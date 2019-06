warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

98(2/2019) Литературные страницы О том, что в ближнем Подмосковье, всего-то в полутора часах езды из столицы, находится уникальный пещерный храм, слышала давно, но всё не получалось туда выбраться. Да и сведения о нём были разноречивыми: то ли разрушен он временем и найти его невозможно, то ли всё-таки где-то есть ведущая к храму дорога… Намоленное подземелье Лескова Н.Л., научный журналист Содержание Подземное царство Разрушены, но не забыты Все ходы ведут к храму В путь позвали заметки автолюбителя, который, отправившись в Сергиев Посад, обнаружил этот храм в селе Талицы Пушкинского района, совсем рядом со старым Ярославским шоссе. По его описанию, пещерный храм Дмитрия Солунского вполне сохранён и доступен для посещения. Пещерный храм святого великомученика Дмитрия Солунского, около входа находится колодец со святой водой И действительно, обнаружить его оказалось несложно. Миновали подмосковное Пушкино, повиляли по ухабистым деревенским дорогам, полюбовались на заснеженные среднерусские просторы – и вот уже из-за поворота открывается древнее село с ласково-поэтичным именем Талицы, любовно изукрашенным маковками храмов. Их тут несколько, и среди оных – церкви подворья Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря, к которому и приписан пещерный храм – действительно уникальный, единственный в Подмосковье. Да и вообще для нашей равнинной местности это большая редкость.

Первые упоминания о селе Талицы связаны с именем святого благоверного князя Димитрия Ивановича Донского. Перед Куликовской битвой в 1380 году великий князь направился из Москвы в Троице-Сергиев монастырь к преподобному Сергию за благословением и сделал остановку для отдыха в Талицах.

В 1423 году сын князя Пётр Димитриевич подарил эти земли Троице-Сергиеву монастырю. После польско-литовского разорения это место пришло в полное запустение.

В середине XVIII века Талицы числились во владении костромского Богоявленского монастыря, затем – Лукиановой пустыни Владимирской губернии. В 1765 году строитель Лукиановой пустыни о. Моисей построил здесь деревянную часовню для сбора милостыни. В 1811 году по ветхости часовня была разобрана, а спустя пять лет, в 1816 году по прошению махрищского строителя иеромонаха Виссариона на этом же месте построена новая деревянная часовня, отданная в ведение Стефано-Махрищского монастыря. Землю под неё пожертвовали местные помещики – полковник Василий Александрович Сухово-Кобылин и майорша Екатерина Ефимовна Дурново. При часовне находились жилое строение и двор, где жила братия, несущая здесь послушание. Подземное царство В начале XIX века сюда пришли из Киева два монаха – Антоний и Симеон. В течение девяти лет, начиная с 1818 года, в горе напротив часовни их трудами были вырыты пещеры общей протяженностью более ста метров, а при входе в них – колодец, где вода сегодня считается святой и целебной. Для чего монахи затеяли это подземное строительство? Для того, чтобы устроить там кельи – место для жития и уединенных молитв. Соединялись кельи укрепленными подземными ходами, что предохраняло их от разрушения. Здесь Антоний и Симеон жили и молились.

В храме Позднее в пещеры были сделаны два входа в виде каменных арок с каменным же фронтоном над ними. Над входом под иконой Спасителя на деревянной доске была сделана надпись: «Пещера, ископанная благочестивым тружеником Махрищского монастыря, в иночестве Антонием. Не оставляя послушания при часовне, он ископал в девять лет по вся время своего отдыха не имея, а более в ночное время и свободное от зрителей, как бы укрываясь от похищения нищих взыскающего, но тело положено в часовне, а душа его в руце Господа» (из Описания Талицкой часовни за 1873 год). В пещерах, часто посещаемых богомольцами, на стене висели железные вериги старцев Антония и Симеона весом около восьми килограммов.

Со временем талицкие пещеры стали местом паломничества. Прежде старая Ярославская дорога была единственной ведущей в лавру. Гостеприимные Талицы принимали многочисленных странников, в любое время идущих по Троицкой дороге поклониться преподобному Сергию. Местные крестьяне также держали постоялые дворы, специально готовя угощение усталым путникам. Описание талицких пещер и связанных с ними легенд нашло место в творении русского писателя И.С. Шмелёва «Богомолье». Талицам он посвятил главу повести «У креста».

