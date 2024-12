warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

119(3/2024) Грани науки Наука и предсказания будущего Рунин В.И., кандидат философских наук Введение Распространено мнение, что каждый человек – вершитель своей судьбы, а народ – судьбы своего государства. Феномен сбывающихся пророчеств этому противоречит. Многие важные исторические события были предсказаны провидцами. Например, даты начала и завершения Второй мировой войны, распад СССР, Чернобыльская катастрофа и другие. Это означает, что некоторые события предопределяются не нами. Возможность предсказания будущего интересует людей и в практическом плане. Она позволяет снижать издержки развития. Для этого используется экстраполяционное планирование действий – как продолжение текущих событий. Горизонт такого планирования ограничен событием, которое начинает траекторию нового эволюционного процесса, которое предвидеть мы не умеем. Поэтому в особо важных случаях приходится обращаться к провидцам. Известно, что руководители некоторых государств имели службы, использовавшие провидческий дар людей. Например, Месинга. Но и провидцы ошибаются, то есть надёжного способа предвидеть будущее сейчас нет. Поэтому напрашивается вопрос, а может ли наука расширить горизонт предвидения будущего? В данной работе обсуждаются два подхода с разной степенью научного обоснования. В первом предполагается, что исторический процесс развивается циклами, которые выводятся из анализа прошедших событий и применяются для прогнозирования будущих. Приводятся работы трёх авторов, исходивших из разных предположений об их природе, примерно с одинаковой длительностью цикла – около четырехсот лет. Другой подход к рассматриваемой проблеме предложен старшим научным сотрудником Российского научного центра «Курчатовский институт» Виктором Владимировичем Чернухой[1]. Им построена и обоснована монофундаменталистская квантовая структура мироустройства, состоящего из пяти типов миров. Все процессы в Мироздании рассматриваются им как сменяющие друг друга последовательности квантовых переходов, происходящих с разной пространственной симметрией и соответственно с разными свойствам их материи. Виктор Владимирович Чернуха Вселенная в этой концепции является структурой со сферической симметрией, в которой нет выделенного направления, что делает взаимодействия в ней невозможными. Её объекты порождаются квантовыми мирами с аксиальной и центральной симметрией и имеют скрытую от наших глаз протоструктуру – с пространствами, определяемыми этими симметриями. Все взаимодействия происходят между протоструктурами объектов и субъектов, которые остаются квантовыми на всех иерархических уровнях. Изменения в структурах Вселенной происходят тогда, когда завершается один из квантовых процессов по всей иерархии, и мы наблюдаем его итог, являющийся событием во Вселенной, но не предшествующее ему развитие. Поэтому объяснение события не является однозначным, если не изучать квантовые процессы в протоструктуре на фундаментальном уровне. Согласно [1], все процессы в бесконечном мироустройстве являются циклическими, и потому их реперные события повторяются из цикла в цикл, задавая эволюционную траекторию объекта или субъекта. Траектории эволюции объектов между реперными событиями определяются их взаимодействиями с окружающим миром и потому варьируются от цикла к циклу. По-видимому, провидцам проще предсказывать реперные события истории человечества, зафиксированные в главной структуре памяти мироустройства, названной в [1] нуль-вакуумом – мире, в котором взаимодействия отсутствуют и возможно сохранение информации. Это основное квантовое состояние мироустройства, порождающее квантовые миры отдельных мирозданий. В эзотерике оно фигурирует как Хроники Акаши. Эта квантовая теория мироустройства позволила количественно описать широкий спектр явлений природы разного иерархического уровня с использованием только трёх мировых констант, а поэтому является теорией, которую нельзя обобщить. Её частью является материалистическая теория структур сознания, позволяющая описывать квантовые взаимодействия между ними. В ней, в частности, показано, что в измененном состоянии сознания существует механизм предсказаний с горизонтом около 600 лет. В [1] дан прогноз развития человечества на 100–200 лет, который будет сравниваться с предсказаниями успешно проявивших свои способности пророков. О циклическом подходе к предсказаниям Валентин Александрович Мошков Генерал Валентин Мошков (1852–1922), имевший прозвище «российского Нострадамуса», в начале ХХ века описал историю своей родины с 812-го по 2062-ой год в виде череды исторических циклов. Причём об этом стало известно только в 80-х годах прошлого столетия. Его предсказания основываются на статистическом анализе огромного массива данных различных отраслей знания [2]. Согласно его теории, каждый исторический цикл представляет собой период продолжительностью 400 лет. В свою очередь, каждый цикл делится на две части по два столетия: стабильное развитие – и время