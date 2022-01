warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

107(3/2021) От редакции Некоторые мысли Духовного лидера тибетского буддизма Далай-ламы XIV Содержание О пандемии Об искусственном интеллекте О главной проблеме современного образования О взаимоотношениях России и США О будущем России О Владимире Путине Об угрозе для всех жителей Земли О Третьей мировой войне О пандемии Пандемия коронавируса в целом – результат плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно, и в Абхидхарме (буддийском учении о мироустройстве.) говорится о том, что будет кальпа (длительный временной период) оружия, кальпа болезней и кальпа голода. Кальпа оружия – это то, что происходило в предыдущие годы – Первая мировая война, Вторая мировая, – и сейчас оружие все еще применяют, и оно приносит много бед. Следующая кальпа, голода, – это когда люди встречаются с финансовыми трудностями. А пандемия коронавируса, думаю, начало кальпы болезней. Об искусственном интеллекте Некоторые ученые говорили, что современные технологии способны создать искусственный интеллект, новое живое существо, новое сознание. Сомневаюсь. Считаю, что технологии не могут тягаться с человеческим умом, потому что ум и сознание сложнее современных технологий. В конечном итоге технологии зависят от сознания, они в руках человека… Полагать, что технологии могут решить все на свете проблемы или что их может решить тренировка сознания, – это крайние точки зрения. О главной проблеме современного образования Дело в том, что современное образование носит слишком явную материалистическую направленность. Люди, прошедшие через такую систему обучения, строят жизнь вокруг материальных ценностей, создают материалистическую культуру. В силу этого, сталкиваясь с трудностями в собственной внутренней жизни, с эмоциональными сложностями, они не знают, как быть. Так что проблема в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать и гигиену ума, чувств. Далай-лама и Леди Гага перед пресс-конференцией в Индианаполисе О взаимоотношениях России и США Россия нуждается в западном мире и в Америке, ей нужны их технологии, а Западу нужна Россия, поскольку она обладает огромными природными богатствами. Будущее России зависит от западного мира, а его будущее тесно связано с судьбой восточного мира, в том числе и России. Всему человечеству крайне необходимо, чтобы страны Востока и Запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение – она играет очень важную роль моста между Востоком и Западом. Также южный мир (Африка, Латинская Америка) испытывает большие проблемы, его судьба зависит от северного мира, а будущее северного мира зависит от южного. Если мы хотим построить счастливую жизнь на Земле, то различия по национальному, религиозному и прочим признакам должны отойти на второй план. В XXI веке мы обязаны осознать, что все семь миллиардов человек на планете – одна большая семья… И в этом отношении Российская Федерация – великая страна, у вас огромный потенциал, чтобы построить счастливый мир. О будущем России Россия – великая нация с большим потенциалом: новые идеи, уважение друг к другу, радость быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У нее есть все, чтобы стать ведущей нацией мира. Студенты буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии – РИА Новости, 1920, 05.07.2021 О Владимире Путине Россия – это великая страна, обладающая мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо (эти слова Далай-лама сказал в интервью РИА Новости в мае 2019-го. – Прим. ред.). …Сегодня мир в критическом положении. И Путину нужно очень тщательно обдумывать действия, принимать во внимание картину в целом и понимать, что принесет пользу в долгосрочной перспективе. Об угрозе для всех жителей Земли Нам всем необходимо осознать, что сегодня мир принадлежит семи миллиардам человек, каждая страна принадлежит своему народу, а не горстке лидеров. Поэтому я считаю, что само понятие войны устарело. Не так давно французский президент, выступая перед американским конгрессом, отметил, что у нас есть только одна планета. Так что – нравится нам это или нет, но мы должны жить бок о бок друг с другом. Для таких проблем, как глобальное потепление, не существует государственных границ, они затрагивают людей всех вероисповеданий. Будущее – одно для всех семи миллиардов человек. Год за годом, десятилетие за десятилетием температура окружающей среды будет расти. Уже сегодня мы испытываем недостаток питьевой воды. Во второй половине этого века и в следующем вопросы климата выйдут на первый план. Перед лицом таких серьезных угроз для человечества в целом можем ли мы позволить себе уделять внимание незначительным различиям между нами? Можем ли убивать друг друга из-за мелких разногласий? Я считаю, такой подход безнадежно устарел и не отвечает действительности. О Третьей мировой войне В Риме на Всемирном саммите лауреатов Нобелевской премии мира мы обсуждали глобальные проблемы, в том числе и опасность развязывания ядерной войны. Один из участников дискуссии говорил о том, какой разрушительный ядерный потенциал накопило человечество, сколько у нас ядерных боеголовок, многие из которых в сотни раз превосходят по мощности атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму. При использовании даже небольшой части этого потенциала пострадает весь мир. Это принесет не только смерти и разрушения в сам момент удара, но и повлечет наступление ядерной зимы, новый ледниковый период. Слушая доклад, присутствующие испытали настоящий ужас. Перед началом Второй мировой войны многие ученые приложили огромные усилия для создания такого типа вооружения. Но в последнее время люди все больше говорят о том, как сократить ядерный арсенал. Многие считают, что его следует полностью уничтожить, избавить нашу планету от атомной угрозы. Не думаю, что существует реальная опасность Третьей мировой войны. Едва ли кто-то осмелится применить ядерное оружие. Разве что найдется сумасшедший с допуском к красной кнопке.