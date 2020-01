warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

100(4/2019) Человек и время На тернистых путях российской науки Малов И.Ф., доктор физико-математических наук Путь многих русских творцов может служить ярким примером сказанного в первой части статьи1. Проследим лишь жизнь нашего великого соотечественника, гения русской науки Михаила Васильевича Ломоносова, равного которому мы вряд ли сыщем в мировой истории. Сравним с ним, пожалуй, лишь Леонардо да Винчи. М.В. Ломоносов, учёный-энциклопедист, физик и химик, основавший физическую химию, положивший начало молекулярно-кинетической теории тепла, основоположник научного мореплавания, заложил основы науки о стекле, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог. Кроме того – поэт, художник, историограф, реформатор русского языка, поборник развития отечественных науки, экономики, образования.

Напомним лишь некоторые из его идей и достижений. М.В. Ломоносов утверждал, что все вещества состоят из корпускул-молекул, которые являются «собраниями» элементов-атомов. На основе этой теории объясняются тепловые явления. Нет теплорода, а есть движение составляющих тело частиц с разной скоростью. Разное сцепление молекул соответствует разным состояниям вещества – твёрдому, жидкому или газообразному.

Вот как он сформулировал законы сохранения вещества и импульса: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает».

Результатом комплекса научных исследований явилось создание им собственной теории света и цвета, основывающейся на представлении о распространении света посредством колебания частиц эфира, заполняющего мировое пространство. В дальнейшем в результате многочисленных опытов и наблюдений он пришёл к выводу о единой природе атмосферного и лабораторного электричества. М.В. Ломоносов В декабре 1759 года М.В. Ломоносов и И.А. Браун первыми получили ртуть в твёрдом состоянии. Ломоносов первым в мире в январе 1760-го показал электропроводность и «ковкость» ртути, что стало основанием для отнесения этого вещества к металлам.

В октябре 1748 года в химической лаборатории на оборудовании, изготовленном по чертежам и проектам самого учёного, он начал проводить экспериментальные исследования по химии и технологии силикатов, по обоснованию теории растворов, по обжигу металлов, а также осуществлять пробы руд. Здесь он провёл более 4 тысяч опытов. Им разработана технология цветных стёкол (прозрачных и «глухих» – смальт). Эту методику он применил в промышленной варке цветного стекла и при создании изделий из него. Богатейшие красные тона были получены в результате добавки меди для смальт. Очень большого умения требует их варка, которая до сих пор не всегда бывает успешной. Медь использовалась учёным также для получения зелёных и бирюзовых оттенков. И поныне знатоки мозаичного искусства очень высоко ценят полихромные качества ломоносовских смальт, а также многие считают, что таких замечательных красных и зелёных оттенков крайне редко и мало кому удавалось получить.

А вот слова Л. Эйлера, подтверждающие признание роли М.В. Ломоносова в создании науки о стекле – и не только в его отечестве: «Как я всегда удивляюсь счастливому твоему остроумию, которым в столь разных науках превосходствуешь и натуральныя явления с особливым успехом изъясняешь... Достойное вас дело есть, что вы стеклу возможные цветы дать можете. Здешние химики сие изобретение за превеликое дело почитают».

В 1753–1754 годах недалеко от Ораниенбаума в деревне Усть-Рудицы М.В. Ломоносов получает для строительства стекольной фабрики земельный надел. При постройке её он проявляет свои инженерные и конструкторские способности, начиная с выбора места строительства, расчётов строительных материалов и ориентации на первоклассные ямбургские пески, проектирования цехов завода, детальной разработки технологического процесса, конструирования лабораторных и производственных печей, оригинальных станков и инструментов и кончая оформлением графических материалов, которые выполняются им также собственноручно или при непосредственном его руководстве. Усть-Рудицкая фабрика представляла собой новое стекольное промышленное предприятие, на котором ведущее место было отведено лаборатории, находившейся в процессе эксперимента и в постоянном совершенствовании. Первоначально на фабрике выпускались только бисер, пронизка2, стеклярус и мозаичные составы (смальты). Через год к ним добавляются различные, как тогда называли, «галантерейные изделия»: гранёные камни, подвески, броши и запонки. С 1757 года фабрика начинает выпускать столовые сервизы, туалетные и письменные приборы – всё из разноцветного стекла. По прошествии нескольких лет было налажено производство крупных вещей: дутых фигур, цветников, украшений для садов, литых столовых досок. Мастерская М.В. Ломоносова в поместье Усть-Рудица 26 мая 1761 года, наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца, Ломоносов обнаружил наличие у неё атмосферы. В «Утреннем размышлении о божием величестве» он описал огненную природу Солнца как «горящий вечно Океан», где «вихри пламенны крутятся,/Борющись множество веков». Он был убеждённым сторонником гелиоцентрической системы и открыто защищал её. Верил в множественность обитаемых миров. М.В. Ломоносов считал человека неотъемлемой частью Вселенной.