упадка. Иными словами, по Мошкову, в первой половине 400-летнего цикла любое государство крепнет и достигает расцвета, а затем происходит постепенное его затухание. Мошков был уверен в том, что каждое столетие цикла также имеет свои характерные черты. Он даже дал им названия: «золотой», «серебряный», «медный» и «железный» века. Первые три века содержат как подъем, так и упадок, но последний, «железный», это «сплошной упадок». Также Мошков писал, что 20 лет в начале и 20 лет в конце любого цикла – это всегда «смутное время». По этим временам, а также по событиям, которые резко отличаются от предыдущего курса государственного управления, можно определить их границы. Такова схема русской и американской истории, которыми он особо интересовался, в интерпретации В. Мошкова. Обладал ли – и в какой мере – провидческим даром Мошков, взявший на себя труд предсказывать события бурного XX века и начала нового тысячелетия? Вопрос остаётся без ответа. Данные отсутствуют. Но несомненно то, что Валентин Мошков обладал обширными знаниями и огромной интуицией [2]. Велимир Хлебников Велимир Хлебников (1885–1922) – русский поэт, создатель нового поэтического языка, писатель, математик, мыслитель. Не менее ярко проявился и его пророческий дар. У Хлебникова есть несколько технологических пророчеств. Считается, например, что он предсказал появление телевидения и интернета. В 1912 году у него выходит брошюра «Учитель и ученик», где приводились подсчёты «законов времени»: «Я искал правила, которым подчинялись народные судьбы. И вот я утверждаю, что года между началами государств кратны 413». Григорий Кваша Историк-математик Григорий Кваша (1954). Одно из основных направлений исследований Кваши, химика по профессии, — теоретическая история, которая позволяет прогнозировать будущее благодаря анализу прошлого. Учёный выявил существование временных циклов России, Великобритании, Германии и других стран, в зависимости от которых происходят геополитические события. Он предсказал, что «Россия станет империей к 2029 году, а Европа обанкротится». Г. Кваша утверждает: «Периодов всего бывает три: экономический, политический, идеологический. Пока не начался экономический период, провести экономическую реформу невозможно» [4]. Все эти периоды складываются в 36-летнюю фазу, которых всего четыре. Вместе они создают 144-летний имперский цикл, повторяющийся от века к веку. Согласно теории Г. Кваши, в фазах 144-летнего цикла 24 года – мирные, последние 12 лет – военные. Учёный проводил исследования на протяжении тридцати лет. За это время он в подробностях расписал цикличность истории России, а также сделал прогнозы на будущее. Аналогичные обзоры, но уже более кратко, он подготовил для ведущих мировых держав. Подход квантовой теории мироустройства к прогнозированию будущих событий человеческой эволюции В квантовой концепции мироустройства [1] эволюция человечества – это квантовый переход от животного состояния к Человеку Духовному, длящийся 8.86 млн лет и разделяющийся на две эры. В первой – основным трендом является улучшение материального благополучия, требующее развитие рационального разума у Человека Разумного. Эта эра завершилась распадом СССР, который предсказывался провидцами, и достижением глобальной капиталистической системой своей высшей точки в 2008 году. Одной из идеологических целей социально-экономической формации СССР являлось создание духовно-развитого человека при ограниченном уровне материального достатка, который не допускал бы «обуржуазивания» населения. Существовавший в первой эре тренд доминирования материального над духовным стал препятствием развитию плановой социалистической системы и разрушил СССР изнутри. Страна не смогла выдержать конкуренцию по этому показателю с передовыми капиталистическими государствами, население которых достигло более высокого материального благополучия. 2008 год меняет тренд развития человечества: преобладающим становится духовное развитие, которое возможно при определённом соотношении в обществе духовного и материального начал. Капиталистическая же система, для которой человек лишь потребитель производимых материальных благ, вступила в завершающую фазу своего существования. Наступил этап трансформации миропорядка, который будет идти через мировые и региональные политические кризисы, вызванные квантовыми переходами [5]. Одним из них стал инициированный США государственный переворот на Украине, произошедший в 2014 году и пришедшийся на 16-ый глобальный квантовый переход. Он стал прологом глубокого геополитического противостояния, которое приведёт в 2022 году к вооруженному конфликту на Украине между Россией и коллективным Западом. Это событие станет триггером ключевых изменений миропорядка, которые ослабят Запад и усилят геополитическое положение России. Подобные изменения можно ожидать после 2026 года, когда существенно поменяется спектр глобальных полей протоструктуры Земли. Трансформация миропорядка. Сейчас нет четкого понимания, к какому устройству мира текущие события приведут нас через 100–200 лет. На протяжении последних десятилетий мировая рыночная экономика