фундаментальных проблем косной и живой материи и их структур, а также разного рода загадочных явлений. В 2018 году вышел сборник его неопубликованных статей «Физика неизвестной реальности», а в 2019 году опубликована монография «О мироустройстве, природе живой материи и физике сознания», в которой был определён подход к построению квантовой теории сознания. Излагаемая в монографии альтернативная концепция мироустройства существенно отличается от современного научного мировоззрения, но не противоречит известным экспериментальным и наблюдательным данным и опирается на больший их массив. Поляризационная квантовая теория мироустройства является попыткой построения основ окончательной физической «Теории Всего». Влияние одного из миров Мироздания – физического вакуума –на процессы в косной и живой материи во Вселенной рассмотрены в сборнике статей «Физика неизвестной реальности» (2018). Монография «О мироустройстве, природе живой материи и физике сознания» (2019) завершает формирование основ универсальной картины мира. В ней рассмотрены свойства миров, располагающихся вне Вселенной и порождающих её. В них рождается живая материя. Человеческое сознание рассматривается как одна из форм её проявления в Мироздании. Около 30-ти лет жизни учёного ушло на разработку «Квантовой теории мироустройства». В ней на основе предшествующих поисковых работ и новых исследований обоснована универсальная концепция мироустройства, альтернативная принятой, но внутренне противоречивой парадигме. Разработка альтернативной парадигмы означает, что в настоящее время в фундаментальной науке возникла ситуация, которая ставит вопрос о смене представлений о мироустройстве, которая приведёт к развитию новых научных направлений. От всей души поздравляем Виктора Владимировича Чернуху с 90-летним Юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, бодрости долгожителя и дальнейших творческих успехов! Редакция журнала «Дельфис» Список литературы [1] Чернуха В.В. Квантовая теория мироустройства; сайт ptm-2008.ru, 2023. [2] Чернуха В.В. Науке предстоит смена мировоззрения на монофундаменталистское; сайт ptm-2008.ru, 2024. [3] Семёнова С.Б., Чернуха В.В. Опыт использования нейросети для критического анализа нового физического мировоззрения, альтернативного принятому; сайт ptm-2008.ru, 2024.