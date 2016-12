warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

88(4/2016) Грани науки Никола Тесла и Свами Вивекананда Тоби Гротц Они познакомились 13 февраля 1896 года, на ужине в честь Сары Бернар, известной французской актрисы, после пьесы «Изиель» с её участием. Знаменитый изобретатель и исследователь Никола Тесла, специализировавшийся на исследованиях электрических полей, был весьма удивлён, услышав от Свами Вивекананды объяснения космогонии Санкхья 1, как оно преподаётся у индусов. Его поразила схожесть между трактовками понятий материи и энергии, даваемых Учением Санкхьи и современной физикой. Никола Тесла Тесла пригласил Свами Вивекананду, нескольких его последователей и Сару Бернар посетить лабораторию, чтобы продемонстрировать свои эксперименты, подтверждающие общность принципов мира духовного и научного. И вот как вспоминает о своих впечатлениях духовный посланец Индии Вивекананда: «Этот человек отличается от всех западных людей. Он продемонстрировал свои опыты, проводимые им с электричеством, к которому относится как к живому существу, с которым разговаривает и которому отдаёт приказания». Свами Вивекананда И вот ещё: «Мистер Тесла был очарован Праной, Акашей и Кальпой Веданты, которые, по его мнению, могли быть представлены только в современных научных теориях». «Лучшие умы науки сегодняшнего дня, – признавался позже Вивекананда, – мне часто говорили о том, насколько чудесны и разумны суждения Веданты. Я знал лично одного из них, кто почти не имел времени поесть или выйти из своей лаборатории, но, тем не менее, часами слушал мои лекции по Веданте, так как, по его выражению, они были настолько научными и вполне соответствовали устремлениям века и заключениям, к которым в настоящие дни приходила современная наука». А вот как говорил о своём мировоззрении Н.Тесла: «Являясь совершенно развитым существом, Человек с загадочным, необъяснимым и непреодолимым желанием подражает природе, творит и воспроизводит её чудеса, которые он познаёт… Давным-давно он познал, что вся видимая материя происходит из первичной субстанции, или непознаваемой разрежённости, наполняющей пространство – Акаши, светоносного эфира, оживляемого Праной, творческой силой, проявляющейся в бесконечных циклах всех вещей и явлений. Первичная субстанция, вовлечённая в бесконечно малые вихри огромных скоростей, становится грубой материей; сила ослабевает, движение замедляется, и материя исчезает, возвращаясь к первичной субстанции». И о будущем: «Спустя многие поколения наши механизмы смогут быть движимы энергией, извлекаемой из любой точки Вселенной. Эта идея не нова… Мы встречаем её в восхитительном мифе об Антее, который черпает свои силы из земли; также мы встречаем её среди утончённых рассуждений одного из ваших математиков… Энергия разлита во всём космосе. Какова она – статическая или кинетическая? Если статическая, то наши надежды напрасны, если же кинетическая – а мы наверняка знаем, что это так, – тогда это не более чем вопрос времени, когда люди смогут подключиться к самому круговороту природы». Перевод фрагментов взят с сайта http://enigma-vita.livejournal.com/ Примечание 1 Санкхья (санскр.) – философская система, основанная Риши Капилой, одна из шести школ философии в Индии. Учит вечности материи и человеческого Эго. – Прим. ред.