«…За Талицами – овраг глубокий. Мы съезжаем – и сразу делается свежо и сумрачно. По той стороне оврага – старая березовая роща, кричат грачи. Место совсем глухое. Стоит, под шатром с крестиком, колодец. В горе – пещерки. Лежат у колодца богомольцы, говорят нам: повёл монах народ под землю, маленько погодите, лошадку попоите. Федя глядит в колодец – дна, говорит, не видно. Спускает на колесе ведро. Колесо долго вертится. Долго дрожит веревка, втягивает ведро. От ведра веет холодом. Вода – как слеза, студёная, больно пить. Говорят – подземельная тут река, во льду; бывает, что и льдышки вытягивают, а кому счастье – серебряные рубли находят, старинные. Тут разбойники клад держали, а потом просветилось место, какой-то монах их вывел…

…Смотрим пещерки, со свечками. Сыро, как в погребе, и скользко. И ничего не видно. Монах говорит, что жил в горе разбойник со своей шайкой, много людей губил. И пришел монашек Антоний, и велел уходить разбойнику. А тот ударил его ножом, а нож попал в камень и сломался, по воле Господа. И испугался разбойник, и сказал: «Никогда не промахивался, по тебе только промахнулся». И оставил его в покое. А тот монашек стал вкапываться в гору, и ушёл от разбойника в глубину, и там пребывал в молитве и посте. А разбойник в тот же год растерял всю свою шайку и вернулся раз в вертеп свой, весь избитый. И узнал про сие тот монашек, и сказал разбойнику: «Покайся, завтра помрёшь». И тот покаялся. И замуровал его монашек в дальней келье, в горе, а где – неведомо. И с того просветилось место. Сорок лет прожил монашек Антоний один в горе и отошёл в селения праведных. А копал девять лет, приняв такой труд для испытания плоти...»

Сейчас посещение пещерного комплекса вовсе не выглядит столь опасным предприятием, как во времена Шмелёва. Однако прежде, чем обрести нынешний вид, они чуть было не оказались преданы полному забвению. Разрушены, но не забыты До революции здесь была деревянная часовня, а около неё – могилы четырех старцев, но так как сама часовня была уже обветшавшая и реже посещалась в связи с уменьшившимся потоком богомольцев, после открытия железной дороги возникла опасность, что могилы могут затеряться.

В 1865–1867 годах по благословению митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова) около деревянной была устроена каменная часовня, освятил её сам святитель Филарет. Могилы старцев оказались в подклети часовни.

В советское время пещеры были разрушены, сохранился лишь колодец, вырытый монахами у входа в подземелье. Сюда приходили жители окрестных деревень – за святой водой. Вера в её особую, целительную силу не иссякала никогда.

В 1996 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II полуразрушенная часовня была передана в ведение Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря для восстановления. Благодаря заботе и помощи руководителя художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгения Алексеевича Пархаева к часовне был пристроен алтарь, произведены реставрационные работы. 24 ноября 2002 года архиепископ Евлогий освятил возрождённый храм-часовню в честь новомучеников и исповедников российских.

В 2007 году под руководством архитектора С.В. Демидова начались сложнейшие работы по восстановлению разрушенных пещер и строительству пещерного храма в честь Димитрия Солунского. Все ходы ведут к храму Реставрационные работы в пещерах велись открытым способом, сохранившаяся древняя кладка пещерных улиц укреплялась, утраченные фрагменты восстанавливались заново. Был очищен святой колодец, находившийся внутри пещер, найдены четыре небольшие кельи, в которых монахи уединялись для молитвы, отрыта большая келья, служившая для совместной молитвы. На её месте ныне сооружён маленький пещерный храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя великого князя Димитрия Донского. В намоленном подземелье 8 июня 2009 года Талицкое подворье посетил Святейший Патриарх Кирилл, который осмотрел пещеры и благословил освятить пещерный храм. Освящение храма во имя святого великомученика Димитрия Солунского было совершено 21 января 2010 года наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископом Сергиево-Посадским Феогностом.

21 сентября 2009 года на подворье началось строительство большого храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы с нижним приделом во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Посещение пещерного комплекса – удивительное приключение Посещение пещерного комплекса – удивительное приключение. Идти приходится согнувшись, чтобы не удариться головой о низкий кирпичный потолок. Катакомбы причудливо изгибаются и уходят в разные стороны, время от времени открывая то потайную дверь, то темную келью с лежащим внутри ковриком для молитв. Кельи используются и сегодня, только здесь уже не живут – лишь возносят свои молитвы монахини. Но, по какому бы из подземных ходов ты ни пошел, рано или поздно выходишь к уютному, светлому храму, расписанному с большой любовью и вкусом. Место это намоленное и совсем не мрачное, хотя свою таинственность сохраняет. Катакомбы причудливо изгибаются и уходят в разные стороны «Бог – он везде, – говорит монахиня, сопровождавшая нас в пещерный храм. – И на земле, и на небе, и под землей. Он всегда и везде с нами…»

Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Подворье Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря в селе Талицы А ещё на подворье монастыря есть небольшое хозяйство, где помимо кур и уток живут два диких зайца – сами пришли из леса подлечиться. Тут их и поселили. «Как выздоровеют – отпустим на волю», – говорит, улыбаясь, монахиня Марфа. А в монастырской чайной угощают вкусными пирогами и чаем на травах. Всюду здесь царят покой и умиротворение – как и во времена монахов Антония и Симеона. Недаром они выбрали это место и здесь остались. Фото Андрея Афанасьева