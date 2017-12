warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

92(4/2017) Неоперативная хроника Новая жизнь летней студии Н.К.Рериха в Лахуле

(Галерея, составленная из архивных документов и фотографий, познакомит гостей с гималайским этапом жизни и творчества семьи Рерихов и расскажет о высокогорных экспедициях исследователей) Содержание НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. (Корр. ТАСС Евгения Кармалито). Хранители памяти Совместными силами Конфессиональная солидарность Мастерская творца НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. (Корр. ТАСС Евгения Кармалито). Летняя студия знаменитого русского художника, философа и путешественника Николая Рериха (1874–1947), восстановленная после многолетнего забвения, открыта в понедельник близ города Кейлонг в гималайской долине Лахул на севере Индии. Николай Рерих Участники церемонии открытия летней студии Н.К.Рериха В торжественной церемонии презентации студии, которая в 30-х годах прошлого века служила творческой мастерской и научной лабораторией выдающемуся россиянину, приняли участие старший советник посольства РФ в Индии Сергей Кармалито, представитель Эстонского рериховского общества Сергей Яковлев, глава Лахульского рериховского общества Церинг Дордже, представители интеллектуальной и духовной элиты региона, местные жители и гости из России. Церемония открытия в буддистском стиле После проведения ламами двух местных монастырей традиционного буддистского ритуала горянки угостили всех самосами – пирожками с пряной картофельно-тыквенной начинкой, сладкими шариками из дроблёных орехов, знаменитой лахульской варёной картошкой с острым чесночным соусом, блинчиками из гречневой муки с простоквашей. Хранители памяти «Это долгожданное событие мы готовили вместе и теперь рады представить плоды своих усилий – восстановленную мастерскую Николая Рериха, которая распахнула свои двери для посетителей сегодня, когда мы отмечаем 143-ю годовщину его рождения, – заявил ТАСС Церинг Дордже, известный тибетолог, друживший с семьёй Рерихов, для которой Индия стала второй родиной. – К тому же мы приложили все усилия, чтобы завершить все реставрационные работы в течение этого года, внеся тем самым свой вклад в чествование 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией». Вход в летнюю студию Именно Церинг Дордже стал инициатором возрождения этой скромной постройки в окрестностях Кейлонга, административного центра высокогорного района Лахул и Спити в 120 км от индийско-китайской границы, и превращения её в ещё один мемориальный объект рериховского наследия, центр притяжения туристов и искателей со всего мира. По словам Дордже, именно Сергей Яковлев, принимающий самое непосредственное участие в развитии другого памятного места – усадьбы семьи Рерихов в Наггаре в соседней гималайской долине Кулу, вдохнул жизнь в эту задумку и при активной поддержке посольства России в Индии помог собрать силы и средства для её реализации. Совместными силами «О существовании этого домика в живописнейшей долине Лахул, затерявшегося на горных склонах близ Кейлонга среди многовековых можжевельников и зарослей дикой облепихи, я узнал много лет назад, однако обнаружить его точное местонахождение удалось не сразу, – рассказал ТАСС Сергей Яковлев. – Узнав о том, что судьбой полуразвалившегося строения искренне обеспокоен Дорджи, который для сохранения этого наследия создал рериховское общество в Лахуле в 2006 году, я предложил ему помощь и поддержку, и мы сообща взялись за важное дело». Жители Кейлонга готовятся к открытию После встречи энтузиастов с руководством Кейлонга они получили поддержку местных властей. В результате правительство северного индийского штата Химачал-Прадеш предоставило 700 тыс. рупий ($10,5 тыс.) на восстановительные работы. По словам старшего советника посольства России в Индии Сергея Кармалито, власти искренне заинтересованы в том, чтобы в долине Лахул был создан ещё один рериховский музейно-мемориальный центр. «Наследие Рерихов – живой культурный мост, на протяжении многих десятилетий связывающий духовно близкие народы, его надо бережно хранить и способствовать его укреплению, – отметил он. – Понимая это, местные власти не только оказали проекту финансовую поддержку, они также обещают полное содействие в оформлении этого участка как мемориального объекта». Конфессиональная солидарность Удивительный и ценный вклад внесли в восстановление студии два буддистских монастыря Лахула, расположенных неподалёку – Шашур гомпа и Карданг гомпа. Лама первого Наванг Упасак организовал прокладку дороги к домику от трассы – ранее туда вилась лишь тропка, по которой невозможно было проехать машине. В беседе с корреспондентом ТАСС выяснилось, что старший сын Николая Рериха, Юрий, выдающийся востоковед, лингвист и этнограф, специалист по языку и культуре Тибета, в тот самый период, когда его отец запечатлевал на своих полотнах бескрайнее небо, горы и ауру здешних мест, вёл научную работу в библиотеке монастыря Шашур. Исследователи творчества Рерихов с большим удивлением обнаружили фотографию Юрия на фоне местности неподалёку от Шашур гомпа, которая ранее не числилась ни в каких каталогах. Теперь внутри этого монастыря есть памятная табличка о том, что Юрий Рерих вёл исследовательские работы в его стенах. Руководство второго монастыря, на территории которого, как оказалось, находится новый мемориальный объект, также сделало поистине широкий жест – дало обещание выделить земли под ним и прилегающий участок в дар Лахульскому рериховскому обществу. Мастерская творца В своей уединённой мастерской высоко в Гималаях Николай Рерих творил в течение нескольких летних сезонов. Именно здесь были написаны десятки пейзажей, в чём можно легко убедиться, посетив окрестности Кейлонга. Там же обрабатывались материалы, собранные в экспедициях по гималайской долине. Спустя годы от маленького каменного домика, построенного в традиционном лахульском стиле, остались лишь стены, реставраторам пришлось восстановить крышу, детали интерьера, и, хотя работы всё ещё идут, сегодня в нём уже развёрнута постоянная экспозиция. В ближайшее время студию украсят свыше 30 репродукций картин Николая Рериха и архивные фотографии знаменитой русской семьи, переданные Эстонским рериховским обществом. По словам Сергея Яковлева, обширная галерея, составленная из архивных документов и фотографий, познакомит гостей Кейлонга с гималайским этапом жизни и творчества семьи Рерихов и расскажет о высокогорных экспедициях исследователей. Вид на Гималаи из летней студии Н.К.Рериха «Мы рады тому, что наша инициатива, по достоинству оценённая местными властями, получила развитие и теперь реально воплощается в жизнь, и, конечно, очень важна поддержка российского посольства, – подчеркнул он. – Это наше общее дело – сохранить памятные места, связанные с жизнью, творчеством, научными изысканиями замечательного русского семейства». Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/kultura/4632557