Учёный возглавлял географический департамент Академии наук, руководил работой по созданию географического атласа, восстановил глобус после пожара, создал циркумполярную3 карту. Пришёл к выводу о трёхслойности атмосферы, в нижнем слое которой протекают наиболее значительные изменения, отражающиеся на поверхности планеты. Ломоносовым, в частности, сформулировано представление о конвективных, то есть восходящих и нисходящих, потоках воздуха и связанных с ними электрических явлениях. Он считал, что средний слой отличается постоянством низкой температуры, а верхний не зависит от земной поверхности.

Ломоносов рассматривал формирование морского и континентального климата, влияние высоты места на климатические условия и отдавал должное влиянию широты местности в процессах климатообразования. Дал он и классификацию природных льдов, обосновал отличия температуры льдообразования воды с различной минерализацией. Предположил постоянное перемещение льдов из восточных секторов Арктики в сторону Атлантики. Ломоносовым выдвинута гипотеза о существовании зон с быстрыми и медленными вертикальными движениями земной тверди в зависимости от силы «внутреннего огня», о первостепенном вкладе этих движений в происхождение крупнейших неровностей земной поверхности.

Принимал он участие и в составлении карт. В частности, им была подготовлена карта Арктики как обширного океанического пространства с предполагаемым положением берегов Северной Америки. Учёный считал необходимым, чтобы в новом атласе были отражены явления социально-экономического характера. Материалы для атласа предполагалось в краткий срок собрать с помощью «географических запросов», разосланных в 1760 году по губерниям и уездам. В анкете содержалось 30 вопросов, десять из которых относились к физической географии, остальные – к экономической географии и природопользованию. Ломоносов ввёл в научный оборот термины «экономическая география» и «экономическая ландкарта4». Он глубоко интересовался демографией – этой теме посвящено его сочинение «О сохранении и размножении российского народа». Предсказал существование Антарктиды.

Перечислим некоторые из изобретений М.В. Ломоносова.

Прототип вертолёта. В рамках метеоисследований, в том числе измерений на разных высотах (температура, давление и т. д.), Ломоносов, независимо от идеи Леонардо да Винчи, чьи труды найдены много позже, разработал летательный аппарат вертикального взлёта – первый прототип вертолёта с двумя винтами, сделал его действующую модель.

Оптические приборы. Сконструировал и построил несколько принципиально новых оптических приборов. Им создана русская школа научной и прикладной оптики. Построил устройство «для сгущения света», названное им «ночезрительной трубой», которая предназначалась для рассмотрения на море удалённых предметов в ночное время. 13 мая 1756 года он демонстрировал её на заседании Академического собрания, на котором его изобретение не было признано. Уже после смерти учёного полярной экспедиции капитана 1-го ранга В.Я. Чичагова, снаряжённой по его же проекту, наряду с другими приборами было собрано три ночезрительные трубы, которые прекрасно проявили себя на практике.

М.В. Ломоносовым разработан и построен оптический «батоскоп», или новый «инструмент, которым бы много глубже видеть можно дно в реках и в море, нежели как видим просто». Им создан «горизонтоскоп» – большой перископ с механизмом для горизонтального обзора местности. Также им предложен прибор для качественного определения вязкости жидкостей (вискозиметр).