наращивает ВВП ежегодно на 3–4 процента. Так как в новой эре прирост населения Земли замедляется и через 200–300 лет практически прекратится, то при таком темпе роста мировой экономики в не слишком далеком будущем произойдёт насыщение населения Земли потребительскими благами, и существование основанной на конкуренции капиталистической формации будет невозможным. Основной социальной проблемой на этом этапе станет вытеснение людей из сферы производства. Так как нынешний капитализм с его потребительской и противоестественной гендерной идеологией не нацелен на духовное развитие населения, то будет востребована рыночная социалистическая система, нацеленная на духовное развитие человека. Она способна развиваться, как показал опыт СССР, в отсутствие конкуренции, переводя становящуюся неэффективной частную собственность в общественную. Создание мировой социалистической системы прекратит войны между странами и станет необходимым переходным этапом к коммунистической социально-экономической формации. Как предсказывала Ванга, люди «…будут жить в таком прекрасном времени, что мы себе и представить сейчас не можем. Придёт время вдохновенного труда, любви и братства всех людей на Земле…» [6]. Специальная военная операция России на Украине ведёт к идеологическому разделению мира, необходимому для предстоящей смены мировой социально-экономической формации, и в этом процессе России отведена лидирующая роль. На это указывает и её история. Царская Россия, не будучи страной с развитым пролетариатом, породила первую страну социализма, которая смогла создать социалистическую систему мирового масштаба. Это позволила сделать особенность менталитета, сочетающего общинность и духовность русской души, признанную всем миром и оказавшуюся способной воспринять коммунистические идеи. Эта её природная особенность сделает Россию в будущем лидером духовной перестройки при формировании мирового социалистического, а затем и коммунистического общества. Эту роль России предсказывают известные своей способностью видеть будущее провидцы разных стран, называя Россию духовным лидером будущего мира. К этой своей роли в предстоящей эволюции человечества Россию начал «готовить» военный конфликт с Украиной, который за короткий срок устранил доминирование в обществе прозападных сил и поставил перед Россией задачу поиска пути своего развития, как отдельной цивилизации. Это её переходный этап к осознанию своей роли в предстоящей духовной перестройке мира. Предопределённость исторических событий меняет представление и о роли личности в истории: она является не творцом истории, а исполнителем судьбы своей страны. Если стране предстоит усиление своих внутренних и внешних позиций, то у неё появляется способный на это сильный лидер. Если стране уготовано ослабление или прекращение существования, то к власти приходят руководители, которые осуществляют этот сценарий. У России сейчас сильный лидер, который был предсказан ей мексиканским астрологом и шаманом О. Мансанилья в 1996 году [7]. В книге «Будущее России глазами потомка древних майя» он предсказал добровольную отставку президента Ельцина: «Обстоятельства всё-таки вынудят его к такому шагу. К тому времени на политической арене появится его приемник, которому нынешний президент сможет передать дела, будучи уверенным, что история не повернёт вспять и что Россия не свернёт с проложенного курса». Новым лидером России, по описанию Мансанильи, «…будет человек 45–48 лет, выходец из народа и пользующийся поддержкой народных масс». Через три месяца после отставки Ельцина В.В. Путин побеждает уже в первом туре президентских выборов. Он продолжил курс Ельцина на интеграцию с Западом, но через 20 лет, защищая от его угроз безопасность России, развернёт страну на Восток и Юг. Можно ожидать, что расположенные там страны будут развиваться экономически, сохраняя свои духовные основы. В будущем они сформируют рыночную мировую социалистическую систему. «В 2076 году завершится первый этап эры формирования Человека Духовного, и темп эволюции человечества замедлится. Можно предположить, что к этой дате сформируется новый миропорядок с ведущей ролью содружества государств, вставших на путь мирного социалистического развития». О предсказании Вангой Димитровой появления нового научного мировоззрения Согласно [1], новое монофундаменталистское мировозрение является одной из реперных точек эволюции человечества, и его появление было предсказано Вангой Димитровой в 1979 году. Автор в [1] цитирует её предсказания о глубокой трансформации человечества, взятые из записей её племянницы[6] : «До этого (речь шла об установлении через 200 лет контакта с инопланетянами. – (Прим. авт.) человечество переживёт много природных и общественных катаклизмов. Придут тяжёлые времена, люди разделятся по признаку веры. Придёт в мир древнейшее учение. Постепенно будет меняться человеческое сознание… Не случайно, ничто не случайно. Поэтому я говорю людям, что наше сознание должно перестроиться на доброту. И это не только пожелание. Земля вступает в новый отрезок времени, который можно охарактеризовать как время добродетелей. Это