Телескоп. Ломоносов, хорошо знавший телескопы И. Ньютона и Д. Грегори, предложил свою конструкцию. Она имела лишь одно вогнутое зеркало, расположенное под углом около 4° к оси телескопа. Отражённые этим зеркалом лучи попадали в находящийся сбоку окуляр, что позволяло увеличить световой поток. Опытный образец такого телескопа был изготовлен под руководством учёного в апреле 1762 года, а 13 мая он демонстрировал его на заседании Академического собрания. Изобретение это оставалось неопубликованным до 1827 года, поэтому, когда аналогичное усовершенствование телескопа предложил В. Гершель, такую систему стали называть его именем.

Ещё несколько новаций: Ломоносов усовершенствовал состав пороха; создавал и представлял на празднествах иллюминации и фейерверки; выдвинул идею о возможности разгонять облака ударами церковных колоколов.

Учёному часто приходилось преодолевать непонимание, а порой и противодействие Академии наук и правителей России. Уже говорилось о судьбе ночезрительной трубы. Он работал и над историей России, однако по указу Екатерины II это было поручено Герхарду Миллеру, который имел возможность использовать летописные и другие материалы, собранные в российских монастырях. И в результате родилась «норманнская теория» русской цивилизации, которая до сих пор бытует в историографии, хотя есть убедительные доказательства её несостоятельности (Клёсов А.А. Происхождение славян: ДНК-генеалогия против «норманнской теории». М.: Алгоритм, 2013). Миллер мог забрать из монастырей или даже уничтожить документы, которые не вписывались в его теорию. Возможно, с этим связана отрывочность наших сведений о работах по астрономии и другим наукам, а также о технических достижениях до прихода Рюрика. После смерти Ломоносова его архивы были изъяты, и судьба многих его неоконченных работ остаётся неизвестной.

Вот как оценивает личность М.В. Ломоносова В.И. Вернадский:

«Ни раньше, ни позже в нашей стране не было более своеобразной, более полной творческого ума и рабочей силы личности. По обрывкам мыслей, незаконченным рукописям, записям наблюдений, наконец, ненапечатанным статьям или покрытым пылью забвения изданным сочинениям выковывается сейчас в сознании русского общества его облик, облик не только великого русского учёного, но и одного из передовых творцов человеческой мысли».

Среди русских естествоиспытателей XIX века выделяется своими трудами, актуальными особенно в настоящее время, геолог и почвовед Василий Васильевич Докучаев.

Он получил золотую медаль в семинарии Смоленска, но продолжить образование в Духовной академии не захотел, а учился затем на физико-математическом факультете Петербургского университета. Его книги «Наши степи прежде и теперь» и «Русский чернозём» стали теоретической базой грамотного землепользования. Приведу фрагмент из заметки «Докучаевские бастионы», написанной пассионарием второй половины ХХ века Фатеем Яковлевичем Шипуновым, деятельность которого заслуживает отдельного разговора:

«Проживёт ли человек без воздуха, воды, пищи, тепла и света? Нет, не проживёт! И земля тоже не проживёт. В этом-то и есть смысл возделывания земли, ухаживания за ней. К каждой земельке, к каждому её клочку – свой подход, своя ласка. В этом – духовные начала земледелия...

В основе сельского хозяйства лежат такие природные факторы, как вода, воздух, грунты с их водами, почвы с их сельскохозяйственной правоспособностью и культурными требованиями и, наконец, растительный и животный мир со своими требованиями и запросами к человеку и сельскому хозяйству. Все они до такой степени взаимосвязаны и трудноразличимы в их влиянии на жизнь человека, “что как при изучении этих факторов, так и особенно при овладении ими (если желают, конечно), безусловно необходимо иметь в виду, по возможности, всю единую, цельную и нераздельную природу, а не отрывочные её части. И действительно... без соблюдения данного условия нечего и думать вполне и правильно использовать воду, разумно и успешно бороться с крайностями южного климата; без этого мы никогда не сумеем организовать как следует ни орошения, ни облесения, ни борьбы с оврагами и засорением наших важнейших речных артерий” (выделено В.В. Докучаевым)». В.В. Докучаев (1846–1903) В.В. Докучаев предложил целый комплекс мероприятий по сохранению плодородия почв, по предотвращению их деградации и возобновлению их плодородия там, где такая деградация уже наступила. Сам он принимал непосредственное активное участие в реализации этих предложений. Учёный доказал, что посадка лесов, укрепление склонов оврагов, сбор и сохранение воды, получаемой от таяния снегов и разливов рек, приводит к восстановлению пострадавших от неблагоприятных природных явлений и неразумной человеческой деятельности земель. По мере вырастания лесополос к корням деревьев подтягивается водоносный слой, а в некоторых местах даже появляются родники. Далее приведём выдержку из Википедии о Каменной степи (Воронежская область): «Кто слышит название “Каменная степь” впервые, наверняка представляет суровую, каменистую, лишённую всякой растительности местность. Немногим более 100 лет назад именно так и было: практическая деятельность человека привела к жесточайшим засухам, степь почти потеряла свои чернозёмы и превратилась в безжизненную “пустыню”. Сегодня “Каменная степь” – это поля, окаймлённые лесными полосами, чистые пруды и заповедные залежи.

Восстановлением местности занялась в конце XIX века группа учёных во главе с основоположником учения о почве Василием Докучаевым, они поставили уникальный эксперимент по защите степного земледелия: первые высадили лесные полосы для укрепления оврагов, балок, задержания снега, создали искусственные водоёмы. И сегодня в ранее одном из самых засушливых районов Центральной России мы можем не только любоваться южно-лесостепным агроландшафтом, но и пользоваться плодами трудов Докучаева и его преемников. Когда-то созданная руками человека, сегодня Каменная степь стала уникальным образцом оптимизированного ландшафта».

В советские времена существовала государственная программа по созданию лесозащитных полос, целью которой было нивелирование отрицательных воздействий суховеев и пыльных бурь на структуру и плодородие почв (в первую очередь в южных районах Советского Союза). Реализация этой программы в крупных хозяйствах помогла сохранить значительную часть пахотных площадей. Докучаевские бастионы успешно применяются в целом ряде стран (например, в Испании). В нашей же стране (особенно в последние годы) вместо насаждений новых полос интенсивно вырубаются существующие, что приводит к обмелению рек, разрушению плодородных почв, появлению новых «Каменных степей». Заветы В.В. Докучаева преданы забвению.

Говоря о В.В. Докучаеве, напомним его мнение об ещё одной грани энциклопедичной личности М.В. Ломоносова: «На днях ...я с удивлением узнал от проф. Вернадского, что Ломоносов давно уже изложил в своих сочинениях ту теорию, за защиту которой я получил докторскую степень, и изложил, надо признаться, шире и более обобщающим образом».

Отдельного описания заслуживают жизнь и творчество ещё одного русского учёного-энциклопедиста – Дмитрия Ивановича Менделеева, внёсшего свой вклад в исследования по химии, физике, геологии, метеорологии, экономике. Кроме того, он был ещё и нефтяником, приборостроителем и воздухоплавателем. Менделеев не чурался и обычных земных дел. Своему окружению он был известен как квалифицированный мастер по изготовлению чемоданов. Их он продавал и получал дополнительные средства для своих научных исследований Д.И. Менделеев (1834–1937) Открытая Д.И. Менделеевым периодическая система химических элементов и в настоящее время остаётся стержнем в понимании свойств и особенностей разных классов атомов. Следует отметить, что в момент построения периодической системы ничего не было известно о строении атома, об электронах и ядрах, и только обширные знания о многочисленных соединениях элементов, их свойствах и характерных различиях, а также богатая интуиция и творческий гений Д.И. Менделеева дали ему возможность предвосхитить многие последующие открытия. Подчеркнём также, что он был убеждён в существовании эфира, и в его таблице перед водородом был помещён «ньютоний» как не вступающая в соединения с другими элементами фундаментальная частица окружающего мира. Структура первоначальной таблицы была впоследствии произвольно изменена.