новое состояние планеты не зависит от нас, оно наступает независимо, хотим мы этого или не хотим. Новое время требует нового мышления, другого сознания, качественно новых людей, чтобы не нарушать гармонию во Вселенной. Многие люди постараются приспособиться к переменам, но это не поможет им войти в будущее. Они были нужны тому времени, которое уходит, и они исполнили миссию, возложенную на них небом. Другие, добрые люди будут служить будущему сохранению и развитию жизни… Придёт время, и зёрна отделятся от плевел, ибо будущее принадлежит хорошим людям, и они будут жить в таком прекрасном времени, что мы себе и представить сейчас не можем. Придёт время вдохновенного труда, любви и братства всех людей на Земле… Придёт время чудес, и наука совершит крупные открытия в области нематериального. Учёные раскроют много нового о будущем нашей планеты и Космосе. А данные об этом почерпнут в старых священных книгах. С их помощью будут, наконец, разгаданы многие древние тайны… Но пройдёт ещё много времени, много воды утечёт, пока придёт Восьмой – он подпишет окончательный мир на планете». Ванга В. Чернуха в [1] пишет: «Переход в новую эру развития Вангой подтверждён: "Это новое состояние планеты не зависит от нас, оно наступает независимо, хотим мы этого или не хотим". И новая эра наступит, когда придёт "Восьмой" – 2008 год. Последовавшая за ним череда квантовых переходов, вызвавших геополитические и региональные кризисы подтвердила, что наступило время перемен. Уже первый квантовый переход в новой эре породил мировой финансово-экономический кризис. Что касается предсказаний Ванги о науке, то они, за исключением новых знаний о Космосе, выглядели в 2008 году, по крайней мере для меня, странными. Трудно было представить, что материалистическая наука будет заниматься открытиями в области "нематериального" и раскрытием тайн древних учений. Теперь же, подводя итог проделанной работе, можно констатировать, что именно этими "странными" исследованиями мне и пришлось заниматься для построения монофундаменталистского мировоззрения. Открытия в области нематериального – это разгадка природы Сознания и Разума и неизвестного сегодня мира их обитания, без изучения которого нельзя понять природу Космоса и Земли, их прошлое и будущее. Пониманию этого способствовало раскрытие научного содержания некоторых древних учений. Таким образом, Ванга предсказала не только начало новой эры человечества, но и начало нового этапа развития материалистической науки – создание монофундаменталистской концепции мироустройства, использующей знания древних учений о Космосе и о "нематериальном" сознании. Если считать публикацию в 2008 году монографии "Поляризационная теория Мироздания" началом смены научного мировоззрения на монофундаменталистское, то она началась одновременно с наступлением новой эры. Науке предстоит стрессовый и конфликтный период изменения взгляда на мироустройство, и его итог описан Вангой». Таким образом, появление квантовой теории мироустройства можно рассматривать как реперное событие истории человечества. Поэтому интересно сравнить её прогноз изменения миропорядка с предсказаниями пророков. Совместимы ли исторические циклы с квантовой природой исторического процесса? Квантовая природа исторического процесса ставит вопрос: соответствует ли ей его циклическое описание, о котором шла речь в разделе 2? Автор квантовой концепции мироустройства, к которому я обратился с этим вопросом, дал такой ответ: «Описанная В. Мошковым, В. Хлебниковым, Г. Квашой цикличность проявляется в развитии и завершении этапов эволюции государства или другого исторического субъекта. Это хорошо описывает Мошков, выделяя в 400-летнем цикле начальную и завершающую 20-летние фазы. Поэтому обсуждаемые исторические циклы характеризуют длительность существования квантовых состояний, реализующихся при смене определяющего исторический процесс спектра физических полей. Вычисление длительности существования квантового состояния требует знания конкретного спектра полей, участвующего в историческом процессе. 400-летние циклы можно предположительно связать с образованием двух 24-плетов1 тензорных комбинированных полей физического вакуума [1]. В [5] показано, что время образования 24-плета тензорных полей равно 626.26 лет. Поэтому образование 24-плетов происходит с периодом 1253.5 лет. Если параллельно локально происходит образование триплета цветовых полей, то длительность создаваемых ими квантовых состояний составит 418 лет. Это близко к 413-летнему периоду цикла, выведенного В. Хлебниковым. Этот же квантовый механизм формирования, вероятно, имеет место и в 400-летнем цикле Мошкова. Что касается 144-летнего цикла А. Кваши, то если он характеризует рождение одного из трёх цветовых полей, то является структурной компонентой 432-летнего цикла, несколько превышающего расчётное значение. Поэтому обсуждаемые исторические циклы не противоречат представлениям о квантовой природе исторического процесса. Они построены на различных выборках исторических событий, у которых, как можно предположить, несколько отличающиеся спектры порождающих их полей». 