Творческие и организационные таланты нашего народа проявились и в ХХ веке и позволили создать мощную научную и техническую державу. Многим нашим учёным и народным умельцам посвящено большое число книг и статей. Здесь я кратко опишу деятельность профессора Виктора Витольдовича Виткевича, под руководством которого мне посчастливилось работать. Пройдя Великую Отечественную войну во флоте в звании капитан-лейтенанта, он всю свою послевоенную жизнь посвятил развитию молодой тогда науки – радиоастрономии. Скудное финансирование тех лет не остановило его в поисках недорогих, но эффективных средств для решения целого ряда важнейших научных проблем. В.В. Виткевич провёл многочисленные наблюдения за радиоизлучением спокойного и слабовозмущённого Солнца. Он выдвинул идею просвечивания солнечной короны радиоизлучением удалённого источника, что позволило ему затем открыть протяжённую внешнюю корону Солнца, названную им сверхкороной. Обнаружение её стало одним из самых выдающихся достижений советской радиоастрономии. Присуждение В.В. Виткевичу диплома на это открытие и Государственной премии СССР – заслуженное подтверждение важности этих работ. В.В. Виткевич (1917–1972) По инициативе В.В. Виткевича на возглавлявшейся им с 1952 года Крымской станции сооружается серия антенн. Для конструирования радиотелескопов используются трофейные немецкие локаторы «Вюрцбург». Оригинальная антенна создаётся в естественной природной «чаше» в склоне горы в виде параболического зеркала диаметром 31 м. Его бетонируют и покрывают металлом. На этом радиотелескопе в 1957 году впервые в Советском Союзе удалось получить двухмерное радиоизображение Солнца, а позднее обнаружена поляризация излучения Крабовидной туманности на дециметровых волнах. Крымская станция превращается в одну из крупнейших радиоастрономических обсерваторий. Следует отметить, что идея использования естественных кратеров для создания антенны диаметром 300 м была реализована позднее в Аресибо (Пуэрто-Рико) и диаметром 500 м в Китае.

Стремление к расширению программы исследований заставило В.В. Виткевича искать большие площади для построения мощных антенн. Вместе с академиком А.Н. Несмеяновым, бывшим в то время президентом Академии наук СССР, он находит подходящее место на границе Московской и Тульской областей. Здесь по постановлению Совета Министров РСФСР в 1956 году создаётся радиоастрономическая станция (теперь это Пущинская радиоастрономическая обсерватория ФИАН). Впоследствии рядом с ней на Пущинской горе построен большой биологический научный центр. Под руководством Виткевича создаются радиотелескопы РТ-22, ДКР-1000 и БСА ФИАН, которые в течение долгих лет были крупнейшими в мире. Кроме того, для исследования солнечного ветра ставятся выносные антенны в г. Старица Калининской области и в Переславле-Залесском – Ярославской.

Практически вся дожившая до наших дней инфраструктура обсерватории была создана во времена В.В. Виткевича. При нём существовала творческая, почти семейная обстановка, дух которой поддерживается его учениками и по сей день. Самому ему пришлось преодолевать многочисленные внутренние и внешние трудности, что, по-видимому, и подорвало его здоровье. Учёный скончался в 1972 году, не дожив до 55 лет.

Приведённые, далеко не исчерпывающие сведения о творческих и жизненных судьбах русских учёных и изобретателях, на мой взгляд, убедительно опровергают высказанные в начале статьи измышления о русском народе. Он талантлив, изобретателен и духовно силён. Не случайно именно в России возникли и развивались идеи русских космистов, созвучные вечным поискам русской души – поискам ИСТИНЫ, КРАСОТЫ, ДОБРА и СПРАВЕДЛИВОСТИ. Что касается россказней о русской лени, то пусть приведут пример ещё одного такого народа, который своим трудом и усердием освоил одну шестую часть земной суши, большая часть которой, по мнению западных «мудрецов», не пригодна для жизни.

Заканчивая краткое путешествие по путям российской науки, необходимо сказать несколько слов и о её сегодняшних бедах. В 1941 году студентка 4-го курса астрономического отделения МГУ Женя Руднева добровольно ушла воевать с фашистской нечистью. Окончив курсы штурманов, она вместе с советскими лётчиками освобождала наше небо и нашу землю. В 1944 году Женя погибла. Ей принадлежат слова: «Без свободной Родины не может быть свободной науки». Мы должны помнить об этом. Засилье невежественных и нечистых на руку чиновников делает несвободной и страну, и науку в ней.

